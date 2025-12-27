Кирил Буданов: Февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятният период за постигане на мир

Февруари 2026 г. може да бъде най-благоприятният период за постигане на мир, заяви Кирил Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната, в интервю пред „Суспилна“.

„Това е, според изчисленията, най-благоприятният период както за Русия, така и за Украйна, за да постигнат каквото и да било. Това се дължи на военната активност, отоплителния сезон и т.н. Има много други фактори. Просто ви го давам като заключение“, обясни той.

Говорейки за териториалния въпрос, Буданов отбеляза, че е против отказването от земя.

„Спомнете си отново какво ви казах: компромис не е, когато единият е доволен, а другият е разстроен. Той е, когато и двамата са разстроени. Това е компромис“, заключи той.

Според постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, споразумение в Украйна е възможно в рамките на следващите 90 дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще бъде домакин на украинския президент Володимир Зеленски на 28 декември, смята, че има „добър шанс“ за постигане на мирно споразумение по време на тази среща.