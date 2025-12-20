Украйна удари руски военен кораб на 1800 км разстояние

Украйна е използвала дронове тази нощ, за да атакува и повреди руски военен кораб в Каспийско море, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират информация на украинския Генерален щаб, публикувана в "Телеграм", съобщи БТА.

Районът се намира на повече от 1800 километра от украинското крайбрежие. Според съобщението корабът "Охотник" е бил на патрул в близост до нефтена и газова платформа, когато е бил ударен.

Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл". В съобщението се добавя, че съоръжението подпомага снабдяването на руските сили.

Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, а от руска страна засега не е постъпила информация.

"Лукойл" и другата най-голяма руска петролна компания, "Роснефт", станаха обект на американски санкции в края на октомври. Вашингтон посочи като причина за санкциите "липсата на сериозен ангажимент от страна на Москва към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна", припомня ДПА.

Украйна твърди, че е разработила бойни дронове с обхват над 2000 километра. Генералният щаб заяви в публикацията си, че "отбранителните сили ще продължат да предприемат мерки за подкопаване на настъпателните способности на нападателите и за принуждаване на Руската федерация да прекрати въоръжената си агресия срещу Украйна".