Новини
Свят »
Украйна »
Русия се опитва да блокира достъпа на Украйна до Черно море
  Тема: Украйна

Русия се опитва да блокира достъпа на Украйна до Черно море

20 Декември, 2025 16:44 2 532 126

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • черно море-
  • одеса

Зеленски категорично посочи, че избори не могат да се организират в части от Украйна, които са под руска окупация

Русия се опитва да блокира достъпа на Украйна до Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в южната украинска Одеска област на Черно море е тежка, след като Русия засили атаките си с цел да блокира достъпа на Украйна до Черно море, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Президентът подчерта, че избори могат да се произведат само когато е гарантирана сигурността в страната. Той заяви също, че не е работа на руския президент Владимир Путин да решава как и кога трябва да се произвеждат избори в Украйна.

Зеленски категорично посочи, че избори не могат да се организират в части от Украйна, които са под руска окупация.

По думите му украинският външен министър е започнал първоначална работа по изграждането на инфраструктура, която да позволи гласуване на украинците, живеещи в чужбина.

Президентът заяви още, че решението на Европейския съюз за финансиране на Украйна засилва позициите на Киев в преговорите.

Той допълни, че Украйна работи със Съединените щати за стабилно мирно споразумение, а не за сделка, която да включва "разделяне на територии и ресурси".

Съединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски каза, че Киев ще реши дали да приеме този формат, след като стане ясно дали резултатите от възобновените вчера разговори с американски преговарящи са положителни. Той добави, че ще обсъди въпроса с ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров.

Пред журналисти в Киев Зеленски не съобщи подробности какъв точно формат е предложила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"САЩ казаха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, САЩ, Русия и, тъй като там има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Американски преговарящи се очаква да се срещнат днес с руски представители във Флорида.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо

    63 5 Отговор
    Не се опитва, а го спира по един или друг начин.

    16:45 20.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    72 8 Отговор
    Украйна исконная руская земля.

    16:46 20.12.2025

  • 3 Феникс

    65 4 Отговор
    Не се опитва, тя го прави!

    16:46 20.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    76 5 Отговор
    Русия ще остави Украйна без излаз на море.

    Коментиран от #26, #85, #86

    16:47 20.12.2025

  • 5 Дориана

    66 4 Отговор
    Много ясно , точно това се очаква. Одеса вече е почти опожарена.

    Коментиран от #33

    16:47 20.12.2025

  • 6 Хм...

    70 6 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #32

    16:50 20.12.2025

  • 7 гост

    66 4 Отговор
    Ингилизите представящи се за украинци ако продължават да думкат руски кораби, Русия, не само ще се кани, а ще го направи !

    16:50 20.12.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    65 6 Отговор
    Русия не се опитва, тя ще отреже достъпа на Украйна от Черно море.

    Коментиран от #39

    16:50 20.12.2025

  • 9 Бялджип

    69 6 Отговор
    Вече и аз съм с мнение, че Русия трябва да изключи всякакъв достъп на Украйна до Черно море. Така ще сме по-спокойни, че няма да пристигат мини и дронове, няма да взривяват кораби и танкери, които после да блъскат в наши води, няма да се увеличат таксите за застраховане заради допълнителни опасности... От Украйна досега нищо хубаво не сме видяли, точно обратно, само губим от лигавото отношение към тази държава.

    16:50 20.12.2025

  • 10 ТРЪМПИ ПУТИН

    48 6 Отговор
    Приключ3ха ЕС и окраина

    16:50 20.12.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    9 29 Отговор
    Това означава, че путин ще трябва да блокира и бг територията!
    Иначе доставките на оръжия ще продължат!

    Коментиран от #29

    16:51 20.12.2025

  • 12 Сатана Z

    49 6 Отговор
    На Земенски му липсват над 2 000 000 гласоподаватели, които сам зарови в земята.

    16:51 20.12.2025

  • 13 Хаха

    59 6 Отговор
    След като руснаците си вземат Одесса. Украйна рязко ще стане безинтересна, за европа и англия. За сащ вече е.

