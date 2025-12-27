Новини
Тръмп: "Зеленски не разполага с нищо, докато не го одобря"
  Тема: Украйна

27 Декември, 2025 15:45

Доналд Тръмп изрази оптимизъм за предстоящата среща със Зеленски в имението си във Флорида

Тръмп: "Зеленски не разполага с нищо, докато не го одобря" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Нищо не е решено, докато аз не го одобря", заяви американският президент Доналд Тръмп по повод предстоящата среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски, предвидена за неделя, 28 декември. Очаква се президентът на Украйна да пристигне във Флорида, където да води разговори с Тръмп за евентуално прекратяване на войната в Украйна.

Близо до споразумение?

Още новини от Украйна

Както съобщи агенция Ройтерс, Зеленски е обявил по-рано, че споразумението за сигурност между Украйна и САЩ е „почти готово“. По думите му проектът за един 20-точков план бил завършен до 90 процента. Украинският президент заяви още, че Вашингтон е предложил 15-годишно споразумение, съдържащо гаранции за сигурността на Украйна, чийто срок може да бъде удължен. Киев обаче желае по-дългосрочен ангажимент на САЩ.

Новият 20-точен план предвижда замразяване на настоящата линия на фронта. Две ключови изисквания на Москва – оттеглянето на украинските войски от източната украинска област Донбас и правно обвързващ отказ на Украйна от присъединяване към НАТО – не са включени.

В интервю с американския портал “Аксиос” украинският президент заяви и готовност да проведе референдум за мирното споразумение, но само при условие, че Русия се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни. Американската медия съобщава, че представителите на САЩ са искали по-кратък срок на потенциалното примирие.

Доналд Тръмп изрази оптимизъм за предстоящата среща със Зеленски в имението си Мар-а-Лаго във Флорида, където двамата ще проведат разговори. По думите на американския държавен глава Зеленски “скоро” ще се срещне и с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза само, че руската страна “се е съгласила да продължи диалога”.

Какво остава нерешено?

Две сериозни теми предстои да бъдат обсъдени на утрешната среща Украйна-САЩ. На първо място - “териториалните въпроси”. Администрацията на Доналд Тръмп настоява Украйна да предаде на Русия определени свои територии. Зеленски многократно е подчертавал, че това е „червена линия“ за Киев. Освен това украинският президент отново изрази опасенията си, че Москва може изобщо да откаже да преговаря. Кремъл настоява Украйна да се откаже от останалата под неин контрол територия в Донбас като предварително условие за мир. Руските сили контролират по-голямата част от Луганск и около 70% от Донецк, които са двете области, съставляващи Донбас.

Володимир Зеленски коментира преди срещата във Флорида, че ще се обсъждат и “икономически” въпроси. Вероятно става дума за някаква търговска сделка между Украйна и САЩ. По-рано тази година друга среща между лидерите на двете държави завърши със скандал, когато трябваше да се постигне консенсус за икономическото сътрудничество. То все пак стана факт по-късно.

Каква е ролята на Европа в преговорите?

Преди срещата в САЩ Зеленски заяви, че “би искал европейците също да вземат участие”, но уговорката за разговори на четири очи с Тръмп е станала твърде бързо, за да бъде организирана по-голяма среща, в която да участват и европейските лидери. “Със сигурност в близко бъдеще трябва да намерим формат, в който не само Украйна и САЩ са на масата, но и Европа”, каза Зеленски.

Европейският съюз многократно заявява в последните месеци, че преговори за мир в Европа не бива да се водят без представителството на европейските нации. “Координираме позициите си и всички в Европа трябва да сме на една и съща страна по отношение на защитата на нашия живот, независимостта и мира в Европа”, написа Зеленски в Х.

Руските атаки срещу Украйна не спират

Докато украинският държавен глава се готви за преговори за мир, Русия не спира да атакува Украйна. През изминалата нощ страната беше подложена на тежки нападения с ракети и дронове. Украинските въздушни сили съобщиха за атаки в регионите Чернигов, Николаев, Харков и Житомир. В няколко места бяха отчетени експлозии и пожари.

