Кой има имен ден днес, 20 декември 2025 г. Честито!

20 Декември, 2022 06:00, обновена 19 Декември, 2025 18:55 40 136 42

  • свети игнатий богоносец-
  • празник-
  • почит-
  • църква-
  • имен ден

Почитаме паметта на Св. Игнатий Богоносец

Кой има имен ден днес, 20 декември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес почитаме паметта на Св. Игнатий Богоносец, един от най-добрите ученици на св. апостол Йоан Богослов, наречен така, защото носел Бог в сърцето си.

По принцип Игнажден се празнува на 20 декември, но когато датата се падне в неделя, празникът се мести на 19 декември.

Народът вярва, че от този ден започват коледните и новогодишните празници.

Според поверията този ден се смята за начало на Мръсните дни (от Игнажден до Богоявление) и прехода от старата към новата година.

В някои области на България го наричат Нов ден. Другите названия на празника са Игнат и Млада година.

Според християнската традиция от този ден започват родилните мъки на Богородица. Това е периодът, през който младите и нераждали жени, наричани "мъченици", не работят, за да забременяват и раждат по-леко своите деца.

От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде следващата ви година.

Който пристъпи пръв прага на дома, се нарича "полазник", домакинята му дава игнатово кравайче и той сяда начело на трапезата.

Не бива да се изнася нищо от къщата - най-вече огън, жар или сол, за да не излезе берекетът.

Вярва се, че ако на Игнажден времето е облачно, реколтата ще е добра и в кошерите ще има изобилие.

Рано сутринта на Игнажден жените наклаждат огъня, слагат гърне с вариво и приготвят тесто за хляб. От него омесват колаци за всеки член на семейството и един колак, който оставят за Бъдни вечер.

Приготвят се и малки гевречета ("подкови"), поръсени със сусам.

На трапезата днес трябва да има боб, жито, ошав, орехи, варена царевица, зеле, лук, туршия от пипер, картофи с ориз, булгур, пита с мая, кравайчета.

Днес празнуват всички, които носят имената - Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Игнат, Игната и Иго.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    72 7 Отговор
    На 20 декември Българската Православна църква чества Игнажден - един от най-почитаните и мистични дни в годината, когато дори въздухът е изпълнен със странна енергия и благоговение в очакване на Чудото на Коледа. На този ден, какъвто Ви е деня, такава ще е и годината Ви. Успешен ден на всички Човеци! И с Бог напред да вървим! Амин!

    06:41 20.12.2022

  • 2 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    14 13 Отговор
    За да ви е Чиста годината на този ден се купуват нови кърпи !

    Коментиран от #31

    07:29 20.12.2022

  • 3 Аралампа

    4 1 Отговор
    Честитка

    07:45 20.12.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мъдрият

    17 2 Отговор
    Честит имен ден на имениците и честит празник на всички православни християни!

    Днес се честват двама велики светци, по-древен: Свети Игнатий Богоносец и по-съвременен: руският православен светилник: Свети Йоан Кронщадски!

    За съжаление се оказва, че нашия народ е бил толкова заблуден, че за много от светлите християнски празници е измислил различни поверия и суеверия, така акцентът да се измести върху тях, а не да да се чества същината на празника по житието на светеца!

    На днешния ден това е особено силно - вместо да се говори за величието на подвига на Свети Игнатий Богоносец, се говори за разни поверия и суеверия - които са пълна лъжа и измислица!

    Освен това искам да разоблича и две много погрешни суеверия:

    1. Че от днес започват родилните мъки на Богородица - това е пълна лъжа! Пресвета Богородица е родила по чудесен свръхестесвен начин(през стомаха, затова и след раждането остава Дева) и съвършено безболезнено, и не е имала никакви родилни болки и мъки!

    2. Че започват така наречените "мръсни дни" - това не са "мръсни дни", а са святи дни! В Русия ги наричат "Святки" - и това е вярното и правилното!

    Понеже статията не съдържа почти нищо съществено - ще разкажа в няколко коментара за тези велики светци:

    Коментиран от #25, #26, #28, #30

    09:05 20.12.2023

  • 6 Мъдрият

    14 2 Отговор
    По времето, когато император Траян се възкачил на римския престол, епископ в Антиохийската църква бил свети Игнатий Богоносец по название и по дела, който приел епископията след свети Евод, приемника на апостол Петър. За този божествен Игнатий се разказва, че когато бил малко дете, а Господ Иисус Христос живял на земята с хората и учел народа за Царството Божие, веднъж родителите на Игнатий стоели сред народа и слушали Божиите словеса, излизащи от устата на Спасителя, като били взели и детенцето си със себе си. Като погледнал към тях, Господ повикал при себе си отрока Игнатий, изправил го посред народа, прегърнал го и като го взел на ръце, рекъл:
    - “Ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно”, и “който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема”.

