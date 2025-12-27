Новини
Украинското бюро за борба с корупцията обискира Върховната рада и офиса на партията „Слуга на народа“
  Тема: Украйна

Украинското бюро за борба с корупцията обискира Върховната рада и офиса на партията „Слуга на народа“

27 Декември, 2025 22:29, обновена 27 Декември, 2025 22:41

Местни медии съобщават за разкрита схема за раздаване на пари в пликове при "правилно" гласуване

Украинското бюро за борба с корупцията обискира Върховната рада и офиса на партията „Слуга на народа“ - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинското бюро за борба с корупцията извърши претърсвания на Върховната рада и офиса на партията „Слуга на народа“.

Сред лицата във фокуса на органите беше депутатът Юрий Кисил, „близък приятел“ на Володимир Зеленски. Той и двама други членове на управляващата партия са заподозрени в корупция. Разследващите твърдят, че са получили подкупи за „правилни“ гласове в парламента.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна извърши претърсвания на Върховната рада, съобщава Strana.ua. Разследващи действия са проведени и в конгресно-изложбения център „Парков“, където се намира офисът на управляващата партия „Слуга на народа“.

Според изданието, служители на НАБУ са влезли в правителствения район на Киев следобед на 27 декември. Самата агенция обвини Службата за държавна сигурност в съпротива срещу разследващите действия. НАБУ обясни, че просто са проверили хората, които представителите на бюрото за борба с корупцията са довели като свидетели, и след това са допуснали всички в квартала.

Първоначално медиите съобщиха, че се извършват претърсвания в домовете на Юрий Кисел и Юрий Корявченков (известен като Юзик), депутати от партията „Слуга на народа“ и „близки приятели“ на президента Володимир Зеленски. Впоследствие НАБУ заяви, че не извършва претърсвания в дома на Корявченков, но не отрече съобщенията за претърсвания в дома на Кисел.

Според депутата от Върховната рада Олексий Гончаренко, служителите на бюрото са разкрили схема за прехвърляне на пари „в пликове“ между представители на партията на Зеленски.

Според него сред съпартийците от управляващото движение е избухнала паника и много от тях са започнали да сътрудничат на НАБУ. Самото Бюро за борба с корупцията заяви, че заподозрените са гласували, както са поискали техните „клиенти“.

„Според разследването, членовете на групата систематично са получавали незаконни облаги за гласуване във Върховната рада на Украйна“, се казва в изявлението на агенцията.

След разследването трима депутати от Радата от партията „Слуга на народа“ са обвинени в корупция: самият Кисил, Евгений Пивоваров и Игор Негулевски, съобщи украинското издание „Огледало на седвицата“, позовавайки се на източници. Според агенцията Корявченков вече е напуснал страната.

Партията „Европейска солидарност“ на бившия украински президент Петро Порошенко вече обяви, че парламентаристите, замесени в новия случай, трябва да подадат оставка.

„Преди седем години Володимир Зеленски дойде на власт под лозунгите за борба с корупцията. Именно под тези лозунги той донесе монопол в парламента – своите приятели, партньори и съюзници от „Квартал 95“. През тези години президентът и екипът му последователно прехвърляха отговорността за собствените си провали върху своите предшественици и чрез мрежа от Telegram канали и фалшиви новини клеймяха всички, които не бяха част от техния „млад екип“, като „корумпирани“, заяви партията.

„Последните обиски в парламента разкриха това, което отдавна се обсъжда: пликове, подкупване на депутати, организирани престъпни схеми.“ „Заподозрени са най-близките приятели на президента“, подчерта „Европейска солидарност“.

Партията е уверена, че заподозрените не биха могли да действат самостоятелно без „политическо прикритие и санкция отгоре“.

На 20 декември „Огледало на седмицата“ съобщи, че антикорупционните агенции подготвят „нов удар по вътрешния кръг на Зеленски“. Според информирани източници НАБУ е подслушвала офиса на депутата Кисил в продължение на две години.

„Записани са поверителни контакти не само с неговия близък приятел, бивш първи помощник на президента, Сергий Шефир, но и с много други служители. Това обаче не е всичко.“ Според източници, близки до Кисил, това се отнася до офиса, където „слугите на народа“ са получавали своите пликове“, се казва в статията.

Strana.ua по-рано описа Сергий Шефир като „ключова фигура“ в усилията на украинските власти да запазят системата след корупционния скандал, който доведе до оставката на ръководителя на президентската администрация Андрий Ермак и напускането на бизнесмена Тимур Миндич, известен като „портфейла на Зеленски“.

„Шефир сега е на мястото на Миндич“. Ермак по същество никога не е напускал и продължава да ръководи процесите, въпреки че сега му става все по-трудно – системата бавно се разпада, а същите служители по сигурността са предпазливи и си пазят гърба. Но Зеленски и неговият близък кръг правят опити да „запазят всичко както беше преди корупционния скандал“, каза източник пред изданието.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винету

    33 0 Отговор
    Накъдето отива Зеленото, ние от там се връщаме.

    Коментиран от #8

    22:43 27.12.2025

  • 2 не може да бъде

    25 1 Отговор
    Както с разбра Зеленски ще постави пред Тръмп " червени линии"!?Това което се случва в Украйна -ако е вярна информацията -е не червена линия а направо червено платно пред бика Тръмп -ще набоде на рогата платното в комплект със Зеленски и линиите му!?

