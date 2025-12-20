Новини
Зеленски: Ще се изтеглим от Донбас, ако и Русия го направи. Партньорите трябва да финансират армията ни няколко години
  Тема: Украйна

Зеленски: Ще се изтеглим от Донбас, ако и Русия го направи. Партньорите трябва да финансират армията ни няколко години

20 Декември, 2025 18:40, обновена 20 Декември, 2025 21:42 5 375 206

  • зеленски-
  • избори-
  • украйна-
  • путин-
  • руска агресия

Украйна ще подкрепи тристранни преговори с Русия и САЩ, ако това ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на пленници и среща между лидерите на страните

Зеленски: Ще се изтеглим от Донбас, ако и Русия го направи. Партньорите трябва да финансират армията ни няколко години - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Украйна няма да може самостоятелно да финансира въоръжена сила от 800 000 души след края на конфликта и затова настоява западните й партньори да плащат за издръжката на такава армия.

„Предложението на нашите военни е за армия от 800 000 души“, каза Зеленски, аудиозапис на чиито отговори беше публикуван в украинския новинарски канал Novosti.Live в Telegram.

„Способна ли е Украйна да финансира такава армия в случай на прекратяване на огъня? Не, не е способна, липсват ѝ финансови ресурси“, добави той.

„Затова водя диалог с лидерите, защото обмислям частично финансиране на нашата армия от нашите партньори“, заяви Зеленски. Той изрази мнение, че западното финансиране за украинската армия ще е необходимо за „няколко години, за определен период“, след което Киев, каза той, ще може да финансира собствената си армия.

Първоначалната версия на мирния план, предложен от САЩ, предвиждаше намаляване на числеността на украинските въоръжени сили до 600 000 души, но Киев и европейските лидери настояват за числото от 800 000.

Украинските въоръжени сили ще напуснат Донбас само ако Русия предприеме подобни действия, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери, цитиран от Новини.LIVE.

„Ако искате изтегляне на войските отнякъде, тогава винаги се предприемат същите стъпки. Ако ние се изтеглим с 5 км, тогава те се изтеглят с 5 км. Ние се изтегляме с 10 км и те се изтеглят с 10 км. И след това има тази демилитаризирана зона. Тя може да се нарече свободна икономическа зона или нещо друго, ако предлага съответните преференции. Но все пак трябва да доживеем, за да видим всичко това“, каза Зеленски.

Според него най-„честният вариант е да стоим там, където сме“, тъй като това предполага по-малко компромиси за всяка страна. Ако се обсъжда свободна икономическа зона, отбеляза Зеленски, партньорите на Киев са били предупредени, че украинският народ трябва да има думата по въпроса.

Зеленски каза днес, че Украйна ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на пленници и проправи пътя към среща между лидерите на страните, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Америка сега предлага провеждането на тристранна среща между съветници по националната сигурност от Америка, Украйна и Русия", каза Зеленски пред журналисти в Киев.

"Ако такава среща може да се проведе сега и ще позволи размяната на военнопленници или споразумение за тристранна среща на лидерите, то ние подкрепяме тези предложения. Нека видим какво ще стане", добави той.

Зеленски заяви, че не Владимир Путин трябва да решава как и кога да се провеждат избори в Украйна.

Зеленски заяви това в отговор на въпроси на журналисти относно възможността за организиране на избори в страната. Думите му са цитирани от Би Би Си.

Според него никакво гласуване не може да се провежда на територии, окупирани от Русия, а изборен процес е възможен единствено при гарантирани условия за сигурност. Зеленски подчерта, че провеждането на демократични избори по време на война изисква ясни гаранции за безопасността на гражданите и прозрачността на процедурата, уточни news.bg.

Изявлението идва след думите на руския президент по време на т.нар. "пряка линия" в петък, когато Путин отново определи украинската власт като нелегитимна и заяви, че Русия е "готова да помисли" да не нанася удари в дълбочина на украинска територия в деня, в който биха се провели избори.

Зеленски съобщи още, че украинският външен министър е започнал подготвителна работа за създаване на необходимата инфраструктура за гласуване на украинските граждани, които живеят в чужбина. По думите му целта е, при наличие на условия за сигурност, да се гарантира правото на вот и на милионите украинци извън страната.

В същото време Зеленски разкри, че Съединените щати са предложили потенциално нов формат на мирни преговори между Украйна и Русия с участие на американски и евентуално европейски представители. По думите му Киев ще вземе решение за формата, след като стане ясно дали ще има положителен резултат от възобновените в петък двустранни разговори между украинската и американската страна.

"САЩ заявиха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И те предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, Америка, Русия и, тъй като ще има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Припомняме, че днес във Флорида са планирани разговори между представители на САЩ и ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, които се разглеждат като част от сондажите за евентуално възобновяване на дипломатическия процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    176 24 Отговор
    Путин решава само дали ще има Украйна...По-добре не..

    Коментиран от #123, #141, #183, #187

    18:45 20.12.2025

  • 2 Пич

    169 17 Отговор
    Клоун !!! Ти не смееш да стъпиш в Украйна , тежест искаш да имаш !!! Презират те украинците , презират те и НАТО и ЕС !!!

    18:45 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    21 144 Отговор
    Путин вече не може да решава кога да пикае ...затова носи памперси за възрастни !!! Старост - нерадост...!!!

    Коментиран от #10, #53, #69

    18:47 20.12.2025

  • 6 Болен мозък

    12 78 Отговор
    Така требе.....всеки да си гледа държавата.

    Коментиран от #31

    18:47 20.12.2025

  • 7 Аман от тоя крадлив шут

    127 15 Отговор
    Няма ли кой да го свитне накрая това мекере....

    18:48 20.12.2025

  • 8 виктория

    131 12 Отговор
    зелена тикво,путин ти каза че ще спре атаките в деня на изборите!!!

    Коментиран от #13

    18:48 20.12.2025

  • 9 хаха

    11 102 Отговор
    „Русия проучва необичайна стратегия за справяне с продължаващия спад на населението си чрез ограничаване на достъпа до електричество и интернет след 22:00 часа. ... Идеята е да се намалят цифровите разсейвания и да се създадат условия, които могат да насърчат създаването на семейство.“

    Ватенките колко са кухоглави и отчаяни просто. ХАХАХА!

