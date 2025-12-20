Орбан: Унгария няма интерес от разпадането на Украйна

Унгария няма интерес от разпадането на Украйна в резултат на конфликта с Русия и би искала съседната страна да остане стабилна.
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато отговаряше на въпроси на активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз на среща в Сегед.
Той отбеляза, че разпадането на Украйна би било основен проблем за Унгария.
„Трябва да направим много, за да предотвратим това. Един селянин разбира добре, че стойността на земята му е повлияна и от съдбата на съседа му“, каза премиерът.
„Унгария се нуждае от стабилна Украйна“, подчерта Орбан, а думите му бяха излъчени по телевизия M1.
Орбан многократно е отбелязвал, че военните действия в съседната страна и западните санкции срещу Русия са причинили щети на унгарската икономика между 20 и 30 милиарда евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #5
19:18 20.12.2025
2 Гориил
19:19 20.12.2025
3 И Киев е Руски
19:21 20.12.2025
4 Да,бе
19:24 20.12.2025
5 Сила и мощ
До коментар #1 от "Сила":Дрон с руско знаме прелита над Киев, съобщават украинските медии с ВИДЕО
Неизвестни лица изстреляха дрон с руския трикольор в центъра на Киев.
— съобщава телевизионният канал Novini LIV.
19:26 20.12.2025
6 Да да да
19:31 20.12.2025
7 Гориил
Коментиран от #10
19:33 20.12.2025
8 Аха.
Кремъл е обречен да фалира и КАПИТУЛИРА.
Коментиран от #12
19:38 20.12.2025
9 С руските милиарди, бой по Кремъл
19:46 20.12.2025
10 Вер
До коментар #7 от "Гориил":Рублоидиот?
Има някаква мрежа опъната на
Мозъка ти ,
Че е спрял да функционира.
19:49 20.12.2025
11 Пак ли Орбане
Захарова .
Няма нужда
Всички знаем
Че си Евтина Кремълска Про..сти..Тут...ка
19:52 20.12.2025
12 Ъхъ
До коментар #8 от "Аха.":НискЪ ценЪ на нефтЪ ???!
Мирише на
ВисокЪ икономическЪ стЪгнация..........
20:03 20.12.2025