    Така свети Игнатий бил наречен Богоносец, защото бил носен на ръце от Въплътения Бог, а също и защото носел Бога в сърцето си и в устата си, бидейки съсъд, подобен на свети апостол Павел, съсъд избран, за да носи името Божие пред народите и царете.

    Отначало той бил ученик на свети Иоан Богослов, заедно със свети Поликарп, епископ Смирненски. След това бил поставен от съвета на всички свети апостоли за епископ в Антиохия, където по-рано от другите места се появило името християни. Поемайки управлението на църквата, той проповядвал благочестието, без да щади силите си, като проявявал във всичко апостолска ревност.

    Този свят иерарх въвел в църквата пеенето на божест

    09:06 20.12.2023

  • 7 Мъдрият

    12 1 Отговор
    Този свят иерарх въвел в църквата пеенето на божествени песни от два хора, подобно на ангелските ликове, защото, като се сподобил с Божествено откровение, той видял как ангелските ликове пеели на смени: когато единият лик пеел, другият мълчал, а когато пеел другият лик, първият слушал; когато единият лик свършвал песента, другият започвал; по такъв начин ангелските ликове прославяли Света Троица, като сякаш си предавали песнопението един на друг. Като получил това откровение, свети Игнатий въвел този ред за пеене на свещените песнопения отначало в своята Антиохийска църква, а оттук този прекрасен чин бил възприет и от всички църкви. Този Богоносен архиерей бил добър ръководител на църковните чинове и съвършен служител на Христовите тайнства”, а после и мъченик, даден да бъде разкъсан от зверовете, което станало така:

    Цар Траян предполагайки, че е станал победител над враговете с помощта на езическите си богове и в началото повдигнал жестоко гонение против християните. Царят узнал, че християните не само не желаят да принесат жертви на езическите богове, но и ги хулят и изобличават лъжливостта им, и затова наредил навсякъде да бъдат убивани християните, които не се подчинят на повелята му. А когато този цар се отправил на друга война - против арменците и партяните, случило му се да отседне в Антиохия, и тук свети Игнатий Богоносец бил наклеветен пред него за това, че почита като Бог Христа. Като чул това, Траян повикал светеца и пред целия си синклит му

    09:07 20.12.2023

  • 8 Мъдрият

    11 2 Отговор
    Като чул това, Траян повикал светеца и пред целия си синклит му казал:
    - Ти ли се наричаш Богоносец и се противиш на нашата заповед и развращаваш цяла Антиохия, като я водиш след твоя Христос?
    Божественият Игнатий отговорил:
    - Да, аз съм.
    Царят попитал:
    - Какво означава названието ти “Богоносец”?
    Светецът отвърнал:
    - Богоносец е този, който носи Христа Бога в душата си.

    След това Свети Игнатий доказал на царя, че Иисус Христос е Божий Син, а езическите богове не са такива а са само идоли.
    Царят, като се боял да не би той още повече да посрами боговете им, го осъдил на изяждане от зверовете, като счел тази смърт за най-жестока. На сутринта той обявил това пред съвета; всички се съгласили, но го посъветвали да не предава Игнатий на зверовете в Антиохия, за да не се прослави сред съгражданите си, като приеме мъченическа кончина за вярата си и за да не би другите, като го гледат, да укрепнат в християнството. Затова казали, че трябва да се отведе в окови в Рим и там да бъде предаден на зверовете; като бъде измъчен от дългия път, там смъртното наказание щяло да бъде още по-тежко за него, а и никой от римляните нямало да узнае кой е бил той; щели да помислят, че е загинал някой злодей и след него нямало да остане никакъв спомен. Този съвет бил угоден на царя и той произнесъл смъртната присъда на Игнатий, според която той трябвало да бъде разкъсан от зверове в Рим по време на празник, пред очите на целия народ. Така светият бил осъден от нечестивите

    09:07 20.12.2023

  • 9 Мъдрият

    10 2 Отговор
    Така светият бил осъден от нечестивите да стане като че ли зрелище на Ангели и на човеци.
    Щом чул тази присъда, Богоносният Игнатий възкликнал:
    - Благодаря Ти, Господи, че ме удостои да засвидетелствам всеотдайната си любов към Теб и че благоволи да ме свържеш с железни вериги също като Твоя апостол Павел.


