Кирил Дмитриев от Маями: Преговаряме конструктивно. "Дълбоката държава" разпалва антируска параноя на Острова и в ЕС
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев от Маями: Преговаряме конструктивно. "Дълбоката държава" разпалва антируска параноя на Острова и в ЕС

20 Декември, 2025 21:27, обновена 21 Декември, 2025 04:04 3 105 94

Москва отхвърли като "фалшива" публикация на Wall Street Journal, в която се твърди за влиянието на Русия върху Уиткоф в разрешаването на кризата в Украйна

Кирил Дмитриев от Маями: Преговаряме конструктивно. "Дълбоката държава" разпалва антируска параноя на Острова и в ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите в Маями протичат конструктивно, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, съобщи ТАСС.

„Дискусиите протичат конструктивно. Те започнаха и ще продължат днес и утре“, каза той.

Дмитриев пристигна в Маями вечерта на 20 декември. Там той ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и със зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.

Кремъл обясни, че Русия подготвя контакти със САЩ, за да разбере как се е променил мирният план на САЩ след консултации с украинци и европейци.

Мирният план на САЩ, чиято заслуга се приписва на Уиткоф и Къшнър, първоначално се състоеше от 28 точки. След преговори в Женева с представители на Украйна и Европа той беше значително преработен и съкратен. На 2 декември двамата представиха междинна версия на руския президент Владимир Путин.

Последва серия от срещи между делегациите на САЩ и Украйна, а миналата седмица в Берлин се проведоха разговори с участието на украинския президент Володимир Зеленски и представители на САЩ и европейски страни. На 19 декември в Маями се проведе среща на представители на САЩ, Украйна и европейски страни.

Ръководителят на украинската делегация, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, съобщи, че на тези разговори е постигнато споразумение „за следващите стъпки и продължаване на съвместната работа в близко бъдеще“.

Ню Йорк Таймс съобщи, че на преговорите в Берлин са били договорени два документа за гаранции за сигурност на Украйна, които предвиждат укрепване на украинските въоръжени сили, разполагане на европейски войски в западната част на страната и разширено използване на американското разузнаване.

Москва смята разполагането на войски на НАТО в Украйна за неприемливо. Руският президент Владимир Путин заяви, че сигурността на Украйна не трябва да се гарантира за сметка на Русия.

Кремъл нарече териториалния въпрос най-важен за Русия. Зеленски определи този въпрос като „болезнен“ и основния, по който позициите на Киев и Вашингтон се разминават. Украинският лидер заяви също, че Съединените щати са предложили директни преговори с Украйна, Русия и Европа. Според Зеленски подобни срещи трябва да се провеждат само след разбиране на резултатите от диалога между Киев и Вашингтон.

Дълбоката държава се опитва да провокира Трета световна война, като разпалва „антируска параноя“ в Обединеното кралство и ЕС, заяви Дмитриев, коментирайки изявлението на директора на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард.

По-рано Габард отрече медийни съобщения, че Русия има планове да получи контрол над цяла Украйна и други бивши части на СССР. Тя публикува съответната статия на 20 декември в X.

„Габард е брилянтна не само за документирането на произхода на руската измама от Обама и Байдън, но и за разкриването на машината за подстрекаване на война на дълбоката държава, която се опитва да провокира Трета световна война, като разпалва антируска параноя в Обединеното кралство и ЕС. Разумът е важен – възстановяване на здравия разум, мира и сигурността“, пише той в X.

"Представители на така наречената дълбока държава правят всичко възможно, за да възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна и в крайна сметка да въвлекат Съединените щати във военен конфликт с Русия".

Това заяви директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард на 20 декември, говорейки на конференция на консервативната обществена организация Turning Point USA в Аризона.

„Президентът Доналд Тръмп работи неуморно, за да посредничи за мирно споразумение, което ще сложи край на войната между Русия и Украйна, екипът му преговаря в момента. Но от месеци виждам, че всеки път, когато постигат напредък и се приближават до надеждата за мир, войнствените подстрекатели в дълбоката държава се опитват да направят всичко възможно, за да ги спрат, да въвлекат американските военни в директен конфликт с Русия, което в крайна сметка е това, което ЕС и НАТО искат. Не можем да позволим това“, каза тя. Събитието беше излъчено от консервативната медийна компания RSBN.

