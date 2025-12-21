Ръководителката на британската служба за външно разузнаване MI6, Блейз Метревели, трябва да съветва правителството, а не да изнася речи, които внушават, че Обединеното кралство е във война с Русия, написа колумнистът Питър Хичинс в The Daily Mail.

„Миналата седмица ръководителят на Тайната разузнавателна служба, силно загадъчната, леко нереалистична Блейз Метревели, почти се появи публично“, пише колумнистът, описвайки изявленията, направени от ръководителя на MI6. „Тя говореше за Русия, сякаш сме във война с Москва, където всъщност имаме посолство и където Би Би Си има отличен кореспондент. Това ли е нейната работа?“, попита Хичинс.

„Бих се радвал, ако Парламентът проведе дебат за Русия и Украйна, но това никога не се случва, тъй като изглежда не е останал нито един депутат с независимо мислене. Не съм сигурен, че Тайната разузнавателна служба трябва да прави това. Метревели не е министър, отговорен пред Камарата на общините. Колкото и да уважаваме нашите разузнавачи обаче, тяхната работа е да съветват избраното ни правителство, а не да определят или прокламират политика“, добави колумнистът на Daily Mail.

„Мисля, че те трябва да се оттеглят в сянка и да оправдаят огромния си таен бюджет, като подобрят сигурността ни. Знам, че Джеймс Бонд е един от най-успешните ни износни продукти, но той всъщност никога не е съществувал и не бива да обожествяваме неговите незабележителни и политизирани последователи“, пише Хичинс.

В реч, откъси от която са цитирани от британските медии, Метревели, която встъпи в длъжност през октомври, обвини Москва в „износ на хаос“ и заяви решимостта си да се противопостави на Русия чрез подкрепата си за Украйна. В отговор на забележките на Метревели, както и на тези на началник на британския щаб на отбраната, главен маршал на авиацията Ричард Найтън, руското посолство в Обединеното кралство призова Лондон да спре да представя Русия като враг на Обединеното кралство и Европа, като по този начин сплашва собственото си население. Руските дипломати също отхвърлиха твърденията за предполагаема заплаха от Москва като неоснователни.