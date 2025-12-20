Новини
„Зеркало недели": Ермак всяка вечер е в резиденцията на Зеленски
  Тема: Украйна

„Зеркало недели“: Ермак всяка вечер е в резиденцията на Зеленски

20 Декември, 2025 20:33, обновена 20 Декември, 2025 20:46

  • зеленски-
  • ермак-
  • украйна

Според „Украинска правда“, президентът е възобновил телефонния контакт с бившия началник на кабинета си миналата седмица

„Зеркало недели“: Ермак всяка вечер е в резиденцията на Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият ръководител на кабинета на украинския президент Андрей Ермак, който беше уволнен на фона на корупционен скандал, общува с Володимир Зеленски почти всяка вечер, съобщава „Зеркало недели“.

Ермак често е виждан в президентската резиденция в Конча-Заспа и е „постоянно на телефона“ с украинския лидер. Журналист на ZDF сравни бившия ръководител на кабинета с Григорий Распутин.

Напоследък лидерът на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия, премиерът Юлия Свириденко, първият вицепремиер Михаил Федоров, началникът на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов и други посещават Зеленски по-често, но никой не бърза да отписва Ермак.

„Ермак не е отишъл никъде. Той просто вече не седи в офис и не управлява процеси 24/7. Но е постоянно на телефона, а вечер е в къщата на президента зад оградата в Конча-Заспа“, се казва в статията на вестника.

Отбелязва се също, че Зеленски е готов да управлява директно офиса си, оставяйки го единствено с технически функции, и да преразпредели аналитичното звено между съществуващите структури, включително Съвета за национална сигурност и отбрана.

Според източници на „Зеркало“, Виктор Микита, заместник-ръководителят на президентския офис, е можел отдавна да предостави на Зеленски списък с кандидати за поста, но не го е направил и поддържа тесни контакти с Алексей Кулеба, вицепремиерът по възстановяването на Украйна.

„Зеленски си прави илюзията, че структурата, изградена от Ермак, може да се запази без никакви промени.

Тази стабилност обаче може да се срине всеки момент“, се казва в материала.

На 16 декември Йермак е бил забелязан на входа на резиденцията на Зеленски. Според „Украинска правда“, украинският президент е възобновил телефонния контакт с бившия началник на кабинета си миналата седмица.

След оставката си Ермак обяви, че ще отиде на фронта. „Бях опозорен и достойнството ми не беше защитено, въпреки факта, че съм в Киев от 24 февруари 2022 г. Затова не искам да създавам проблеми на Зеленски; отивам на фронта. Възмутен съм от мръсотията, хвърлена по мен, и още по-възмутен съм от липсата на подкрепа от тези, които знаят истината“, каза той.

На 1 декември беше съобщено, че на Ермак е забранено да напуска страната, за което са уведомени украинските гранични власти.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред ZDF, че корупционният скандал е подкопал доверието в правителството на Зеленски, както в Украйна, така и сред международните партньори.

„Най-важното нещо в живота е доверието. Доверието на нашите международни партньори в Украйна. Доверието на нашия народ в централното правителство. И подобни скандали, за съжаление, разрушават доверието“, каза Кличко.

Военният репортер на ZDF Катрин Айгендорф сравни Ермак с Григорий Распутин.

„Винаги го наричахме Распутин в президентския дворец. И мисля, че точно така трябва да се възприема.

И предполагам, че Зеленски се раздели с него едва сега, защото силите за сигурност в Украйна, разузнавателните служби и военните оказаха огромен натиск най-накрая да се отърват от този човек. И само под този силен натиск той беше готов да предприеме такава стъпка. Това е лош знак за Зеленски. Това е лош знак за демокрацията в Украйна“, подчерта Айгендорф.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
  • 1 Сигурно се

    23 0 Отговор
    упражняват да правят нестандартна либерална любов...

    20:47 20.12.2025

  • 2 Миролюб Войнов, пехотинец

    8 10 Отговор
    А не бе, в окопа при мен ще кисне......😄

    20:49 20.12.2025

  • 3 Пич

    12 1 Отговор
    Представете си следната карикатура ! Двама се здрависват с по една ръка и приветливи усмивки , а другата ръка скрита зад стиска нож !

