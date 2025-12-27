Кирил Буданов: Февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятният период за постигане на мир

Февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятният период за постигане на мир, заяви Кирил Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната, в интервю пред „Суспилна“.
„Това е, според изчисленията, най-благоприятният период както за Русия, така и за Украйна, за да постигнат каквото и да било. Това се дължи на военната активност, отоплителния сезон и т.н. Има много други фактори. Просто ви го давам като заключение“, обясни той.
Говорейки за териториалния въпрос, Буданов отбеляза, че е против отказването от земя.
„Спомнете си отново какво ви казах: компромис не е, когато единият е доволен, а другият е разстроен. Той е, когато и двамата са разстроени. Това е компромис“, заключи той.
Според постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, споразумение в Украйна е възможно в рамките на следващите 90 дни.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще бъде домакин на украинския президент Володимир Зеленски на 28 декември, смята, че има „добър шанс“ за постигане на мирно споразумение по време на тази среща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бъдеще
22:29 27.12.2025
2 Механик
Ми, пишете го и Зеленски- Владимир, щом е така!
Коментиран от #9
22:35 27.12.2025
3 Ясно
22:36 27.12.2025
4 нова звезда
22:39 27.12.2025
5 Абсолютно
22:40 27.12.2025
6 не може да бъде
22:40 27.12.2025
7 иван костов
22:43 27.12.2025
8 Мартин
Коментиран от #12
22:47 27.12.2025
9 Хе хе...
До коментар #2 от "Механик":Палачинката се обръща, пич! След броени месеци всички евроатлантически розАви понита ще ни обясняват как винаги са подкрепяли Русия, също като бащите и дядовците им, и как сме ги разбирали погрешно.
22:47 27.12.2025
10 Хасковски каунь
Няма да имат вече притеснение за Украйна.
22:57 27.12.2025
11 Да,бе
23:02 27.12.2025
12 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #8 от "Мартин":До наса.и.ране!
23:03 27.12.2025
13 Буданов е астролог
Обаче май планът на Путин е да спре америанската помощ, но денацификацията да с ипродължи.
23:06 27.12.2025
14 Имаме коментар
Буданов, какво стана с онези специално подготвени и обучени мега-турбо-барети-тюблени и т.н., ойто отидоха с едни хеликоптери/вертолети да изгонват 60-те руснака от Покровск? Писаха го всички правителствени медии в Евроатлантида, но после забравиха за "успешната мисия"
Както забравиха медиите за Курската офанзива. Нали беще невероятно успешна и щяхте да омбеняте територии с Путин?
Обменяте трупове в съотношение 1000:30 - великаните от НАТО, ха-ха-ха.
23:11 27.12.2025
15 Гошо
И така, ново потвърждение на старата истина ,че винаги първото предложение на Русия е най доброто
Коментиран от #17
23:16 27.12.2025
16 БАРС
23:17 27.12.2025
17 Ами
До коментар #15 от "Гошо":Русия ви предложи преди година и половина да заживеете в Русия.
Коментиран от #20
23:22 27.12.2025
18 Еееех, Кирчо, Кирчо!?
23:27 27.12.2025
19 Перо
23:28 27.12.2025
20 Гошо
До коментар #17 от "Ами":А ти къде мислиш че прекарва 3-4 месеца от годината ? А що се касае за взимането на постоянно местожителство в Русия от българи ,това хич не е проста работа
23:29 27.12.2025