Директорът на Националното разузнаване отбеляза, че противниците на разрешаването на конфликта предвидимо прибягват до любимите си тактики. „Дълбоката държава“ в разузнавателната общност използва разузнаването като оръжие, за да възпрепятства напредъка. Те изнасят информация на своите приятели във водещите пропагандни медии, опитвайки се да разпространяват фалшив наратив. Те разпалват страх и истерия, за да оправдаят продължаването на войната и опитите си да подкопаят мирните усилия на президента Тръмп“, заключи Габард.

Кирил Дмитриев отхвърли като фалшива публикация на Wall Street Journal, в която се твърди за влиянието на Русия върху участието на специалния представител на САЩ Стивън Уиткоф в разрешаването на кризата в Украйна.

Вестникът твърди, че Русия е искала да включи Уиткоф специално в разрешаването на кризата в Украйна, като първо е предложила на специалния представител на президента на САЩ размяна на бившия служител на посолството на САЩ Марк Фогел за руския гражданин Александър Винник. В статията се отбелязва също, че специалният представител на САЩ е трябвало да пристигне в Москва без антураж.

„Още един удар по света от фалшивата публикация на Wall Street Journal. Русия не е предлагала размяна на Фогел. Русия никога не е молила Уиткоф да пътува сам. Без хайвер, без подаръци“, написа той в социалната мрежа X.

Според Дмитриев подобни фалшиви публикации с техните „отчаяни атаки“ срещу миротворци означават приближаване към мира. Той смята, че статията във е била специално създадена, за да подкопае мирните преговори, но всъщност има обратен ефект – подобна фалшива публикация засилва общата решимост за поддържане на мира и сигурността.

Специалният представител на руския президент похвали постиженията на Уиткоф, наричайки го велик миротворец. „Подстрекателите на войната имат големи медийни бюджети и нисък морал. Срам за WSJ“, подчерта той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    9 20 Отговор
    Човекът носи нови инструкции за агент Краснов.

    Коментиран от #7

    21:35 20.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    25 7 Отговор
    „Възможно ли е изобщо споразумение между Русия и Украйна?“ За пореден път Украйна се представя като отделна единица, въпреки че Украйна е Русия!!! САЩ направиха част от Русия своя собствена държава, благодарение на безхаберието на нашите „лидери“, а сега искат ние да признаем този факт и да започнем да преговаряме за нещо, по същество, със себе си. Време е да осъзнаем, че Украйна е част от Русия, а Киев е Майката на руските градове!!! „Янки, прибирайте се!“ и колкото по-скоро, толкова по-добре

    Коментиран от #24, #68

    21:36 20.12.2025

  • 3 404

    21 8 Отговор
    Ясно е, че американците ще се опитат да прецакат Русия. В края на краищата те започнаха цялата тази каша и самият Тръмп беше замесен в нея. Ако искаха да сложат край на тази война, щяха да спрат да предоставят разузнавателна информация (най-малкото) и да вкарат в затвора (или, още по-просто казано, да елиминират) Зеленски и цялата му банда

    Коментиран от #15, #29

    21:36 20.12.2025

  • 4 ха-ха

    19 4 Отговор
    Янките нямат ли други подходящи места за прием на гостите , а все по клубове нам си къде ги посрещат .Зеля даже и на самолета не го чакаха ...

    21:36 20.12.2025

  • 5 Хм.....

    16 3 Отговор
    А сега де...! Кой отговаря в момента за чочарките на американското правителство ?! Или в голф клуба осъществяват социана дейност , като наемат малолетни полировачки на стиковете , за да им подпомогнат образованието ?!

    21:37 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ала бала

    14 3 Отговор
    Кучетата си лаят кервана си върви

    21:39 20.12.2025

  • 9 Миролюб Войнов, патриот

    28 16 Отговор
    Президент Зеленски няма да кандиса на позорен мир.
    Ще води борбата до конца 👍

    Коментиран от #14, #19

    21:41 20.12.2025

  • 10 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Семейството се събира за да завъртят новогодишната баница с късметите,които Темнейший е изпратил на Тръмп по приемника си Кирил Димитриев

    21:41 20.12.2025

  • 11 ха-ха

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    Ха-ха ! Ти и с лева си беше ,,добре ,, , нали ?! Щраус , мамин , сладък .

    21:41 20.12.2025

  • 12 Филип

    7 16 Отговор
    Започна голямото ЛИЗАНЕЕЕЕЕ .
    Руски КъПУТИ.