    Коментиран от #18, #178

    18:49 20.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Може,може

    7 51 Отговор
    Ама в Папуа Нова Гвинея.

    18:49 20.12.2025

  • 12 аааа

    85 7 Отговор
    какво става с 6-ти блок на АЕЦ, пак нещо се сгумнясало

    Коментиран от #15, #33, #51, #139

    18:51 20.12.2025

  • 13 Питам

    10 84 Отговор

    До коментар #8 от "виктория":

    кога путин ще го извлекат от бункера?

    Коментиран от #30

    18:51 20.12.2025

  • 14 ЕЙ ЗЕЛЕН

    95 10 Отговор
    Ще се изненадаш колко много неща решава Путин.

    18:52 20.12.2025

  • 15 АЕЦ ни е руски

    23 35 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Как не е думнал досега е чудното.

    Коментиран от #26, #35, #80, #157

    18:53 20.12.2025

  • 16 НАРОДА РЕШАВА.

    63 9 Отговор
    Но не така мислят ЗЕЛЬО и корумпираното ръководство. Така е тук и във всички държави със диктатури.

    18:54 20.12.2025

  • 17 До амебитеее

    76 7 Отговор
    Палячото узурпатор на властта е нелигитимен.

    18:56 20.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не трийте

    22 3 Отговор
    ММВДБВГЗ

    Коментиран от #21

    18:56 20.12.2025

  • 20 БАРС

    43 5 Отговор
    ТИЯ ЗАПЪДНЯЦИ ПЪК ЗА КАКВО СЕ МЕСЯТ НЕ ЗНАМ.КОЗАТА ЕБ.ПЪРЧА ВРЕЧИ

    18:56 20.12.2025

  • 21 И АЗ

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Не трийте":

    ДЕПМВГЗ

    18:57 20.12.2025

  • 22 Инна

    66 5 Отговор
    На 19 декември се проведе събитието „Годишен преглед с Владимир Путин“.
    Относно хипотетичните избори в Украйна, Владимир Путин заяви:
    „Милиони украински граждани живеят в Руската федерация – според различни оценки, между 5 и 10 милиона – които имат право да гласуват. И ако се проведат избори в Украйна, тогава имаме право да поискаме от тези, които ги организират, да организират изборите и да предоставят на украинците, живеещи в момента в Русия, правото да гласуват в Руската федерация.“
    „Правителството в Украйна трябва в крайна сметка да стане легитимно, а без избори това е невъзможно.“

    18:57 20.12.2025

  • 23 Ха ха ха ха

    46 5 Отговор
    Зеля седи на перваза за това да не умува. Няма капацитет за това.

    18:57 20.12.2025

  • 24 Иво бабаита

    15 5 Отговор
    Се купи съмишленици,Дженерали бавно записва доброволци за Одеса,ама засега няма желаещи .идвайте не се стеснявайте

    18:59 20.12.2025

  • 25 Гориил

    59 5 Отговор
    Без унищожаването на Бандера, изборите няма да решат нищо.Украйна ще продължи да представлява заплаха за Русия.

    18:59 20.12.2025

  • 26 Идиотино

    46 1 Отговор

    До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":

    Само украинците думаха АЕЦ защото са лакоми за повече пари.Не у технологична грешка а човешка намеса.
    Марш да провериш как гърмят на Уестингхаус в Америка и Япония

    18:59 20.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Чуй чуй

    47 3 Отговор
    Сега паляка чака свежи долари да му купят изборите ама не е познал. Вече не им е нужен, самите те искат да го сменят.

    19:00 20.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи хи

    38 1 Отговор

    До коментар #6 от "Болен мозък":

    Путин това и прави, новите руски области няма да гласуват. Майка Русия си ги върна отново.

    19:02 20.12.2025

  • 32 Казал

    26 4 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Вмирисаният на айна пробит цент

    19:02 20.12.2025

  • 33 Пореден гаф

    53 2 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Откакто работи с американски боклуци вместо руско гориво и руски надзор какво очакваш да е ? Последно му правиха ремонт до 16 декември , сега пак спрян , заради мембрана . Да вярваш на американски ядрени специалисти си е самоубийство !.

    Коментиран от #38

    19:03 20.12.2025

  • 34 Обаче

    5 13 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Най-глупав е панелният фашага …

    19:04 20.12.2025

  • 35 Въпросче

    47 1 Отговор

    До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":

    Че кой руски АЕЦ е гръмнал , освен Чернобил и там украинците направиха саботаж и си го гръмнаха . А най - големите аварии са на американски и японски АЕЦ и . А най-близо до нас - в Румъния , канадски реактори пуснаха радиация .❗

    Коментиран от #42

    19:06 20.12.2025

  • 36 Гориил

    37 2 Отговор
    Бандера разпространява отровна плесен из рускоезичната Украйна. Опитите за насилствена украинизация ще продължат и след изборите. Москва никога няма да се съгласи с това.Нова война е неизбежна.

    Коментиран от #87

    19:06 20.12.2025

  • 37 Витков

    5 42 Отговор
    За да има мир Зеленски трябва да стане президент на Обединена Украйна и Русия.

    Коментиран от #39

    19:06 20.12.2025

  • 38 Само

    38 3 Отговор

    До коментар #33 от "Пореден гаф":

    Руските котли са ковани, т.е.практически вечни, за разлика от всички други са заваряване и уязвими.
    Първата АЕЦ която гръмна беше американска.

    Коментиран от #41, #43, #49

    19:07 20.12.2025

  • 39 Ще цепи

    25 2 Отговор

    До коментар #37 от "Витков":

    Дърва в Сибир наркомана

    19:08 20.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пореден гаф

    39 3 Отговор

    До коментар #38 от "Само":

    Зная . Но в България продажните медии раздуват само Чернобил . А нито дума за американските гафове . Дори Фукушима , която замърси с радиация океана опитват да я премълчават .