    Откъдето минавал Свети Игнатий към него се стичали презвитери, дякони, и християни желаейки да го видят и да чуят божествени слова от устата му. Като утвърдил християните във вярата със словото и примера си, увещавайки ги най-вече да се пазят от възникналите и разпространилите се тогава ереси и строго да се придържат към апостолските предания, свети Игнатий помолил Поликарп и цялата Църква да се помоли за него, по-скоро да стане храна на зверовете и да се яви пред лицето на Господа, към Когото се стремяла душата му. Като видял, че те са смутени и не желаят смъртта му и раздялата с него, свети Игнатий се изплашил, че и тези вярващи, които са в Рим, също ще се смутят, няма да се съгласят той да бъде предаден на зверовете и ще му поставят някаква преграда, може би ще вдигнат ръце срещу тези, на които е наредено да го дадат на зверовете и с това ще му затворят отворената врата на мъченичеството и желаната смърт. Затова той решил да им изпрати просба да се помолят за него, да не се прекъсва пътят на страданията му, но по-скоро да бъде разкъсан от зверовете и да премине при своя възлюбен Владика.

    09:08 20.12.2023

  • 10 Мъдрият

    11 1 Отговор
    Написал следното:
    “...Само изпросете за мен от Бога вътрешна и външна сила, така че не само да говоря, но и да желая, и не само да се наричам християнин, но да бъда такъв и на дело. Ако аз наистина се окажа такъв, тогава мога и да се нарека християнин, и само тогава ще мога да бъда истински верен, когато светът няма повече да ме вижда. Нищо видимо не е вечно: “видимото е временно, а невидимото - вечно”. Нашият Бог Иисус Христос се явява в по-голяма слава, когато е в Отца. Християнството не е в мълчаливо убеждение, но във величието на делото, особено когато светът го ненавижда. Пиша до църквите и известявам всички, че доброволно умирам за Бога, стига само да не ми попречите. Умолявам ви: не ми оказвайте неблаговременна любов. Оставете ме да стана храна на зверовете и чрез тях да достигна Бога. Аз съм пшеница Божия: нека ме смелят зъбите на зверовете, за да стана чист хляб Христов..."

    Когато Свети Игнатий пристигнал в Рим мълвата за пристигането на Антиохийския епископ се разпространила и насъбралите се християни го посрещнали, пълни с радост и с дълбока скръб. Някои се надявали да уговорят народа да се откаже от кървавото зрелище - смъртта на праведния мъж. Но свети Игнатий ги помолил от любов към него да не вършат това и като преклонил колене заедно с присъстващите братя, се помолил на Божия Син за църквите, за прекратяване на гоненията и за запазване на взаимната любов между братята християни. След това той бил отведен в Рим и предаден заедно с царс

    09:09 20.12.2023

  • 11 Мъдрият

    13 1 Отговор
    След това той бил отведен в Рим и предаден заедно с царското предписание на градския епарх. Последният, като видял Игнатий Богоносец и като прочел царското писмо, веднага наредил да приготвят зверовете. Настъпил празничният ден и светият бил заведен на мястото на екзекуцията; целият град се събрал на това зрелище, защото слухът, че Сирийският епископ ще бъде даден на зверовете, бил преминал навсякъде.

    Изправен на арената, светият се обърнал със светло лице към народа, с мъжествена душа и радвайки се, че приема смърт за Христа, и рекъл с висок глас:
    - Римски мъже, които гледате настоящия ми подвиг! Знаете, че не заради някакво злодеяние приемам това наказание и не за някакво беззаконие съм осъден на смърт, но заради Единия мой Бог, от любов към Когото съм обладан и към Когото силно се стремя. Аз съм Негова пшеница и ще бъда смлян от зъбите на зверовете, за да стана чист хляб за Него.

    Веднага щом светият изрекъл това, срещу него били пуснати лъвове. Като се нахвърлили веднага върху светеца, те го разкъсали и го изяли, като оставили само по-големите кости. И се изпълнило желанието на светия, зверовете да станат негов гроб, и Бог допуснал това да стане поради желанието на Своя угодник. Заради славата на Своето Свято Име Той би могъл да загради устата на лъвовете пред него, както пред свети пророк Даниил в ямата и пред света Текла също по време на смъртно наказание, обаче не сторил това, като решил, че е по-добре да изпълни желанието и просбата на Своя

    09:09 20.12.2023

  • 12 Мъдрият

    11 1 Отговор
    Заради славата на Своето Свято Име Той би могъл да загради устата на лъвовете пред него, както пред свети пророк Даниил в ямата и пред света Текла също по време на смъртно наказание, обаче не сторил това, като решил, че е по-добре да изпълни желанието и просбата на Своя раб, отколкото да прослави всемогъщата Си сила. Такава била кончината на свети Игнатий Богоносец, такъв бил подвигът му, такава била любовта му към Бога.

