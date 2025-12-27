Новини
Зеленски преди срещата с Тръмп: Украйна има червени линии
  Тема: Украйна

Зеленски преди срещата с Тръмп: Украйна има червени линии

27 Декември, 2025 18:49

27 Декември, 2025 18:49 639 30

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • война

Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност, преди да подпише каквото и да е споразумение, категоричен е Зеленски

Зеленски преди срещата с Тръмп: Украйна има червени линии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес има червени линии за Украйна и украинския народ, но трябва да работим, за да гарантираме, че има възможно най-малко нерешени въпроси. Това заяви пред репортери украинският президент Володимир Зеленски преди планираната си среща с американския президент Доналд Тръмп.

„Разбира се, днес има червени линии за Украйна и украинския народ. И съм сигурен, че има компромисни предложения“, отбеляза той. Президентът обаче добави, че врагът също има свои цели, които Украйна знае. „Всички тези въпроси са много чувствителни, включително териториите и Запорожката АЕЦ, където, както знаете, моята позиция е, че няма да признаем нищо правно при никакви обстоятелства“, отбеляза Зеленски, цитиран от агенция УНИАН.

Според него ще има публична комуникация преди вземането на решения, защото народът на Украйна е най-важен. Той отбеляза, че това ще се случи чрез обществено обсъждане, референдум или законодателни промени.

От решаващо значение е Украйна да получи правно обвързващи гаранции за сигурност от Съединените щати по време на мирното споразумение с Русия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви това пред репортери, отговаряйки на въпрос какви конкретни гаранции за сигурност ще поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп на срещата им в неделя, 28 декември. „За нас е много важно да има сигнал, че искаме правно обвързващи гаранции за сигурност. А това зависи преди всичко от президента Тръмп. Въпросът е какви гаранции за сигурност е готов да даде на Украйна президентът Тръмп“, отбеляза Зеленски.

Украинският лидер добави, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат такива, че Украйна да бъде защитена. Той отбеляза, че американската страна повдига въпроса за референдум или избори, но те със сигурност не могат да се проведат под вражеска атака.

Президентът Володимир Зеленски заяви в интервю за изданието „Аксиос“, че ще предложи на президента на САЩ Доналд Тръмп целият мирен план да бъде подложен на референдум, ако руският лидер Владимир Путин се съгласи на поне 60-дневно прекратяване на огъня, предаде БТА.

Провеждането на референдум крие политически и логистични рискове, както и рискове за сигурността, а 60 дни са минималният срок, необходим за подготовка за него, добави Зеленски в телефонно интервю за изданието. В материала, цитиран от Укринформ, се казва още, че Съединените щати предлагат споразумението да е с продължителност 15 години, което Зеленски смята за недостатъчно.

„Мисля, че ни трябват повече от 15 години“, каза той и добави, че би сметнал за „голям успех“, ако Тръмп се съгласи с това по време на срещата им. Зеленски каза, че се надява да постигне договореност с президента на САЩ за рамка за прекратяване на войната. В същото време отбеляза, че ако страните не успеят да стигнат до силна позиция по териториалните въпроси, ще му е нужно съгласието на украинския народ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
  • 1 Хохо Бохо

    20 1 Отговор
    След Гуляйполе има само кафеви лини в бандеристан, а тоя яко наблега на бели линии

    Коментиран от #7, #10

    18:50 27.12.2025

  • 2 Европеец

    19 0 Отговор
    Може би е имал предвид,че са бели линиите зеления просяк милионер....

    18:51 27.12.2025

  • 3 ООрана държава

    19 0 Отговор
    Ще имаш и червена панделка скоро, ако не подпишеш

    18:51 27.12.2025

  • 4 Вижте му фейса на наркомана

    18 0 Отговор
    Белите линии станали кафяви.

    18:51 27.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    20 0 Отговор
    Украйна няма нищо. Дори линии. Украйна е просяк, зависещ от милосинята на ЕС.

    18:51 27.12.2025

  • 6 Фончо

    8 0 Отговор
    Кои го итересува искаме за фики ерах стонаро златка гуштерова да пишеш факти

    18:53 27.12.2025

  • 7 Белоноско

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Трима руснака превзеха Гуляй поле. Голям майтап.

    Коментиран от #15

    18:53 27.12.2025

  • 8 Абе,

    17 0 Отговор
    зеленият шмъркач от обикаляне по света ,кога си наглежда именията ?!