    19:10 20.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гориил

    46 1 Отговор

    До коментар #38 от "Само":

    Бих добавил, че използването на чуждестранно ядрено гориво, неодобрено от Росатом, доведе до повреда и спиране на един от енергоблоковете на българската атомна електроцентрала.Само терорист и саботьор би могъл да поеме такъв риск.

    Коментиран от #60

    19:13 20.12.2025

  • 44 123456

    6 2 Отговор
    E, все още не , но скоро !

    19:14 20.12.2025

  • 45 Ха ХаХа

    24 2 Отговор

    До коментар #42 от "Дамаджан":

    По нареждане на ЦК на Украинската партия е трябвало да увеличат производството на ток, но техниката има предел.
    За да увеличат производството украинците правят това което ние правехме с бушоните.Слагахме по дебела жица.Но тогава гърми цялата инсталация

    19:16 20.12.2025

  • 46 име

    34 1 Отговор
    2014 как направихте избори, бе, нацистчета! Нали тогаво пак ви бяха нападнали руснаците? Що тогава пямаше проблем да няма секции в Донбас? Щото и без това нямаше да гласуват за вас!

    Коментиран от #59

    19:21 20.12.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    3 23 Отговор
    Избори по време на война чисто технически не могат да бъдат проведени. Това е глупост.

    19:22 20.12.2025

  • 48 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    33 1 Отговор
    Този мишок с напудрен нос още не е разбрал, че победителят НАРЕЖДА,
    а бандераинците ИЗПЪЛНЯВАТ...

    19:24 20.12.2025

  • 49 Чи отде толкоз циган

    3 26 Отговор

    До коментар #38 от "Само":

    В Русия, чи да изкове толкоз голям казан бе бате?

    Коментиран от #55

    19:24 20.12.2025

  • 50 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е?

    20 3 Отговор
    Да попитам юроамебите.

    19:24 20.12.2025

  • 51 нестандартно гориво няма гаранция

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Ремонтът на блока се извършва от свързваната с енергийния олигарх Христо Ковачки фирма "Атоменергоремонт", която е дългогодишен изпълнител на реди планови ремонти на ядрените съоръжения.

    19:26 20.12.2025

  • 52 ПЕРНИШКИ АНТИФАШИСТ

    23 2 Отговор
    Млати бандерите фашистите с ВИНКЕЛО у главата. МЛАТИ, МЛАТИ, МЛАТИ. Млати за мама, млати за тати.

    19:28 20.12.2025

  • 53 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Затова ли те разчепати

    19:30 20.12.2025

  • 54 Моля ви се

    30 3 Отговор
    Не може ли поне един ден без Зеленски, много е досаден. А Украйна вече не съществува като държава, благодарение на съветите на своите господари от САЩ и Западна Европа. Не ми се побира в ума, как може Зеленски и шайката му да повярва във военна победа над Русия, това е безумие. Преди ми беше жал за украинците, но вече се убедих, че те са един тумор на човечеството и трябва да бъдат напълно заличени.

    19:31 20.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Такива като теб

    5 2 Отговор
    използуват тъпунгеро

    19:32 20.12.2025

  • 57 Сп.Богатствата но Колумбия

    12 3 Отговор
    Определи на първо място за 2025 г. Ноздрите на Зеленски

    19:36 20.12.2025

  • 58 Зеле

    15 2 Отговор
    Дръпни му една магистрала и си бери лайката

    19:37 20.12.2025

  • 59 Петя

    5 28 Отговор

    До коментар #46 от "име":

    Тези, така наречени "избори" тогава бяха режисирани изцяло от Москва и хората, живеещи там бяха "свободно" и пропагандно закарани, буквално да гласуват за Русия. Помнят останалите живи от този район, където и да се намират в момента. Хората, живеещи там бяха "осведомени", че живеят на руска територия. Манипулации, манипулации, известната руска пропаганда. СССР отдавна е разпаднат. В днешно време ги облъчват в посока за отново да се създаде СССР, с цялото му "величие и световна мощ". Но, не се сещат, че междувременно руснаците започнаха да пътуват и живеят навън именно защото видяха и им хареса една друга демокрация.

    Коментиран от #62

    19:37 20.12.2025

  • 60 за протокола

    14 3 Отговор

    До коментар #43 от "Гориил":

    Проблемите са на 6 блок, където все още няма американско гориво.
    Ако тази (2026) година се размине на 5 блок, то прехода ще се е осъществил и ние ще запишем рекорд за Гинес - това ще е първата АЕЦ в света, при която преминаването към гориво на Уестингхаус се е случило без проблеми. Да чукаме на дърво, че сега е най-трудния период.

    Лошото е, че и двата блока работят на около 100%, при все, че преди години получиха разрешение да работят на 104%. В известна степен може да се обобщи, че работят на лека загуба, след като нямат шанс за 104%. За 5 горивото на американците не го позволява (хич е е ясно с какво ще стане с горивото и затова не смеят), а за 6 проблемите с парогенератора не го позволяват

    19:40 20.12.2025

  • 61 Болен мозък

    2 18 Отговор
    Зеленски е президент, докато бъде избран нов такъв....

    Коментиран от #70

    19:40 20.12.2025

  • 62 Ха ХаХа

    8 2 Отговор

    До коментар #59 от "Петя":

    Мошенник 110%

    19:42 20.12.2025

  • 63 Дъртака кремълски

    4 19 Отговор
    Да си гледа Кремъл. Дъртака Тръмп да си гледа Белия дом.

    19:43 20.12.2025

  • 64 сноу

    6 3 Отговор
    Скоро ще си скубеш брадата зузане и кощата ще ти брои въшките...

    19:43 20.12.2025

  • 65 Тиква

    21 1 Отговор
    Окранацюга запомни, Победител Владимир,ще решава кой е президент на измислена окраина.

    19:43 20.12.2025

  • 66 Дас Хаген

    17 1 Отговор
    Скоро ще провеждаш избори само в Лвов ако успееш и това да запазиш или си изобщо фактор!

