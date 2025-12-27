Новини
Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел
  Тема: Украйна

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел

27 Декември, 2025 17:49 967 50

От правителството посочват, че решението е част от усилията за поддържане на стабилна ситуация на вътрешния пазар на горива

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Русия удължи действието на временната забрана за износ на автомобилен бензин, дизелово гориво и други нефтопродукти с цел стабилизиране на вътрешния пазар на горива, съобщи пресслужбата на кабинета, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

С ново правителствено постановление временната забрана за износ на автомобилен бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително. Ограничението ще важи за всички икономически оператори, включително за преките производители, се посочва в съобщението.

Още новини от Украйна

Със същото постановление до 28 февруари 2026 г. включително се удължава и забраната за износ на корабно гориво, вакуумен газьол и други видове газьоли, включително количества, закупени на борсови търгове. За тези продукти ограничението няма да се прилага спрямо преките производители на нефтопродукти.

Мерките влизат в сила от 28 декември. От правителството посочват, че решението е част от усилията за поддържане на стабилна ситуация на вътрешния пазар на горива.

Военният бюджет на Русия е изправен пред двойно предизвикателство, произтичащо от намаляването на доставките на петрол и продължаващото понижение на международните цени, коментира от своя страна Блумбърг. Това е довело до най-ниските равнища на износа на суров петрол от януари 2023 г. насам.

Средният обем на изнасяния суров петрол, изчислен на четириседмична база, е спаднал в периода до 14 декември, като е отчетено най-значителното седмично понижение от 2022 г. насам – годината на началото на войната в Украйна. Допълнително затруднение представлява и разтоварването на вече натоварени товари – обемът на суровия петрол, намиращ се в морето, е нараснал с около 40 процента от края на август.

Спадът в приходите на Москва се развива на фона на засилен дипломатически натиск от страна на Съединените щати върху Украйна и нейните европейски съюзници за постигане на мирно споразумение, докато Русия продължава ударите по газовата и енергийната инфраструктура на съседната страна.

От своя страна Киев продължава атаките срещу руски енергийни активи, като разширява обхвата им към производствени платформи в Каспийско море и все по-често поразява танкери, превозващи руски петрол.


Русия
  • 1 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Война е.А и дизела и бензина от Русия отива в Украйна.

    17:50 27.12.2025

  • 2 Мара

    17 3 Отговор
    Важно е, че Миндич има златна тоалетна.

    Коментиран от #7, #8, #11, #17

    17:52 27.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    16 10 Отговор
    Кои тъпаци приключиха студената война и повярваха на монголите от Маскалия?

    Коментиран от #15

    17:53 27.12.2025

  • 4 Да обобщим

    15 9 Отговор
    Ако заселят орки в Сахара ще свърши пясъка.

    17:54 27.12.2025

  • 5 Русия зад оградата в резерват

    17 9 Отговор
    като резервата за мечки в Родопите!

    17:54 27.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мерц

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мара":

    Дядо ми имаше три гърнета - златно сребърно и медно, но като влязоха руснаците в Берлин, се изпусна в коридора.

    Коментиран от #49

    17:54 27.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Роберт Бровди - маджарчето

    10 7 Отговор
    Санкциите на Мадяр работят.

    17:55 27.12.2025

  • 10 Гориил

    17 22 Отговор
    Но вие искахте предлагането на руски бензин и дизелово гориво на световния пазар да намалее, нали? Това се случи. Сега плащате двойно повече, губейки от Индия и Китай. Русия няма намерение да спасява Европа от задушаване и разпад.

    Коментиран от #50

    17:56 27.12.2025

  • 11 Кенеф

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мара":

    Този със златната тоалетна беше Янукович, а сега и полицейски началник в Ставропол.

    17:56 27.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Руснака вика

    10 8 Отговор
    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
    Вервам му.

    Коментиран от #23

    17:57 27.12.2025

  • 14 Кадиров

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Седемте козякливи джуджета":

    Аз чеша Руски Козички .

    Много съм добре .

    Даже Субсидии от Кремля получавам.