    Като узнал за кончината на свети Игнатий, за мъжественото му великодушие и за това, как той без боязън и с радост отишъл на смърт за Бога, своя Христос, цар Траян съжалил за смъртта му. А като чул, че християните са добри и кротки люде, живеят въздържано, обичат чистотата, въздържат се от всякакви лоши дела, водят непорочен живот и в нищо не са противни на царството му, само дето нямат много богове, а почитат само Христос, Траян не наредил да ги издирват, за да бъдат избивани, но им позволил да живеят на спокойствие. След това честните останки на свети Игнатий Богоносец били пренесени със слава в Антиохия за защита на града, за изцеление на болните и за веселие на цялото стадо на този пастир, за слава на Бога, Единия в Троица, прославян от всички во веки. Амин.

    Кондак:

    Светоносният ден на твоите светли подвизи предвъзвестява на всички Родения в пещерата; жадуващ да се насладиш на Неговата любов си побързал да бъдеш разкъсан от зверовете. Затова и си наречен Богоносец, всемъдри Игнатие.

    Коментиран от #32

    09:10 20.12.2023

  • 13 Мъдрият

    11 1 Отговор
    Св.Йоан Кронщадски е един от най-великите руски светци на 19-20 век - съизмерим с нашия Свети Иоан Рилски(на когото е и кръстен).

    Св.Иоан не е бил монах, а женен православен свещеник но това не му е попречило да бъде велик светител!

    Отец Йоан се прославил като невероятен чудотворец и молитвеник. Само документираните му чудеса могат да се поберат буквално в няколко тома, а броят на недокументираните може да бъде известен само на Бога. Няма чудо, което той не извършил, защото вярата му нямала граници, молитвата му била необикновено проникновена, а смирението му към Бога и ближните били сякаш негова втора природа.

    Отец Йоан изцерявал болни, изгонвал нечисти духове, виждал в далечините на бъдещето. Освен това той бил и истински евангелски благотворител. Кронщадските жители го виждали често пъти да се прибира у дома бос и без расо. И много пъти някой занасял на жена му обувки, казвайки: „Батюшката даде обувките си на един бедняк и ще се върне бос, затова вземи тези”. Освен това отец Йоан построил и четириетажен т.нар. „Дом на трудолюбието”. Тук имало детска градина, сиропиталище, приют за бедни, безплатна лечебница, курсове за учене на различни занаяти и много други неща. В онези бедни времена тук изкарвали прехраната си и получавали грижи около 25 хиляди души.

    Хиляди хора от къде ли не търсели молитвената помощ на Кронщадския чудотворец. Когато той служел в храма, се събирали около 5-6 хиляди богомолци, а в Кронщад поклонниците стигали до 80 000 г

    09:11 20.12.2023

  • 14 Мъдрият

    9 1 Отговор
    Хиляди хора от къде ли не търсели молитвената помощ на Кронщадския чудотворец. Когато той служел в храма, се събирали около 5-6 хиляди богомолци, а в Кронщад поклонниците стигали до 80 000 годишно. И не само в Русия знаели силата на молитвите му – хиляди трогателни писма и телеграми, адресирани до отец Йоан, пристигали ежедневно и от България, и въобще от цяла Европа, от Америка, от Индия.

    В продължение на 35 години от своя живот отец Йоан извършвал всеки ден света Литургия, освен когато пътувал или бил тежко болен. Сам той смирено, визирайки себе си, казвал: „Има хора, за които Божествената Литургия е всичко на света”. Словата му били обикновени, а едновременно така въздействащи, че хората се изповядвали заедно, като всеки, без да чака, пред другите поисквал да изхвърли грозотата на греха от себе си. Дори и убедени атеисти се обръщали към вярата, след като ставали свидетели на Литургиите на отец Йоан.

    Заради праведния си живот отец Йоан бил удостояван да види няколко пъти Божията Майка и нейния Преблагословен Син. Свети Йоан предсказал и Октомврийската революция, и атеистичните времена в Русия. В това предсказание отец Йоан говори с дълбока тъга и загриженост за своята родина, затова, че тя е обърнала гръб на Православието и заради нахлуващи от Запад моди.

