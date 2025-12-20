"Русия се опитва да блокира достъпа на Украйна до Черно море".

Ситуацията в южната украинска Одеска област на Черно море е тежка, след като Русия засили атаките си с цел да блокира достъпа на Украйна до Черно море, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Президентът подчерта, че избори могат да се произведат само когато е гарантирана сигурността в страната. Той заяви също, че не е работа на руския президент Владимир Путин да решава как и кога трябва да се произвеждат избори в Украйна.
Зеленски категорично посочи, че избори не могат да се организират в части от Украйна, които са под руска окупация.
По думите му украинският външен министър е започнал първоначална работа по изграждането на инфраструктура, която да позволи гласуване на украинците, живеещи в чужбина.
Президентът заяви още, че решението на Европейския съюз за финансиране на Украйна засилва позициите на Киев в преговорите.
Той допълни, че Украйна работи със Съединените щати за стабилно мирно споразумение, а не за сделка, която да включва "разделяне на територии и ресурси".
Съединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Зеленски каза, че Киев ще реши дали да приеме този формат, след като стане ясно дали резултатите от възобновените вчера разговори с американски преговарящи са положителни. Той добави, че ще обсъди въпроса с ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров.
Пред журналисти в Киев Зеленски не съобщи подробности какъв точно формат е предложила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
"САЩ казаха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, САЩ, Русия и, тъй като там има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.
Американски преговарящи се очаква да се срещнат днес с руски представители във Флорида.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишо
16:45 20.12.2025
2 Данко Харсъзина
16:46 20.12.2025
3 Феникс
16:46 20.12.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #26, #85, #86
16:47 20.12.2025
5 Дориана
Коментиран от #33
16:47 20.12.2025
6 Хм...
Коментиран от #32
16:50 20.12.2025
7 гост
16:50 20.12.2025
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #39
16:50 20.12.2025
9 Бялджип
16:50 20.12.2025
10 ТРЪМПИ ПУТИН
16:50 20.12.2025
11 Ганя Путинофила
Иначе доставките на оръжия ще продължат!
Коментиран от #29
16:51 20.12.2025
12 Сатана Z
16:51 20.12.2025
13 Хаха
16:51 20.12.2025
14 НИЯ
16:51 20.12.2025
15 Мдаа...
16:52 20.12.2025
16 Ганя Путинофила
16:53 20.12.2025
17 Тома
16:54 20.12.2025
18 Сатана Z
16:54 20.12.2025
19 Чунчо
16:55 20.12.2025
20 Бихлюл
16:55 20.12.2025
21 Инна
Доставките и военната помощ от Запада до Одеска и Николаевска области, където се намират военни бази, сега са затруднени. Доставката на чуждестранни боеприпаси вече е възможна само чрез „прекъсвач“, което също е трудно предвид разрушаването на железопътни възли в тила на Украйна.
Междувременно атаките срещу енергийни и военни съоръжения в Одеска област продължават. В Доброслав е разрушена още една подстанция. Складове тракат на пристанището Южен. А в района на Санжийка, според военния наблюдател Сергей Лебедев, „са били ударени центрове за отдих, използвани от украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници за обучение, включително подготовка на елементи от военноморския десант“.
16:55 20.12.2025
22 Опитва
16:56 20.12.2025
23 Руски колхозник
Коментиран от #42
16:57 20.12.2025
24 Баце,
16:59 20.12.2025
25 Много се извинявам, ама...
Коментиран от #88
16:59 20.12.2025
26 Шопо
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Еин наш политик беше казал че Крим е руски, беше прав човека сега спора е за Одеса.
Коментиран от #44
16:59 20.12.2025
27 Горски
17:00 20.12.2025
28 Гръм и мълнии
17:00 20.12.2025
29 Путин, В. В.
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":Така да бъде!
Щом трябва...
17:01 20.12.2025
30 Ами тя иска
17:01 20.12.2025
31 Миролюб Войнов, коментатор
Твърдо и безкомпромисно гъне своята линия за кинти и оръжия, докато руския клоун пелтечи глупости по някви самодейни форуми 👍
Коментиран от #36, #37
17:01 20.12.2025
32 Брачед
До коментар #6 от "Хм...":Сякаш руснаците не знаят
17:01 20.12.2025
33 Моряка
До коментар #5 от "Дориана":Не е вярно.Руснаците никога няма да розрушат красивите 250 годишни сгради в централните райони на Одеса и площадчетата с исторически паметници и скулптори.Само вандали,като бандерите могат и са разрушили величествения паметник на основателката на града Екатерина Втора.Надявам се да го възстановят с пранги на краката.