    20:50 20.12.2025

  • 4 Гост

    25 28 Отговор
    Украинската власт, която е нелегитимна, е пълен цирк, дано по- скоро укранците разберат това и предприемат адекватни действия...🤮

    20:53 20.12.2025

  • 5 Зеленски е гросмайстор ,а не лузър

    24 20 Отговор
    като Путлер ...
    Нормално .Изиграли са си театъра и резултата е налице .

    20:54 20.12.2025

  • 6 Е да де

    20 23 Отговор
    Нали Зелю му е държанката. Така коментират под сурдинка в украИната. Това е широко известна "тайна".

    20:55 20.12.2025

  • 7 Бялджип

    22 17 Отговор
    Отдавна се говори за хомосексуална връзка между двамата. Дали е истина, няма кой да потвърди, но че Ермак има силно влияние върху Зеленски, едва ли е изненада за някого.

    Коментиран от #16

    21:03 20.12.2025

  • 8 ЗЗ топ

    15 4 Отговор
    Каква резиденция бълнувате! Това е за шарани дето кълва! Зеления наркос не живее в Украйна!

    21:04 20.12.2025

  • 9 ХА ХА ХА

    13 0 Отговор
    ДЕЛЯТ СИ МИЛИАРДИТЕ ОТ ДАНАЦИТЕ НИ ДАДЕНИ ОТ УРСУЛА.

    21:04 20.12.2025

  • 10 И Киев е Руски

    16 0 Отговор
    Чиновници с имоти в чужбина и чуждо гражданство няма да защитават интересите на Украйна, пише „Останний бастион“. Те ще се пенсионират, за да доживеят дните си във вили, оставяйки украинците да разчистват руините на страната. А виновни са самите граждани, които позволиха на корумпирани чиновници да се доберат до властта, ужасява се авторът

    21:05 20.12.2025

  • 11 Евродебил

    3 3 Отговор
    И никой не си задава въпроса защо еврейте в Кремъл не се опитват даже да бомбардират резиденцията на еврейте в Киев.Иначе на фронта украйнски и руски националност стават курбан за богоизбраните,а с тях и ние,евроинтегрираните.

    Коментиран от #27, #31, #32

    21:05 20.12.2025

  • 12 гръмовержецът

    13 0 Отговор
    Гарван -гарвану око не вади . Те така и със зелената еуглена и ермачето .

    21:06 20.12.2025

  • 13 си дзън

    1 10 Отговор
    Абе руснаците последно превзеха ли Покровск?

    Коментиран от #15

    21:07 20.12.2025

  • 14 404

    10 0 Отговор
    За тях Украйна е просто проект. Временно място за работа. Стартъп, където могат да спечелят пари и да натрупат политическо влияние, а след това да изчезнат в залеза. Те са временни посланици на собствената си кожа. Не чувстват болка. Не се страхуват. Те печелят

    21:08 20.12.2025

  • 15 селски ,

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Укрите отдавна казаха , че той вече няма никакво стратегическо значение ! Изводът е за теб , ако можеш да го направиш , разбира се .

    Коментиран от #17

    21:09 20.12.2025

  • 16 Стига

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Бе! Развали ми настроението като си ги представих тези грозници вплетени в прегъдка и стенещи страсно...

    21:09 20.12.2025

  • 17 си дзън

    1 12 Отговор

    До коментар #15 от "селски ,":

    Не знам, ама на картите и Покровск и Купянск се водят на укрите.

    Коментиран от #22, #23

    21:12 20.12.2025

  • 18 Иван

    10 0 Отговор
    Гнусни коварни сатанински евреи.

    21:12 20.12.2025

  • 19 Механик

    10 0 Отговор
    "Телефонни контакти", а всяка вечер е "резиденцията на Зели" ?????
    Някой може ли да ми обясни как да разбираме двете твърдения?
    А това, че се събират, никак не чудно. Все някъде трябва да се ШМЪРКА. Пък както знаем, Зели го снабдяват с най-чистата стока от Лат. Америка.

    21:12 20.12.2025

  • 20 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Удара срещу ермак цели да отслаби украинската воля и твърдост по отношение отстъпките към русия.ударите към него бяха отправени от агентурата на тръмп и руснаците едновременно.идеята за корупция се повтаря от нашите тролове непрекъснато както и от децата на тръмп макар че няма доказателства за големи злоупотреби.

