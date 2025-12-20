Слави Трифонов: Всичко между Цънцарова и bTV e ясно, само не разбирам защо ПП-ДБ протестират

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов излезе с позиция по повод протеста на ПП-ДБ след информацията за уволнението на журналистката Мария Цънцарова. Предлагаме ви изложението му без редакторска намеса. Текстът е публикуван във Фейсбук.
"Има нещо, което не ми е ясно, и сега ще се опитам да си го изясня.
БТВ е частна фирма и независимо дали е чешка, българска или занзибарска, тя работи по смисъла на българските закони. А доколкото си спомням, българската Конституция абсолютно защитава частното предприемачество, свободната инициатива и пазарната икономика.
Цънцарова работи в частна медия и нейно право е да харесва или да не харесва когото си иска, защото работи в частна фирма и нейната работа зависи само от нейните началници. От друга страна, БТВ може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България.
Тоест, този конфликт е ясен. На БТВ не ѝ харесва кого харесва Цънцарова и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска.
За да не се правят вредни алюзии, ще припомня, че аз не съм бил служител на БТВ като Цънцарова, а техен равноправен партньор, но да се върнем на конкретния случай.
Всичко в тази история е ясно, само не ми е ясно защо отдолу ПП-ДБ протестират. Извинете - протестира неправителствена организация, но всъщност протестът е инспириран от протестър номер едно в държавата - ПП-ДБ.
Тоест, тъй като аз също съм частен предприемач, ако реша да уволня някого, а на ПП-ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли?
Аз мисля, че Асен Василев и компания, според самите тях, са се качили на крилете на народната любов, чувстват се много уютно там, самозабравили са се и смятат, че могат да се разпореждат с всичко и с всички в нашата мила татковина. Само че не знаят едно важно нещо. Всъщност - две неща.
Първото е основен български закон и той гласи: „Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев.
И второто е, че от крилете на народната любов лесно се пада, много боли и много трудно се качваш пак там.
Разбира се, че го знам от опит.
Слави Трифонов: бивш певец и настоящ певец, защото сам съм се назначил и никой не може да ме уволни".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
04:19 20.12.2025
2 Хм...
04:28 20.12.2025
3 Эдин
04:31 20.12.2025
4 Ай стига бе
Коментиран от #16
04:32 20.12.2025
5 Добре казано
Коментиран от #7, #23, #33
04:36 20.12.2025
6 среднощен
За Асен Василев със сигурност можем да кажем: "Тарикат" - да.. Но, "мъж" - едва ли..
Коментиран от #10
04:36 20.12.2025
7 Хаха
До коментар #5 от "Добре казано":Скрий се бе копейко, вие два платени автобуса докарвате подобно на НН, а свободните хора свалиха Тиквата и Прасето, поне имайте доблестта да си го признаете.
Коментиран от #9, #20, #35
04:38 20.12.2025
8 Провалите и НАРУШЕНИЯ на Закони
Надценка мин. вода 135%. Надценка кашкавал 91%. 80% внос на храни. Унищожихте енергетиката.
Подкрепихте гаврата с Конституция, без да свикате ВНС.
Подкрепихте нелегитимно правителство, според КС 46% изборни нарушения.
Подкрепихте нарушението на Киселова, установено от КС.
Забранихте референдумите. Нарушихте две постановления във връзка с юро.
Скрихте доклад БНБ за негативи от юрото 227 стр. По закон НСИ не даде сурови данни за цени на храни. МФ не даде данни за истински дефицит на граждански организации.
Коалирахте се с ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и БКП, предавайки избирателите си.
Подкрепяте скандални бюджети от 2024 до 2026 декември, и одобрихте СТО МИЛИАРДА дългове, водещи страната към икономическа и финансова катастрофи. 2028 ще има драстично увеличение на данъци. 20 млд. дълг 2025 за бюджетници. Актуализация заплати депутати на всеки 3 месеца, 15 000 и неплащане на осигуровки са ви малко. Наляхте в кацата без дъно НЗОК 17 млрд. лева, 11 милиарда бюджет, 6 милиарда доплащане пациенти.
Излъгахте, че няма да вдигате осигуровки, повишавайки МРЗ.