Коментиран от #46
17:02 20.12.2025
35 Доналд Тръмп офишъл
17:03 20.12.2025
36 Зеленски
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, коментатор":Приличаме си с теб
17:04 20.12.2025
37 Хаха
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, коментатор":Колко прозззз трябва да си, че да се радваш на новината, че и пра, пра внуците ти ще плащат за златните кенефи на КОКАИНЧИК, Световната Акушерка, Мерц и другите лешояди по веригата?
17:04 20.12.2025
38 Черно Море
17:05 20.12.2025
39 История
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":Турция Русия Черно море.България в менгеме. Мислете какво пишете.Бог да пази България.
17:05 20.12.2025
40 стоян георгиев
Коментиран от #48, #61
17:05 20.12.2025
41 Не, че нещо ама...
17:06 20.12.2025
42 Хм...
До коментар #23 от "Руски колхозник":Разбира се, че Путин ще остави държава у крайна със столица Лвов и марионетно проруско правителство. Все пак ще му е по удобно да смачка Полша и прибалтийските минипинчери чрез прокси. Пък след това и всички други же лаещи, ако все още има такива.
17:06 20.12.2025
43 Катето
До коментар #34 от "Мара":кирпич ли е бъркала,под коня?
17:07 20.12.2025
44 Моряка
До коментар #26 от "Шопо":Одеса е безспорна.Застроена е само преди 250 години с указ на руска Империатрица,на руска земя,от руснаци,с руски пари.По него време Ленин,дето е измислил украинците,още не е бил роден.Чия е Одеса?
17:07 20.12.2025
45 Зрънчо
17:07 20.12.2025
47 Володимир Зеленски офiцiальнъй
Коментиран от #49
17:08 20.12.2025
48 русия
До коментар #40 от "стоян георгиев":има достъп до Черно море, но за какво и е? Украинците ги унижават достатъчно.
Коментиран от #54
17:10 20.12.2025
49 русия
До коментар #47 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":е също доста незначителна и ненужна територия на робски народ. Срамно е да си поданик на толкова жалко същество, като техния фюрер.
17:12 20.12.2025
50 Деций
17:13 20.12.2025
51 Тишкевич
17:13 20.12.2025
52 Дас Хаген
17:16 20.12.2025
53 Защо ти трябваше
Коментиран от #65
17:19 20.12.2025
54 стоян георгиев
До коментар #48 от "русия":Крим загуби голяма част от радарите си и пво то си.ударите над черно море и източното черноморско крайбрежие сега стават много по лесно за украинците.
17:21 20.12.2025
55 Моряка
До коментар #46 от "стоян георгиев":Вярно е,че я удрят,но удрят инфраструктурата - транспортни възли,енергетика,военна промишленост и тирове с български снаряди.А ла гер ком а ла гер.Няма съобщения за удари по красивата Одеса.Улица Дерибасовска си е на мястото,,даже и историческата бирария Гамбринус,на пъпа на Одеса,била там.Чакам освобождението на Одеса,разминирането и възстановяването.
Коментиран от #60, #63
17:22 20.12.2025
56 Диванен стратег
17:25 20.12.2025
57 Буревестников
17:27 20.12.2025
58 Реакцията на Запада към удара по Одеса
Коментиран от #68
17:27 20.12.2025
59 БЪЛГАРИН
помощ с голяма отстъпка.
Коментиран от #77
17:28 20.12.2025
60 стоян георгиев
До коментар #55 от "Моряка":Няма ама има.удари има по историческата част на града и което е още по гадно не са еднократни.закивят местни мирни жители а ти радостно раздаваш акъл .не е за първи път.
17:28 20.12.2025
61 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #40 от "стоян георгиев":"... два самолета в крим се присъединиха към потопената руска подводница.."
Поредната блестяща операция на Българските ВВС !!!