    19:43 20.12.2025

  • 67 Болен мозък

    3 20 Отговор
    Зеленски....кошмара на Путин

    Коментиран от #73

    19:44 20.12.2025

  • 68 ИЗИ, ИЗИ

    14 2 Отговор
    Шмъркалото да стяга куфара щото близки нему ще му смажат връвта

    19:44 20.12.2025

  • 69 Дон Дони

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Майне разбирате че Русия е сила с която дори Тръмп се съобразява и то при положение че НАТО е зад гърба му!

    19:45 20.12.2025

  • 70 Ъхъ,ъхъ

    17 2 Отговор

    До коментар #61 от "Болен мозък":

    Зеленски не е обявил до момента война на Русия, но обяви военно положение. Което е пълен нон сенс.
    Направи го за да не проведе избори.
    Сега търси пак причинила да не ги проведе.
    Въпреки че в концлагера наречен Украйна друг освен него нямаха изберат

    19:45 20.12.2025

  • 71 Дъртака кремълски

    2 19 Отговор
    Пак са меша където не му е работата....

    19:45 20.12.2025

  • 72 Болен мозък

    4 12 Отговор
    При военно положение избори в Украйна не се провеждат....така пишело в конституцията им.

    19:47 20.12.2025

  • 73 Ха ХаХа

    8 3 Отговор

    До коментар #67 от "Болен мозък":

    Наркоман и проблем за Путин.
    Ако реши Путин чифутчетоэизчезва на минутата

    19:47 20.12.2025

  • 74 Путинистче идиотче

    2 19 Отговор
    Путин забравя памперса да си смени, акъл на другите ша дава...

    Коментиран от #77

    19:48 20.12.2025

  • 75 Болен мозък

    2 17 Отговор
    Путин да намали водката.....явно са били заедно с....Медветката

    19:49 20.12.2025

  • 76 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    15 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #89

    19:50 20.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ФЕЙК - либераст

    10 2 Отговор
    По случай празДниците поздравяваме зелЮ с песента на Санди Шоу "Кукла на конци" на български я пее Маргарита Радинска.

    19:50 20.12.2025

  • 79 Зеленски, кошмара на Путин

    3 16 Отговор
    Вече четвърта година.

    19:51 20.12.2025

  • 80 Точен

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":

    До № 15: В Русия и никъде по света няма "гръмнал" руски или съветски реактор. Единственият от 50-те руски ядрени реактори е гръмнал в "европейска" украйна - ето за това стават укрите, за ядрена авария и самоунищожение...

    19:51 20.12.2025

  • 81 Артилерист

    17 3 Отговор
    Комичният артист Зеленски допадна дюшеш на западняшките главатари. При клоуна няма лични емоции. При него всичко е представление/пърформанс. С престорен вид той говори на публиката за загиващите украински "момчета", но в следващия момент звъни на Сирски Покровск, примерно, на "ВСЯКА ЦЕНА" да се удържа. И Сирски ЗАПОВЯДВА на всички командири от всякъде да изпращат части и резерви, на които, току що пристигнали, се нарежда да правят контраатаки, тоест да се втурват в месомелачката. С хиляди на ден са загиналите за безнадеждното удържане на този загубен вече град, за да може Зеленски в хленча си за пари да твърди "ето ние не само се държим, но и успешно контраатакуваме". Такава е "грижата" на Зеленски за войниците. Същото е и за страната му. Той дава мило за драго, ама "злите руснаци", нали, искат да оставят украинците да мръзнат. А всъщност руснаците изключват енергийните мощности, за да се прекрати доставката, производството и ремонта на оръжия, вкл и сглобяването на десетки хилядите дронове, предоставяни от Англия-основно-и другите европейски спонсори...

    Коментиран от #86, #88, #108

    19:52 20.12.2025

  • 82 Владо

    3 11 Отговор
    Постави дъртият сбърканяк на място.

    19:52 20.12.2025

  • 83 Присмехулник

    5 23 Отговор
    Кремълският диктатор реши да се прави на велик завоевател и си намери майстора .

    Коментиран от #100

    19:52 20.12.2025

  • 84 Тома

    4 16 Отговор
    Зеленски е напълно прав, не решава Путин.
    Борис Джонсън решава!

    Коментиран от #93

    19:54 20.12.2025

  • 85 Путинистче идиотче

    3 18 Отговор
    Дъртият ни вожд не знае на кой свет е, иска зеленски да сваля.

    Коментиран от #91

    19:54 20.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Аааа, .....

    6 18 Отговор

    До коментар #36 от "Гориил":

    Цяла Южна Америка, всички отделни държави там са приели испанския език за официален в държавите им. А в някои от тях, някои хора, използват помежду си останали древни диалекти, това е много рядко. В Украйна е останал все още руският от дългото им наложено насилствено комунистическо управление на СССР. И използването на руския език, съвсем не значи, че днешна независима вече Украйна е руска територия. Кухите лейки в Кремъл това нито могат да осъзнаят и приемат, нито да преглътнат международния факт, че Украйна е отделна държава, отдавна вече и не е част от днешна Русия.

    19:56 20.12.2025

  • 88 Болен мозък

    4 14 Отговор

    До коментар #81 от "Артилерист":

    Важно е че "комика" изби над милион путинисти затова Путин е неврозен.

    Коментиран от #92, #94

    19:56 20.12.2025

  • 89 Повтаряй след мен

    3 15 Отговор

    До коментар #76 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
    Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
    По 10000 пъти всеки ден си го повтаряй.

    Коментиран от #95

    19:57 20.12.2025

  • 90 Дъртака кремълски

    3 15 Отговор
    Стана за мезе на пресконференцията, тръгнал акъл за другите да ръси....

    19:58 20.12.2025

  • 91 ЗЕЛЬОНО ИДИОТЧЕ

    9 4 Отговор

    До коментар #85 от "Путинистче идиотче":

    Белото те центрира точно в средата на нарко реалността.

    19:58 20.12.2025

  • 92 Доктор

    3 15 Отговор

    До коментар #88 от "Болен мозък":

    Какво му дават лекарите на Путлер,но е напълно неадекватен.

    19:59 20.12.2025

  • 93 Болен мозък

    3 16 Отговор

    До коментар #84 от "Тома":

    Джонсън дава оръжия за избиване на руснаци....хвала такива премиери.