    17:58 27.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пригожин

    12 8 Отговор
    Шойгу, Герасимов где бензин?

    Коментиран от #20

    17:58 27.12.2025

  • 17 За Златните

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Мара":

    Цукала на Кремля ли говориш?

    Коментиран от #21

    18:00 27.12.2025

  • 18 Обикновен човек

    12 7 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак?

    18:00 27.12.2025

  • 19 Наблюдение

    6 15 Отговор
    От самото начало на войната според информацията на медиите в ЕС, Русия става все по-зле и по-зле.
    Да си припомним как според същите тези медии Русия няколко пъти свърши ракетите, танковете и какво ли не.
    Войната обаче продължава и Украйна я губи. Тъжно, но факт и тези лъжливи статии няма да го променят.

    Коментиран от #25

    18:01 27.12.2025

  • 20 Как Где

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Пригожин":

    В Китай

    И Индия .

    Големи Скидки имат

    От Щедрия Пуся Васалчето.

    Коментиран от #27

    18:02 27.12.2025

  • 21 Що бе?

    6 8 Отговор

    До коментар #17 от "За Златните":

    Да не би путин да е сменил куфарчето би да е прокарал водопровод и тоалетна чиния в бункера?

    18:02 27.12.2025

  • 22 хаджи Генчо

    9 16 Отговор
    Тяхно право си е да решават кога и колко да изнасят. Имате ли престава колко плащат руснаците за бензин,дизел,газ, ток, вода и парно? Ами влезте в Интернет и вижте, тази информация не е секретна. Ако при нас цените на тези неща бяха такива, щяхме да сме с доста висок жизнен стандарт.

    Коментиран от #29, #31

    18:03 27.12.2025

  • 23 Няма картофи!

    10 6 Отговор

    До коментар #13 от "Руснака вика":

    В Русия свършиха картофите по 30 стотинки! И бензин нямат за износ. Свършиха нефта и природния газ. И златото свършиха. Тая година са добили само 250 тона злато.

    18:03 27.12.2025

  • 24 Подлога на тинята

    4 7 Отговор
    Дааа ама разреши износа на кал и богата на хумос тиня за братски Иран,Афганистан и Буркина Фасо,за Катар пък изнесе 200 000 млади блатарки за компания у спалнята на богати арабели........😂😂😂😂

    18:03 27.12.2025

  • 25 А опашките за бензин ????

    9 7 Отговор

    До коментар #19 от "Наблюдение":

    Или и тях ги няма .
    Вдигане на ДДС и данъци ?
    Но всичко е по план .
    Като Киев за три дни .

    18:04 27.12.2025

  • 26 Тавариши и Таварашутки

    7 7 Отговор
    Защо никой не казва нищо

    Че Гугъл и той спира да работи

    Кочината .

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    Връщай Тия Нещастници във 19 век .

    А верно те си живеят още там.

    Коментиран от #33

    18:05 27.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 забраната

    9 7 Отговор
    Добив на петрол има, а рафинериите са станали кът.

    18:05 27.12.2025

  • 29 Плащат

    7 7 Отговор

    До коментар #22 от "хаджи Генчо":

    Ако го намерят Драги
    И при нас всичко беше евтино при соца , а живота беше супер нали другарю партиен секретар

    18:06 27.12.2025

  • 30 Крайцер

    16 8 Отговор
    По план е всичко😂 От бункера казаха да не се притесняваме.

    18:08 27.12.2025

  • 31 Не е тяхно право!

    12 7 Отговор

    До коментар #22 от "хаджи Генчо":

    В Раша няма ПРАВА , а само задължения.

    18:11 27.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ачо

    6 8 Отговор

    До коментар #26 от "Тавариши и Таварашутки":

    Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасета.