Тотален провал за Контрол на Спекула храни с до над сто процента повишаване от 2020 г.
04:39 20.12.2025
9 Ако нещо не разбра тъ пейко
До коментар #7 от "Хаха":прочети пак. няма нужда да лазиш като отпадъците ПП и ДБ.
Коментиран от #12
04:40 20.12.2025
10 🦫🦫🦫
До коментар #6 от "среднощен":Слави е голям мъж зобаше стероиди и от една падане в кенефа стана дегенерат.
04:40 20.12.2025
11 Факти
04:41 20.12.2025
12 Хаха
До коментар #9 от "Ако нещо не разбра тъ пейко":Ето ти един обърнат вестник и чети ти електорат на Ново начало 👨🏿🦱
Коментиран от #14
04:42 20.12.2025
13 Склерозо
Подлостта ти е безгранична.
Когато се нападахте един друг с Борисов - се забрави, а сега се целувате в уста.
Свършено е с вас. Сега си търсите към кой да се присламчите .
Коментиран от #15
04:43 20.12.2025
14 Там пишеше тъ пейко
До коментар #12 от "Хаха":ако не си разбрало да четеш, а да не лазиш като отпадъка ПП и ДБ. Не ми пречиш тъ пейко да лазиш, ама ме е гнус.
04:44 20.12.2025
15 Е ако не са
До коментар #13 от "Склерозо":за ко ще те изкарва отпадъка ПП и ДБ? 😄
04:45 20.12.2025
16 Коста
До коментар #4 от "Ай стига бе":Ти от мбого излъганите ли си?
04:46 20.12.2025
17 Камион
Че на Славун отдавна му мина времето.
Да проумее, че не сме 90-те!
04:46 20.12.2025
18 Петрич
04:48 20.12.2025
19 Каменов
04:49 20.12.2025
20 Колко е свободно стадото
До коментар #7 от "Хаха":Стадо и свобода. Оксиморон! 😄 Да те изкарат да блееш НПО-та и шарлатани. Трагедия.
04:54 20.12.2025
21 Не мога да си обясна
Плашещо е!
04:58 20.12.2025
22 Има ни пак
Коментиран от #24
05:08 20.12.2025
23 Бойко
До коментар #5 от "Добре казано":Какво му е добре казаното не виждам. Повечето мисирки са купени от Борисов с малки изключения.
Коментиран от #26
05:11 20.12.2025
24 Само факти
До коментар #22 от "Има ни пак":Съден за кражби асен василев, лъжец, крадец. Това ако го харесваш, жалко за теб. Шарлатанията на мафиотският проект ПП и ДБ, не се нуждае от коментар. Лъжите и схемите казват всичко за тях.
Коментиран от #29
05:12 20.12.2025
25 Никой
05:14 20.12.2025
26 Как кое
До коментар #23 от "Бойко":Казаното е повече от логично! Остава само стадото което изкарват на улицата да се замисли кой ги изкарва, за какво ги изкарва и какво очакват от доказани лъжци, шарлатани и мафиотски проект като ПП и ДБ.
Коментиран от #27
05:14 20.12.2025
27 Ай спри се
До коментар #26 от "Как кое":Едно и също пишеш.
Измисли нещо друго.
Кажи нещо за твойто стадо и неговия водач Дебелян и Буклован
Коментиран от #28
05:17 20.12.2025
28 Едно и също
До коментар #27 от "Ай спри се":и пак те дразни истината за шарлатаните ПП и ДБ. Затова чети. Лъжата и кражбата са долно нещо.
05:19 20.12.2025
29 Има ни пак
До коментар #24 от "Само факти":Колкото и да злобееш под различни бикове, пътници сте. Ти и твоите любимци от прасешката клика. Айде отивай на работа, не ставаш за нищо. И не забравяй да си вземеш гегата. Ще ти се подиграват овцете.
Коментиран от #30
05:20 20.12.2025
30 Там пишеше
До коментар #29 от "Има ни пак":Само факти! Съден за кражби асен василев, лъжец, крадец. Това ако го харесваш, жалко за теб. Шарлатанията на мафиотският проект ПП и ДБ, не се нуждае от коментар. Лъжите и схемите казват всичко за тях.
