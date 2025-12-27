Новини
Кирил Буданов: Февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятният период за постигане на мир
Кирил Буданов: Февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятният период за постигане на мир

27 Декември, 2025 22:22, обновена 27 Декември, 2025 22:27 1 157 20

Началникът на Главно разузнавателно управление потвърди, че е против отказа от украинска територия

Кирил Буданов: Февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятният период за постигане на мир - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятният период за постигане на мир, заяви Кирил Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната, в интервю пред „Суспилна“.

„Това е, според изчисленията, най-благоприятният период както за Русия, така и за Украйна, за да постигнат каквото и да било. Това се дължи на военната активност, отоплителния сезон и т.н. Има много други фактори. Просто ви го давам като заключение“, обясни той.

Говорейки за териториалния въпрос, Буданов отбеляза, че е против отказването от земя.

„Спомнете си отново какво ви казах: компромис не е, когато единият е доволен, а другият е разстроен. Той е, когато и двамата са разстроени. Това е компромис“, заключи той.

Според постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, споразумение в Украйна е възможно в рамките на следващите 90 дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще бъде домакин на украинския президент Володимир Зеленски на 28 декември, смята, че има „добър шанс“ за постигане на мирно споразумение по време на тази среща.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бъдеще

    18 5 Отговор
    Когато настъпи мира, ти няма да го видиш... Кирило Буданов

    22:29 27.12.2025

  • 2 Механик

    18 3 Отговор
    Ма що сте го писали Кирил бе? Той е КирилО Будалов.
    Ми, пишете го и Зеленски- Владимир, щом е така!

    Коментиран от #9

    22:35 27.12.2025

  • 3 Ясно

    17 3 Отговор
    Тоя и зеления напълно са изплискали легена. Обаче защо ги търпят украинците си остава пълна мистерия за мен.

    22:36 27.12.2025

  • 4 нова звезда

    12 2 Отговор
    и тоя се вза много на сериозно. Политиката не е за терористи...

    22:39 27.12.2025

  • 5 Абсолютно

    12 1 Отговор
    наивен.

    22:40 27.12.2025

  • 6 не може да бъде

    13 1 Отговор
    Подозирам че е възможен и такъв вариант -с големи букви на папката пише "Мирно споразумение между Украйна и Русия "/ или Договор за мир/ а отдолу с много ситни букви -Пълна и безусловна капитулация на Украйна!?

    22:40 27.12.2025

  • 7 иван костов

    13 2 Отговор
    Кирил буданов е един от основните военнопрестъпници терористи, за съжаление ще си отиде от друга смърт, няма да го заловят жив Освободителите на бивша украйна!

    22:43 27.12.2025

  • 8 Мартин

    2 7 Отговор
    Този е спец трупясване руски генерали.

    Коментиран от #12

    22:47 27.12.2025

  • 9 Хе хе...

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Палачинката се обръща, пич! След броени месеци всички евроатлантически розАви понита ще ни обясняват как винаги са подкрепяли Русия, също като бащите и дядовците им, и как сме ги разбирали погрешно.

    22:47 27.12.2025

  • 10 Хасковски каунь

    6 2 Отговор
    Нека поздравим българските и др.англосакси, както и русофобите със спокойно празнуване на Новата 2026г .
    Няма да имат вече притеснение за Украйна.

    22:57 27.12.2025

  • 11 Да,бе

    6 2 Отговор
    Мир и вечен покой ще настъпи...За Украйна и всички Македония по всички земни кълбета..Мда..

    23:02 27.12.2025

  • 12 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мартин":

    До наса.и.ране!

    23:03 27.12.2025

  • 13 Буданов е астролог

    7 1 Отговор
    Гадае по звездите. Естествено и Тръмп му е казал до тогава да са вдигнали белия байряк, че иначе спират с военната помощ.

    Обаче май планът на Путин е да спре америанската помощ, но денацификацията да с ипродължи.

    23:06 27.12.2025

  • 14 Имаме коментар

    8 1 Отговор
    Само да попитам за един приятел от Евроатлантида:
    Буданов, какво стана с онези специално подготвени и обучени мега-турбо-барети-тюблени и т.н., ойто отидоха с едни хеликоптери/вертолети да изгонват 60-те руснака от Покровск? Писаха го всички правителствени медии в Евроатлантида, но после забравиха за "успешната мисия"

    Както забравиха медиите за Курската офанзива. Нали беще невероятно успешна и щяхте да омбеняте територии с Путин?

    Обменяте трупове в съотношение 1000:30 - великаните от НАТО, ха-ха-ха.

    23:11 27.12.2025

  • 15 Гошо

    7 2 Отговор
    "Като се вземат предвид темповете на настъпление, интересът на Руската федерация към изтеглянето на украинските въоръжените сили от окупираните от тях територии се свежда до нула" 27.12.2025 В.Путин
    И така, ново потвърждение на старата истина ,че винаги първото предложение на Русия е най доброто

    Коментиран от #17

    23:16 27.12.2025

  • 16 БАРС

    7 2 Отговор
    ТОЯ Е В СПИСЪКА.ЕДИН ДЕН ЩЕ МУ СВЕТЯТ МАСЛОТО РАШКИТЕ.ТЕ НЕ ПРОЩАВАТ.

    23:17 27.12.2025

  • 17 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гошо":

    Русия ви предложи преди година и половина да заживеете в Русия.

    Коментиран от #20

    23:22 27.12.2025

  • 18 Еееех, Кирчо, Кирчо!?

    3 0 Отговор
    Няма да си жив да да видиш какво ще се случи!🙁

    23:27 27.12.2025

  • 19 Перо

    4 0 Отговор
    След всички срещи в САЩ, ционисткия шут отива при джендърията от ЕС и разваля всички усилия и резултати!

    23:28 27.12.2025

  • 20 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    А ти къде мислиш че прекарва 3-4 месеца от годината ? А що се касае за взимането на постоянно местожителство в Русия от българи ,това хич не е проста работа

    23:29 27.12.2025

