Слави Трифонов: Всичко между Цънцарова и bTV e ясно, само не разбирам защо ПП-ДБ протестират

20 Декември, 2025 04:09, обновена 20 Декември, 2025 04:17 1 252 39

На телевизията не ѝ харесва кого харесва журналистката, и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска, заяви лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Всичко между Цънцарова и bTV e ясно, само не разбирам защо ПП-ДБ протестират - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов излезе с позиция по повод протеста на ПП-ДБ след информацията за уволнението на журналистката Мария Цънцарова. Предлагаме ви изложението му без редакторска намеса. Текстът е публикуван във Фейсбук.

"Има нещо, което не ми е ясно, и сега ще се опитам да си го изясня.

БТВ е частна фирма и независимо дали е чешка, българска или занзибарска, тя работи по смисъла на българските закони. А доколкото си спомням, българската Конституция абсолютно защитава частното предприемачество, свободната инициатива и пазарната икономика.

Цънцарова работи в частна медия и нейно право е да харесва или да не харесва когото си иска, защото работи в частна фирма и нейната работа зависи само от нейните началници. От друга страна, БТВ може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България.

Тоест, този конфликт е ясен. На БТВ не ѝ харесва кого харесва Цънцарова и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска.

За да не се правят вредни алюзии, ще припомня, че аз не съм бил служител на БТВ като Цънцарова, а техен равноправен партньор, но да се върнем на конкретния случай.

Всичко в тази история е ясно, само не ми е ясно защо отдолу ПП-ДБ протестират. Извинете - протестира неправителствена организация, но всъщност протестът е инспириран от протестър номер едно в държавата - ПП-ДБ.

Тоест, тъй като аз също съм частен предприемач, ако реша да уволня някого, а на ПП-ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли?

Аз мисля, че Асен Василев и компания, според самите тях, са се качили на крилете на народната любов, чувстват се много уютно там, самозабравили са се и смятат, че могат да се разпореждат с всичко и с всички в нашата мила татковина. Само че не знаят едно важно нещо. Всъщност - две неща.

Първото е основен български закон и той гласи: „Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев.

И второто е, че от крилете на народната любов лесно се пада, много боли и много трудно се качваш пак там.

Разбира се, че го знам от опит.

Слави Трифонов: бивш певец и настоящ певец, защото сам съм се назначил и никой не може да ме уволни".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 3 Отговор
    Цънцарова не я мислете от Нова веднага ще я вземат, а Босфор ТВ само крокодили и сричащи остават.

    04:19 20.12.2025

  • 2 Хм...

    21 7 Отговор
    Щом и славчо се изказа, значи шиши е наредил така.

    04:28 20.12.2025

  • 3 Эдин

    19 8 Отговор
    Босфор ТВ е герберастка телевизия не случайно онази Виктория Петрова се хвана с прасето Кралев да не би защото е млад и атлетичен 😅

    04:31 20.12.2025

  • 4 Ай стига бе

    23 6 Отговор
    Този как има лице да се показва пред хората? Излъга явно и най-нагло хората които му вярваха, че няма да прави коалиция с ГЕРБ и ДПС. Зулус и предател излезе Славчо учиндолски. На следващите избори ще се бори за единия процент гласове. Ще гледат с Тошко парламента по телевията.

    Коментиран от #16

    04:32 20.12.2025

  • 5 Добре казано

    9 15 Отговор
    И логично! Остава само стадото което изкарват на улицата да се замисли кой ги изкарва, за какво ги изкарва и какво очакват от доказани лъжци, шарлатани и мафиотски проект като ПП и ДБ.

    Коментиран от #7, #23, #33

    04:36 20.12.2025

  • 6 среднощен

    9 9 Отговор
    "...Първото е основен български закон и той гласи: „Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев...";

    За Асен Василев със сигурност можем да кажем: "Тарикат" - да.. Но, "мъж" - едва ли..

    Коментиран от #10

    04:36 20.12.2025

  • 7 Хаха

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Добре казано":

    Скрий се бе копейко, вие два платени автобуса докарвате подобно на НН, а свободните хора свалиха Тиквата и Прасето, поне имайте доблестта да си го признаете.