    22:46 27.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    25 0 Отговор
    Ааа Путин е виновен! Тамън преди Зельо да иде при Тръмп Вова му е скроил номер и го е натопил - нали така :)

    22:48 27.12.2025

  • 4 ?????

    23 0 Отговор
    Преди срещата с Тръмп напомнят на Зеленски че всяка жаба трябва да си знае гьола.
    А иначе тва е абсолютна загуба на суверенитет.
    В държавата има служби които изпълняват политически поръчки на чужди държави(макар и да се смятат съюзници) когато на тях им потрябва.

    22:55 27.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Слугата Зеленски кога ще бъде арестуван?

    22:58 27.12.2025

  • 6 Пурко

    13 0 Отговор
    Слуги трябват на народа а не господари.

    22:59 27.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъхъ

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Винету":

    Тръмп се е захванал сериозно, както със украинската свинщина, така също и с бг соросоиди! Костовистките подлоги, напълно са загубили човешки облик, обликалят турските капища, с надеждата някой да гласува за ппдб/ЛГБТ!

    23:03 27.12.2025

  • 9 Зеля

    15 0 Отговор
    Белото и корупцията са ми в кръвта

    23:04 27.12.2025

  • 10 Механик

    18 0 Отговор
    Всичко това на фона на "преговорите между Зели и САЩ??? Мислите ли, че е случайно?
    Американците ги сготвиха тия. На бавен огън, много пушек и обилно в BBQ-сос.
    Американците винаги действат така.
    Зели специално се пригатвя в кисело ЗЕЛИ и в собствен соус.
    Гледайте какво ще става!

    23:04 27.12.2025

  • 11 Смешник

    15 0 Отговор
    Ето Зелю взе да се опъва на мирния план на Тръмп и започнаха да излизат компроматите в корупция

    23:05 27.12.2025

  • 12 Чуй чуй

    17 0 Отговор
    Време е Клоуна да падне от клона, линча му е сигурен.

    23:06 27.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 зельонския слуга на урсула

    11 0 Отговор
    опаааа

    23:14 27.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атлантик

    10 0 Отговор
    Наркомана , тъкмо начерта червените линии и какво стана.
    Каква я мислите , каква стана.

    23:18 27.12.2025

  • 19 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    Краварите отлично знаят, че бандерия е най-корумпираното блато на света, с тая агенция могат да извиват рацете на надрусеняка колкото си искат. Не са рекли не са намерили корупция...само прябва да оповестят фактите

    23:18 27.12.2025

  • 20 Тома

    7 0 Отговор
    Гледам, че под това инфо тъППопитеците са в ступор...
    Чакат указания от Централата на Биг Брадър Кокорадър.

    23:23 27.12.2025

  • 21 Гост

    5 0 Отговор
    Опааа! Боц!

    23:24 27.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 НАБУ

    8 0 Отговор
    Украинското бюро за борба с корупцията ...е Американски проект...!
    Така,че...не се чудете ...!

    23:30 27.12.2025

  • 24 Тома

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Пиленце, Украйна се управлява през Борис Джонсън, защо си забравил този факт?
    Защо виждаш говорещата глава Зеленски като президент на суверенна страна?
    Мозъчни проблеми или просто жълто паве по главицата?

    23:32 27.12.2025

  • 25 УРСУЛАНСКА МЕГА КОРУПЦИЯ

    8 0 Отговор
    ЗА НЯКОЙ ДА Е ИЗНЕНАДА ?? ТАЯ ДЪРЖАВА ,ЦЯЛАТА Е ПРОПИТА ОТ КОРУРЦИЯ ОЩЕ МН ПРЕДИ ВОЙНАТА . НА ХОРАТА ИМ БЕШЕ ПИСНАЛО , И ГЛАСУВАХА ЗА ПАПУШЕНИЯ КЛОУН , ЗАЩОТО ОБЕЩАВАШЕ ДА СЕ ПРЕБОРИ С КОРУПЦШЯТА ! ДА
    АМА НЕ!
    ДО СЕГА НАД 50 МИЛЯРДА ОГРАБЕНИ !
    ПОЗНАЙТЕ ЗАЩО УРСУЛАНИТЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ДА СЕ ПРАВИ ОТЧЕТ!

    23:35 27.12.2025

  • 26 Кога ли?!

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Много ясно!
    Когато и в Русия гръмне такъв корупционен скандал,с хора като Миндич и Ермак,които бяха в откровено-далавераджийска схема ,начело със Зеленски...!

    23:35 27.12.2025

  • 27 Тома

    5 0 Отговор
    Утре Тръмп приема палавото зелено човече в САЩ.
    Вече вървят залагания какви ще са първите му думи към госта в началото на срещата. Повечето залагат на нещо от сорта "Ще подпишеш ли този лист или да кажа на хората ни в Киев да отворят и твоя сейф, барабар със сметките ти?".
    Да видим дали утре няма да се случат чудеса, да видим....

    23:39 27.12.2025

  • 28 Колко много истини

    5 0 Отговор
    в този сайт за един ден. Ужас. Всичко се разпадна.
    Кой ще ни защитава от Русия сега когато бащицата са го нападнали толкова злобно и гадно.

    23:40 27.12.2025

