Астън Вила продължава победната серия, удари и Челси

Астън Вила записа 11-та поредна победа във всички турнири. Бирмингамци се справиха и с предизвикателството на "Стамфорд Бридж", след като победиха Челси с 2:1. Отборът на Енцо Мареска, който бе наказан и изгледа мача от трибуните, тотално доминираше през първото полувреме, но на почивката водеше само с един гол, дело на Жоао Педро в 37-ата минута. Лондончани започнаха добре и втората част, но влизането на Оли Уоткинс в игра промени всичко. Той изравни в 63-ата минута и се разписа още веднъж в 84-ата минута.

Последните седмици отборът на Унай Емери винаги намира начин да стигне до победата и това беше поредният обрат. След този резултат Астън Вила е трети, но само на три точки зад лидера Арсенал. Двата отбора се изправят един срещу друг след три дни на "Емиратс". Челси пък изостава на 10 точки от днешния си съперник и вече е пети, след като бе изпреварен от Ливърпул.

Лондончани стартираха на висока скорост и още във втората минута Коул Палмър отправи опасен изстрел. Той овладя великолепно в наказателното поле, но ударът не бе достатъчно точен. Челси доминираше, но когато загубеше топката, бързите атаки на гостите носеха опасност. При една от тях намиращият се в блестяща форма Морган Роджърс напредна, но бе спрян от Рийс Джеймс, а друг случаи от Бадиашил. Атаките на "сините" в този период не водеха до реални опасности и постепенно темпото спадна за кратко.

В 18-ата минута Палмър напредна, събра няколко играчи около себе си и пусна към Гарначо. Аржентинецът намери сънародника си Енцо Фернандес на границата на наказателното поле. Той бе непокрит и на великолепна позиция, но прати топката покрай вратата. Астън Вила основно трябваше да се защитава и малко по-късно удар на Кайседо бе блокиран. Мартинес пък блокира удар на Жоао Педро.

Доминацията на Челси бе сериозна и атаките към вратата на гостите продължиха. Удар на Рийс Джеймс срещна гредата. Логичното все пак се случи в 37-ата минута, когато домакините поведоха. При центриране на Джеймс от ъглов удар защитата на Вила не се справи, топката се отклони в Жоао Педро и отиде в мрежата.

След почивката гостите опитаха да играят малко по-открито, но "сините" продължиха да имат предимство. В 52-ата минута великолепна контраатака завърши с подаване на Палмър към Гарначо на далечната греда. Там блестяща намеса на Макгин предотврати попадение. Малко по-късно Мартинес направи отлично спасяване, след като опит за центриране на Джеймс за малко да се превърне във фантастичен гол. Удар на Гарначо пък не намери целта.

Унай Емери видя, че има нужда от промени и след час игра направи тройна смяна. Той пусна в игра Уоткинс, Онана и Санчо на мястото на Буендия, Мален и Макгин. Това сякаш даде резултат, тъй като секунди по-късно Вила стигна до най-добрата си възможност в мача. Отлична контраатака доведе до възможност за Камара, който бе изведен от Уоткинс. Роберт Санчес обаче излезе много добре и блокира опита за удар. При следващата атака на гостите обаче се стигна до гол. Роджърс изведе Уоткинс, а той се разписа пет минути след влизането си в игра. Нападателят имаше и доста късмет, тъй като след удара му вратарят изби, а топката се удари в крака му преди да се озове в мрежата.

Бирмингамци играеха с различно самочувствие и много бързо можеха да стигнат до пълен обрат. Ян Маатсен бе изведен зад защитата. Бранителят стреля в близкия ъгъл и Санчес се справи отлично. Мареска също направи тройна смяна и на мястото на Кукурея, Гарначо и Жоао Педро влязоха Густо, Делап и Гитънс. Положенията обаче продължиха да бъдат пред вратата на домакините. В 70-ата минута Санчес направи ново спасяване, този път след удар на Уоткинс.

Влизането на Уоткинс създаде много проблеми на защитата на Челси. При следващата възможност, открила се пред него, той напредна срещу Бадиашил. В крайна сметка не успя да нанесе чист удар и се стигна до ъглов удар. След неговото изпълнение Уоткинс засече топката с глава и отново вдигна феновете на гостите на крака.

Лондончани направиха някакъв опит да реагират, но Вила не им даде такава възможност. Тимът на Емери заложи на философията "най-добрата защита е нападението" и създаде още възможности. Удар на Санчо бе спасен от Санчес. Подхлъзване на вратаря пък доведе до фал на границата на наказателното поле. Стражът се реваншира със спасяване след изстрела на Люка Дин.