Столицата Киев също беше засегната. Кметът Витали Кличко съобщи за няколко експлозии в “Телеграм” и призова хората да останат в убежищата. Кличко заяви, че пет души са били ранени. Гражданска инфраструктура също е била повредена.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 С Боко

    21 8 Отговор
    са една зодия .

    15:46 27.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    26 8 Отговор
    А ние еврюмарцулите, къде сме в тестето?

    Коментиран от #37

    15:47 27.12.2025

  • 3 Факт

    15 5 Отговор
    Факт

    Коментиран от #38

    15:47 27.12.2025

  • 4 Вашето мнение

    29 10 Отговор
    Четете жълтопаветни прайдажии и умнокрасиви труженички на нпо-сорос. Четете и ривете, вашия идол се оказа една подметка.

    Коментиран от #5, #9, #21, #53

    15:48 27.12.2025

  • 5 Геро

    6 20 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #40

    15:50 27.12.2025

  • 6 Руската армия влезе в Киев и е на парад

    17 40 Отговор
    Случи се - Военния парад на Руската армия в Киев все пак се състоя 😂😁
    Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
    Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
    Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1400 дни.
    Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.

    Коментиран от #13, #14, #20, #45

    15:50 27.12.2025

  • 7 И Киев е Руски

    28 9 Отговор
    Демилитаризираната зона трябва да бъде по целия десен бряг на Днепър, чак до границите на НАТО

    Коментиран от #26

    15:50 27.12.2025

  • 8 Механик

    39 8 Отговор
    Зели НЕМА карти. Няма кьорава карта. НЕ-МА!
    Зели е като ония глезачета дето се търкалят по пода в магазина и реват "Искам, искам, паааа! Ти си лоша майка! Не тъ обичам повечееее!"

    Коментиран от #15, #16

    15:51 27.12.2025

  • 9 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    14 28 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    1% за една година.Минус 300 000 руснака.

    15:52 27.12.2025

  • 10 Зелени пак се е

    28 8 Отговор
    нашмъркал и халюцинира.

    15:52 27.12.2025

  • 11 404

    32 6 Отговор
    Губещата
    страна няма право да диктува условията на капитулацията си. Само Русия запазва това право

    15:52 27.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 👏👏👏👏👏

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    😂😂😂😂😂

    15:53 27.12.2025

  • 16 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    10 25 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Премери ли ги?

    15:53 27.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Украинският държавен глава

    27 8 Отговор
    Зеленски е нелегитимен.
    Прекратяване на военните действия няма да има.
    А так и те ще продължат.
    А според приближените медии на евролидерите настъплението на украинската армия към полската граница ще продължи смело и отговорно.
    Станахте за смях да ни занимавате сутрин обед и вечер с един полуразложен труп.

    15:53 27.12.2025

  • 19 Репортер

    17 4 Отговор
    Идеална снимка. По изключение, този път сте уцелили десятката с нея.

    Коментиран от #23

    15:55 27.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай Сорос

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Вашият император се оказа хомо педофил

    15:55 27.12.2025

  • 22 ?????

    17 4 Отговор
    Що ни преразказвате преразкази на Дойче Велле?
    Ето го оригинала - Trump to POLITICO: Zelenskyy ‘doesn’t have anything until I approve it’

    15:57 27.12.2025

  • 23 Кухоглава копейка

    9 21 Отговор

    До коментар #19 от "Репортер":

    Аз искам снимка от бункера на Путин!

    Коментиран от #39, #77

    15:57 27.12.2025

  • 24 Господин зеленски

    20 5 Отговор
    не разполага дори със...... себе си. .

    Коментиран от #35

    15:57 27.12.2025

  • 25 И Киев е Руски

    23 9 Отговор
    Как така зелИнски не разполага с нищо.А златните бидета чИИ са

    Коментиран от #32

    15:57 27.12.2025

  • 26 Хи,хи,хи...

    7 27 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Когато е съществувала Киевска Рус, там където сега е Украйна, никой не е чувал за блатните твари. Сега действат като кукувици в чуждо гнездо. А Киев не е руски и никога няма да бъде. По-скоро ще четем за Китайската Рус. Скоро.....?!

