Преговорите в Маями протичат конструктивно, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, съобщи ТАСС.
„Дискусиите протичат конструктивно. Те започнаха и ще продължат днес и утре“, каза той.
Дмитриев пристигна в Маями вечерта на 20 декември. Там той ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и със зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.
Кремъл обясни, че Русия подготвя контакти със САЩ, за да разбере как се е променил мирният план на САЩ след консултации с украинци и европейци.
Мирният план на САЩ, чиято заслуга се приписва на Уиткоф и Къшнър, първоначално се състоеше от 28 точки. След преговори в Женева с представители на Украйна и Европа той беше значително преработен и съкратен. На 2 декември двамата представиха междинна версия на руския президент Владимир Путин.
Последва серия от срещи между делегациите на САЩ и Украйна, а миналата седмица в Берлин се проведоха разговори с участието на украинския президент Володимир Зеленски и представители на САЩ и европейски страни. На 19 декември в Маями се проведе среща на представители на САЩ, Украйна и европейски страни.
Ръководителят на украинската делегация, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, съобщи, че на тези разговори е постигнато споразумение „за следващите стъпки и продължаване на съвместната работа в близко бъдеще“.
Ню Йорк Таймс съобщи, че на преговорите в Берлин са били договорени два документа за гаранции за сигурност на Украйна, които предвиждат укрепване на украинските въоръжени сили, разполагане на европейски войски в западната част на страната и разширено използване на американското разузнаване.
Москва смята разполагането на войски на НАТО в Украйна за неприемливо. Руският президент Владимир Путин заяви, че сигурността на Украйна не трябва да се гарантира за сметка на Русия.
Кремъл нарече териториалния въпрос най-важен за Русия. Зеленски определи този въпрос като „болезнен“ и основния, по който позициите на Киев и Вашингтон се разминават. Украинският лидер заяви също, че Съединените щати са предложили директни преговори с Украйна, Русия и Европа. Според Зеленски подобни срещи трябва да се провеждат само след разбиране на резултатите от диалога между Киев и Вашингтон.
Дълбоката държава се опитва да провокира Трета световна война, като разпалва „антируска параноя“ в Обединеното кралство и ЕС, заяви Дмитриев, коментирайки изявлението на директора на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард.
По-рано Габард отрече медийни съобщения, че Русия има планове да получи контрол над цяла Украйна и други бивши части на СССР. Тя публикува съответната статия на 20 декември в X.
„Габард е брилянтна не само за документирането на произхода на руската измама от Обама и Байдън, но и за разкриването на машината за подстрекаване на война на дълбоката държава, която се опитва да провокира Трета световна война, като разпалва антируска параноя в Обединеното кралство и ЕС. Разумът е важен – възстановяване на здравия разум, мира и сигурността“, пише той в X.
"Представители на така наречената дълбока държава правят всичко възможно, за да възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна и в крайна сметка да въвлекат Съединените щати във военен конфликт с Русия".
Това заяви директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард на 20 декември, говорейки на конференция на консервативната обществена организация Turning Point USA в Аризона.
„Президентът Доналд Тръмп работи неуморно, за да посредничи за мирно споразумение, което ще сложи край на войната между Русия и Украйна, екипът му преговаря в момента. Но от месеци виждам, че всеки път, когато постигат напредък и се приближават до надеждата за мир, войнствените подстрекатели в дълбоката държава се опитват да направят всичко възможно, за да ги спрат, да въвлекат американските военни в директен конфликт с Русия, което в крайна сметка е това, което ЕС и НАТО искат. Не можем да позволим това“, каза тя. Събитието беше излъчено от консервативната медийна компания RSBN.
Директорът на Националното разузнаване отбеляза, че противниците на разрешаването на конфликта предвидимо прибягват до любимите си тактики. „Дълбоката държава“ в разузнавателната общност използва разузнаването като оръжие, за да възпрепятства напредъка. Те изнасят информация на своите приятели във водещите пропагандни медии, опитвайки се да разпространяват фалшив наратив. Те разпалват страх и истерия, за да оправдаят продължаването на войната и опитите си да подкопаят мирните усилия на президента Тръмп“, заключи Габард.
Кирил Дмитриев отхвърли като фалшива публикация на Wall Street Journal, в която се твърди за влиянието на Русия върху участието на специалния представител на САЩ Стивън Уиткоф в разрешаването на кризата в Украйна.
Вестникът твърди, че Русия е искала да включи Уиткоф специално в разрешаването на кризата в Украйна, като първо е предложила на специалния представител на президента на САЩ размяна на бившия служител на посолството на САЩ Марк Фогел за руския гражданин Александър Винник. В статията се отбелязва също, че специалният представител на САЩ е трябвало да пристигне в Москва без антураж.
„Още един удар по света от фалшивата публикация на Wall Street Journal. Русия не е предлагала размяна на Фогел. Русия никога не е молила Уиткоф да пътува сам. Без хайвер, без подаръци“, написа той в социалната мрежа X.
Според Дмитриев подобни фалшиви публикации с техните „отчаяни атаки“ срещу миротворци означават приближаване към мира. Той смята, че статията във е била специално създадена, за да подкопае мирните преговори, но всъщност има обратен ефект – подобна фалшива публикация засилва общата решимост за поддържане на мира и сигурността.
Специалният представител на руския президент похвали постиженията на Уиткоф, наричайки го велик миротворец. „Подстрекателите на войната имат големи медийни бюджети и нисък морал. Срам за WSJ“, подчерта той.