    21:15 20.12.2025

  • 21 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Гейл нюз ,кога зеления евреин в резиденцията си като постоянно е някъде по света да реве и пищи за пари ,докато се избиват за англосаксонската и еврейската алчност

    21:15 20.12.2025

  • 22 на картата

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    и Варна се води на България, пък тя руска

    21:16 20.12.2025

  • 23 селски ,

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    За укрите на картите укрията все още си е непокътната .

    21:18 20.12.2025

  • 24 Е как така...-

    5 0 Отговор
    ...,,Ермак всяка вечер е в резиденцията на Зеленски..."...?!
    Та нали публично заяви,че...отива на фронта...?!?!

    Коментиран от #25, #28

    21:18 20.12.2025

  • 25 ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Е как така...-":

    Какво е казал и какво ще направи са две различни неща . Кой ще прави компания на наш зеля , ако вземат да му затрият дружката руснаците ?

    21:20 20.12.2025

  • 26 ЩЕ ОТИВАЛИ НА ФРОТА , ВЕРНО ЛИ?

    4 0 Отговор
    МЪТЯТ КАК ЗАЕДНО ЩЕ ОТИДАТ НА ФРОНТА , КАК ЩЕ ВЗЕМАТ И ЗОЗАТА НА ЗЕЛЬО И ТЯ ДА МРЕ ТАМ , СТИГА ТОЛКОВА ИЗ ЧУЖБИНИТЕ НА ЛУКС ЛАЙФ , ХАРЧЕНЕ БЕЗОГЛЕДНО НА МИЛЯДРИ ОТ ПОМОЩИТЕ , ОТ НАШИТЕ ПАРИ!! МА КАКВО ДА Ѝ ПУКА БЕ , НАЛИ ПАК ПРАЩАМЕ МИЛЯРДИ , ПАРИ БОЛ АЕДЕДЕ!!!!

    21:21 20.12.2025

  • 27 Кьоравия

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евродебил":

    Е така си мислиш ти.То не че аз не си го мисля и аз но това, че координатите на Еврейския кокайнов клоун са известни,шмъркат си кокайн,пият си,хапват си,но по тях не летят оршници.Онзи ден слава кокайне се снима на табелата в Купянск.Ако това не е режисирано явно някой от охраната звъни в Кремъл и обстрела спира.Аз ако се мярна там ще ме взривят с 10 дрона.Тъжната истина е че сме в лапите на жидовете за които сме шебес гой.

    21:24 20.12.2025

  • 28 ЗАЕДНО НАФРОНТА

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Е как така...-":

    ТОЙ ОГОВАРЯЛ ЗЕЛЬО ДА ХОДАТ ДВАМАТА НА ФРОНТА , ИСКАЛИ ДА ВЗЕМАТ И ЗЕЛЬОВАТА С ТЯХ!!
    АМА ЗЕЛЬО СЕ ДЪРПАЛ!

    21:25 20.12.2025

  • 29 БеГемот

    2 0 Отговор
    Играят на прескочи кобила ....само по зелени чорапи с бродирано украинското знаме отвън и тризъбеца отвътре....

    21:27 20.12.2025

  • 30 Ей не Ви

    1 0 Отговор
    омръзна цял ден да жвакате едни и същи!

    21:29 20.12.2025

  • 31 Калтака

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Евродебил":

    Масрафа гледайте...масрафа.тия жидове е москва киев,брюксел,Лондон и Ню Йорк си акат в златни гърнета ,а масрафа остава за шебези като нас

    21:30 20.12.2025

  • 32 Гробар

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евродебил":

    А добро утро. И на децата им е ясно, че ако беше Сталин, още преди 10 години Украинската АССР щеше да е част от Русия, а бандеровците щяха да копат уранова руда на Колима. Всичко са игрички за трупане на кинти.

    21:32 20.12.2025

  • 33 купидон

    3 0 Отговор
    Ермак няма жена , няма и деца . Леко съмнителна е близостта им със зеля .....

    21:32 20.12.2025

  • 34 Дудов

    0 1 Отговор
    Докато има галоведа ще има и.касапи.Точка.

    21:32 20.12.2025

  • 35 Елементарно Уотсън!

    3 0 Отговор
    Не е нужно да е гений човек за да се досети ,че оставката на Ермак е само бушон за да се тушира напрежението заради скандалите с корупция. Вероятно оставката му е предложена от самия него.
    Нищо не е такова както изглежда.

    21:38 20.12.2025