    Коментиран от #9, #20, #35

    04:38 20.12.2025

  • 8 Провалите и НАРУШЕНИЯ на Закони

    9 4 Отговор
    1996 фалирахте държавата. 1997 въведохте Валутен борд, който ви спаси. 2025 отново БКП, ДПС и СДС фалирахте държавата със сериозни съмнения за напудрени данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
    Надценка мин. вода 135%. Надценка кашкавал 91%. 80% внос на храни. Унищожихте енергетиката.
    Подкрепихте гаврата с Конституция, без да свикате ВНС.
    Подкрепихте нелегитимно правителство, според КС 46% изборни нарушения.
    Подкрепихте нарушението на Киселова, установено от КС.
    Забранихте референдумите. Нарушихте две постановления във връзка с юро.
    Скрихте доклад БНБ за негативи от юрото 227 стр. По закон НСИ не даде сурови данни за цени на храни. МФ не даде данни за истински дефицит на граждански организации.
    Коалирахте се с ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и БКП, предавайки избирателите си.
    Подкрепяте скандални бюджети от 2024 до 2026 декември, и одобрихте СТО МИЛИАРДА дългове, водещи страната към икономическа и финансова катастрофи. 2028 ще има драстично увеличение на данъци. 20 млд. дълг 2025 за бюджетници. Актуализация заплати депутати на всеки 3 месеца, 15 000 и неплащане на осигуровки са ви малко. Наляхте в кацата без дъно НЗОК 17 млрд. лева, 11 милиарда бюджет, 6 милиарда доплащане пациенти.
    Излъгахте, че няма да вдигате осигуровки, повишавайки МРЗ.
    Тотален провал за Контрол на Спекула храни с до над сто процента повишаване от 2020 г.

    04:39 20.12.2025

  • 9 Ако нещо не разбра тъ пейко

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    прочети пак. няма нужда да лазиш като отпадъците ПП и ДБ.

    Коментиран от #12

    04:40 20.12.2025

  • 10 🦫🦫🦫

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "среднощен":

    Слави е голям мъж зобаше стероиди и от една падане в кенефа стана дегенерат.

    04:40 20.12.2025

  • 11 Факти

    13 1 Отговор
    Слави Трифонов: бивш певец и настоящ певец, уволнен от народа ".

    04:41 20.12.2025

  • 12 Хаха

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ако нещо не разбра тъ пейко":

    Ето ти един обърнат вестник и чети ти електорат на Ново начало 👨🏿‍🦱

    Коментиран от #14

    04:42 20.12.2025

  • 13 Склерозо

    9 2 Отговор
    Аз пък не разбирам ти и маймунките ти за какво сте в парламента? До сега нищо рационално не сте предложили. Гласувате както ви кажат.
    Подлостта ти е безгранична.
    Когато се нападахте един друг с Борисов - се забрави, а сега се целувате в уста.
    Свършено е с вас. Сега си търсите към кой да се присламчите .

    Коментиран от #15

    04:43 20.12.2025

  • 14 Там пишеше тъ пейко

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    ако не си разбрало да четеш, а да не лазиш като отпадъка ПП и ДБ. Не ми пречиш тъ пейко да лазиш, ама ме е гнус.

    04:44 20.12.2025

  • 15 Е ако не са

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Склерозо":

    за ко ще те изкарва отпадъка ПП и ДБ? 😄

    04:45 20.12.2025

  • 16 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ай стига бе":

    Ти от мбого излъганите ли си?

    04:46 20.12.2025

  • 17 Камион

    6 2 Отговор
    … да допълня:
    Че на Славун отдавна му мина времето.
    Да проумее, че не сме 90-те!

    04:46 20.12.2025

  • 18 Петрич

    7 1 Отговор
    От къде изпълзя бе ,Дебелия ли нареди така,не те ли срам ти да коментираш, кажи бе предател.

    04:48 20.12.2025

  • 19 Каменов

    3 1 Отговор
    МЪЛЧАНИЕТО Е ЗЛАТО !!!

    04:49 20.12.2025

  • 20 Колко е свободно стадото

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Стадо и свобода. Оксиморон! 😄 Да те изкарат да блееш НПО-та и шарлатани. Трагедия.