Нощес F-16 Block 70 ударихме военно летище Саки, Крим. Задача - поразяване самолетита на Путин, МиГ 31 носещ Кинжал с паралитичен газ и новия СУ-57 със секретно лазерно оръжие !!! Адски кофти време, мъгла, силен щормови вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, в далечината стърчат пристанищви кранове. Внезапно на радара изникват два неопознати самольота, веднага отправям запитване свой-чужд за да елиминирам вероятност за приятелски огън, получавам груби ругатни, руснаци !!! Насреща изникват смътните очертания на разхлопан СУ-57 с па русски наклепани криви ламарини и гразно стърчащи нитове. Форсаж на двигателя, рязък вираж нагоре, изпълнявам кобрата на Войнов и се оказвам за гърба на Сушките, руснаците в ШОК - друг път не видели пируети и свердели !!! Пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат целите. Сушките се опитват да маневрират, напразно - пилотите катапултират. БАМ - взрив, огън, целите поразени, отломките падат към морето. безполезно. Вираж, поклащане с крила към падащите с парашут руснаци, среден пръст и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍
Коментиран от #66
17:30 20.12.2025
62 Чичо Вова
17:31 20.12.2025
63 стоян георгиев
До коментар #55 от "Моряка":При руска ракетна атака са повредени исторически сгради в центъра на града, включително и такива, които са под режим на защита на Юнеско. Ранени бяха седем души. Сред пострадалите сгради в центъра на града е хотел "Бристол" - историческа сграда, построена в края 19 век. Щети са нанесени и на концертната зала на Одеската филхармония, която се намира срещу хотела,
Коментиран от #93, #102, #121
17:31 20.12.2025
64 000
17:31 20.12.2025
65 Геро
До коментар #53 от "Защо ти трябваше":Защото мнението на утайка като теб е без значение.
17:31 20.12.2025
66 стоян георгиев
До коментар #61 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Ха..ха..даже не се е наложило бг самолети да атакуват.дроновете на украйна са си свършили работата без да вкарват пилотите им в опасност.атаките в крим са ежедневни и с големи щети за руснаците.както писах руското пво там вече е на кайма и няма проблеми за украинските дронове и ракети.дойдат ли и самолетите нещата за руснаците ще станат трагични.
Коментиран от #98
17:34 20.12.2025
67 Кухоглава копейка
17:38 20.12.2025
68 Европейски съюз
До коментар #58 от "Реакцията на Запада към удара по Одеса":Русия ще загуби от Украйна и ЕС войната икономически и на бойното поле.Това което се случи
със СССР ще се случи и с Русия Тя не се справи със слабо въоръжена Украина как ще се справи
с обединена Европа и икономическата мощ на САЩ.Единствено което постигна Путин е разпад на
Руската федрация на малки губерни.
17:39 20.12.2025
69 Дедо ви...
Коментиран от #76
17:40 20.12.2025
70 МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ
Коментиран от #72, #84, #111
17:42 20.12.2025
71 Григор
Добро утро! Сетихме се! И това ще стане, ако не подпишете по най-бързия начин споразумение. Какво не е ясно?С всеки изминал ден загубите на територии ще се увеличават и ще подпишете далеч по-неизгоден договор. А ако протакате още малко, може да ви изолират и от Черно море. Тия неща ги казват много европейски политици и то отдавна.
Коментиран от #73, #125
17:42 20.12.2025
72 стоян георгиев
До коментар #70 от "МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ":През къде ще минат? Описано ли е?
Коментиран от #78
17:44 20.12.2025
73 стоян георгиев
До коментар #71 от "Григор":Украйна няма илюзии за руските амбиции.именно за рова иска гаранции от нато при бъдещ мир.желанието на путин да стигне до балканите през украйна и приднестровието е известно на всички о много отдавна.
Коментиран от #94, #103, #107, #115
17:46 20.12.2025
74 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
17:46 20.12.2025
75 Мдааа Зиленио пор
17:46 20.12.2025
76 Миролюб Войнов, реотан
До коментар #69 от "Дедо ви...":"....руснаците само загряват..."
Те руснаците ако така загряват с по 500 000 умрели, скоро няма да има кой да варди Путина бре.....😆
17:47 20.12.2025
77 Сиганин
До коментар #59 от "БЪЛГАРИН":Бате и да им сторгаш кавали на хохлята, чу ли
17:49 20.12.2025
78 МАРШАЛ Леонид Александрович ГОВОРОВ
До коментар #72 от "стоян георгиев":Сивков разказва, че са завладели някакви острови на Днепър и подстъпите към Одеса са освободени. Отбраната на града е разпокъсана, защото украинците масово дезертират т.е. бягат да се спасят. Операцията ще трае около три седмици. Потърси в тубата Сивков.
