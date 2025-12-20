Новини
Песков: Зеленски е объркан за изборите - явно няма нищо против американска намеса в тях
  Тема: Украйна

Песков: Зеленски е объркан за изборите - явно няма нищо против американска намеса в тях

20 Декември, 2025 19:36, обновена 20 Декември, 2025 19:56 1 001 27

Говорителят на Путин коментира изявление на украинския президент, че няма да позволи на никого да се намесва във вота

Песков: Зеленски е объркан за изборите - явно няма нищо против американска намеса в тях - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски си противоречи и е объркан в изказванията си, когато говори за условията за провеждане на президентските избори в Украйна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Зеленски активно коментира изявлението на Путин за украинските избори. Той леко си противоречи: казва, че няма да позволи на никого да се намесва – няма да позволи на Путин да се намесва в изборите – в отговор на предложението на Путин да гарантира сигурността им. Но в същото време той преди това се обърна към американците“, отбеляза говорителят на Кремъл.

Още новини от Украйна

„Тоест, той не е против намесата на американците, но е против намесата на Путин“, каза Песков, подчертавайки, че именно това е противоречието: „Той е объркан в показанията си.“

Прессекретарят на президента отбеляза, че дискусията е в отговор на последните изявления на руския лидер.
Президентският мандат на Владимир Зеленски официално изтече на 20 май 2024 г., но Киев не е провел редовни избори, твърдейки, че това е невъзможно, докато военното положение не бъде отменено.

На 19 декември руският президент заяви, че Русия е готова да обмисли спиране на ударите дълбоко в Украйна в деня на вота, ако там се проведат избори. Президентът отбеляза също, че 5-10 милиона украинци, живеещи в Русия, трябва да имат право да гласуват в случай на избори в Украйна.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е дошло времето за избори в Украйна. След това Зеленски поиска от САЩ и Европа да гарантират сигурността на гласуването.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 17 гласа.
  • 1 си дзън

    5 16 Отговор
    Руснакът не знае какво са това избори. За него е пускане на правилната бюлетина
    под дулото на автомата. И така от 1918.

    Коментиран от #6, #7

    19:59 20.12.2025

  • 2 Да се чуди човек

    14 1 Отговор
    Факти започнаха да обръщат палачинката....

    19:59 20.12.2025

  • 3 Британия 🇬🇧

    4 6 Отговор
    I m spending Christmas and New year in Athens
    За много години и да ви не видя през 2026 година повечето

    20:01 20.12.2025

  • 4 Зеленият напудрен нос

    14 2 Отговор
    не може да притежава свое собствено мнение.
    След корупционните скандали и натискат от съединените щати въпросът е приключен.
    Като факт финансирането в момента е от Европейския съюз който плаща оръжията на американците и ги предоставя на Украйна.
    За следващите две години тези 90 милиарда които уж ги отпуснаха никой не ги е гарантирал.
    А Кристин лагард шеф на европейската централна банка директни им каза че няма откъде да вземе тези средства. А да печата пари няма да стане.
    На вчерашната среща всички гледаха като отровени защото знаеха че обещават нещо но няма откъде да се намери за да се изпълни обещанието.
    И никой не посмя да пипне руските пари дори и замразени.

    20:04 20.12.2025

  • 5 Смех

    7 12 Отговор
    Ушанките от безсилие съвсем от:качиха.АБЕ ГЛЕДАЙТЕ СИ РУСКАТА КОЧИНА БЕ НЕГОДНИЦИ , ВЪНШНИКЛОЗЕТНИЦИ

    20:05 20.12.2025

  • 6 Обикновен човек

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    20:06 20.12.2025

  • 7 Здравей сидзънко

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Владимир Путин се ползва с доверието от над 90% от гражданите на руската федерация.
    Мед се ползва с около 10%
    Френският геронтофил също с толкова
    Да продължавам ли да изреждам тези истински но смехотворни факти за лидерите на Европейския съюз.

    Коментиран от #8

    20:09 20.12.2025

  • 8 Йосиф Кобзон

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Здравей сидзънко":

    Един милион руски граждани вече не вярват на Путин.

    20:11 20.12.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    2 9 Отговор
    САЩ са еталон за демокрация,или поне беше! За Ромсiа какво да кажеме? Поглеждаме на списъка с ромсiйски переседенти от 2000-та и става ясно къде има диктатура.

    20:16 20.12.2025

  • 10 Пич

    12 2 Отговор
    Зелю - като всеки наркоман !!! Мозъка му е изгорял и е напълно объркан. Смърка от страх , граничещ със ужас. Тази граница я пази само дрогата !!!

    Коментиран от #11, #12, #14

    20:16 20.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня с парчето

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Зеленски-кошмарът на смотаняците.Прекърши гръбнака на пияната руска Зган.

    Коментиран от #19

    20:20 20.12.2025

  • 13 Руснаков

    3 8 Отговор
    Разбира се че ще се обърне към американците,нали те изпращат оръжията с които здраво върви груз 200...не е объркан,объркан е Рижият Перчем...по скоро е неадекватен...

    20:21 20.12.2025

  • 14 Пич ли си ,керпич ли си

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    На колене пред ВЕЛИКИЯТ ЗЕЛЕНСКИ.Лепилар скъсан.

    Коментиран от #18

    20:22 20.12.2025

  • 15 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    По принцип наркоманите са объркани хора. Единственото което ги интересува е как да се нашмъркат. Интересно е как най извергнатата прослойка на обществото заема важни постове и лумпените им аплодират.

    20:24 20.12.2025

  • 16 Град Козлодуй

    5 1 Отговор
    Марионетката наркоман не може да направи нищо, освен да се надруса. Превърна измислената си държава в зверилилник на ужасите надминаващ Аушвиц и Любляка.

    20:28 20.12.2025

  • 17 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Ботоксовия убиец-педофил с токчетата Путин е вече бита карта!

    20:31 20.12.2025

  • 18 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пич ли си ,керпич ли си":

    Я гле...!!! Вие как се забавлявате със Зелю , та си на колене пред него ?!

    20:34 20.12.2025

  • 19 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Оня с парчето":

    Изнижи се от парчето , и като ти се приберат изхвръкналите очи , ще видиш истината !

    20:36 20.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пич

    0 1 Отговор
    Ако още някой паветник иска да се пробва - моля!!!

    Коментиран от #23

    20:38 20.12.2025

  • 22 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    20:41 20.12.2025

  • 23 Ей Лапунгер

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Ше ти изправя Чи ки джи й ската гърбица на тебе.

    Коментиран от #24

    20:45 20.12.2025

  • 24 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ей Лапунгер":

    Не ща да ми правиш чики рии ! Не съм паветно ЛГБТ като тебе , Шарл Драган !

    20:52 20.12.2025

  • 25 Както винаги

    1 0 Отговор
    Руснаците отговарят без някой да ги пита. Маша изтрезнява ли?

    21:18 20.12.2025

  • 26 Тити

    1 0 Отговор
    Песков ако се гръмнеш ще направиш услуга на света.

    21:29 20.12.2025

  • 27 Дедо

    0 0 Отговор
    Песков да не забравя ,че думите на Сталин ": Всеки проблем си има име фамилия и адрес " важат и за самия Песков. Дори и Русия да превземе цяла Украйна, Песков да не си мисли ,че той и семейството му ще доживеят до старини и ще обикалят френската Ривиера, защото украинците няма да го забравят.

    21:39 20.12.2025