    04:54 20.12.2025

  • 21 Не мога да си обясна

    6 1 Отговор
    Защо всички « лидери» са със странни физиономии и телосложения.?
    Плашещо е!

    04:58 20.12.2025

  • 22 Има ни пак

    6 0 Отговор
    Така, така. Асен Василев е най големия злодей на света. И ППДБ са виновни. И затова че слънцето изгрява от изток. Как не ви омръзна бе? Тая омраза. И все една и съща дъвка дъвчете години наред. ПП та, ПП Аман. Вижте се вие на какво приличате. Писнахте на всички. И защо не не си казал нито една лоша дума за прасетата, бе, а?

    Коментиран от #24

    05:08 20.12.2025

  • 23 Бойко

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добре казано":

    Какво му е добре казаното не виждам. Повечето мисирки са купени от Борисов с малки изключения.

    Коментиран от #26

    05:11 20.12.2025

  • 24 Само факти

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Има ни пак":

    Съден за кражби асен василев, лъжец, крадец. Това ако го харесваш, жалко за теб. Шарлатанията на мафиотският проект ПП и ДБ, не се нуждае от коментар. Лъжите и схемите казват всичко за тях.

    Коментиран от #29

    05:12 20.12.2025

  • 25 Никой

    0 0 Отговор
    Хубаво е да има независима журналистика.

    05:14 20.12.2025

  • 26 Как кое

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Бойко":

    Казаното е повече от логично! Остава само стадото което изкарват на улицата да се замисли кой ги изкарва, за какво ги изкарва и какво очакват от доказани лъжци, шарлатани и мафиотски проект като ПП и ДБ.

    Коментиран от #27

    05:14 20.12.2025

  • 27 Ай спри се

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Как кое":

    Едно и също пишеш.
    Измисли нещо друго.
    Кажи нещо за твойто стадо и неговия водач Дебелян и Буклован

    Коментиран от #28

    05:17 20.12.2025

  • 28 Едно и също

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ай спри се":

    и пак те дразни истината за шарлатаните ПП и ДБ. Затова чети. Лъжата и кражбата са долно нещо.

    05:19 20.12.2025

  • 29 Има ни пак

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Само факти":

    Колкото и да злобееш под различни бикове, пътници сте. Ти и твоите любимци от прасешката клика. Айде отивай на работа, не ставаш за нищо. И не забравяй да си вземеш гегата. Ще ти се подиграват овцете.

    Коментиран от #30

    05:20 20.12.2025

  • 30 Там пишеше

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Има ни пак":

    Само факти! Съден за кражби асен василев, лъжец, крадец. Това ако го харесваш, жалко за теб. Шарлатанията на мафиотският проект ПП и ДБ, не се нуждае от коментар. Лъжите и схемите казват всичко за тях.

    Коментиран от #32

    05:22 20.12.2025

  • 31 Слава Богу!

    3 0 Отговор
    Цънцарова е непоносима мисирка. Само опорки и заяждане с гостите, съчетано с нулева журналистика. Не знам кой и защо е пуснал това недоразумение в студиото. Всички виждат, че е неадекватна, но най вероятно е спечелила поста с най милото си.

    05:24 20.12.2025

  • 32 Има ни пак

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Там пишеше":

    Пътници сте, пътници! Хихихи хихихи!!!!!

    Коментиран от #34

    05:25 20.12.2025

  • 33 Саша Грей

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Добре казано":

    Всички сме свидетели на създаването на ПП, всеки може сам да си тълкува и интерпретира създаването им. Факт е, че Киро и Асен бяха лансирани от президента, но също така се оказа, че имат много големи различия. Толкова за ПП.
    Обаче Демократична България е коалиция от политическите партии „Да, България!“ и ,,Демократи за силна България“. Както знаем „Да, България!“ е създадена от Христо Иванов, когото едва ли някой може да обвини в корупция. А ДСБ е наследник на СДС, но онова - истинското, не това, което пристана на ГЕРБ. Така, че помисли малко преди да правиш квалификации за хора и партии.

    Коментиран от #36, #37

    05:26 20.12.2025

  • 34 Там пише за крадеца асен василев

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Има ни пак":

    Само факти! Съден за кражби асен василев, лъжец, крадец. Това ако го харесваш, жалко за теб. Шарлатанията на мафиотският проект ПП и ДБ, не се нуждае от коментар. Лъжите и схемите казват всичко за тях.