    21:41 20.12.2025

  • 13 Дедо

    6 17 Отговор
    Ще се договарят Русия да получи Донбас а САЩ Венецуела и петрола и.

    Коментиран от #16

    21:42 20.12.2025

  • 14 джудж,

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, патриот":

    Време ти е за почивка ! Пилотът , анализаторът и так далее - спокойной ночи!

    21:43 20.12.2025

  • 15 Аааааа нема,нема.

    6 13 Отговор

    До коментар #3 от "404":

    Американците по презумпция мразят комунистите .Никога не си прави други илюзии.

    21:43 20.12.2025

  • 16 Пак аз

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо":

    Ако се гръъмннеш ще направиш добра услуга на България.

    Коментиран от #20

    21:44 20.12.2025

  • 17 Тервел

    11 6 Отговор
    Великите нации си разделят света , а ние ке се борим за левчето ха-ха

    Коментиран от #88

    21:44 20.12.2025

  • 18 Рашистки галфон

    19 13 Отговор
    Подлизуркото се мазни на американците.

    21:44 20.12.2025

  • 19 ха-ха

    9 11 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, патриот":

    Ще кандиса , защото на бой и студ трудно се издържа .

    21:44 20.12.2025

  • 20 Дедо

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Пак аз":

    Спазвай добрия тон в сайта! Не на Омразата каза Дебелия

    21:45 20.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 прошляк ,

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    А ти чий го дириш тук ? И не клечим , а си седим на диваните и си джиткаме в нета на топличко ! Мисли за урките , че мрат в окопите и студуват като в праисторически времена !

    Коментиран от #32

    21:47 20.12.2025

  • 23 Не са повече от 5 дръти русофила

    6 13 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    Чудят се по цял ден какво да правят!

    21:47 20.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нема по голем де бил

    6 13 Отговор
    от русофила де бил!

    Коментиран от #30

    21:49 20.12.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    Като те гледам ти си този който повтаря като папагал едно и също❗Явно само такива подбират ОТпосолствоТО без посланик ‼️

    21:50 20.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "404":

    На САЩ им е ясно, че няма как да прецакат Русия.
    Те просто търсят начин да се измъкнат с минимални загуби.
    Проблемът е, че това време с минималните загуби отмина.
    Това което им остава е да са примирят със загубите и прехвърлят вината на друг.
    Прехвърлянето на вината е лесна работа. Все още има "мераклии".
    Проблемът е в загубите. И тук въобще не става дума за някаква си "окраина" :)

    Коментиран от #35

    21:51 20.12.2025

  • 30 купидон

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Нема по голем де бил":

    Водиш в класацията - признавам те ! Все пак си първи , съвсем заслужено !

    21:52 20.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 си дзън

    6 10 Отговор

    До коментар #22 от "прошляк ,":

    Те пък 700 000 руснака са с парно в окопите.

    21:53 20.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фиткоф е....

    4 11 Отговор
    Велик дебил..

    Коментиран от #38

    21:54 20.12.2025

  • 35 Ами

    7 6 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Я обясни какви са загубите на американците в жива сила?Примерно.

    Коментиран от #54, #56, #61

    21:54 20.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    А ти чети за българина у.бит от ук.ро.пит.ек у нас, за българина у.бит от ук.ро.пит.ек във Великобритания, за синчето на УК.РО.ПосланИЧ.КАТА убило сънародника си във Виена❗ И си повтаряй Боже пази мен и децата ми от У.К.Р.О.ПИ.ТЕ.ЦИ.ТЕ‼️

    21:56 20.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Витков

    6 12 Отговор
    Е Милиардер
    И майка си ще продаде
    За някой друг долар .

    Явно Руснаците доста неща
    Са обещали на Продажния
    Витков .

    21:56 20.12.2025

  • 40 си дзън

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "селски ,":

    Май ти изкара преди време укрите повече от китайците...

    Коментиран от #42

    21:56 20.12.2025

  • 41 Сетих се

    5 8 Отговор
    Ще разискват стандартът на живот в Папуа Нова Гвинея 🤣🤣🤣

    21:57 20.12.2025

  • 42 селски ,

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "си дзън":

    Не съм им фен на укрите, така че няма начин да съм бил аз !