    Дивният Кронщадски тайновидец неколкократно предсказвал своята кончина. В средата на декември 1908 г. неговото здраве рязко се влошило и на 20 декември той тихо предал душата си на Бога (на та

    09:12 20.12.2023

  • 15 Мъдрият

    10 1 Отговор
    Дивният Кронщадски тайновидец неколкократно предсказвал своята кончина. В средата на декември 1908 г. неговото здраве рязко се влошило и на 20 декември той тихо предал душата си на Бога (на тази дата се чества неговата памет). Но този, който отдал целия си живот в непрестанна служба на ближните си, не ги остави и след смъртта. Случаите на небесната му молитвена помощ и след смъртта му са неизброими и се случват навсякъде, където има истинска вяра, гореща молитва и искрено покаяние.

    Затова нека от цялото си сърце да се помолим на отец Йоан Кронщадски така:

    Тропар
    Поборниче на Православната вяра, застъпниче за руската страна, правило на пастирите и образец на верните, проповедниче на покаяние и живота в Христа, благоговейни служителю на Христовите тайни, дръзновени молитвениче за човеците, отче праведни Йоане, церителю и предивни чудотворче, похвало на град Кронщад, моли Всеблагия Бог да даде мир на света и спаси душите ни.

    Кондак
    Днес пастирът Кронщадски предстои пред Престола Божий и усърдно се моли за верните на Христа Пастиреначалника, Който е обещал: ще съградя Църквата Си и портите адови няма да й надделеят.


    Стана доста дълго, но това са велики светци и не можах повече да съкратя от житията им!

    По светите им молитви Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас!Амин!

    Коментиран от #16

    09:14 20.12.2023

  • 16 Ани Хаевед

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мъдрият":

    Нека любовта на Бога Отца , благодатта на Господа Иисуса Христа и общуването на Светия Дух да бъдат винаги с теб .

    10:29 20.12.2023

  • 17 Идън

    7 2 Отговор
    Честит имен ден на всички носещи името ИГНАТ . Имената Пламен и Огнян са негови производни- на тях също честит празник!IGNITE- игнайт- означава запалвам, възпламенявам/ в добър преносен смисъл- запалвам се за нещо- т. е. започвам да харесвам нещо много и това нещо ме интересува и увлича/. И от там Пламен и Огнян,Пламена и Огняна.

    Коментиран от #18, #27, #39

    11:07 20.12.2023

  • 18 Мъдрият

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Идън":

    Според мен специално за Пламен/а по-правилно е да честват своя имен ден на 6-ти февруари:

    Православната църква чества Св. Фотий (от гръцкото photos - светлина). Той е светецът-покровител на всички, чиито имена съдържат светлина или неин символ в името си. Св. равноапостол Фотий е Цариградски патриарх. Умира в заточение на 6 февруари 891 година. Патриарх Фотий се е борил против изопачаванията на християнството и често влизал в разногласие с византийските императори. В зависимост от курса на тяхната политика той бил свалян и пак възстановяван на патриаршеския престо. С неговото име и ревностен християнски дух е завинаги свързана и българската история, защото именно патриарх Фотий убеждава Константин Философ да проповядва християнството сред славяните. Той пише изключително ценен исторически документ - обширно послание върху християнската вяра и живот, адресирано до българския цар Борис І.

    Имен ден празнуват: Фотий, Фотин, Фотина, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светлин, Светльо, Светла, Светослав, Светослава и всички, които носят в името си светлина.


    (Но както писах и преди, всеки именик(при липса на съвсем точен имен ден) при няколко имени дни има право да реши кога точно да го отбележи по-тържествено!) А може и да почерпи на всичките, лошо няма!)))

    11:37 20.12.2023

  • 19 Идън

    5 4 Отговор
    Светлина и огън са с различен знак. Огънят е свързан със земята, а светлината се свързва с въздуха и Слънцето. Лука- Лукас- свързано със светлина- покровител на художниците и иконописците. Серафим- огнен- от saraph- горя- пламенен- на 8-ми ноември. Черпи се за здраве. Да бъдат здрави имениците и тези около тях. Това е най- важното- да имат светлина и топлина в душите си.

    Коментиран от #29

    12:49 20.12.2023

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост666

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мъдрият":

    Няма грешка днес е 20

    06:33 20.12.2024

  • 24 Татра

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мъдрият":

    Това е статия от миналата година . Днес е 20 .