    16:51 20.12.2025

  • 14 НИЯ

    50 4 Отговор
    Колкото повече се наливат пари в Украйна ,толкова по дълго ще продължи войната.Защо ми се струва.загубема кауза Украйна,колкото и да не.ми се иска .В Украйна потъват много пари без успех .ЕС наливайки пари обричат на мизерия собствените си народи

    16:51 20.12.2025

  • 15 Мдаа...

    44 4 Отговор
    За да има у крайна стигат лвовска и иванофранковска области. Столица Лвов и марионетно проруско правителство. Всичко друго референдум и в състава на РФ.

    16:52 20.12.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    25 5 Отговор
    Скоро само руски "платноходки" с ракети ще разхождат туристи край Несебър!

    16:53 20.12.2025

  • 17 Тома

    39 6 Отговор
    След отстъплението от Червеноармейск укронацистите са убивали мирни граждани които не са искали да си тръгнат от града.Така че тази територия на Донбас не е украинска и никакви избори няма да има там

    16:54 20.12.2025

  • 18 Сатана Z

    41 5 Отговор
    Одеса е построена от Императрицата на Русия Екатерина Велика,а не от укрилите Бандера,Шукевич ,Порошенкоили Хрушчов,макар ,че той върна изконни Руски територии на УССР

    16:54 20.12.2025

  • 19 Чунчо

    41 5 Отговор
    ако на урсулите не им уври акъла, Одеса ще е руска ! че и в Бесарабия ще влезе !

    16:55 20.12.2025

  • 20 Бихлюл

    39 5 Отговор
    Украйна ще остане без море ако наистина това иска Москва.

    16:55 20.12.2025

  • 21 Инна

    36 5 Отговор
    Южните райони на страната са откъснати от Одеса. Ударите по моста „Маяки“ на магистралите Одеса-Рени и Одеса-Кишинев постигнаха целта си. Последен удар с „Искандер“ снощи направи моста непроходим. Вече може да се преминава пеша, като се заобикалят дупки в пътното платно. В резултат на това жителите на южната част на региона вече не могат да стигнат до Одеса, а камиони от Румъния и Молдова вече могат да влизат в Украйна само през Виническа и Черновицка области.

    Доставките и военната помощ от Запада до Одеска и Николаевска области, където се намират военни бази, сега са затруднени. Доставката на чуждестранни боеприпаси вече е възможна само чрез „прекъсвач“, което също е трудно предвид разрушаването на железопътни възли в тила на Украйна.

    Междувременно атаките срещу енергийни и военни съоръжения в Одеска област продължават. В Доброслав е разрушена още една подстанция. Складове тракат на пристанището Южен. А в района на Санжийка, според военния наблюдател Сергей Лебедев, „са били ударени центрове за отдих, използвани от украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници за обучение, включително подготовка на елементи от военноморския десант“.

    16:55 20.12.2025

  • 22 Опитва

    6 39 Отговор
    от 4 години... И Змийския остров така се опита да вземе и си оставиха костите там. Та така, нека продължават да опитва, тамън по-малко руснаци

    16:56 20.12.2025

  • 23 Руски колхозник

    36 5 Отговор
    Направо си го прави и украинците ще са късметлии,ако Путин им остави самостоятелна държава

    Коментиран от #42

    16:57 20.12.2025

  • 24 Баце,

    38 5 Отговор
    Започвам да си мисля, че Путин нарочно протака нещата с цел окончателно натикване на ЕсеС и нато в септичната яма. Може и да не съм прав, ама така ми се струва. Но ако съм прав ще излезе, че руснаците са по хитри и злопаметни отколкото съм допускал.

    16:59 20.12.2025

  • 25 Много се извинявам, ама...

    27 3 Отговор
    Колко българи живеят в Одеса и областта?