    21:59 20.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мартин

    6 10 Отговор

    До коментар #36 от "селски ,":

    Украинците не събират руската м-рша за пропаганда.Имат си кучета,чакали...
    Това е патент на скабеева и Захарова

    Коментиран от #59

    22:05 20.12.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    Посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук призова за въздържане от спекулации и политически интерпретации във връзка със задържането на нейния син и настоя оценките да се основават единствено на официални съдебни решения, предаде БГНЕС.

    „Във връзка с разпространението на информация, касаеща членове на моето семейство, и с цел да се избегнат по-нататъшни спекулации, бих искала да подчертая, че оценката на ситуацията, свързана със задържането на моя син, трябва да се базира изцяло на официални данни и съдебни решения, а не на предположения или емоционални коментари“, подчерта Илашчук"
    Тя помолила да не свързва неговото деяние с нейната дейност в България🤔

    22:05 20.12.2025

  • 47 Бункерния Карлик

    4 7 Отговор
    Какви ли подаръци е
    Пратил
    На Агент Краснов?

    Топчета за голф ли ?

    И какво ще правят във

    ЦИРК - А - ЛАГО

    Ще гладаме поредния

    ЦИРК ТРЪМП ли ?

    22:06 20.12.2025

  • 48 Гедер

    6 7 Отговор
    Абе що Путин Велики праща меката китка Димитриев ? Кво стана със Стария Лавров , нещо май го пратиха в трета глуха ?

    22:06 20.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Няма край руското падение

    7 8 Отговор
    ПАДЕНИЕ.!!!друга дума няма.

    22:09 20.12.2025

  • 52 Онзи ден

    6 7 Отговор

    До коментар #36 от "селски ,":

    Не беше ли

    38 към Хиляда бре Рублоидот?

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Даже и 26 към 1000

    На 1 Милион КАБЗОНЧИЦИ

    Колко украинци са загинали ....

    26 милиона Украинци ли бре Рублоидот?

    Че тя Украйна била

    Колкото Китай по население.

    Бре Рублоидот.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #62, #67

    22:10 20.12.2025

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ей малумняк повтаряй!":

    ПОВТАРЯЙ СИ, ДАНО НЕ МИ СЕ СЛУЧИ И НА МЕН❗
    "


    НачалоСвят
    Ужас във Виена: Украински студент пребит, измъчван и изгорен жив! Оказа се син на...
    22:00, 08.12.2025 07:57, 09.12.2025 Екип Марица 3092 0
    Снимката е илюстративна
    Снимката е илюстративна | Снимка: Getty images
    Разтърсващо престъпление шокира Австрия — тялото на 21-годишен украински студент беше намерено в изгорял автомобил във Виена. Полицията говори за „безпрецедентна жестокост“, а мотивът все повече се очертава като свързан с криптовалута, съобщи австрийската полиция, цитирана от ABC News.

    Според разследващите, престъплението започва в подземието на хотел Sofitel, където жертвата е пребита от свой познат — колега от университета. Младият мъж е натикан насила в автомобил и измъчван с часове, преди да бъде отведен към крайната си трагична участ.

    Полицията разкрива, че жертвата е била заключена в колата и подпалена с бензин. На мястото е намерена разтопена туба. Аутопсията показва тежка тъпа мозъчна травма, което означава, че младежът може да е бил мъртъв или в безсъзнание, когато огънят е подпален — но и друга версия остава възможна: че е бил изгорен жив.

    Заподозрените: двама украинци — на 19 и 45 години
    Двамата арестувани са заловени в Украйна."

    22:10 20.12.2025

  • 54 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Виж тази годината статистиката за престрелките във военният полигон и ще разбереш загубите и това е без война

    22:12 20.12.2025

  • 55 Цецко

    4 8 Отговор
    Американците ще му покажат на Димитриев Статуята на свободата , Ниагарския водопад , един коренен индианец , ще му купят един чийзбургер от улицата и ще му дадат да се снима с Бионсе и после го качват на самолета . На кой му се занимава цял ден с един изостанал руски селянин .

    Коментиран от #60, #64

    22:13 20.12.2025

  • 56 Оди

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Питай украинците къде ги крият по мазета краварите , и бум - телешка пастърма. Ма по добре оди питай афганистанците, там направо че ти разкопат да видиш.

    22:13 20.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ае копейките

    6 10 Отговор
    Зеленски поне в Белият дом го канят,а ватенките по поляни и беседки.А Путин в бившата руска територия Аляска .

