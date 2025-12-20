Орбан: Унгария няма интерес от разпадането на Украйна

Унгария няма интерес от разпадането на Украйна в резултат на конфликта с Русия и би искала съседната страна да остане стабилна.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато отговаряше на въпроси на активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз на среща в Сегед.

Той отбеляза, че разпадането на Украйна би било основен проблем за Унгария.

„Трябва да направим много, за да предотвратим това. Един селянин разбира добре, че стойността на земята му е повлияна и от съдбата на съседа му“, каза премиерът.

„Унгария се нуждае от стабилна Украйна“, подчерта Орбан, а думите му бяха излъчени по телевизия M1.

Орбан многократно е отбелязвал, че военните действия в съседната страна и западните санкции срещу Русия са причинили щети на унгарската икономика между 20 и 30 милиарда евро.