17:49 20.12.2025
79 Слава Росии
17:50 20.12.2025
80 Джо
Коментиран от #82, #96
17:51 20.12.2025
81 Иван
17:51 20.12.2025
82 Иван
До коментар #80 от "Джо":Джоядец.
17:52 20.12.2025
83 МАРШАЛ Борис Михайлович ШАПОШНИКОВ
Коментиран от #101
17:54 20.12.2025
84 украинска майка
До коментар #70 от "МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ":Чака се заповед на Путлер и "в Киев за 3 дня"Азнае ли Путин какво се случи на Айхман.
В Киев го чакат и вече са издигнали .........За него,дребен Медвед и всички участници в СВО
Коментиран от #87
17:54 20.12.2025
86 МЕЧ или панаиржийски шарлатанин!?
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":И тероризма с който се занимава укро-режима още повече доказав че руснаците са на прав пьт.
Коментиран от #91
17:56 20.12.2025
87 МАРШАЛ Александр Михайлович ВАСИЛЕВСКИЙ
До коментар #84 от "украинска майка":Изпрати своите синове на фронта. Стига сте ловили етнически руснаци по улиците да се бият със своите братя!
17:57 20.12.2025
88 Да бе ...!
До коментар #25 от "Много се извинявам, ама...":И аз тъкмо това се чудех...?!
17:58 20.12.2025
89 Питам
Коментиран от #92, #95
17:59 20.12.2025
90 Иван
18:00 20.12.2025
91 Даже руски генерали
До коментар #86 от "МЕЧ или панаиржийски шарлатанин!?":насред Москва хващат тротинетката.
18:01 20.12.2025
92 Тити
До коментар #89 от "Питам":Що не се пробваш лично ,Цар Вулл ?
18:01 20.12.2025
93 Моряка
До коментар #63 от "стоян георгиев":Сигурно е така,не споря.Но пораженията вероятно са от поразени дронове.Ако беше удар,нито от хотел Бристол,нито от концертната зала щеше да остане нещо.
18:01 20.12.2025
94 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД
До коментар #73 от "стоян георгиев":На Путин не са му нужни Балканите, а Приднестровието ще присъедини, защото там са етнически руснаци.
Коментиран от #97
18:01 20.12.2025
95 Иван
До коментар #89 от "Питам":Когато трябва да се натисне копчето срещу златния милиард.
18:02 20.12.2025
96 Сър ПиЧук
До коментар #80 от "Джо":За тях ядец ,а пък за теб ....рец 😂😂😂 !
Коментиран от #100
18:03 20.12.2025
97 Иван
До коментар #94 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":Защо да не са му нужни Балканите? Сатанинската овца Урсула Фон Дер Лайен и проститутката на Израел Доналд Тръмп ли да се разпореждат?
Коментиран от #109
18:05 20.12.2025
98 Пъстър свят
До коментар #66 от "стоян георгиев":Ейй ,големи лаладжии и въздух под налягане са повечето стояновци ,но аз лично признавам само Големият стоян георгиев с палавият си и закачлив характер и дежурната тясна и стегната яка .
18:06 20.12.2025
99 МАРШАЛ Василий Данилович СОКОЛОВСКИЙ
18:07 20.12.2025
100 Иван
До коментар #96 от "Сър ПиЧук":Нито го ядоса, нито го уплаши. Той това иска.
18:07 20.12.2025
101 Има и друго подобно видео!
До коментар #83 от "МАРШАЛ Борис Михайлович ШАПОШНИКОВ":Ония от украинското ТЦК,нападат разхождащ се мъж с питбула си и с юмруци,типично в техен стил се опитват да го натикат насила в буса...и на фронта!
НО!
Не познаха!
Първо мъжът се оказа ербап и раздаде доста юмруци,особено на единият от тях...!
В това време питбулът му захапа жестоко другият за крака и оня остана да лежи на асфалта ревейки и превивайки се с ужасни болки...!
Накрая човекът избяга с кучето си и ония главорези останаха с празни ръце...,а оня продължи да вие като куче и се превива на асфалта,с ужасни болки...!
18:08 20.12.2025
102 Десислава Димитрова
До коментар #63 от "стоян георгиев":Скъпи айде остави ги тези лакърдии ,наследства и тем подобни ,сега сериозно по въпроса :ще милваш ли и целуваш рижата ,че вече доста желаещи има и номерът със попареният от слана праз не минава вече !
18:08 20.12.2025
103 Итн-Меч-Бсп --- патерици
До коментар #73 от "стоян георгиев":Интересува го само врьзка с Преднестровието а Балканите с изключение Сьрбия ги е оставил вече като вилает на Ердоган. Всьщност говориха ни за независимост а се оказа че сме станали по зависими от всякога и от почти всички.
Коментиран от #108
18:09 20.12.2025
104 Ицо
Коментиран от #106, #110
18:10 20.12.2025
105 Пере
18:10 20.12.2025
106 Ха ХаХа
До коментар #104 от "Ицо":Има отпердашени ръждиви центове които бяха пробити
18:11 20.12.2025
107 ивайло
До коментар #73 от "стоян георгиев":СиСи ,гаранция Франция ,победителят Русия на терен ще решава какво ще остане от Украйна ,много приказки и дискусии на пазара или в хоремага .
Коментиран от #124
18:12 20.12.2025
108 Ха ХаХа
До коментар #103 от "Итн-Меч-Бсп --- патерици":Виж си марионетките Киро тъпото и шебека кокор на кого са подчинени
18:13 20.12.2025
109 Иване,
До коментар #97 от "Иван":Два пъти ни освобождаваха и два пъти им забиваме нож в гърба. Трети път няма да има. Евентуално окупация и отстъпване на териториите до Балкана на Турция. Както се разберат с Тръмпоча и Ердо. Два милиона етнически турци е България и пет милиона изселници е Турция чакат освобождението на тези земи. В България има-няма милион години за военна служба, но никога не държали автомат в ръцете си. В Българската армия половината войници са етнически турци и роми.
Коментиран от #114, #122
18:14 20.12.2025
110 Надда Ренн
До коментар #104 от "Ицо":Ицо ,по надарени падаш ли си ,кукло .И да знаеш ,държа много на хигиената щото не ползвам шлифер а и да не забравиш , носи си маз .
18:14 20.12.2025
111 Айде
До коментар #70 от "МАРШАЛ Георгий Константинович ЖУКОВ":още един избягъл от диспансера.... там се провъзгласил за маршал... ха ха
18:15 20.12.2025
112 Малкия Стоянчо
Коментиран от #118
18:16 20.12.2025
113 А где
Коментиран от #116, #117
18:17 20.12.2025
114 Ха ХаХа
До коментар #109 от "Иване,":Две турски партии когато български закони.Това е венец на терското разузнаване.Ами те са ни превзели.
10% Турско и циганско население.
Най мюсюлманската държава в ЕС според ЕВРОСТАТ
18:18 20.12.2025
115 Майор Мишев
До коментар #73 от "стоян георгиев":Старшинка ,откога и от военни стратегии и политики взе да разбираш,нали беше готвач и артелчик в поделението ?
18:18 20.12.2025
116 Там где
До коментар #113 от "А где":будеш закопан жев
18:18 20.12.2025
117 стоян георгиев
До коментар #113 от "А где":Процежда се между къукитте на май катти ,Ицо ,смени памм перрса на жената ,че ще зе запари .
18:20 20.12.2025
121 гого
До коментар #63 от "стоян георгиев":Сиси не го мисли ,руснаците след като си вземат обратно одеса ще възстановят всичко като в Мариупол .
18:23 20.12.2025
122 МАРШАЛ Николай Александрович БУЛГАНИН
До коментар #109 от "Иване,":Целта на Турция е да се превърне от регионална във Велика световна сила. За това са и нужни сирийския петрол и българския уран. В направление Сирия Турция постигна целите си. Остава северното направление. Българското Черноморие, Южна България и Делиормана. Ще се осъществи идеята на Англия за подялба на България между съседите и.
18:23 20.12.2025
123 Асен
18:24 20.12.2025
124 стоян георгиев
До коментар #107 от "ивайло":Тук съм съгласен с теб.войната ще се реши на терен и знаеш мнението ми кой ще.победи.
18:25 20.12.2025
125 До Григор
До коментар #71 от "Григор":Ето какво ще те направи щастлив: Украйна пада, ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..по горе
18:26 20.12.2025
126 Иван 1
18:26 20.12.2025