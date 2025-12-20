Новини
Украйна удари руски военен кораб на 1800 км разстояние
Украйна удари руски военен кораб на 1800 км разстояние

20 Декември, 2025

Корабът "Охотник" е бил на патрул в близост до нефтена и газова платформа, когато е бил ударен

Украйна удари руски военен кораб на 1800 км разстояние - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е използвала дронове тази нощ, за да атакува и повреди руски военен кораб в Каспийско море, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират информация на украинския Генерален щаб, публикувана в "Телеграм", съобщи БТА.

Районът се намира на повече от 1800 километра от украинското крайбрежие. Според съобщението корабът "Охотник" е бил на патрул в близост до нефтена и газова платформа, когато е бил ударен.

Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл". В съобщението се добавя, че съоръжението подпомага снабдяването на руските сили.

Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, а от руска страна засега не е постъпила информация.

"Лукойл" и другата най-голяма руска петролна компания, "Роснефт", станаха обект на американски санкции в края на октомври. Вашингтон посочи като причина за санкциите "липсата на сериозен ангажимент от страна на Москва към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна", припомня ДПА.

Украйна твърди, че е разработила бойни дронове с обхват над 2000 километра. Генералният щаб заяви в публикацията си, че "отбранителните сили ще продължат да предприемат мерки за подкопаване на настъпателните способности на нападателите и за принуждаване на Руската федерация да прекрати въоръжената си агресия срещу Украйна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    38 12 Отговор
    На някой ще му кипне, а на друг ще му се стъжни

    Коментиран от #11

    11:14 20.12.2025

  • 2 Респект

    18 32 Отговор
    Чудесна новина !

    Коментиран от #8

    11:14 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    31 10 Отговор
    Урсуло !!! Спирай веднага парите , щот Украйна вече печели войната !!! Ако ги финансирате , ще превземат Китай и в ЕС ще останете без чипове!!!

    11:15 20.12.2025

  • 5 Фен

    29 12 Отговор
    Ми екстра. Явно урсулите и англичаните искат да оставят Украйна без излаз на Черно море. Ще им се получи.

    Коментиран от #12, #17

    11:15 20.12.2025

  • 6 Митко саллаков

    14 10 Отговор
    Кой вярва на Украйна. Виж Покровск, Димитров и тн.фейк

    11:16 20.12.2025

  • 7 стоян георгиев

    11 16 Отговор
    Украинските дронове вече свободно атакуват руски кораби в черно море.вече и каспииско не е безопасно за руснаците.вероятно в скоро време и Балтийско ще бъде под ударите на украински дронове.

    Коментиран от #15, #24, #46

    11:16 20.12.2025

  • 8 Така е

    17 9 Отговор

    До коментар #2 от "Респект":

    Ще е добър повод руснаците да посъберат малко орехи и да ги използват наведнъж заедно с други средства.

    11:16 20.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеленски работи

    16 8 Отговор
    Провокират, ядат голям бой, циврят за пари, купуват златни гърнета.

    Коментиран от #16

    11:17 20.12.2025

  • 11 гост

    12 14 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    На някой вече му се е стъжнило , хаха , направо се е омазал в кафяво , а това е само началото , украинските санкции не са като американските , хаха !!

    11:17 20.12.2025

  • 12 Теай Чи ки йо

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Първо ходи войник после умувай.Д...ба и не до кла те ня ци те .

    11:18 20.12.2025

  • 13 Няма сигурност

    10 10 Отговор
    за Джуджи и в бункера!

    11:18 20.12.2025

  • 14 Пилотът Гошу

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Московия -Тюpьмa народов":

    Трябвало е да се родиш селянин в западна Европа по същото време, че да усетиш разликите, дето ги няма... 😂😂😂😂
    Живееш в икономическо робство де факто, а си нямаш и на идея...

    Коментиран от #21, #23, #27

    11:18 20.12.2025

  • 15 Нормално

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Руското ПВО пази само бункерите на путин.

    Коментиран от #25

    11:19 20.12.2025

  • 16 Не показва

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "Зеленски работи":

    Им колко е смешна мечката ,дето плаши Европа.

    11:19 20.12.2025

  • 17 гост

    7 13 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Ти гледай Московията да не остане и без излаз на Каспийско , че натам върви , хахахах !!

    11:19 20.12.2025

  • 18 !!!?

    8 10 Отговор
    Путлер е в партер...надява се Тръмп да го спаси от поражението !

    11:20 20.12.2025

  • 19 Скоро почва 5 година

    9 11 Отговор
    от великата СВО на Путлер, а Магучая е затънала в Донбас и няма измъкване!

