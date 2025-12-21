Новини
Свят »
Венецуела »
САЩ задържаха край Венецуела танкер с до 2 милиона барела суров петрол ВИДЕО

САЩ задържаха край Венецуела танкер с до 2 милиона барела суров петрол ВИДЕО

21 Декември, 2025 03:04, обновена 21 Декември, 2025 04:09 605 9

  • сащ-
  • венецуела-
  • танкер-
  • петрол

Каракас определи тези действия като тежък акт на международно пиратство

САЩ задържаха край Венецуела танкер с до 2 милиона барела суров петрол ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Бреговата охрана на САЩ задържа край Венецуела санкциониран петролен танкер, предаде ДПА, като се позова на няколко американски медии.

Това е вторият подобен случай този месец. Танкерът е бил задържан в международни води край бреговете на Венецуела.

Американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум, цитирана от Ройтерс, потвърди новината.

Съединените щати "задържаха петролен танкер, който последно е акостирал във Венецуела", написа Ноум в "Екс". Тя предупреди, че САЩ ще продължат да преследват незаконното транспортиране на петрол, който бива използван за финансиране на "наркотероризъм в региона".

Бреговата охрана на САЩ е задържала кораба преди изгрев слънце днес "с подкрепата на Пентагона", уточни Ноум.

Венецуелското правителство осъди в събота задържането на петролен танкер от страна на Съединените щати, като определи тези действия като тежък акт на международно пиратство, предава Ройтерс.

В официално изявление властите във Венецуела заявиха, че „тези действия няма да останат ненаказани“, и подчертаха, че ще предприемат „всички съответни мерки, включително подаване на жалба пред Съвета за сигурност на ООН, други международни организации и правителства по света“.

Според The New York Times корабът не е в черния списък на Министерството на финансите на САЩ. Товарът е принадлежал на китайски търговец на петрол, който доставя венецуелско гориво на китайски рафинерии.

Това е вторият танкер, задържан от американски власти през този месец. За разлика от първия кораб, задържан на 10 декември, „Сенчърис“ не фигурира в публикуваните списъци или уведомления за санкции на САЩ.

Инцидентът може да засили напрежението между Вашингтон и Каракас. Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че не изключва възможността за военен конфликт с Венецуела, съобщи Ен Би Си, позовавайки се на интервю с него. На въпрос дали евентуални удари на САЩ могат да доведат до война, Тръмп отговори: „Не коментирам това“.

По-рано в събота Тръмп номинира генерал-лейтенанта от морската пехота Франсис Донован за ръководител на Южното командване на САЩ, което отговаря за операциите, свързани с блокадата на Венецуела. Донован в момента е заместник-началник на Командването на специалните сили на САЩ. Назначението му подлежи на одобрение от Сенат на САЩ, се посочва в съобщение на Пентагона.

Междувременно производството на петрол във Венецуела е достигнало целта на правителството от 1,2 милиона барела дневно, заяви в събота в социалните мрежи вицепрезидентът и министър на петрола Делси Родригес, цитирана от Блумбърг.

„Това се противопоставя и побеждава тормоза, враждебността и империалистичната незаконност, които атакуват и нарушават човешките права на венецуелците“, написа Родригес в публикация в своя акаунт в „Телеграм“.

Случаят бележи по-нататъшна ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас, отбелязва ДПА.

В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл": "ТОТАЛНА И ПЪЛНА БЛОКАДА НА ВСИЧКИЯ САНКЦИОНИРАН ПЕТРОЛ", който влиза и излиза от Венецуела. Той се аргументира, че южноамериканската страна е откраднала от Съединените щати петрол, земя и други активи, които трябва да бъдат върнати.

В началото на този век Венецуела национализира петролни находища, засягайки интересите на чуждестранни компании, включително от САЩ, припомня ДПА. Това доведе до спорове и искания за обезщетения.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ са крадци

    17 11 Отговор
    Пирати, крадци и терористи са САЩ

    Коментиран от #9

    03:20 21.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 нннн

    3 0 Отговор
    Духът на Черната брада доволно се смее в небето над Карибите.

    03:31 21.12.2025

  • 4 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    С до 2 милиона барела значи, че може да има и 1 барел! Тоест, абсолютно нищо не казвате!

    03:43 21.12.2025

  • 5 Саш и европа са в мега фалит

    3 1 Отговор
    И отчаяно се нуждаят от всички ресурси на планетата

    03:52 21.12.2025

  • 6 Следващия път мадуро да напълни танкера

    3 0 Отговор
    С динамит и саш като го гепат и го закарат до техно пристанище да гръмне тоя динамит и да останат без пристанище крадците

    03:54 21.12.2025

  • 7 побърканяк

    2 0 Отговор
    Какво стана с наркотрафика бря нали рижавия щеше него да спира?

    03:57 21.12.2025

  • 8 Веселият Роджър

    0 0 Отговор
    И какво искат САЩ?
    Превърнали са се на световни пирати,а Тръмп на пиратски главатар,като Хенри Морган...

    04:13 21.12.2025

  • 9 Абсолютно същите като тези в Кремъл,

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са крадци":

    нали? Само, че американците не крадат чужди земи...

    04:27 21.12.2025