    22:15 20.12.2025

  • 59 Абе

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Мартин":

    Те украинците не събират и паветна мар ша , па вие сами се врете.

    22:15 20.12.2025

  • 60 👍👍👍👍👍👍

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "Цецко":

    Най-якият коментар!

    Коментиран от #65

    22:16 20.12.2025

  • 61 Ами

    8 5 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Преди известно време шефът на една Американска ЧВК каза, че са се
    оттеглили от конфликта, заради загубите които надхвърлят 60 000 души.
    Запознати твърдят, че около 10% от загубите в жива сила на окраина са чужденци.
    Не мога да кажа колко от тях са били американци, но доста народ си замина.

    22:16 20.12.2025

  • 62 404

    9 4 Отговор

    До коментар #52 от "Онзи ден":

    По интересувай се колко е населението преди СВО в Крайна и колко е момента .И после виж колко да руснаците в Русия

    Коментиран от #66, #69, #70

    22:16 20.12.2025

  • 63 Значи

    4 8 Отговор
    Витков и Тръмп

    Са Велики

    МИРОТВОРЦИ

    ПО думите на Кремълския Мерзавец Кирчо Димитриев.

    А когато бомбят Венецуела

    Колко са Велики Миротворци

    ТРЪМП и ВИТКОВ?

    22:20 20.12.2025

  • 64 Едва ли.

    4 7 Отговор

    До коментар #55 от "Цецко":

    Само с чийзбургера и снимка с индианеца ще мине колхозника.

    22:21 20.12.2025

  • 65 Малееее

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "👍👍👍👍👍👍":

    Що си праззз! Повече и от слабоумния писател! Да не си го канил ти у Америка руснака бе , Пиер Пешофф ?

    22:21 20.12.2025

  • 66 доктор

    7 7 Отговор

    До коментар #62 от "404":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #71

    22:22 20.12.2025

  • 67 Копейките освен че са предатели

    6 6 Отговор

    До коментар #52 от "Онзи ден":

    Са и неграмотни.

    22:24 20.12.2025

  • 68 Вече

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    на всички е ясно какво струваш (няколко пробити копейки). Няма нужда да се мъчиш повече. Чемодан....

    22:24 20.12.2025

  • 69 И колко да са руснаците в русия?

    6 4 Отговор

    До коментар #62 от "404":

    В обясни да се посмеем в тази празнична вечер😂

    Коментиран от #73

    22:25 20.12.2025

  • 70 Пак те питам

    6 5 Отговор

    До коментар #62 от "404":

    Рублоидот .

    26 милиона Украинци ли са убити
    На фронта

    По вашата Тъпа логика
    Бре Рублоидот?

    Един път

    38 към 1000

    Друг път

    26 към 1000 убити .

    Нали толкова е съотношението

    По логиката на Русораба .

    Или викаш Украйна

    Има войска от 100 милиона

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Няма по заблудени вещества от Русораба .

    22:27 20.12.2025

  • 71 404

    7 3 Отговор

    До коментар #66 от "доктор":

    А украинска?Сравни тогава населението.Русия не само е увеличила населението но и територията си и това ще продължи

    22:27 20.12.2025

  • 72 Републиканец

    7 6 Отговор
    Кирил Дмитриев е известен икономически гений. Ще се обсъждат съвместни проекти след приключването на войната. Говори се за тунел под Беринговия проток.
    За мир е още рано. Първо настъпление в южно направление, отрязване на Украйна от Черно море, за да не пречи на корабоплаването. След това обкръжение на Киев от север, юг и изток и обстрел на западното направление, докато се затвори обкръжението.

    Коментиран от #74, #76, #84, #85

    22:28 20.12.2025

  • 73 Вагнер

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "И колко да са руснаците в русия?":

    Повече от украинците в Украйна

    Коментиран от #78

    22:29 20.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Посейдон Буревестников

    20 10 Отговор
    Между другото, Купянск вече е нацяло прочистен от окупатори. Днес са се предали последните 120 рашисти.

    Коментиран от #77, #79

    22:33 20.12.2025

  • 76 за руснак

    15 9 Отговор

    До коментар #72 от "Републиканец":

    може да е гений, като човек си е руски боклук.

    22:33 20.12.2025

  • 77 аz CВО Победа 80

    3 3 Отговор

    До коментар #75 от "Посейдон Буревестников":

    Купянск аз го превзех 12 пъти.