    Коментиран от #43

    11:20 20.12.2025

  • 20 НАСА

    8 5 Отговор
    Преди това бяха уж ударили подводница, обаче американските разузнавателни спътници са регистрирали взрив на кея. Така пишат американските сайтове. Сега от 18000 км са ударили кораб, американците мълчат, няма потвърждение от никъде....

    11:22 20.12.2025

  • 21 Оди у русиа

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "Пилотът Гошу":

    Свобода да видиш. На вторият ден си на фронта. На третият ден украински дрон ще ти отнесе главата нанякъде.

    Коментиран от #26

    11:22 20.12.2025

  • 22 Бат-Баян

    6 8 Отговор
    Определено,от два месеца насам,новините идващи от фронта,взеха да ми харесват.

    11:23 20.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Герп боклуци

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    И ние тука ще ставаме гробище за кораби и танкери под всякакъв флаг

    Коментиран от #29

    11:23 20.12.2025

  • 25 стоян георгиев

    4 11 Отговор

    До коментар #15 от "Нормално":

    Така е.обаче и там където имат пво и заграждения против морски дронове пак не успяват да се справят.този кораб е трябвало да пази платформите а е станал жертва.преди два дена бе потопена руска подводница а ежедневно в черно море руски танкери връщащи се от индия за ново зареждане са унищожавани.

    11:24 20.12.2025

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 5 Отговор

    До коментар #21 от "Оди у русиа":

    Аз съм в Русия, не съм на фронта

    Коментиран от #31, #45

    11:25 20.12.2025

  • 27 Гошко Гошко

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "Пилотът Гошу":

    Ватенките до 1861 са крепостни.Като минават Дунава в Свищов се чудят от какво ни освобождават като видяли двуетажни къщи те още били в землянки.

    Коментиран от #40

    11:25 20.12.2025

  • 28 И защо все пак казаците са се присъедини

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Московия -Тюpьмa народов":

    Заради привилегии.

    11:25 20.12.2025

  • 29 стоян георгиев

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Герп боклуци":

    Няма лошо.докато украйна се съобразява и атакува танкерите празни няма кой знае каква опасност.

    11:25 20.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами виж

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Справката 90 процента от загиналите са от републиките дето им смучете ресурсите и ги държите гладни.Въпрос защо Русия не е С.Арабив Кувейт Дубай с толко нефт и газ.Защо не е Канада защото са едни смешни крадци.Даже Китай не да.

    Коментиран от #37, #41

    11:27 20.12.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Московия -Тюpьмa народов":

    Как обичате децата на Сорос правени през из-ход ,да съчинявате глупости, да им слагате чужди известни имена и после си мислите че хората ви вярват. Наивници. Всички цитати се проверяват в нета. После как да ви вярваме, лъжливи овчарчета?

    11:28 20.12.2025

  • 33 Бат-Баян

    2 6 Отговор
    Тези целенасочени удари,извършвани от СБУ на Украйна в дълбочина на блатото,не трябва да остават епизодични,а масирани и почасови.

    11:28 20.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тва монгольята и

    2 5 Отговор
    Педофила ху есос са абсолютен та Пак.
    Дръжава без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети им скина...АЛ ката!
    АааааааХахахаха

    11:29 20.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ами виж":

    Просто ти са малко гънките, и за това пишеш умрли глупости. Смучеш ти, не републики.

    11:32 20.12.2025

  • 38 гост

    2 3 Отговор
    Хаирлия да е,другият път повече...

    11:32 20.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Гошко Гошко":

    А робството и сегрегацията в Саш Кога са отменени?

    11:33 20.12.2025

  • 41 Защото русия

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ами виж":

    Е Папуа Нова Гвинея

    11:33 20.12.2025

  • 42 Слава на Украйна !

    11 5 Отговор
    ❗️СБУ унищожи 2 руски Су-27 на летище Белбек
    Един от самолетите се е намирал на рулежната пътека с пълен боекомплект и е бил готов за боен полет (ориентировъчната стойност на машините е около 70 млн. долара). Допълнително е поразена и диспечерската кула.
    Това е втората успешна атака на СБУ срещу летище Белбек през последните дни.
    Вчера беше поразен МиГ -31 зареден с ракета Кинжал

    Коментиран от #52

    11:33 20.12.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Скоро почва 5 година":

    Путин каза, че иска само Донбас. Не бърза, а ЕС между временно свърши парите.

    Коментиран от #50, #59

    11:34 20.12.2025

  • 44 аz CВО Победа 80

    1 3 Отговор
    Потвърдени данни!
    За последните 6 дни двама руски генерала в минус.

