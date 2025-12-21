Новини
На Острова: Шефката на MI6 говори за Русия, сякаш сме във война. Нека се отдръпне в сянка, без да държи политически речи

21 Декември, 2025 03:50, обновена 21 Декември, 2025 03:59 561 13

Време е да се приеме, че Джеймс Бонд все пак никога не е съществувал, написа колумнистът Питър Хичинс в The Daily Mail

На Острова: Шефката на MI6 говори за Русия, сякаш сме във война. Нека се отдръпне в сянка, без да държи политически речи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителката на британската служба за външно разузнаване MI6, Блейз Метревели, трябва да съветва правителството, а не да изнася речи, които внушават, че Обединеното кралство е във война с Русия, написа колумнистът Питър Хичинс в The Daily Mail.

„Миналата седмица ръководителят на Тайната разузнавателна служба, силно загадъчната, леко нереалистична Блейз Метревели, почти се появи публично“, пише колумнистът, описвайки изявленията, направени от ръководителя на MI6. „Тя говореше за Русия, сякаш сме във война с Москва, където всъщност имаме посолство и където Би Би Си има отличен кореспондент. Това ли е нейната работа?“, попита Хичинс.

„Бих се радвал, ако Парламентът проведе дебат за Русия и Украйна, но това никога не се случва, тъй като изглежда не е останал нито един депутат с независимо мислене. Не съм сигурен, че Тайната разузнавателна служба трябва да прави това. Метревели не е министър, отговорен пред Камарата на общините. Колкото и да уважаваме нашите разузнавачи обаче, тяхната работа е да съветват избраното ни правителство, а не да определят или прокламират политика“, добави колумнистът на Daily Mail.

„Мисля, че те трябва да се оттеглят в сянка и да оправдаят огромния си таен бюджет, като подобрят сигурността ни. Знам, че Джеймс Бонд е един от най-успешните ни износни продукти, но той всъщност никога не е съществувал и не бива да обожествяваме неговите незабележителни и политизирани последователи“, пише Хичинс.

В реч, откъси от която са цитирани от британските медии, Метревели, която встъпи в длъжност през октомври, обвини Москва в „износ на хаос“ и заяви решимостта си да се противопостави на Русия чрез подкрепата си за Украйна. В отговор на забележките на Метревели, както и на тези на началник на британския щаб на отбраната, главен маршал на авиацията Ричард Найтън, руското посолство в Обединеното кралство призова Лондон да спре да представя Русия като враг на Обединеното кралство и Европа, като по този начин сплашва собственото си население. Руските дипломати също отхвърлиха твърденията за предполагаема заплаха от Москва като неоснователни.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без коментар

    1 2 Отговор
    Няма нужда от коментар.

    04:05 21.12.2025

  • 2 Стеф

    5 2 Отговор
    Ама защо го публикувате през нощта бе " факти"???

    Коментиран от #6

    04:10 21.12.2025

  • 3 Хи хи

    1 3 Отговор
    тагаренковци, чухте ли Метревели ??? Ко ши прайте, като дойде Русия у нас, ааааааа???!! Изкопахте ли мишите дупки вече ??

    Коментиран от #8

    04:11 21.12.2025

  • 4 оня с коня

    1 2 Отговор
    да ядетеХУЯна ПУТИН селяни

    04:12 21.12.2025

  • 5 Нищо ново

    4 2 Отговор
    Поредната западна, проруска тротинетка купена от Кремъл.

    Коментиран от #9

    04:12 21.12.2025

  • 6 Джеф

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стеф":

    Щото някои докато си почиваме измежду секса, хвърляме по едно око.

    04:12 21.12.2025

  • 7 Леля Гошо

    1 2 Отговор
    ...сплашва собственото си население..

    Да, въпрос на контрол над стадото.

    Коментиран от #10

    04:12 21.12.2025

  • 8 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    Кво, Метревели ще отнесе една трета от метъра.

    04:14 21.12.2025

  • 9 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо ново":

    Глупости, кой ще вземе копейките на Кремъл бе ??!!! Ти знайш ли, че един долар е един тон копейки ??!!

    Коментиран от #12

    04:15 21.12.2025

  • 10 Изобщо не им пука на англичаните

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Леля Гошо":

    за рускатаКочина... МИ-6 си защитава бюджета... Елементарна логика се нарича, копейко заблудена.

    04:17 21.12.2025

  • 11 побърканяк

    1 0 Отговор
    И на тая акъла й е колкото на онова недоразумение Лиз Тръс която беше премиер на малобритания за шест месеца и собствените й съпартийци й биха шута.

    04:18 21.12.2025

  • 12 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хи хи":

    Ли си , това знаеш ли колко пари са, ако ги върнеш за желязо?

    Коментиран от #13

    04:18 21.12.2025

  • 13 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Луд":

    С тъмно-зелените ли ще се конкурираш да връщаш джилязо ??

    04:29 21.12.2025

