Зеленски преди срещата с Тръмп: Украйна има червени линии

Днес има червени линии за Украйна и украинския народ, но трябва да работим, за да гарантираме, че има възможно най-малко нерешени въпроси. Това заяви пред репортери украинският президент Володимир Зеленски преди планираната си среща с американския президент Доналд Тръмп.
„Разбира се, днес има червени линии за Украйна и украинския народ. И съм сигурен, че има компромисни предложения“, отбеляза той. Президентът обаче добави, че врагът също има свои цели, които Украйна знае. „Всички тези въпроси са много чувствителни, включително териториите и Запорожката АЕЦ, където, както знаете, моята позиция е, че няма да признаем нищо правно при никакви обстоятелства“, отбеляза Зеленски, цитиран от агенция УНИАН.
Според него ще има публична комуникация преди вземането на решения, защото народът на Украйна е най-важен. Той отбеляза, че това ще се случи чрез обществено обсъждане, референдум или законодателни промени.
От решаващо значение е Украйна да получи правно обвързващи гаранции за сигурност от Съединените щати по време на мирното споразумение с Русия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви това пред репортери, отговаряйки на въпрос какви конкретни гаранции за сигурност ще поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп на срещата им в неделя, 28 декември. „За нас е много важно да има сигнал, че искаме правно обвързващи гаранции за сигурност. А това зависи преди всичко от президента Тръмп. Въпросът е какви гаранции за сигурност е готов да даде на Украйна президентът Тръмп“, отбеляза Зеленски.
Украинският лидер добави, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат такива, че Украйна да бъде защитена. Той отбеляза, че американската страна повдига въпроса за референдум или избори, но те със сигурност не могат да се проведат под вражеска атака.
Президентът Володимир Зеленски заяви в интервю за изданието „Аксиос“, че ще предложи на президента на САЩ Доналд Тръмп целият мирен план да бъде подложен на референдум, ако руският лидер Владимир Путин се съгласи на поне 60-дневно прекратяване на огъня, предаде БТА.
Провеждането на референдум крие политически и логистични рискове, както и рискове за сигурността, а 60 дни са минималният срок, необходим за подготовка за него, добави Зеленски в телефонно интервю за изданието. В материала, цитиран от Укринформ, се казва още, че Съединените щати предлагат споразумението да е с продължителност 15 години, което Зеленски смята за недостатъчно.
„Мисля, че ни трябват повече от 15 години“, каза той и добави, че би сметнал за „голям успех“, ако Тръмп се съгласи с това по време на срещата им. Зеленски каза, че се надява да постигне договореност с президента на САЩ за рамка за прекратяване на войната. В същото време отбеляза, че ако страните не успеят да стигнат до силна позиция по териториалните въпроси, ще му е нужно съгласието на украинския народ.
1 Хохо Бохо
Коментиран от #7, #10
18:50 27.12.2025
2 Европеец
18:51 27.12.2025
3 ООрана държава
18:51 27.12.2025
4 Вижте му фейса на наркомана
18:51 27.12.2025
5 Данко Харсъзина
18:51 27.12.2025
6 Фончо
18:53 27.12.2025
7 Белоноско
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Трима руснака превзеха Гуляй поле. Голям майтап.
Коментиран от #15
18:53 27.12.2025
8 Абе,
18:53 27.12.2025
9 Велика
18:54 27.12.2025
10 Европеец
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Така е и при Константиновка, А иначе зеленият просяк милионер в последния абзац казва, че бил загрижен за народа.... Прокуди 26 милиона украинци, отделно 2 милиона безвъзвратни загуби на фронта, а той бил загрижен за народа....
Коментиран от #18, #23
18:55 27.12.2025
11 Клoyн
18:55 27.12.2025
12 Хохо Бохо
18:55 27.12.2025
13 ежко
18:56 27.12.2025
14 Червени панделки
18:56 27.12.2025
15 Глас от бункера
До коментар #7 от "Белоноско":6500 руснак бяха превзели Купянск.Ама за малко.После хванаха Кобзон Експрес.
Св Покровск е на път да стане същото.
Коментиран от #30
18:57 27.12.2025
18 Българин
До коментар #10 от "Европеец":Интересно кой изби 1,2 милиона руснаци??!
18:59 27.12.2025
19 Истината
18:59 27.12.2025
20 Гост
18:59 27.12.2025
21 Днес има бели линии за зелката
а утре тръмп да се сети да му направят нарко тест
и да му издърпа ушите да кляка и подписва
ако се издъни
18:59 27.12.2025
22 Зельо Кокаинович
19:00 27.12.2025
23 Пешко
До коментар #10 от "Европеец":Хубавото е че Путин не е загрижен за неговия народ!
19:00 27.12.2025
24 Оценител
19:00 27.12.2025
25 Руснак без крак
19:01 27.12.2025
26 Британия 🇬🇧
19:01 27.12.2025
27 Украинците да си ликвидират
19:02 27.12.2025
28 ТОДОР СТОЯНОВ
19:02 27.12.2025
29 хихи
19:02 27.12.2025
30 Хихи
До коментар #15 от "Глас от бункера":Важното е Путин да връчи медалите преди да изпопадат от прозорците генералите му!
19:03 27.12.2025