    22:36 20.12.2025

  • 78 А где

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Вагнер":

    Пригожин?

    22:37 20.12.2025

  • 79 Паветник!

    1 5 Отговор

    До коментар #75 от "Посейдон Буревестников":

    Почистил си си червото с клизма! Но няма да дойда за да примираш!

    22:38 20.12.2025

  • 80 Републиканец

    1 4 Отговор

    До коментар #74 от "Путинизмът":

    Като не ти харесва България и българите, какво чакаш? Границите са отворени. За САЩ искат визи, но това е заради такива, като теб.

    22:40 20.12.2025

  • 81 Значи

    1 4 Отговор

    До коментар #74 от "Путинизмът":

    Си завършен путинист, който се мисли за паветник! Диагноза: Освен малоумието от което признаваш че страдаш - и обострени психиатрични проблеми!

    22:41 20.12.2025

  • 82 Сус копейки мърляви.

    4 2 Отговор
    Сууууус.

    22:41 20.12.2025

  • 83 Пострадал

    3 0 Отговор
    Подмазвач

    22:42 20.12.2025

  • 84 😂😂😂😂😂😂

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Републиканец":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:45 20.12.2025

  • 85 Мартин

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Републиканец":

    Това към краят на 22 век имаш предвид. Или след три дня?

    22:48 20.12.2025

  • 86 Тавариши и Таварашутки

    4 0 Отговор
    Защо Путин
    Пак заяви
    Че по Примера на
    Кадиров
    И на Кавказ

    Е правилно
    Малолетни Рускини да раждат деца .

    За пореден път Путин
    Подържа Педофилията

    За да има повече Пушечно месо.

    22:50 20.12.2025

  • 87 Проверено!

    3 2 Отговор
    В Купянск няма живи ватенки.

    22:56 20.12.2025

  • 88 Миролюб Войнов, велик

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тервел":

    "....Великите нации си разделят света..."

    Вярно....
    Да загробиш 500 000 свои граждани се иска величие 😄

    23:00 20.12.2025

  • 89 ПутиНацист

    2 2 Отговор
    Доста клипове
    Вече
    Има пуснати от ИНДИЙСКИТЕ РАБОТЯГИ

    В Мускал Сити.

    На Червения Мегдан
    Индийски ритми
    И танци .
    ТУМБИ от Индийски Братюшки.

    Индийските РАБОТЯГИ
    Закачат Младите Рускини
    Много даже да си намерили
    Руски Девчонки за гаджета .

    Интеграцията върви яко .

    Но доста Путинацисти
    Вече искат
    Да бъдат арестувани Индийците
    Които закачат
    Малолетните Рускини.

    А се очакват след първите
    10 хиляди ,
    Бункерния Карлик
    Да внесе Още
    100 Хиляди Индийски РАБОТЯГИ


    Ураааа Ураааа Ураааа

    Коментиран от #90

    23:06 20.12.2025

  • 90 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    4 4 Отговор

    До коментар #89 от "ПутиНацист":

    ЯНКИТЕ ЩЕ СЕ СЧУПЯТ В КРЪСТА ДА УГОДНИЧАТ НА РУСНАЦИТЕ 😝
    КОЙ ИМ Е ВИНОВЕН ЧЕ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА 😝
    ДА НЕ Я БЯХА ЗАПОЧВАЛИ. НЕ ЗНАЕХА ЛИ ЧЕ НЯМАТ ШАНС. 😝

    23:12 20.12.2025

  • 91 Пригожин

    4 1 Отговор
    Герасимов
    Белоусов

    Где ПВО ?

    Отломки са ударили
    Два СУ-27
    НА летището
    В Белбек .
    Руското ПВО за пореден път
    Доказа че е БЕЗАНАЛОГОВО.

    Само преди няколко дни
    Беше Ударен Белбек
    И веднага поредната
    Движуха

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    23:32 20.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Евроатлантик

    3 0 Отговор
    Ясно е, че траен мир няма да има. Само се разтягат локуми за да се даде време на руския башибозук, макар и бавно, с колосални загуби да напредва...

    03:56 21.12.2025

  • 94 Дървобрад

    0 1 Отговор
    И да постигнат нещо, зеления си чака евромангизите. Ще има бой до посиняване.

    04:04 21.12.2025