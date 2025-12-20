Песков: Зеленски е объркан за изборите - явно няма нищо против американска намеса в тях

Володимир Зеленски си противоречи и е объркан в изказванията си, когато говори за условията за провеждане на президентските избори в Украйна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
„Зеленски активно коментира изявлението на Путин за украинските избори. Той леко си противоречи: казва, че няма да позволи на никого да се намесва – няма да позволи на Путин да се намесва в изборите – в отговор на предложението на Путин да гарантира сигурността им. Но в същото време той преди това се обърна към американците“, отбеляза говорителят на Кремъл.
„Тоест, той не е против намесата на американците, но е против намесата на Путин“, каза Песков, подчертавайки, че именно това е противоречието: „Той е объркан в показанията си.“
Прессекретарят на президента отбеляза, че дискусията е в отговор на последните изявления на руския лидер.
Президентският мандат на Владимир Зеленски официално изтече на 20 май 2024 г., но Киев не е провел редовни избори, твърдейки, че това е невъзможно, докато военното положение не бъде отменено.
На 19 декември руският президент заяви, че Русия е готова да обмисли спиране на ударите дълбоко в Украйна в деня на вота, ако там се проведат избори. Президентът отбеляза също, че 5-10 милиона украинци, живеещи в Русия, трябва да имат право да гласуват в случай на избори в Украйна.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е дошло времето за избори в Украйна. След това Зеленски поиска от САЩ и Европа да гарантират сигурността на гласуването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
под дулото на автомата. И така от 1918.
Коментиран от #6, #7
19:59 20.12.2025
2 Да се чуди човек
19:59 20.12.2025
3 Британия 🇬🇧
За много години и да ви не видя през 2026 година повечето
20:01 20.12.2025
4 Зеленият напудрен нос
След корупционните скандали и натискат от съединените щати въпросът е приключен.
Като факт финансирането в момента е от Европейския съюз който плаща оръжията на американците и ги предоставя на Украйна.
За следващите две години тези 90 милиарда които уж ги отпуснаха никой не ги е гарантирал.
А Кристин лагард шеф на европейската централна банка директни им каза че няма откъде да вземе тези средства. А да печата пари няма да стане.
На вчерашната среща всички гледаха като отровени защото знаеха че обещават нещо но няма откъде да се намери за да се изпълни обещанието.
И никой не посмя да пипне руските пари дори и замразени.
20:04 20.12.2025
5 Смех
20:05 20.12.2025
6 Обикновен човек
До коментар #1 от "си дзън":Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.
20:06 20.12.2025
7 Здравей сидзънко
До коментар #1 от "си дзън":Владимир Путин се ползва с доверието от над 90% от гражданите на руската федерация.
Мед се ползва с около 10%
Френският геронтофил също с толкова
Да продължавам ли да изреждам тези истински но смехотворни факти за лидерите на Европейския съюз.
Коментиран от #8
20:09 20.12.2025
8 Йосиф Кобзон
До коментар #7 от "Здравей сидзънко":Един милион руски граждани вече не вярват на Путин.
20:11 20.12.2025
9 Архимандрисандрит Бибиян
20:16 20.12.2025
10 Пич
Коментиран от #11, #12, #14
20:16 20.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оня с парчето
До коментар #10 от "Пич":Зеленски-кошмарът на смотаняците.Прекърши гръбнака на пияната руска Зган.
Коментиран от #19
20:20 20.12.2025
13 Руснаков
20:21 20.12.2025
14 Пич ли си ,керпич ли си
До коментар #10 от "Пич":На колене пред ВЕЛИКИЯТ ЗЕЛЕНСКИ.Лепилар скъсан.
Коментиран от #18
20:22 20.12.2025
15 стоян георгиев
20:24 20.12.2025
16 Град Козлодуй
20:28 20.12.2025
17 Дон Корлеоне
20:31 20.12.2025
18 Пич
До коментар #14 от "Пич ли си ,керпич ли си":Я гле...!!! Вие как се забавлявате със Зелю , та си на колене пред него ?!
20:34 20.12.2025
19 Пич
До коментар #12 от "Оня с парчето":Изнижи се от парчето , и като ти се приберат изхвръкналите очи , ще видиш истината !
20:36 20.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пич
Коментиран от #23
20:38 20.12.2025
22 Бай Ганьо
20:41 20.12.2025
23 Ей Лапунгер
До коментар #21 от "Пич":Ше ти изправя Чи ки джи й ската гърбица на тебе.
Коментиран от #24
20:45 20.12.2025
24 Пич
До коментар #23 от "Ей Лапунгер":Не ща да ми правиш чики рии ! Не съм паветно ЛГБТ като тебе , Шарл Драган !
20:52 20.12.2025
25 Както винаги
21:18 20.12.2025
26 Тити
21:29 20.12.2025
27 Дедо
21:39 20.12.2025