    18:53 27.12.2025

  • 9 Велика

    13 0 Отговор
    Манипулация. Фашагите му плащат на Зелю. И той противопоставя добрият украйнски народ срещу братският руски народ да се самоунищожават! Добър план на англосаксонското племе и еврейте!

    18:54 27.12.2025

  • 10 Европеец

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Така е и при Константиновка, А иначе зеленият просяк милионер в последния абзац казва, че бил загрижен за народа.... Прокуди 26 милиона украинци, отделно 2 милиона безвъзвратни загуби на фронта, а той бил загрижен за народа....

    Коментиран от #18, #23

    18:55 27.12.2025

  • 11 Клoyн

    12 2 Отговор
    Жалkия клoyн пак ще поставя условия измислени от еврoгей приятелчетата му така , че да няма край и той да си краде на воля.

    18:55 27.12.2025

  • 12 Хохо Бохо

    12 2 Отговор
    Гледайте много добре какво се случва с държава, управлявана от предатели на чужда служба. Това става с колониите, хвърлят ги във война с ядрена сила за да богатеят кукловодите, местните продажници ачкат в златни тоалетни, а бедняците ги ловят като животни и ги карат да умират за чужд интерес

    18:55 27.12.2025

  • 13 ежко

    7 1 Отговор
    Какви гаранции за сигурност?Лист хартия на който с се подписали едни хора, които днеска ги има -утре ги няма!Политици!Да не се повтори историята с Лорънс Арабски и бедуините?Зеленски трябва да знае ,че никой англосаксонец няма да се бие за него, Украйна и т.н. защото няма файда в тази дейност!

    18:56 27.12.2025

  • 14 Червени панделки

    7 0 Отговор
    Ама няма ток и газ за зимата.

    18:56 27.12.2025

  • 15 Глас от бункера

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Белоноско":

    6500 руснак бяха превзели Купянск.Ама за малко.После хванаха Кобзон Експрес.
    Св Покровск е на път да стане същото.

    Коментиран от #30

    18:57 27.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Интересно кой изби 1,2 милиона руснаци??!

    18:59 27.12.2025

  • 19 Истината

    1 3 Отговор
    На три дни от Киев - ама пета година!

    18:59 27.12.2025

  • 20 Гост

    4 0 Отговор
    А пък руските лопати имат гумички за триене на линии. И работят яко...., па тоя нек си обикала насам натам и квичи...

    18:59 27.12.2025

  • 21 Днес има бели линии за зелката

    4 0 Отговор
    за шмъркане
    а утре тръмп да се сети да му направят нарко тест
    и да му издърпа ушите да кляка и подписва
    ако се издъни

    18:59 27.12.2025

  • 22 Зельо Кокаинович

    2 0 Отговор
    Клоуна сие клоун, даже и надрусан!

    19:00 27.12.2025

  • 23 Пешко

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Хубавото е че Путин не е загрижен за неговия народ!

    19:00 27.12.2025

  • 24 Оценител

    7 1 Отговор
    ПрезидентътЗеленски и Украйна ,като цяло имат последната дума за бъдещето на държавата. Неадекватниците Тръмп и бункерния фюрер(военнопрестъпник) са сенилни старци без ясна мисъл.

    19:00 27.12.2025

  • 25 Руснак без крак

    2 0 Отговор
    Измръзнахме ли и тая зима без руска газ?

    19:01 27.12.2025

  • 26 Британия 🇬🇧

    1 1 Отговор
    Да изкара още един мандат Доналд Тръмп трети мандат ако ли не Друг по компактен републиканец да го наследи ,а на европейските перверзници им пожелавам още дълго да скимтят от мъка злоба и завист България ще ги довършат с еврото от на година

    19:01 27.12.2025

  • 27 Украинците да си ликвидират

    1 1 Отговор
    фашизоидния,наркоманизиран лидер,и войната ще приключи!

    19:02 27.12.2025

  • 28 ТОДОР СТОЯНОВ

    0 0 Отговор
    ФИНИТА ЛА КОМЕДИЯ...

    19:02 27.12.2025

  • 29 хихи

    0 0 Отговор
    Добре се е нашмъркал преди срещата...

    19:02 27.12.2025

  • 30 Хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Глас от бункера":

    Важното е Путин да връчи медалите преди да изпопадат от прозорците генералите му!

    19:03 27.12.2025

Новини по държави:
