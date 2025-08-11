The Washington Post: Путин няма планове да връща превзетите територии в Херсонска и Запорожка област

Руският президент Володимир Путин няма намерение да връща превзетите територии в Запорожка и Херсонска област на Украйна.

Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на източник, запознат със съдържанието на срещата между специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и руския глава.

Според източникът, Русия е предложила на Украйна да се откаже от Донбас, който включва Луганска и Донецка област, в замяна на прекратяване на огъня, но без други предложения в замяна.

"Кремъл не иска да връща територии в Херсонска и Запорожка област, където руските военни придобивки са осигурили на Москва ценен сухопътен мост към окупирания Крим“, посочва източникът.

Събеседникът на Washington Post твърди, че американската страна също е възприела предложението на Путин за спиране на бойните действия в Запорожка и Херсонска област като готовност за изтегляне на руските войски оттам. Кремъл обаче, според него, не е готов да се откаже от завзетите територии.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки мирното споразумение между Украйна и Руската федерация, заяви, че ще има размяна на територии.

По-рано беше съобщено, че срещата на американският президент Путин ще се проведе на 15 август в американския щат Аляска.