    18:11 27.12.2025

  • 34 МъкЪ на Балканите

    8 7 Отговор
    За Русия не са важни цените, а количеството на продажбите. Залежи има за 1000 години и природния газ го запалват да изгори, ако не го продадат. Строят съвместно с Китай втори тръбопровод за Китай. Тая година от износ на пшеница са спечелили повече долари, от износа на нефт. 250 тона злато са добили. Освен бензин и дизел, забранили са износа на стомана, алуминий, титан, цветни метали, необработена дървесина, минерални торове, ядрено гориво и т.н. ЗА НЕПРИЯТЕЛСКИТЕ СТРАНИ. Всичко заминава за Китай и Индия.
    Европа навлезе в рецесия, а РФ има ръст на икономиката.

    Коментиран от #36, #37, #38, #40

    18:15 27.12.2025

  • 35 Ама друг път 😂

    8 8 Отговор

    До коментар #27 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    В Сърбия бензина е с почти 1 лев по-скъп отколкото в България.Понеже са приятелска държава на путин.
    А сега бегай с 200☝️

    18:16 27.12.2025

  • 36 Zaхарова

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "МъкЪ на Балканите":

    Брау бе гуведо! Лъжеш повече от мен.

    18:18 27.12.2025

  • 37 Да за Китай и Индия

    7 8 Отговор

    До коментар #34 от "МъкЪ на Балканите":

    Пуся Васалчето
    Още ще дава на Китай и Индия.

    Вече вкара и Първите
    Индийски РАБОТЯГИ .

    Освен да бачкат

    И да мачкат Руските Вдовици

    Демографската криза има все пак

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    18:19 27.12.2025

  • 38 Изпражнението гайтанджиева

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "МъкЪ на Балканите":

    Руски фейкове колега.Вече никой не ни вярва.

    18:19 27.12.2025

  • 39 Пучя Въшката

    3 6 Отговор
    Сам каза че
    Русия трябва да взема пример
    От Кавказ и Чечня.

    Рано рано трябва да се правят деца .
    Това било правилно.
    Педофилията официално разрешена.

    18:21 27.12.2025

  • 40 👇👇👇👇👇👇

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "МъкЪ на Балканите":

    😅😅😅😅😅

    18:21 27.12.2025

  • 41 Хахахаха хахахаха хахахаха

    6 5 Отговор
    Бай Ганьо Балкански с мерцедеса на 30 години се присмял на московчанина, че не кара западна кола.

    Коментиран от #43

    18:23 27.12.2025

  • 42 антипутя

    2 6 Отговор
    Износа ясно, а вноса върви ли?

    18:26 27.12.2025

  • 43 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха хахахаха хахахаха":

    Дрипльо ти да не си ломски циганин та ми говориш за 30 годишни Мерцедеси?

    18:28 27.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Балканите?

    3 1 Отговор
    1912 година. Супер демокрация.

    18:33 27.12.2025

  • 46 Евреина Кобзон

    1 1 Отговор
    Евреина ШАЛОМОВИЧ

    Официално обяви

    Че през 2026 година

    Ще бъде празнувана 80 годишнината на

    Евреина ЖИРИНОВСКИ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Едно време Болшевиките Евреи затриха ЦАРСКА РУСИЯ

    Сегашните Евреи
    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ
    Ще затрият Руската Федерация.

    Коментиран от #48

    18:42 27.12.2025

  • 47 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Преди да ревете над "гроба на Русия" проверете колко е цената на литър и сравнете с вашите ероатлантически цени... и с колко ви краде "демокрацията" ви

    18:44 27.12.2025

  • 48 Това е безспорен

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Евреина Кобзон":

    Факт.

    18:45 27.12.2025

  • 49 фактите

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мерц":

    Най вероятно се е изпускал и преди това.

    18:48 27.12.2025

  • 50 да си знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Ти четеш ли си въобще глупостите ? Бедстваща,изостанала държава като Русия която не може да предложи нищо на света ли ще спасява някой ? Европа е най-развитият и богат континент който си има абсолютно всичко и никой пет пари не дава за фалирата и разпада се Русия какво мисли или не мисли.САЩ и Европа досега няколко пъти спасяваха Русия от глад.Самата Русия в момента е в процес на пореден разпад и глад ама тоя път ударихте греда и няма да има кой да ви спасява.

    18:51 27.12.2025