    Коментиран от #88

    16:59 20.12.2025

  • 26 Шопо

    34 5 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Еин наш политик беше казал че Крим е руски, беше прав човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #44

    16:59 20.12.2025

  • 27 Горски

    36 4 Отговор
    Напълно нормално е една терористична фашизоидна държава като Украйна, която извършва явно терористични актове по гражданското водоплаване, да бъде отрязана от достъп до море. Нацист смотан, нали това е идеята да блокират Черно море ,за да не можете с англичаните да извършвате терористични актове. Не ти трябва такъв достъп, мой човек, защото нямаш независимост. Ако бяхте наедно с Русия, както трябваше да бъде, никой нямаше да ти блокира никакъв достъп. А ти си продаде на западните колониалисти. Срам и позор за теб и за всички, които бяха с теб.

    17:00 20.12.2025

  • 28 Гръм и мълнии

    24 4 Отговор
    Споко,Зеля...Путин ще ти гарантира сигурност за избори.Първи си в листата🤣

    17:00 20.12.2025

  • 29 Путин, В. В.

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    Така да бъде!
    Щом трябва...

    17:01 20.12.2025

  • 30 Ами тя иска

    9 2 Отговор
    и да го отнеме.

    17:01 20.12.2025

  • 31 Миролюб Войнов, коментатор

    6 26 Отговор
    Браво на Зеленски !!!
    Твърдо и безкомпромисно гъне своята линия за кинти и оръжия, докато руския клоун пелтечи глупости по някви самодейни форуми 👍

    Коментиран от #36, #37

    17:01 20.12.2025

  • 32 Брачед

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Сякаш руснаците не знаят

    17:01 20.12.2025

  • 33 Моряка

    28 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Не е вярно.Руснаците никога няма да розрушат красивите 250 годишни сгради в централните райони на Одеса и площадчетата с исторически паметници и скулптори.Само вандали,като бандерите могат и са разрушили величествения паметник на основателката на града Екатерина Втора.Надявам се да го възстановят с пранги на краката.

    Коментиран от #46

    17:02 20.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Доналд Тръмп офишъл

    18 4 Отговор
    Мадуро, ще те 3апаткам скоро,ако продължаваш да изпращаш на Зеля фалшиво 6ело.

    17:03 20.12.2025

  • 36 Зеленски

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, коментатор":

    Приличаме си с теб

    17:04 20.12.2025

  • 37 Хаха

    27 4 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, коментатор":

    Колко прозззз трябва да си, че да се радваш на новината, че и пра, пра внуците ти ще плащат за златните кенефи на КОКАИНЧИК, Световната Акушерка, Мерц и другите лешояди по веригата?

    17:04 20.12.2025

  • 38 Черно Море

    4 9 Отговор
    се контролира от Босфора....

    17:05 20.12.2025

  • 39 История

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    Турция Русия Черно море.България в менгеме. Мислете какво пишете.Бог да пази България.

    17:05 20.12.2025

  • 40 стоян георгиев

    7 19 Отговор
    Днес два самолета в крим се присъединиха към руската подводница от онзи ден и кораба от вчера.крим се превръща в новата чернобаевка след като украйна унищожи системата му за пво.новоросииск също скоро трябва да остане без кораби яко не иска да потънат.

    Коментиран от #48, #61

    17:05 20.12.2025

  • 41 Не, че нещо ама...

    12 3 Отговор
    Всяко парче земя, която не е завладяна от Путин, е 6онус за Украйна.

    17:06 20.12.2025

  • 42 Хм...

    15 4 Отговор

    До коментар #23 от "Руски колхозник":

    Разбира се, че Путин ще остави държава у крайна със столица Лвов и марионетно проруско правителство. Все пак ще му е по удобно да смачка Полша и прибалтийските минипинчери чрез прокси. Пък след това и всички други же лаещи, ако все още има такива.

    17:06 20.12.2025

  • 43 Катето

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мара":

    кирпич ли е бъркала,под коня?

    17:07 20.12.2025

  • 44 Моряка

    16 3 Отговор

    До коментар #26 от "Шопо":

    Одеса е безспорна.Застроена е само преди 250 години с указ на руска Империатрица,на руска земя,от руснаци,с руски пари.По него време Ленин,дето е измислил украинците,още не е бил роден.Чия е Одеса?