    Коментиран от #109

    20:01 20.12.2025

  • 94 Това са безспорни

    4 17 Отговор

    До коментар #88 от "Болен мозък":

    Факти.Путин стана за подигравка на цял свят и направи армията си за посмешище.Три дни станаха четири години.

    20:01 20.12.2025

  • 95 Я КАЖИ

    9 5 Отговор

    До коментар #89 от "Повтаряй след мен":

    Крим руски ли е?

    20:02 20.12.2025

  • 96 Путинистче идиотче

    3 15 Отговор
    Вече не слушаме кремълския дъртак.....не е адекватен

    20:03 20.12.2025

  • 97 КПСС

    8 3 Отговор

    До коментар #86 от "11 години ушанките гинат в Донбас":

    ГОВОРИТ МОСКВА : ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОМ

    20:04 20.12.2025

  • 98 Жан Бойко

    6 6 Отговор
    Да ! Парите на запада решават кога ще се проведат избори ,кой ще иде на фронта , за да не се върне .....

    20:05 20.12.2025

  • 99 Зеленски, кошмара на Путин

    3 15 Отговор
    СВОто продължава четвърта година...Великата Отечествена бе по малко време.

    20:06 20.12.2025

  • 100 Стратег и половина 😂

    4 9 Отговор

    До коментар #83 от "Присмехулник":

    Влезе в батака с двата крака.

    20:08 20.12.2025

  • 101 Урко фашистите са ненормални

    14 3 Отговор
    Зеления наркоман отново говори несвързано все едно е фактор

    Коментиран от #104, #105

    20:09 20.12.2025

  • 102 Дъртака кремълски

    4 12 Отговор
    Как от шофьор в КГБ се става президент.....

    Коментиран от #124

    20:09 20.12.2025

  • 103 Иван 1

    11 3 Отговор
    Колкото и да пишете сво ще свърши когато Путин реши.

    Коментиран от #106

    20:12 20.12.2025

  • 104 Путинистче идиотче

    4 13 Отговор

    До коментар #101 от "Урко фашистите са ненормални":

    Искаме да живеем, не да мрем за кремълския дъртак.

    Коментиран от #122

    20:13 20.12.2025

  • 105 Фактор

    4 9 Отговор

    До коментар #101 от "Урко фашистите са ненормални":

    Кой утрепа двайсетина руски генерала,а?

    Коментиран от #114

    20:13 20.12.2025

  • 106 СВО=ПРОВАЛ

    2 9 Отговор

    До коментар #103 от "Иван 1":

    То свърши.

    20:13 20.12.2025

  • 107 СВОто на ПУТИН

    4 11 Отговор
    Безкрайно избиване на руснаци.....президента зеленски го прави методично

    Коментиран от #151

    20:14 20.12.2025

  • 108 Калоян

    4 14 Отговор

    До коментар #81 от "Артилерист":

    Това с енергетиката ще се оправя в следващ момент и ще се намерят нови решения, отделно и заедно във всички европейски държави. Всички са засегнати защото предишния СССР, днешна Русия беше монополист в доставки на газ за Европа. Но в този момент пред тези страни стои друг политически момент за опазване на държавата Украйна от нападението й от Русия. Политическо решение за опазване на държавните граници на Украйна. И не обиждайте "клоуна" Зеленски, този човек продължава да е това, което много други, днешни президенти надали биха успяли да правят за държавите си. Клоунът е Путин, официалният клоун, опиянен в своето величие на пълководец. В световната история е имало и преди такива. Някои от тях имат тук и там паметници "за вечни времена". Е, живеели хора, разни....

    Коментиран от #117, #191

    20:14 20.12.2025

  • 109 Тома

    5 3 Отговор

    До коментар #93 от "Болен мозък":

    Джонсън не е премиер, дори това не знаеш, експерте.

    20:15 20.12.2025

  • 110 тоз цирков клоун

    7 2 Отговор
    се прави на важен
    но пък печели време като ги разиграва и сащ и брюкселски зелки

    20:15 20.12.2025

  • 111 Болен мозък

    2 10 Отговор
    Зеленски президент, Путин дърт президент.....кой ли е по адекватен.

    20:15 20.12.2025

  • 112 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Наркомана след като е дръпнал една, две линии отново стана за резил с глупостта си.

    20:17 20.12.2025

  • 113 Путинистче идиотче

    3 11 Отговор
    Един дъртак от Кремъл ни праща на смърт. Докога ще позволим това.

    Коментиран от #116, #119

    20:19 20.12.2025

  • 114 Ама, как ги "утрепа", те...

    2 6 Отговор

    До коментар #105 от "Фактор":

    те сами решиха да се трепят, кой от "вярност към вижда", кой от вътрешно объркване, популярно решение я да скочи от прозорец, я " сам "да си тегли куршума...

    20:20 20.12.2025

  • 115 Путин

    6 3 Отговор
    Никога няма дафсехсрещне с боклука наркоман който няма провежда подписва нищо

    20:22 20.12.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Зеленото човече

    11 3 Отговор
    Европа ще си получи 90 милиарда само ако Русия и плати репарации! Това от днес казано от Влодимир Зеленски! Кога победител плаща репарации??? Всеки нормален човек знае че при капитулация, която очаква Украйна нищо няма да вземе, дори ще отстъпва! ЕС подариха пари на един НАРКОМАН!

    Коментиран от #128

    20:28 20.12.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Е как така ще участва

    2 2 Отговор
    без представители на EU елита?

    20:30 20.12.2025

  • 121 пиночет

    5 11 Отговор
    Идва краят на Путин!

    20:31 20.12.2025

  • 122 Бегом....

    9 4 Отговор

    До коментар #104 от "Путинистче идиотче":

    Мешка, пушка, вокзал и на фронта да бориш Путин ... стига борба от дивана!!!

    20:35 20.12.2025

  • 123 Аааа

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Тя, ши вземе да стане работата.
    Що да не се оттегли Русия.
    Ще се оттегли и ще има мир.
    Ето, например Донбас няма вода. Може първи като знск на добра воля да пуснат вода на хората, пък след това ще има и мир.

