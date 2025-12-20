Новини
Орбан: Унгария няма интерес от разпадането на Украйна
  Тема: Украйна

Орбан: Унгария няма интерес от разпадането на Украйна

20 Декември, 2025 19:12, обновена 20 Декември, 2025 19:15 737 12

Бихме искали съседната страна да остане стабилна

Орбан: Унгария няма интерес от разпадането на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария няма интерес от разпадането на Украйна в резултат на конфликта с Русия и би искала съседната страна да остане стабилна.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато отговаряше на въпроси на активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз на среща в Сегед.

Той отбеляза, че разпадането на Украйна би било основен проблем за Унгария.

„Трябва да направим много, за да предотвратим това. Един селянин разбира добре, че стойността на земята му е повлияна и от съдбата на съседа му“, каза премиерът.

„Унгария се нуждае от стабилна Украйна“, подчерта Орбан, а думите му бяха излъчени по телевизия M1.

Орбан многократно е отбелязвал, че военните действия в съседната страна и западните санкции срещу Русия са причинили щети на унгарската икономика между 20 и 30 милиарда евро.


  • 1 Сила

    4 9 Отговор
    Прилича на охранен мастиф тоя римлянин от маджарската пуста ...от коя землянка го измъкнаха от" Отворено общество " по програмата им за интеграция на малцинствата и го изпратих да учи в " Принстън "....и защо беше нужно ??!

    Коментиран от #5

    19:18 20.12.2025

  • 2 Гориил

    13 5 Отговор
    Това не е проблем за Орбан. Решението ще бъде взето в Москва.Държава, която представлява заплаха за националната сигурност, няма да може да съществува в дългосрочен план.

    19:19 20.12.2025

  • 3 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Бе тя че ще стане стабилна ще стане но ще е колкото маАлата в Столипиново

    19:21 20.12.2025

  • 4 Да,бе

    11 4 Отговор
    Украйна може да остане цяла само в състава на Руската Федерация.

    19:24 20.12.2025

  • 5 Сила и мощ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Дрон с руско знаме прелита над Киев, съобщават украинските медии с ВИДЕО

    Неизвестни лица изстреляха дрон с руския трикольор в центъра на Киев.
    — съобщава телевизионният канал Novini LIV.

    19:26 20.12.2025

  • 6 Да да да

    4 0 Отговор
    Путин го иска. Путин много го иска. Путин много много го иска .Путин го разбирам, ама папагалите някое зрънце трудно ги разбирам

    19:31 20.12.2025

  • 7 Гориил

    5 2 Отговор
    Нова война може да е неизбежна. Но това ще бъде война, за която Русия ще разработи нови оръжия. Този процес има тайно име: „гробище на дронове“. Цялата гранична зона с Европа ще бъде покрита с многослойна мрежа, която улавя дъха на комар и шум на криле на оса.Тези уникални разработки на руския военно-промишлен комплекс вече се тестват.

    Коментиран от #10

    19:33 20.12.2025

  • 8 Аха.

    1 3 Отговор
    Руснаците тестват и цената на НЕФТА.Както Некста съобщи тази вечер, цената е от 24-35 долара.
    Кремъл е обречен да фалира и КАПИТУЛИРА.

    Коментиран от #12

    19:38 20.12.2025

  • 9 С руските милиарди, бой по Кремъл

    1 2 Отговор
    След като ЕС удари Тръмп по ръцете и му каза, че няма карти да решава за преговорите и Орбан най сетне вдяна, че Унгария може да стане Куба в ЕС.

    19:46 20.12.2025

  • 10 Вер

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Рублоидиот?

    Има някаква мрежа опъната на
    Мозъка ти ,
    Че е спрял да функционира.

    19:49 20.12.2025

  • 11 Пак ли Орбане

    0 0 Отговор
    Лаеш повече от
    Захарова .

    Няма нужда
    Всички знаем
    Че си Евтина Кремълска Про..сти..Тут...ка

    19:52 20.12.2025

  • 12 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аха.":

    НискЪ ценЪ на нефтЪ ???!

    Мирише на
    ВисокЪ икономическЪ стЪгнация..........

    20:03 20.12.2025