    17:07 20.12.2025

  • 45 Зрънчо

    8 3 Отговор
    Горките африканци.Как сега ще мелят славно укр.жито?

    17:07 20.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    14 3 Отговор
    ...като се замисля,...Одеса не е кой знае колко стратегическа

    Коментиран от #49

    17:08 20.12.2025

  • 48 русия

    5 11 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    има достъп до Черно море, но за какво и е? Украинците ги унижават достатъчно.

    Коментиран от #54

    17:10 20.12.2025

  • 49 русия

    6 10 Отговор

    До коментар #47 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":

    е също доста незначителна и ненужна територия на робски народ. Срамно е да си поданик на толкова жалко същество, като техния фюрер.

    17:12 20.12.2025

  • 50 Деций

    9 4 Отговор
    Те не само ,че се опитва,но това е едно от основните неща които ако не се случат няма да има край.Отрязването на Украйна от морето е най важният момент от конфликта.Това сме го писали и прогнозирали в самото начало, а ,че ще има война и , че Донбас Луганск и Донецк ще влязат в състава на Руската Федерация преди 10 г.Украйна е само плацдарм и чуждата ръка с която запада прави поредният си неуспешен опит за да оцелее още малко.Но в момента според това което се задава може и да успеят,предвид договорките за навлизане на Американски фирми в Сибир.Според мен всичко е въпрос на време,може би 40/50 г и Русия ще се разпадне не от само себе си естествено,а заради това ,че Путин поддава.Не намери смелост да използва всички средства за да изчезнат мераклиите заедно с мераците си.Аз не бих се поколебал дори и това да бъде края на целият свят!

    17:13 20.12.2025

  • 51 Тишкевич

    15 4 Отговор
    Украинците унищожават паметника на Булгаков в Киефф.Бил руски.Майсторът и Маргарита им пречи.Гьобелс ряпа да яде!А ние ще ги хрантутим

    17:13 20.12.2025

  • 52 Дас Хаген

    10 3 Отговор
    Тези територии вече не са твои зеленчук! Да видим в свободните колко те обичат?

    17:16 20.12.2025

  • 53 Защо ти трябваше

    11 4 Отговор
    от Владимир да ставаш Володимир? На никой не му пука за твоите избори. А между другото, Владимир означава владетел на света.

    Коментиран от #65

    17:19 20.12.2025

  • 54 стоян георгиев

    7 7 Отговор

    До коментар #48 от "русия":

    Крим загуби голяма част от радарите си и пво то си.ударите над черно море и източното черноморско крайбрежие сега стават много по лесно за украинците.

    17:21 20.12.2025

  • 55 Моряка

    11 4 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    Вярно е,че я удрят,но удрят инфраструктурата - транспортни възли,енергетика,военна промишленост и тирове с български снаряди.А ла гер ком а ла гер.Няма съобщения за удари по красивата Одеса.Улица Дерибасовска си е на мястото,,даже и историческата бирария Гамбринус,на пъпа на Одеса,била там.Чакам освобождението на Одеса,разминирането и възстановяването.

    Коментиран от #60, #63

    17:22 20.12.2025

  • 56 Диванен стратег

    11 4 Отговор
    Логично. През одеските пристанища минават поне половината оръжия за Украйна. От там, от Николаев и Очаков англичаните пускат английските морски дронове.

    17:25 20.12.2025

  • 57 Буревестников

    10 10 Отговор
    Нищо съществено не могат да направят руските неможачи и терористи.

    17:27 20.12.2025

  • 58 Реакцията на Запада към удара по Одеса

    7 7 Отговор
    е изумила пенсионирания подполковник Даниел Дейвис от армията на Съединените щати. "Не разбирам защо толкова много хора на Запад са изненадани, че Русия не спира или забавя войната", е написал подполковника. Той посочва, че Руският президент Владимир Путин е заявил, че Руската федерация ще постигне целите си чрез преговори или на бойното поле и е добавил, че Русия прави точно това което е казала. В мрежата се е появила снимка на центъра на Одеса, направена след масиран удар с ракети и дронове по военни и енергийни съоръжения. Снимката показва, че в града има прекъсване на тока: няма светлина нито в къщите, нито по улиците. Единственият източник на светлина е луната, която осветява купола на оперния театър и силуетите на жерави в пристанището на Одеса.