    11:34 20.12.2025

  • 45 Алкаш

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нема росия ма Долбоеб не грамотен! От 19 18 т НЕМА ! И такива ЕТНОС/ НАРОД ...НЕМА!
    Монголо- Мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ е... П ЕДЕРАЦИЯ !
    ПРИД УРАК

    11:35 20.12.2025

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    И после - минус Одеска обл.

    Коментиран от #57

    11:36 20.12.2025

  • 47 Украйна

    1 3 Отговор
    с логистичната и натурална подкрепа на страните от НАТЮ удари руски кораб в Каспийско море! Наглостта на безполовите вече надхвърля всякакви норми! ЕС и Британия искат война! Като начало превръщането на Белким, Брюксел, Лондон и Париж в пустини може да охлади нечии болни амбиции.

    Коментиран от #54, #58

    11:36 20.12.2025

  • 48 Гръм и мълнии

    2 2 Отговор
    Как ги направляват, ако не без съдействието и информацията на американците?

    11:37 20.12.2025

  • 49 Дали е потвърдено или не няма значение

    2 1 Отговор
    По-важното е какво се случва на фронта в Украйна. Има данни от сателити за движението на фронта- то е интересното при война.

    11:37 20.12.2025

  • 50 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ама нема да си жив да видиш ЕС да свърши парите.Виж в руската ко4ина магазините за храна с изтекъл срок на годност никнат като гъби.

    Коментиран от #63

    11:37 20.12.2025

  • 51 На Алиев, скоро

    1 0 Отговор
    ще му се втъжни, Баку може да пламне, след като играе по свирката на англичаните в интерес на Киев.

    11:37 20.12.2025

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 8 Отговор

    До коментар #42 от "Слава на Украйна !":

    По украински Данни, без видео или спътниково потвърждение." Ние дома ти с колците ги вадим"

    Коментиран от #61

    11:38 20.12.2025

  • 53 Чуденка

    9 1 Отговор
    На Путлер дали са му казали вече, че "плана" му не струва и пукната копейка? 🤔

    11:38 20.12.2025

  • 54 От Кремъл

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Украйна":

    Кретен! Парите и децата ни са там бе!!

    11:38 20.12.2025

  • 55 Не, че нещо ама...

    1 1 Отговор
    На никой не му пука за украинци и руснаци и дали Путин ще я завземе цялата държава. Целта е една и тя е кражба на пари.

    11:38 20.12.2025

  • 56 Ами да

    2 0 Отговор
    Айде и по Москва!

    11:38 20.12.2025

  • 57 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да бе.това го разправяте четири години...корабите потъват а вие като битата съпруга ...ше видят тия...хаха...много комплексарско другар...много..хах

    11:38 20.12.2025

  • 58 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Украйна":

    Опорки...коментираме колкото да сме в играта,така като пишеш вярваш ли си...пустини...камилари...

    11:39 20.12.2025

  • 59 Хе хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Виж кви са ЦЕЛИТЕ на ТРИДНЕВНИЯ МОНГОЛЯК ПЕДОФИЛ в началото на войната!
    Хехехехехехе
    12 год монгольята са у ДОНБАС и...още НЕМАТ една превзета ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД! Хехехехехехе
    Има САМО 2 МИЛИОНА БЛАТНИ ПИН ДОСИ ФИРА и... Фюрера пеДо-фил от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    АааааааХахахаха

    11:40 20.12.2025

  • 60 Е га ти

    0 0 Отговор
    Тоя Путин кви нерви има

    11:40 20.12.2025

  • 61 Току що го извадих на май...

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ....ка то от устенцата.Понвл?

    11:40 20.12.2025

  • 62 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    Мара извади торбата с лъжите. Тези кораби са катери за брегова охрана и се намират в Черно и Азовско море....?!?!?!?

    11:40 20.12.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Няма нито один такъв магазин, наливай си Боза на себе си. И в провинцията и в Москва не съм видят такава глупост. А ЕС видях, че от няма не искат да откраднат руските пари, ама не става. Ще теглят заём и ще го плащате

    11:41 20.12.2025

  • 64 Блатен пияндурник

    1 0 Отговор
    Днес превзехме Купянск за 54 раз, в калта цари веселие е радост на омазаните в тиня уморени блатари,лее се антифриз на корем с колбасами от тученица......😂😂😂😂😂

    11:41 20.12.2025

  • 65 Бункера!

    0 0 Отговор
    Целете бункера на плъха!

    11:41 20.12.2025

