Украйна удари руски военен кораб на 1800 км разстояние

Украйна е използвала дронове тази нощ, за да атакува и повреди руски военен кораб в Каспийско море, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират информация на украинския Генерален щаб, публикувана в "Телеграм", съобщи БТА.
Районът се намира на повече от 1800 километра от украинското крайбрежие. Според съобщението корабът "Охотник" е бил на патрул в близост до нефтена и газова платформа, когато е бил ударен.
Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл". В съобщението се добавя, че съоръжението подпомага снабдяването на руските сили.
Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, а от руска страна засега не е постъпила информация.
"Лукойл" и другата най-голяма руска петролна компания, "Роснефт", станаха обект на американски санкции в края на октомври. Вашингтон посочи като причина за санкциите "липсата на сериозен ангажимент от страна на Москва към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна", припомня ДПА.
Украйна твърди, че е разработила бойни дронове с обхват над 2000 километра. Генералният щаб заяви в публикацията си, че "отбранителните сили ще продължат да предприемат мерки за подкопаване на настъпателните способности на нападателите и за принуждаване на Руската федерация да прекрати въоръжената си агресия срещу Украйна".
1 ООрана държава
Коментиран от #11
11:14 20.12.2025
2 Респект
Коментиран от #8
11:14 20.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
11:15 20.12.2025
5 Фен
Коментиран от #12, #17
11:15 20.12.2025
6 Митко саллаков
11:16 20.12.2025
7 стоян георгиев
Коментиран от #15, #24, #46
11:16 20.12.2025
8 Така е
До коментар #2 от "Респект":Ще е добър повод руснаците да посъберат малко орехи и да ги използват наведнъж заедно с други средства.
11:16 20.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеленски работи
Коментиран от #16
11:17 20.12.2025
11 гост
До коментар #1 от "ООрана държава":На някой вече му се е стъжнило , хаха , направо се е омазал в кафяво , а това е само началото , украинските санкции не са като американските , хаха !!
11:17 20.12.2025
12 Теай Чи ки йо
До коментар #5 от "Фен":Първо ходи войник после умувай.Д...ба и не до кла те ня ци те .
11:18 20.12.2025
13 Няма сигурност
11:18 20.12.2025
14 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Московия -Тюpьмa народов":Трябвало е да се родиш селянин в западна Европа по същото време, че да усетиш разликите, дето ги няма... 😂😂😂😂
Живееш в икономическо робство де факто, а си нямаш и на идея...
Коментиран от #21, #23, #27
11:18 20.12.2025
15 Нормално
До коментар #7 от "стоян георгиев":Руското ПВО пази само бункерите на путин.
Коментиран от #25
11:19 20.12.2025
16 Не показва
До коментар #10 от "Зеленски работи":Им колко е смешна мечката ,дето плаши Европа.
11:19 20.12.2025
17 гост
До коментар #5 от "Фен":Ти гледай Московията да не остане и без излаз на Каспийско , че натам върви , хахахах !!
11:19 20.12.2025
18 !!!?
11:20 20.12.2025
19 Скоро почва 5 година
Коментиран от #43
11:20 20.12.2025
20 НАСА
11:22 20.12.2025
21 Оди у русиа
До коментар #14 от "Пилотът Гошу":Свобода да видиш. На вторият ден си на фронта. На третият ден украински дрон ще ти отнесе главата нанякъде.
Коментиран от #26
11:22 20.12.2025
22 Бат-Баян
11:23 20.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Герп боклуци
До коментар #7 от "стоян георгиев":И ние тука ще ставаме гробище за кораби и танкери под всякакъв флаг
Коментиран от #29
11:23 20.12.2025
25 стоян георгиев
До коментар #15 от "Нормално":Така е.обаче и там където имат пво и заграждения против морски дронове пак не успяват да се справят.този кораб е трябвало да пази платформите а е станал жертва.преди два дена бе потопена руска подводница а ежедневно в черно море руски танкери връщащи се от индия за ново зареждане са унищожавани.
11:24 20.12.2025
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Оди у русиа":Аз съм в Русия, не съм на фронта
Коментиран от #31, #45
11:25 20.12.2025
27 Гошко Гошко
До коментар #14 от "Пилотът Гошу":Ватенките до 1861 са крепостни.Като минават Дунава в Свищов се чудят от какво ни освобождават като видяли двуетажни къщи те още били в землянки.
Коментиран от #40
11:25 20.12.2025
28 И защо все пак казаците са се присъедини
До коментар #3 от "Московия -Тюpьмa народов":Заради привилегии.
11:25 20.12.2025
29 стоян георгиев
До коментар #24 от "Герп боклуци":Няма лошо.докато украйна се съобразява и атакува танкерите празни няма кой знае каква опасност.