    Коментиран от #68

    17:27 20.12.2025

  • 59 БЪЛГАРИН

    7 9 Отговор
    Аз блокирах достъпа на руснаци до мои имоти.Отстъпвам жилище на украинци нуждаещи се от
    помощ с голяма отстъпка.

    Коментиран от #77

    17:28 20.12.2025

  • 60 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #55 от "Моряка":

    Няма ама има.удари има по историческата част на града и което е още по гадно не са еднократни.закивят местни мирни жители а ти радостно раздаваш акъл .не е за първи път.

    17:28 20.12.2025

  • 61 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 6 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    "... два самолета в крим се присъединиха към потопената руска подводница.."

    Поредната блестяща операция на Българските ВВС !!!
    Нощес F-16 Block 70 ударихме военно летище Саки, Крим. Задача - поразяване самолетита на Путин, МиГ 31 носещ Кинжал с паралитичен газ и новия СУ-57 със секретно лазерно оръжие !!! Адски кофти време, мъгла, силен щормови вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, в далечината стърчат пристанищви кранове. Внезапно на радара изникват два неопознати самольота, веднага отправям запитване свой-чужд за да елиминирам вероятност за приятелски огън, получавам груби ругатни, руснаци !!! Насреща изникват смътните очертания на разхлопан СУ-57 с па русски наклепани криви ламарини и гразно стърчащи нитове. Форсаж на двигателя, рязък вираж нагоре, изпълнявам кобрата на Войнов и се оказвам за гърба на Сушките, руснаците в ШОК - друг път не видели пируети и свердели !!! Пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат целите. Сушките се опитват да маневрират, напразно - пилотите катапултират. БАМ - взрив, огън, целите поразени, отломките падат към морето. безполезно. Вираж, поклащане с крила към падащите с парашут руснаци, среден пръст и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #66

    17:30 20.12.2025

  • 62 Чичо Вова

    3 1 Отговор
    Нищо не сме им блокиравли, просто требва да товарят корабите с руки

    17:31 20.12.2025

  • 63 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "Моряка":

    При руска ракетна атака са повредени исторически сгради в центъра на града, включително и такива, които са под режим на защита на Юнеско. Ранени бяха седем души. Сред пострадалите сгради в центъра на града е хотел "Бристол" - историческа сграда, построена в края 19 век. Щети са нанесени и на концертната зала на Одеската филхармония, която се намира срещу хотела,

    Коментиран от #93, #102, #121

    17:31 20.12.2025

  • 64 000

    7 1 Отговор
    Нали ще има мир със сила?

    17:31 20.12.2025

  • 65 Геро

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Защо ти трябваше":

    Защото мнението на утайка като теб е без значение.

    17:31 20.12.2025

  • 66 стоян георгиев

    4 10 Отговор

    До коментар #61 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Ха..ха..даже не се е наложило бг самолети да атакуват.дроновете на украйна са си свършили работата без да вкарват пилотите им в опасност.атаките в крим са ежедневни и с големи щети за руснаците.както писах руското пво там вече е на кайма и няма проблеми за украинските дронове и ракети.дойдат ли и самолетите нещата за руснаците ще станат трагични.

    Коментиран от #98

    17:34 20.12.2025

  • 67 Кухоглава копейка

    4 7 Отговор
    И аз искам Одеса руска,ама що искам и аз не знам!

    17:38 20.12.2025

  • 68 Европейски съюз

    7 9 Отговор

    До коментар #58 от "Реакцията на Запада към удара по Одеса":

    Русия ще загуби от Украйна и ЕС войната икономически и на бойното поле.Това което се случи
    със СССР ще се случи и с Русия Тя не се справи със слабо въоръжена Украина как ще се справи
    с обединена Европа и икономическата мощ на САЩ.Единствено което постигна Путин е разпад на
    Руската федрация на малки губерни.

    17:39 20.12.2025

  • 69 Дедо ви...

    9 4 Отговор
    Що ривете бе, руснаците още не са започнали засега само загряват. Каквото ще става тепърва предстои

    Коментиран от #76

    17:40 20.12.2025

  • 70 МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ

    6 4 Отговор
    Вчера споделих, че в тубата е качено видео от руския анализатор Сивков. За операцията по освобождението на Одеса и излазът на Черно море е разположена отделна войскова група. Чака се заповед от Путин за начало на настъплението.

    Коментиран от #72, #84, #111

    17:42 20.12.2025

  • 71 Григор

    7 3 Отговор
    "Русия се опитва да блокира достъпа на Украйна до Черно море".
    Добро утро! Сетихме се! И това ще стане, ако не подпишете по най-бързия начин споразумение. Какво не е ясно?С всеки изминал ден загубите на територии ще се увеличават и ще подпишете далеч по-неизгоден договор. А ако протакате още малко, може да ви изолират и от Черно море. Тия неща ги казват много европейски политици и то отдавна.

    Коментиран от #73, #125

    17:42 20.12.2025

  • 72 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #70 от "МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ":

    През къде ще минат? Описано ли е?

    Коментиран от #78

    17:44 20.12.2025

  • 73 стоян георгиев

    5 9 Отговор

    До коментар #71 от "Григор":

    Украйна няма илюзии за руските амбиции.именно за рова иска гаранции от нато при бъдещ мир.желанието на путин да стигне до балканите през украйна и приднестровието е известно на всички о много отдавна.

    Коментиран от #94, #103, #107, #115

    17:46 20.12.2025

  • 74 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    4 9 Отговор
    И как ще стане всеки кораб става подводница

    17:46 20.12.2025

  • 75 Мдааа Зиленио пор

    11 3 Отговор
    Увърта и суче само и само да остане на власт максимално дълго...

    17:46 20.12.2025

  • 76 Миролюб Войнов, реотан

    6 10 Отговор

    До коментар #69 от "Дедо ви...":

    "....руснаците само загряват..."

    Те руснаците ако така загряват с по 500 000 умрели, скоро няма да има кой да варди Путина бре.....😆

    17:47 20.12.2025

  • 77 Сиганин

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "БЪЛГАРИН":

    Бате и да им сторгаш кавали на хохлята, чу ли

    17:49 20.12.2025

  • 78 МАРШАЛ Леонид Александрович ГОВОРОВ

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Сивков разказва, че са завладели някакви острови на Днепър и подстъпите към Одеса са освободени. Отбраната на града е разпокъсана, защото украинците масово дезертират т.е. бягат да се спасят. Операцията ще трае около три седмици. Потърси в тубата Сивков.

    17:49 20.12.2025

  • 79 Слава Росии

    4 3 Отговор
    Коро ке има и референдум за встъпването на Одеса у Руската федерация!!!

    17:50 20.12.2025

  • 80 Джо

    6 4 Отговор
    Е то е ядно,те и Босфора искат,и Гиблалтар,и Суец...ама ядец.

    Коментиран от #82, #96

    17:51 20.12.2025

  • 81 Иван

    8 4 Отговор
    В Маями има и много представители на нацисткия хазарски коварен Израел. Гнусната сатанинска нацистка еврейска хазарска коварна сп.ер.ма Еленски защо не е споменал и тях?

    17:51 20.12.2025

  • 82 Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "Джо":

    Джоядец.

    17:52 20.12.2025

  • 83 МАРШАЛ Борис Михайлович ШАПОШНИКОВ

    3 4 Отговор
    Имаше във Фейсбук видео, как в Одеса украинци се опитват да мобилизират младеж на улицата, но няколко руски младежи ги набиха и го спасиха.

    Коментиран от #101

    17:54 20.12.2025

  • 84 украинска майка

    5 9 Отговор

    До коментар #70 от "МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ":

    Чака се заповед на Путлер и "в Киев за 3 дня"Азнае ли Путин какво се случи на Айхман.
    В Киев го чакат и вече са издигнали .........За него,дребен Медвед и всички участници в СВО

    Коментиран от #87

    17:54 20.12.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 МЕЧ или панаиржийски шарлатанин!?