    Коментиран от #131

    20:36 20.12.2025

  • 124 А защо не попиташ?!

    6 2 Отговор

    До коментар #102 от "Дъртака кремълски":

    Твоят Началник-Борисов...-
    Как се става от бодигард(с билет на БКП в джоба...) на Тодор Живков,в пръв ЕяриАтлантик...?!
    Ахъммм...!

    Коментиран от #127

    20:36 20.12.2025

  • 125 мразяя пппуутиинннн

    4 11 Отговор
    Чудовището Путин създава трета световна война. Винаги съм го смятал за мега дявол. Готов е мръсникът, да подпише още хиляди предателски договори. Не намирам по порочен човек от него. Предаде кой ли не. Само за да запази неолибералната политика в Русия, и антикомунизмът и антиболшевизма.

    20:37 20.12.2025

  • 126 пиночет

    3 10 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    20:38 20.12.2025

  • 127 И за да няма закачки,за мех. грешка...

    5 1 Отговор

    До коментар #124 от "А защо не попиташ?!":

    Да се чете-
    ,,ЕвроАтлантик"...!

    20:38 20.12.2025

  • 128 Ей Едногънков

    1 7 Отговор

    До коментар #118 от "Зеленото човече":

    Проруски Тъ по пи тек.Не мисли Европа щом си блатар мисли за блатото.От 1 януари им вдига ддс то на 22 процента и облага яко бизнеса все пак нефта не върви.

    20:40 20.12.2025

  • 129 Тома

    6 1 Отговор
    Като гледаме фронта личи си как на бегом се изтегляте от Донбас бати зеле

    20:41 20.12.2025

  • 130 Гост

    4 1 Отговор
    Няма ако. Тя и бабати ако беше мъжка.......

    20:42 20.12.2025

  • 131 Няма

    6 1 Отговор

    До коментар #123 от "Аааа":

    Добра воля. Добрата воля за рашките свърши с майдана . Няма как да се очаква добра воля вече от тях.

    20:44 20.12.2025

  • 132 Абе ша напускаш

    5 1 Отговор
    Ако не е доброволно ще да е доброзорно....

    20:45 20.12.2025

  • 133 Болен мозък

    1 7 Отговор
    Донбас....гробница за путинистите

    20:49 20.12.2025

  • 134 мрааззяя пуууттинн

    2 9 Отговор
    Путин започна войната. Дори руски генерали анализират преди войната, че Путин нахлува защото иска да си вдигне рейтинга. Но Западът не се плаши, та те искат ядрена война и братоубийство в Източна Европа. Винаги мисля, за Путин, че работата му е опиум за Русия за да не се събуди държавата и народът, и да се излекуват от туморът на кпсс-кгб-плутокрацията крадлива. И Русия да загине.

    20:49 20.12.2025

  • 135 Зеления така и така ще се изтегля от дом

    8 1 Отговор
    Донбас дали мирно или с бой все е пътник

    20:51 20.12.2025

  • 136 Дъртака кремълски

    2 5 Отговор
    Не ще мир....мисли си че с него и света трябва да свърши....

    20:52 20.12.2025

  • 137 Путинистче идиотче

    2 7 Отговор
    Трепат ни в Донбас като за последно. На Путин не му дреме за нас. Докога ще търпим това.

    Коментиран от #161

    20:54 20.12.2025

  • 138 Тоя няма да свърши добре

    5 1 Отговор
    Право е наркоманчето - да се оттеглят и от КРИМ, защо само от донбас!

    20:54 20.12.2025

  • 139 ДИП

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Ей много разбиращи тук! Елате на отворени врати през месец април! Ще се запознаете с тези които ви осигуряват светлината в къщи!

    20:59 20.12.2025

  • 140 Болен мозък

    2 3 Отговор
    Да се бият в Донбас....ние печелим от това

    21:02 20.12.2025

  • 141 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Какво би ти помогнало на теб ако украйна не съществува?

    Коментиран от #155, #189

    21:02 20.12.2025

  • 142 Мъка... мъка ... мъка...

    8 1 Отговор
    А колко е простичко... бял байряк и край на мъките....
    Краят е ясен, ако не става доброволно ще стане доброзорно!!!

    21:04 20.12.2025

  • 143 мраззяя пуутинн

    3 4 Отговор
    Защо мислите, че Пеевски владее Борисов, вие интелигентни ли сте? Банкерът Морган е против конкуренцията, той е за договарянето. Борисов си гарантира - че няма да има нова сглобка, а и да накаже Кирчо и Кокорчо за несъстоялата се ротация, с гласовете на Пеевски. Фирмите от кръгът, плачат за държавни договори и субсидии. Така Бойко изхвърли Реформаторският блок, и 2017г. взе за подкрепа ПАТРИОТИТЕ. Тръмп се договаря с Путин, срещу БРИКС. И Венецуела и Куба и Турция, ..., не, че са приятели, или Путин изнудва Тръмп. Тръмп и САЩ за пореден път правят договор с индианци.

    21:04 20.12.2025

  • 144 СТИГА СТОЯ ПАПАГАЛ,ОСТАВ ГО ДА СИ ГРАЧИ

    9 1 Отговор
    А БЕ ШМАРАРОК , ТИ ЛИ ЩЕ ПОСТАВЯШ УСЛОВИЯ БЕ , КАКЪВ ЛИДЕР СИ ТИ БЕ , КОЙ С ТЕБ ЩЕ СЕДНЕ ДА ПОДПИСВА КАКВИТО И ДА СА СПОРАЗУМЕНИЯ!!! А БЕ КАКВО ГО ДУНДУРКАТЕ ТОЯ БЕ , В КАЧЕСТВО НА КАКЪВ ГО ИМАТЕ !!???А БЕ ЦЪРВОЛ , ОРБАН ТИ ГО КАЗА В ПРАВ ТЕКСТ:
    ИСКАШ МИР - ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА !
    ИСКАШ ВОЙНА - НЕ ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА!
    ПРОСТО И ЯСНО!

    21:10 20.12.2025

  • 145 Ами

    6 0 Отговор
    На всички е ясно, че териториите присъединили се към РФ си остават там.
    И Русия няма да отстъпи по никакъв начин присъединенилите се територии.
    Въпросът е, ще има ли и други територии които също ще станат част от РФ.
    По-важното само че е, нещо което почти не се споменава или не му се обръща
    особенно внимание а именно "отстраняване първопричините за конфликта".
    Там нещата са малко по-сложни, защото руската страна не е формулирала ясно
    какво точно има в предвид под "първопричини".

    21:11 20.12.2025

  • 146 Точен

    8 0 Отговор
    Зеленски май не получава в последно време качествена стока от Колумбия...

    21:16 20.12.2025

  • 147 стоян георгиев

    0 8 Отговор
    Войната прпдължава.русия е в изолация украйна получава подкрепа.това е важното.другото за сега са просто празни приказки.

    Коментиран от #153

    21:16 20.12.2025

  • 148 БеГемот

    3 0 Отговор
    По Коледа стават чудеса....

    21:24 20.12.2025

  • 149 Дудов

    2 1 Отговор
    Тоя да го обесят и да не се мъчи вече.Или да го ползват за храна за рибки

    21:26 20.12.2025

  • 150 Андро

    2 3 Отговор
    Русия няма да се изтегли от Донбас,доброволно.Тя ще се бие докато може,докато има ресурса,-бойна техника и жива сила.А Путин няма да се спре пред нищо.Той е готов да жертва империята си,но да си запази живота.Край на войната,означава и край за него.

    Коментиран от #158

    21:30 20.12.2025

  • 151 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "СВОто на ПУТИН":

    1003:26...

    Коментиран от #159

    21:30 20.12.2025

  • 152 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Бункерния страхливец с ботокса ще изгние в Хага, а куупейките на бунището

    21:31 20.12.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Как какво?

    2 1 Отговор

    До коментар #141 от "стоян георгиев":

    Как какво? Българите в Украйна отново ще добият правата да изучават български , ще си върнат имената и ще възстановим гроба на хан Кубрат в Мала Перешчепина, който гроб укрите изровиха и разрушиха.

    21:32 20.12.2025

  • 156 Хо хо хо

    2 0 Отговор
    Скоро ще се изтеглите и от другаде.

    21:32 20.12.2025

  • 157 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЕЦ ни е руски":

    Фукушимирал си се?
    Нормално, тъППопитек си!

    Коментиран от #163

    21:32 20.12.2025

  • 158 БеГемот

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "Андро":

    Това го знаят и децата, само копейките си мислят друго!

    21:32 20.12.2025

  • 159 Мартин

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "Хаха":

    Да преброим убитите генерали.Кео ще кажеш?

    Коментиран от #164

    21:33 20.12.2025

  • 160 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Да заделим по едно €200 за Украйна! Приблизително толкова ще струва на всеки българин заема за Украйна - от бебетата, до хората на преклонна възраст.

    Коментиран от #166

    21:33 20.12.2025

  • 161 Тома

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "Путинистче идиотче":

    Важното е кабаева у бункера да е ок!

    21:34 20.12.2025

  • 162 Бен Вафлек

    3 2 Отговор
    Зеленски бе цепи басма на никого! Прави ги смешни, и путин и тръмпутин.

    21:34 20.12.2025

  • 163 Пак аз

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Тома":

    Ако се гръъмннеш ще направиш добра услуга на България.

    21:34 20.12.2025

  • 164 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #159 от "Мартин":

    Нема броене, оня ден замина и тоя наградения за купянск, на ред е бункерното и герасимов

    21:35 20.12.2025

  • 165 ВВП

    1 1 Отговор
    Изтеглете се вие, за да не ви изтеглим ние, по системата 1000:20.

    Коментиран от #167

    21:35 20.12.2025

  • 166 Нема проблем

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Ъъъъъъъъ":

    200€ ми е една семейна вечеря.Вие гладните копейки му мислете.

    Коментиран от #169

    21:37 20.12.2025

  • 167 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "ВВП":

    Ъъъъъъъъъ

    Коментиран от #171

    21:39 20.12.2025

  • 168 Горски

    2 0 Отговор
    Никой нещо няма да ти предлага,време е да плащаш сметката!

    21:40 20.12.2025

  • 169 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Нема проблем":

    "200€ ми е една семейна вечеря."

    Хора, чиято семейна вечеря струва €200, не висят във форума на Факти! След като си тук, ясен си като бял ден.🤣

    21:40 20.12.2025

  • 170 Ще му се

    2 0 Отговор
    Ще му се да разменя пленници шмъркалникът? Лошо го научиха руснаците - за един руснак да му връщат 10 укрита. Ама напоследък укритата хич не щат да ги менкат.

    21:42 20.12.2025

  • 171 ВВП

    0 0 Отговор

    До коментар #167 от "Ъъъъъъъъ":

    Честит ступор, циклофренико 😂😂😂

    21:42 20.12.2025

  • 172 Тоа

    2 0 Отговор
    Хи хи хи
    зиленото шмъркало с мръсния потник де, защо си втълпяеа, че още е на сцената и че нещо зависи от него ???!
    нещото което зависи от него се нарича нищо

    Коментиран от #174

    21:48 20.12.2025

  • 173 демократ

    2 0 Отговор
    Нямаш шанс потник Русия 140млн вие 15.

    21:49 20.12.2025

  • 174 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #172 от "Тоа":

    Факт


    И заради това е още жив

    21:51 20.12.2025

  • 175 Гъци , гъци , гъци

    1 0 Отговор
    Клоуна иска да го угояват на чужд гръб , включително и на нашия като прасе , което ше заколят малко по късно !!!!!! Гъци , гъци , гъци !!!!!!! А евро будалите нямат нищо против !!!!!!!

    21:52 20.12.2025

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Надрусаняка пак е дръпнал няколко петолиния .....айде западналия запад да си го прибира по със време , че затри цял един народ и го пръсна из света !!!!!! От евреин какво да чакаш ??????

    21:55 20.12.2025

  • 178 Цък

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Тъп европедал. Путин на пресконференцията каза: в 25 региона има положителни демографски процеси. Те ни показаха, щом има целенасочена работа може да се преодолее демографската криза. В България продажниците как преодоляват демографската криза?