11:25 20.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ами виж
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Справката 90 процента от загиналите са от републиките дето им смучете ресурсите и ги държите гладни.Въпрос защо Русия не е С.Арабив Кувейт Дубай с толко нефт и газ.Защо не е Канада защото са едни смешни крадци.Даже Китай не да.
Коментиран от #37, #41
11:27 20.12.2025
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Московия -Тюpьмa народов":Как обичате децата на Сорос правени през из-ход ,да съчинявате глупости, да им слагате чужди известни имена и после си мислите че хората ви вярват. Наивници. Всички цитати се проверяват в нета. После как да ви вярваме, лъжливи овчарчета?
11:28 20.12.2025
33 Бат-Баян
11:28 20.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тва монгольята и
Дръжава без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети им скина...АЛ ката!
АааааааХахахаха
11:29 20.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Ами виж":Просто ти са малко гънките, и за това пишеш умрли глупости. Смучеш ти, не републики.
11:32 20.12.2025
38 гост
11:32 20.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Гошко Гошко":А робството и сегрегацията в Саш Кога са отменени?
11:33 20.12.2025
41 Защото русия
До коментар #31 от "Ами виж":Е Папуа Нова Гвинея
11:33 20.12.2025
42 Слава на Украйна !
Един от самолетите се е намирал на рулежната пътека с пълен боекомплект и е бил готов за боен полет (ориентировъчната стойност на машините е около 70 млн. долара). Допълнително е поразена и диспечерската кула.
Това е втората успешна атака на СБУ срещу летище Белбек през последните дни.
Вчера беше поразен МиГ -31 зареден с ракета Кинжал
Коментиран от #52
11:33 20.12.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Скоро почва 5 година":Путин каза, че иска само Донбас. Не бърза, а ЕС между временно свърши парите.
Коментиран от #50, #59
11:34 20.12.2025
44 аz CВО Победа 80
За последните 6 дни двама руски генерала в минус.
11:34 20.12.2025
45 Алкаш
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нема росия ма Долбоеб не грамотен! От 19 18 т НЕМА ! И такива ЕТНОС/ НАРОД ...НЕМА!
Монголо- Мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ е... П ЕДЕРАЦИЯ !
ПРИД УРАК
11:35 20.12.2025
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "стоян георгиев":И после - минус Одеска обл.
Коментиран от #57
11:36 20.12.2025
47 Украйна
Коментиран от #54, #58
11:36 20.12.2025
48 Гръм и мълнии
11:37 20.12.2025
49 Дали е потвърдено или не няма значение
11:37 20.12.2025
50 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ама нема да си жив да видиш ЕС да свърши парите.Виж в руската ко4ина магазините за храна с изтекъл срок на годност никнат като гъби.
Коментиран от #63
11:37 20.12.2025
51 На Алиев, скоро
11:37 20.12.2025
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Слава на Украйна !":По украински Данни, без видео или спътниково потвърждение." Ние дома ти с колците ги вадим"
Коментиран от #61
11:38 20.12.2025
53 Чуденка
11:38 20.12.2025
54 От Кремъл
До коментар #47 от "Украйна":Кретен! Парите и децата ни са там бе!!
11:38 20.12.2025
55 Не, че нещо ама...
11:38 20.12.2025
56 Ами да
11:38 20.12.2025
57 стоян георгиев
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да бе.това го разправяте четири години...корабите потъват а вие като битата съпруга ...ше видят тия...хаха...много комплексарско другар...много..хах
11:38 20.12.2025
58 Герги
До коментар #47 от "Украйна":Опорки...коментираме колкото да сме в играта,така като пишеш вярваш ли си...пустини...камилари...
11:39 20.12.2025
59 Хе хе хе
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Виж кви са ЦЕЛИТЕ на ТРИДНЕВНИЯ МОНГОЛЯК ПЕДОФИЛ в началото на войната!
Хехехехехехе
12 год монгольята са у ДОНБАС и...още НЕМАТ една превзета ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД! Хехехехехехе
Има САМО 2 МИЛИОНА БЛАТНИ ПИН ДОСИ ФИРА и... Фюрера пеДо-фил от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
АааааааХахахаха
11:40 20.12.2025
60 Е га ти
11:40 20.12.2025
61 Току що го извадих на май...
До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":....ка то от устенцата.Понвл?
11:40 20.12.2025
62 Дедо ви...
11:40 20.12.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Няма нито один такъв магазин, наливай си Боза на себе си. И в провинцията и в Москва не съм видят такава глупост. А ЕС видях, че от няма не искат да откраднат руските пари, ама не става. Ще теглят заём и ще го плащате
11:41 20.12.2025
64 Блатен пияндурник
11:41 20.12.2025
65 Бункера!
11:41 20.12.2025