    05:27 20.12.2025

  • 35 Леле

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Леле, колко заблудени души има още. Свободните хора били свалили тиквата? Ха-ха-хаааааа! Още ли не сте проумели, че това беше игра на Боко да има повод да избяга от отговорност? Скри се като мишка, защото след Нова година ще има страшни неуредици с въвеждането на еврото. Ще има спекула, хаос и жестоки протести. А Боко ще се е скрил в Банкя и ще гледа отстрани с кеф как се гърчи служебното правителство. Все едно той не е виновен за целия тоя хаос който ни докара.

    05:29 20.12.2025

  • 36 Има ни пак

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Саша Грей":

    Защо си губиш времето с примитивни чугунени глави? То се обяснява на хора, които имат нещо все пак в черепните си кухини.

    05:31 20.12.2025

  • 37 ПП и ДБ са проект на кръга капитал

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Саша Грей":

    Единият олигархичен кръг, в борба с другият за усвояване на държавата, власт и пари. Образа на кирчо, се градеше от ДБ. Има достатъчно кадри в нета от протестите тогава. Всички гледат напред, кирчо усмихнат с плакат позира настрани. Президента просто излезе наивен да повярва на ДБ, че имат чисти намерения. После малко шарлатания с ББР и други подобни. Със създаването на ПП, бе ясно, че ще ги съберат с ДБ. Създателя е един и същ. Също като сега МЕЧ, Величие и нинова. Всичките са пак от люпилнята на същият кръг. МЕЧ е с цел обиране електората на ИТН, Величие на Възраждане, а нинова на БСП и в един момент всичките заедно да имат мнозинство в парламента. Затова МЕЧ е със същите цели и виждания като ИТН, Величие със същите като Възраждане и нинова същите като БСП и всички са с постоянни нападки към тези към които са насочени, както и пълната подкрепа на фантомните и лъжливи сайтове на групировката. Помощ от медийната група, както и се наблюдават едни и същи тролски къщи. Нужно е човек повечко да гледа какво се случва и по малко да вярва на приказки. Един олигархичен кръг, се бори с друг и ползва народа като стадо. Когато се изхаби проект, се заменя с друг. И така вече 36 години "демокрация"

    05:42 20.12.2025

  • 38 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Не вярвам на депутати без идеали. Никой от тези в Парламента не застана със своя програма в която да поеме отговорност какво ще направи за нацията през мандата си. Карат се пред камерите, но после си пият заедно кафето подобно на адвокати в съдебно заседание. За този създаден хаос,кой ще носи отговорност. От нашите изисквания към депутатите ще направим ежедневието си по леко. Безобразията си ги търпим ние. С това изяждаме бъдещето на децата си. Нека да мислим като граждани, а не като партийци.

    05:51 20.12.2025

  • 39 Цитат Сега

    0 0 Отговор
    Разходите за персонал за 2025 г. вече бяха индексирани с около 20%, което на практика води до прекомпенсация спрямо реалната ценова динамика. Използването на инфлацията в края на периода (моментна стойност) е некоректно. Правилният подход изисква работа със средногодишна инфлация, както и да се използва хармонизираният индекс на потребителските цени. Инфлацията за 2025 г. вече е отчетена в базата, при нови разчети е редно да се използва прогнозната инфлация за 2026 г., а не повторно прилагане на минали показатели.Увеличението на бюджетните заплати с около 5% води до допълнителен натиск върху бюджета от 840 млн.лева годишно или средно 70 милиона на месец. Фискалния съвет посочват, че разпоредбите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, в който се предвижда в месеците без редовен закон да се харчи само 1/12 част от бюджета от предната година.
    Продължавайте да подкрепяте ПОПУЛИЗМЪТ на ПП, ДБ.
    И да, въвеждането на юрото е виновно и свързаните с него калпавите бюджети на ГЕРБ, ПП, ДБ, ДПС, БКП и ИТН.
    Водите държавата към финансов и икономически колапс, СТО МИЛИАРДА ЛЕВА заеми от 2023 до 2028 за бюджетни заплати, по 20 млрд на година.

    05:54 20.12.2025