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    И тероризма с който се занимава укро-режима още повече доказав че руснаците са на прав пьт.

    Коментиран от #91

    17:56 20.12.2025

  • 87 МАРШАЛ Александр Михайлович ВАСИЛЕВСКИЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "украинска майка":

    Изпрати своите синове на фронта. Стига сте ловили етнически руснаци по улиците да се бият със своите братя!

    17:57 20.12.2025

  • 88 Да бе ...!

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Много се извинявам, ама...":

    И аз тъкмо това се чудех...?!

    17:58 20.12.2025

  • 89 Питам

    2 5 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #92, #95

    17:59 20.12.2025

  • 90 Иван

    4 2 Отговор
    А гнусните сатанински евреи защо решават къде и как да се провеждат избори и кой да бъде "легитимно избрания"?

    18:00 20.12.2025

  • 91 Даже руски генерали

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "МЕЧ или панаиржийски шарлатанин!?":

    насред Москва хващат тротинетката.

    18:01 20.12.2025

  • 92 Тити

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Питам":

    Що не се пробваш лично ,Цар Вулл ?

    18:01 20.12.2025

  • 93 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Сигурно е така,не споря.Но пораженията вероятно са от поразени дронове.Ако беше удар,нито от хотел Бристол,нито от концертната зала щеше да остане нещо.

    18:01 20.12.2025

  • 94 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    На Путин не са му нужни Балканите, а Приднестровието ще присъедини, защото там са етнически руснаци.

    Коментиран от #97

    18:01 20.12.2025

  • 95 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Питам":

    Когато трябва да се натисне копчето срещу златния милиард.

    18:02 20.12.2025

  • 96 Сър ПиЧук

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Джо":

    За тях ядец ,а пък за теб ....рец 😂😂😂 !

    Коментиран от #100

    18:03 20.12.2025

  • 97 Иван

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    Защо да не са му нужни Балканите? Сатанинската овца Урсула Фон Дер Лайен и проститутката на Израел Доналд Тръмп ли да се разпореждат?

    Коментиран от #109

    18:05 20.12.2025

  • 98 Пъстър свят

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Ейй ,големи лаладжии и въздух под налягане са повечето стояновци ,но аз лично признавам само Големият стоян георгиев с палавият си и закачлив характер и дежурната тясна и стегната яка .

    18:06 20.12.2025

  • 99 МАРШАЛ Василий Данилович СОКОЛОВСКИЙ

    4 1 Отговор
    Целта на южната групировка е да се отреже Киев от Черно море. След това да се заобиколи Киев от север, изток и юг, като западното направление се обстрелва до капитулацията на Киев.

    18:07 20.12.2025

  • 100 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Сър ПиЧук":

    Нито го ядоса, нито го уплаши. Той това иска.

    18:07 20.12.2025

  • 101 Има и друго подобно видео!

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "МАРШАЛ Борис Михайлович ШАПОШНИКОВ":

    Ония от украинското ТЦК,нападат разхождащ се мъж с питбула си и с юмруци,типично в техен стил се опитват да го натикат насила в буса...и на фронта!
    НО!
    Не познаха!
    Първо мъжът се оказа ербап и раздаде доста юмруци,особено на единият от тях...!
    В това време питбулът му захапа жестоко другият за крака и оня остана да лежи на асфалта ревейки и превивайки се с ужасни болки...!
    Накрая човекът избяга с кучето си и ония главорези останаха с празни ръце...,а оня продължи да вие като куче и се превива на асфалта,с ужасни болки...!

    18:08 20.12.2025

  • 102 Десислава Димитрова

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Скъпи айде остави ги тези лакърдии ,наследства и тем подобни ,сега сериозно по въпроса :ще милваш ли и целуваш рижата ,че вече доста желаещи има и номерът със попареният от слана праз не минава вече !