    06:34 20.12.2024

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гост666

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Идън":

    Бог няма,също и светци . Но щом вярваш си е твоя работа. А,другото което е писал мъдрия е важно за религиозните и вярващите хора.

    Коментиран от #33, #41

    08:27 20.12.2024

  • 28 Замбо

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Какво ти пречат суеврията . За някой хора и това е важно. Религиозните неща ги спазват тези който вярват .

    08:31 20.12.2024

  • 29 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Идън":

    Поредната легенда

    09:00 20.12.2024

  • 30 Зик

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Каво мислите за религиозните секти. Адвентисти , Свидетели на Йехова , Баптисти. Лутерани, Калвинисти. А също а за другите религии по света . Много ми е интересно вашето виждане . Виждам. ,че добавяте винаги по нещо към всяка статия .

    09:02 20.12.2024

  • 31 Хейт

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

    Колко на дълбоко виждаш. Че ми трябва някой да намери в едно езеро гърне със злато.

    09:03 20.12.2024

  • 32 Сатана

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Мъдрият":

    13 добавки към статия подробно описание на живота на този светец . За мен статията е достатъчна .

    09:05 20.12.2024

  • 33 Идън

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гост666":

    Именно от Бог идва разбирането за добро и лошо. Вярвам,че някъде дълбоко в себе си и ти не си шестица... Не ме разочаровай.

    11:11 20.12.2024

  • 34 сидероДРОМОС

    1 1 Отговор
    Кой ли е ПОЛАЗИЛ първи къщата със стаята на ББ с чекмеджетата ? Кюлче или пачка по 500 ?
    А дали не е снимащата Мата Хари ?

    Коментиран от #37

    12:14 20.12.2024

  • 35 Гост

    1 2 Отговор
    То трябвалоюи да се пости днес сега разбрах от новините но вече е късно хапнах си шишчета . Не вярвам на такива неща , суеверия и светци.

    12:25 20.12.2024

  • 36 На 20 декември

    3 2 Отговор
    1943 година 15 въздушна армия на американската авиация извършва нападение върху София. Използвани са 150 бомбардировача „Либърейтър“ – B-24 Liberator, двумоторни двутели изтребители Lockheed P-38 Lightning.
    На 20 декември 1943 год. Американската авиация пуска 270 бомби, успява да разруши 113 сгради, железопътна линия, само в този ден загиват около 100 човека, а още толкова са ранени. Бомбардировките са насочени предимно срещу граждански обекти, като най-силни поражения търпи София- разрушени са болници, сиропиталища, Голямата Софийска Синагога е сериозно засегната, изгаря известната юдейска библиотека съхраняваща огромна колекция от равинистични трудове, извършено е и пряко бомбено нападение срещу руската църква Свети Николай, и още много храмове и културни паметници са унищожени.
    Това сме видели от тях.

    12:46 20.12.2024

  • 37 при сегашната

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "сидероДРОМОС":

    демокраДия всички (без един) се страхуват да зададат този въпрос по отношение на единия шишляк (№1). Вторият е шиши Магнитски. Без тях пред очите ни светът ни ще бъде далеч по-добър. А те нахалстват.

    12:49 20.12.2024

  • 38 Общо взето

    1 0 Отговор
    вече започвам да се дразня хайде някой да каже днес кой има имен ден и да се приключва.
    Според едни е пламен според други е светин според трети е светла а си било Игнат.
    Значи то празнуваме си всички празника това добре ама кой са именници никой не знае.
    И някой да обясни защо като е Игнатии защо трябва да празнуват да не ги изреждам колко са само и само да имат имен ден ли .

    16:12 20.12.2024

  • 39 Общо взето

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Идън":

    всички пиромани или пироман да празнуват и това като е на английски защо трябва означава нещо би трябвало да е на еврейски език от там да идва а не от англииски.

    Коментиран от #40

    16:22 20.12.2024

  • 40 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Общо взето":

    По онова време за официален език е приет латинският език. Идва от латинската дума за огън-IGNIS.В английския има много заемки от него и др. езици.

    Коментиран от #42

    18:03 20.12.2024

  • 41 Не вярвате в Бог, а

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост666":

    мислите че Москвата е третия Рим.
    Тотал сте се объркали.

    18:28 20.12.2024

  • 42 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Идън":

    ignis- означава огън- пламък. Светлина е LUX- от това следва Светльо и Светла на 6- ти февруари.Lux=Light.Дилайла е Светла.

    18:41 20.12.2024