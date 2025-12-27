Украинското бюро за борба с корупцията обискира Върховната рада и офиса на партията „Слуга на народа“

Украинското бюро за борба с корупцията извърши претърсвания на Върховната рада и офиса на партията „Слуга на народа“.

Сред лицата във фокуса на органите беше депутатът Юрий Кисил, „близък приятел“ на Володимир Зеленски. Той и двама други членове на управляващата партия са заподозрени в корупция. Разследващите твърдят, че са получили подкупи за „правилни“ гласове в парламента.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна извърши претърсвания на Върховната рада, съобщава Strana.ua. Разследващи действия са проведени и в конгресно-изложбения център „Парков“, където се намира офисът на управляващата партия „Слуга на народа“.

Според изданието, служители на НАБУ са влезли в правителствения район на Киев следобед на 27 декември. Самата агенция обвини Службата за държавна сигурност в съпротива срещу разследващите действия. НАБУ обясни, че просто са проверили хората, които представителите на бюрото за борба с корупцията са довели като свидетели, и след това са допуснали всички в квартала.

Първоначално медиите съобщиха, че се извършват претърсвания в домовете на Юрий Кисел и Юрий Корявченков (известен като Юзик), депутати от партията „Слуга на народа“ и „близки приятели“ на президента Володимир Зеленски. Впоследствие НАБУ заяви, че не извършва претърсвания в дома на Корявченков, но не отрече съобщенията за претърсвания в дома на Кисел.

Според депутата от Върховната рада Олексий Гончаренко, служителите на бюрото са разкрили схема за прехвърляне на пари „в пликове“ между представители на партията на Зеленски.

Според него сред съпартийците от управляващото движение е избухнала паника и много от тях са започнали да сътрудничат на НАБУ. Самото Бюро за борба с корупцията заяви, че заподозрените са гласували, както са поискали техните „клиенти“.

„Според разследването, членовете на групата систематично са получавали незаконни облаги за гласуване във Върховната рада на Украйна“, се казва в изявлението на агенцията.

След разследването трима депутати от Радата от партията „Слуга на народа“ са обвинени в корупция: самият Кисил, Евгений Пивоваров и Игор Негулевски, съобщи украинското издание „Огледало на седвицата“, позовавайки се на източници. Според агенцията Корявченков вече е напуснал страната.

Партията „Европейска солидарност“ на бившия украински президент Петро Порошенко вече обяви, че парламентаристите, замесени в новия случай, трябва да подадат оставка.

„Преди седем години Володимир Зеленски дойде на власт под лозунгите за борба с корупцията. Именно под тези лозунги той донесе монопол в парламента – своите приятели, партньори и съюзници от „Квартал 95“. През тези години президентът и екипът му последователно прехвърляха отговорността за собствените си провали върху своите предшественици и чрез мрежа от Telegram канали и фалшиви новини клеймяха всички, които не бяха част от техния „млад екип“, като „корумпирани“, заяви партията.

„Последните обиски в парламента разкриха това, което отдавна се обсъжда: пликове, подкупване на депутати, организирани престъпни схеми.“ „Заподозрени са най-близките приятели на президента“, подчерта „Европейска солидарност“.

Партията е уверена, че заподозрените не биха могли да действат самостоятелно без „политическо прикритие и санкция отгоре“.

На 20 декември „Огледало на седмицата“ съобщи, че антикорупционните агенции подготвят „нов удар по вътрешния кръг на Зеленски“. Според информирани източници НАБУ е подслушвала офиса на депутата Кисил в продължение на две години.

„Записани са поверителни контакти не само с неговия близък приятел, бивш първи помощник на президента, Сергий Шефир, но и с много други служители. Това обаче не е всичко.“ Според източници, близки до Кисил, това се отнася до офиса, където „слугите на народа“ са получавали своите пликове“, се казва в статията.

Strana.ua по-рано описа Сергий Шефир като „ключова фигура“ в усилията на украинските власти да запазят системата след корупционния скандал, който доведе до оставката на ръководителя на президентската администрация Андрий Ермак и напускането на бизнесмена Тимур Миндич, известен като „портфейла на Зеленски“.

„Шефир сега е на мястото на Миндич“. Ермак по същество никога не е напускал и продължава да ръководи процесите, въпреки че сега му става все по-трудно – системата бавно се разпада, а същите служители по сигурността са предпазливи и си пазят гърба. Но Зеленски и неговият близък кръг правят опити да „запазят всичко както беше преди корупционния скандал“, каза източник пред изданието.