    18:08 20.12.2025

  • 103 Итн-Меч-Бсп --- патерици

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Интересува го само врьзка с Преднестровието а Балканите с изключение Сьрбия ги е оставил вече като вилает на Ердоган. Всьщност говориха ни за независимост а се оказа че сме станали по зависими от всякога и от почти всички.

    Коментиран от #108

    18:09 20.12.2025

  • 104 Ицо

    1 0 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #106, #110

    18:10 20.12.2025

  • 105 Пере

    1 2 Отговор
    Първият премиер на Социалистическа република Украйна в състава на СССР, създадена от Ленин е българинът Кръстьо Раковски.

    18:10 20.12.2025

  • 106 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Ицо":

    Има отпердашени ръждиви центове които бяха пробити

    18:11 20.12.2025

  • 107 ивайло

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    СиСи ,гаранция Франция ,победителят Русия на терен ще решава какво ще остане от Украйна ,много приказки и дискусии на пазара или в хоремага .

    Коментиран от #124

    18:12 20.12.2025

  • 108 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Итн-Меч-Бсп --- патерици":

    Виж си марионетките Киро тъпото и шебека кокор на кого са подчинени

    18:13 20.12.2025

  • 109 Иване,

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Иван":

    Два пъти ни освобождаваха и два пъти им забиваме нож в гърба. Трети път няма да има. Евентуално окупация и отстъпване на териториите до Балкана на Турция. Както се разберат с Тръмпоча и Ердо. Два милиона етнически турци е България и пет милиона изселници е Турция чакат освобождението на тези земи. В България има-няма милион години за военна служба, но никога не държали автомат в ръцете си. В Българската армия половината войници са етнически турци и роми.

    Коментиран от #114, #122

    18:14 20.12.2025

  • 110 Надда Ренн

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ицо":

    Ицо ,по надарени падаш ли си ,кукло .И да знаеш ,държа много на хигиената щото не ползвам шлифер а и да не забравиш , носи си маз .

    18:14 20.12.2025

  • 111 Айде

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ":

    още един избягъл от диспансера.... там се провъзгласил за маршал... ха ха

    18:15 20.12.2025

  • 112 Малкия Стоянчо

    1 0 Отговор
    Абе къде е Батко ?

    Коментиран от #118

    18:16 20.12.2025

  • 113 А где

    1 0 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #116, #117

    18:17 20.12.2025

  • 114 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "Иване,":

    Две турски партии когато български закони.Това е венец на терското разузнаване.Ами те са ни превзели.
    10% Турско и циганско население.
    Най мюсюлманската държава в ЕС според ЕВРОСТАТ

    18:18 20.12.2025

  • 115 Майор Мишев

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Старшинка ,откога и от военни стратегии и политики взе да разбираш,нали беше готвач и артелчик в поделението ?

    18:18 20.12.2025

  • 116 Там где

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "А где":

    будеш закопан жев

    18:18 20.12.2025

  • 117 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "А где":

    Процежда се между къукитте на май катти ,Ицо ,смени памм перрса на жената ,че ще зе запари .

    18:20 20.12.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 гого

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Сиси не го мисли ,руснаците след като си вземат обратно одеса ще възстановят всичко като в Мариупол .

    18:23 20.12.2025

  • 122 МАРШАЛ Николай Александрович БУЛГАНИН

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Иване,":

    Целта на Турция е да се превърне от регионална във Велика световна сила. За това са и нужни сирийския петрол и българския уран. В направление Сирия Турция постигна целите си. Остава северното направление. Българското Черноморие, Южна България и Делиормана. Ще се осъществи идеята на Англия за подялба на България между съседите и.

    18:23 20.12.2025

  • 123 Асен

    0 0 Отговор
    Ще блокират ама през крив макарон.

    18:24 20.12.2025

  • 124 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "ивайло":

    Тук съм съгласен с теб.войната ще се реши на терен и знаеш мнението ми кой ще.победи.

    18:25 20.12.2025

  • 125 До Григор

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Григор":

    Ето какво ще те направи щастлив: Украйна пада, ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..по горе

    18:26 20.12.2025

  • 126 Иван 1

    0 0 Отговор
    Русия не се опитваха го прави.

    18:26 20.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания