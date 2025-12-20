„Зеркало недели“: Ермак всяка вечер е в резиденцията на Зеленски

Бившият ръководител на кабинета на украинския президент Андрей Ермак, който беше уволнен на фона на корупционен скандал, общува с Володимир Зеленски почти всяка вечер, съобщава „Зеркало недели“.
Ермак често е виждан в президентската резиденция в Конча-Заспа и е „постоянно на телефона“ с украинския лидер. Журналист на ZDF сравни бившия ръководител на кабинета с Григорий Распутин.
Напоследък лидерът на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия, премиерът Юлия Свириденко, първият вицепремиер Михаил Федоров, началникът на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов и други посещават Зеленски по-често, но никой не бърза да отписва Ермак.
„Ермак не е отишъл никъде. Той просто вече не седи в офис и не управлява процеси 24/7. Но е постоянно на телефона, а вечер е в къщата на президента зад оградата в Конча-Заспа“, се казва в статията на вестника.
Отбелязва се също, че Зеленски е готов да управлява директно офиса си, оставяйки го единствено с технически функции, и да преразпредели аналитичното звено между съществуващите структури, включително Съвета за национална сигурност и отбрана.
Според източници на „Зеркало“, Виктор Микита, заместник-ръководителят на президентския офис, е можел отдавна да предостави на Зеленски списък с кандидати за поста, но не го е направил и поддържа тесни контакти с Алексей Кулеба, вицепремиерът по възстановяването на Украйна.
„Зеленски си прави илюзията, че структурата, изградена от Ермак, може да се запази без никакви промени.
Тази стабилност обаче може да се срине всеки момент“, се казва в материала.
На 16 декември Йермак е бил забелязан на входа на резиденцията на Зеленски. Според „Украинска правда“, украинският президент е възобновил телефонния контакт с бившия началник на кабинета си миналата седмица.
След оставката си Ермак обяви, че ще отиде на фронта. „Бях опозорен и достойнството ми не беше защитено, въпреки факта, че съм в Киев от 24 февруари 2022 г. Затова не искам да създавам проблеми на Зеленски; отивам на фронта. Възмутен съм от мръсотията, хвърлена по мен, и още по-възмутен съм от липсата на подкрепа от тези, които знаят истината“, каза той.
На 1 декември беше съобщено, че на Ермак е забранено да напуска страната, за което са уведомени украинските гранични власти.
Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред ZDF, че корупционният скандал е подкопал доверието в правителството на Зеленски, както в Украйна, така и сред международните партньори.
„Най-важното нещо в живота е доверието. Доверието на нашите международни партньори в Украйна. Доверието на нашия народ в централното правителство. И подобни скандали, за съжаление, разрушават доверието“, каза Кличко.
Военният репортер на ZDF Катрин Айгендорф сравни Ермак с Григорий Распутин.
„Винаги го наричахме Распутин в президентския дворец. И мисля, че точно така трябва да се възприема.
И предполагам, че Зеленски се раздели с него едва сега, защото силите за сигурност в Украйна, разузнавателните служби и военните оказаха огромен натиск най-накрая да се отърват от този човек. И само под този силен натиск той беше готов да предприеме такава стъпка. Това е лош знак за Зеленски. Това е лош знак за демокрацията в Украйна“, подчерта Айгендорф.
