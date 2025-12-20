Слави Трифонов: Всичко между Цънцарова и bTV e ясно, само не разбирам защо ПП-ДБ протестират

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов излезе с позиция по повод протеста на ПП-ДБ след информацията за уволнението на журналистката Мария Цънцарова. Предлагаме ви изложението му без редакторска намеса. Текстът е публикуван във Фейсбук.

"Има нещо, което не ми е ясно, и сега ще се опитам да си го изясня.

БТВ е частна фирма и независимо дали е чешка, българска или занзибарска, тя работи по смисъла на българските закони. А доколкото си спомням, българската Конституция абсолютно защитава частното предприемачество, свободната инициатива и пазарната икономика.

Цънцарова работи в частна медия и нейно право е да харесва или да не харесва когото си иска, защото работи в частна фирма и нейната работа зависи само от нейните началници. От друга страна, БТВ може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България.

Тоест, този конфликт е ясен. На БТВ не ѝ харесва кого харесва Цънцарова и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска.

За да не се правят вредни алюзии, ще припомня, че аз не съм бил служител на БТВ като Цънцарова, а техен равноправен партньор, но да се върнем на конкретния случай.

Всичко в тази история е ясно, само не ми е ясно защо отдолу ПП-ДБ протестират. Извинете - протестира неправителствена организация, но всъщност протестът е инспириран от протестър номер едно в държавата - ПП-ДБ.

Тоест, тъй като аз също съм частен предприемач, ако реша да уволня някого, а на ПП-ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли?

Аз мисля, че Асен Василев и компания, според самите тях, са се качили на крилете на народната любов, чувстват се много уютно там, самозабравили са се и смятат, че могат да се разпореждат с всичко и с всички в нашата мила татковина. Само че не знаят едно важно нещо. Всъщност - две неща.

Първото е основен български закон и той гласи: „Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев.

И второто е, че от крилете на народната любов лесно се пада, много боли и много трудно се качваш пак там.

Разбира се, че го знам от опит.

Слави Трифонов: бивш певец и настоящ певец, защото сам съм се назначил и никой не може да ме уволни".