Коментиран от #32
05:22 20.12.2025
31 Слава Богу!
05:24 20.12.2025
32 Има ни пак
До коментар #30 от "Там пишеше":Пътници сте, пътници! Хихихи хихихи!!!!!
Коментиран от #34
05:25 20.12.2025
33 Саша Грей
До коментар #5 от "Добре казано":Всички сме свидетели на създаването на ПП, всеки може сам да си тълкува и интерпретира създаването им. Факт е, че Киро и Асен бяха лансирани от президента, но също така се оказа, че имат много големи различия. Толкова за ПП.
Обаче Демократична България е коалиция от политическите партии „Да, България!“ и ,,Демократи за силна България“. Както знаем „Да, България!“ е създадена от Христо Иванов, когото едва ли някой може да обвини в корупция. А ДСБ е наследник на СДС, но онова - истинското, не това, което пристана на ГЕРБ. Така, че помисли малко преди да правиш квалификации за хора и партии.
Коментиран от #36, #37
05:26 20.12.2025
34 Там пише за крадеца асен василев
До коментар #32 от "Има ни пак":Само факти! Съден за кражби асен василев, лъжец, крадец. Това ако го харесваш, жалко за теб. Шарлатанията на мафиотският проект ПП и ДБ, не се нуждае от коментар. Лъжите и схемите казват всичко за тях.
05:27 20.12.2025
35 Леле
До коментар #7 от "Хаха":Леле, колко заблудени души има още. Свободните хора били свалили тиквата? Ха-ха-хаааааа! Още ли не сте проумели, че това беше игра на Боко да има повод да избяга от отговорност? Скри се като мишка, защото след Нова година ще има страшни неуредици с въвеждането на еврото. Ще има спекула, хаос и жестоки протести. А Боко ще се е скрил в Банкя и ще гледа отстрани с кеф как се гърчи служебното правителство. Все едно той не е виновен за целия тоя хаос който ни докара.
05:29 20.12.2025
36 Има ни пак
До коментар #33 от "Саша Грей":Защо си губиш времето с примитивни чугунени глави? То се обяснява на хора, които имат нещо все пак в черепните си кухини.
05:31 20.12.2025
37 ПП и ДБ са проект на кръга капитал
До коментар #33 от "Саша Грей":Единият олигархичен кръг, в борба с другият за усвояване на държавата, власт и пари. Образа на кирчо, се градеше от ДБ. Има достатъчно кадри в нета от протестите тогава. Всички гледат напред, кирчо усмихнат с плакат позира настрани. Президента просто излезе наивен да повярва на ДБ, че имат чисти намерения. После малко шарлатания с ББР и други подобни. Със създаването на ПП, бе ясно, че ще ги съберат с ДБ. Създателя е един и същ. Също като сега МЕЧ, Величие и нинова. Всичките са пак от люпилнята на същият кръг. МЕЧ е с цел обиране електората на ИТН, Величие на Възраждане, а нинова на БСП и в един момент всичките заедно да имат мнозинство в парламента. Затова МЕЧ е със същите цели и виждания като ИТН, Величие със същите като Възраждане и нинова същите като БСП и всички са с постоянни нападки към тези към които са насочени, както и пълната подкрепа на фантомните и лъжливи сайтове на групировката. Помощ от медийната група, както и се наблюдават едни и същи тролски къщи. Нужно е човек повечко да гледа какво се случва и по малко да вярва на приказки. Един олигархичен кръг, се бори с друг и ползва народа като стадо. Когато се изхаби проект, се заменя с друг. И така вече 36 години "демокрация"
05:42 20.12.2025
38 Снежанка Димитрова
05:51 20.12.2025
39 Цитат Сега
Продължавайте да подкрепяте ПОПУЛИЗМЪТ на ПП, ДБ.
И да, въвеждането на юрото е виновно и свързаните с него калпавите бюджети на ГЕРБ, ПП, ДБ, ДПС, БКП и ИТН.
Водите държавата към финансов и икономически колапс, СТО МИЛИАРДА ЛЕВА заеми от 2023 до 2028 за бюджетни заплати, по 20 млрд на година.
05:54 20.12.2025