    22:00 20.12.2025

  • 179 Симо

    1 0 Отговор
    Няма да се отървем скоро от тези лекета! Ще се мотат из страната ни с десетилетия.

    22:03 20.12.2025

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 000

    1 0 Отговор
    Опаа, загрявате ли вече? Ще плащат и внуците ви. Гладни ще ходите, но чужда армия ще храните. Как е?

    22:06 20.12.2025

  • 182 А50

    1 0 Отговор
    Тоя наркоман е непоправимо увреден

    22:07 20.12.2025

  • 183 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Съгласен съм с коментара ти..... Ама обърни внимание на последната част от заглавието: "партньорите трябва да финансират армията ни няколко години.".... Да се надяваме, че Путин ще вземе да се справи най-после с пустата му покрайна, за да ме отърве от тежкото финансово време, което не налага хунтата на урсулите.....

    22:09 20.12.2025

  • 184 Феникс

    1 1 Отговор
    Тоя Ч@ФуТЪ се прави на много заблудена овчица, единственият начи е капитулация бе пиянист на един член!

    22:10 20.12.2025

  • 185 А50

    1 1 Отговор
    Но и бункерния с ботокса усеща края, вее бялото знаме!

    22:12 20.12.2025

  • 186 Европеец

    2 1 Отговор
    Но сато гледам как безсрамно лъже, че са заграбили Купянск, 11та година боксуват в донбас а още село на са превзели след кото утрепаха готвача!

    22:14 20.12.2025

  • 187 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    След милионите протестиращи по градове и села, да гласуваш за Борисов и Пеевски, значи че си пълен идиот и си против децата си

    22:14 20.12.2025

  • 188 Феникс

    1 0 Отговор
    Но и трампи вече разбра,.че няма да има Нобел без да унищажи блатния хаганат и не предаде страхливеца в Хага!

    22:16 20.12.2025

  • 189 Да,бе

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "стоян георгиев":

    Ще потвърди убеждението ми,че Украйна е българската македония и двете са обида за предците си.На мен ми в достатъчно плюс спиране на инвестиране в мъртви рожби..

    22:23 20.12.2025

  • 190 БАНко

    1 1 Отговор
    ГЛАВНАТА НАТООООВЦА НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ЕВРОПА УРСЪСЕЛА НЯМА ДА ОЦЕЛЕЕ ЗА ДА НАЛИВА НАШИТЕ ПАРИ ЗА ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    Коментиран от #193

    22:27 20.12.2025

  • 191 Просто

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Калоян":

    си нацизиран като украинец, който е подлаган 8 години на тази терапия. Опитай се да си обясниш Путин ли убиваше донбасци и дали това беше прекратено, след като и коалицията на желаещите участва в преговорите в Минск и лично техни представители поеха ангажименти да се прекратят убийствата, но нищо подобно не се случи.

    Коментиран от #194

    22:28 20.12.2025

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Банко

    0 0 Отговор

    До коментар #190 от "БАНко":

    Така и трябва да бъде.Пари има, оръжие американците имат.ГАЗ!!!

    22:32 20.12.2025

  • 194 Тодор Колев

    0 1 Отговор

    До коментар #191 от "Просто":

    В руzzкия мир истината е само една и тя не подлежи на съмнение - Путлер е велик, справедлив и честен вожд! Фактите не са от значение!

    Коментиран от #195

    22:34 20.12.2025

  • 195 Алън Пугачов

    0 1 Отговор

    До коментар #194 от "Тодор Колев":

    Пиатай някой руснак дали Сталин и Хитлер са били съюзници! Такова нещо не са чували!

    Коментиран от #196

    22:36 20.12.2025

  • 196 Феникс

    1 1 Отговор

    До коментар #195 от "Алън Пугачов":

    Питай някой руzнак дали Сталин и Хитлер са си разделили Полша? Няма такова нещо!

    Коментиран от #197, #201, #203

    22:38 20.12.2025

  • 197 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #196 от "Феникс":

    Задунайци! Ще ви загрея вратовете! Руzzия никога никого не е нападала!

    22:40 20.12.2025

  • 198 Перо

    1 0 Отговор
    Зеленски е перманентно под наркоза!!! Путин казва, че е нелигитимен за преговори и подписване на международни договори, поради статута му, циониста ще решава, дали да се провеждат избори! И въобще не е в позиция да дава условия! Още малко и на Путин ще му писне, ще се откаже от преговори и ще приведе ракетните комплекси на стартови позиции! Международната ционистка менажерия претърпя пълно фиаско в Украйна и ще оставят украинците да се бият до последния човек и да заличат Украйна! Последният шанс е във Флорида!

    22:41 20.12.2025

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Банко

    1 0 Отговор

    До коментар #196 от "Феникс":

    Питай някой руснак Америка помагала ли е на Сталин след като Хитлер го напада! Никой не е чувал такова нещо!

    22:43 20.12.2025

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Хитлер

    0 1 Отговор

    До коментар #196 от "Феникс":

    Много добре работехме с хер Сталин, но той беше много алчен.

    22:50 20.12.2025

  • 204 Перо

    1 0 Отговор
    През ВСВ и най-свирепите бомбардировки на Луфтвафе и ракети Фау-1 и фау-2 са провеждани избори и Чърчил ги е спечелил! Но на него и английската демокрация, изборите са задължителни и неотменими, при никакви условия! В Украйна промените в Конституцията Зеленски направи в първите месеци на мандата му, в негова полза!

    22:52 20.12.2025

  • 205 Перо

    1 0 Отговор
    Евреинът не разбра ли, че ЕС не го е осиновил за да го издържа до живот, него, страната и войната му! Той е страна от третия свят и ЕС и НАТО нямат отбранителни ангажименти към ционисткия режим!

    23:01 20.12.2025

  • 206 Малоумна история

    0 0 Отговор
    Това нормални хора ли са?
    Визирам всички политици по света.
    И Путин е прав, ще изхаби един милион руснаци да поправя грешки на Горбачов

    23:02 20.12.2025