    15:58 27.12.2025

  • 27 искам искам само това знае наркоманчето

    21 5 Отговор
    на снимката зелю седи малко като наакаано дете и реве че искал нещо , искам бе .. искам... искам ама няма му казва бай дончо ха ха ха

    15:59 27.12.2025

  • 28 Антитрол

    5 22 Отговор

    До коментар #20 от "Викам така стотина комунета":

    И аз така казвам. Както на руския парад в Киев ,стотици оковани руски орки с вериги дефилират на централния площад на Украинската столица. Разпасани и разплакани. Но къде да намерим стотина подобни комунета? Те виреят само в Интернет на живо жив комуняга и путинофил не се показва

    15:59 27.12.2025

  • 29 Защо се изтри ком.13

    6 17 Отговор
    От видеото от парада на руските орки в Киев ааа

    16:00 27.12.2025

  • 30 минаващия

    21 6 Отговор
    Зеленият пак ще се появи облечен като енорийски свещеник , пак ще проси , както винаги и накрая - едно голямо Нищо ! Смъркачът тъй и не разбра , че без Путин на масата за преговори - нищо няма да се получи .

    Коментиран от #41

    16:00 27.12.2025

  • 31 И Киев е Руски

    12 8 Отговор
    ДжелязкоФ спокоен съм и чакам Русия да изплати репарациите за да шибна и джакузи на открито

    16:00 27.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Светът

    8 1 Отговор
    отива на кино с такива деменциялни управници!

    16:02 27.12.2025

  • 34 Защо се изтри ком.13

    4 17 Отговор
    От пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1400 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са защото са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефинират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на нссилие,излъчва се от много световни телевизии

    16:04 27.12.2025

  • 35 Може,

    7 17 Отговор

    До коментар #24 от "Господин зеленски":

    Но разполага с народа си. А май скоро Путйя ще играе главния герой от романа на Майн Рид? Заглавието му е:Конникът без глава.

    16:05 27.12.2025

  • 36 Патравата руска армия

    9 16 Отговор
    Патравите превзеха ли Купянск ? Хвалеха се на Тръмп ,че са го привзели , а ги размазаха от бой там
    Те са толкова патрави тия ,че трябва нещо да излъжат за да се похвалят

    16:05 27.12.2025

  • 37 ФАКТ

    6 21 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Елон Мъск е като клошар в сравнение с олигофрена педофил Путлер.

    16:05 27.12.2025

  • 38 ИЗУМЕН СЪМ

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Как можа такава велика нация да си избере за Президент такъв палячо!

    16:06 27.12.2025

  • 39 Пипи

    2 10 Отговор

    До коментар #23 от "Кухоглава копейка":

    Сакън! Недей! Ще ни съдят за разглеждане на nedoфилски изображения

    16:07 27.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 всъщност

    15 6 Отговор

    До коментар #30 от "минаващия":

    В Щатите ще му го напомнят на смъркача , няма да му се размине и този път .

    16:08 27.12.2025

  • 42 Срам

    3 2 Отговор
    Още 11 месеца….

    16:09 27.12.2025

  • 43 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 15 Отговор
    Копейките да пишат коментари

    16:09 27.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руски срам путинистки

    6 16 Отговор

    До коментар #6 от "Руската армия влезе в Киев и е на парад":

    📌След 18 дни пълномащабна война с Русия ще се равнява на продължителността на Великата съветска война (Втората световна война).

    Великата съветска война е продължила 1418 дни.

    „Войната в Украйна“ вече е продължила 1400.

    На 1400-ия ден от Великата съветска война съветската армия се приближава до Берлин и започва щурма.

    На 1400-ия ден от Великата съветска война Путин губи Купянск.

    ✍️ Всичко върви ли по план нали скъсани копеи от бунища и сметища?

    /

    Коментиран от #48, #67

    16:12 27.12.2025

  • 46 Култ към личността на Зеленски

    14 4 Отговор
    В този сайт над 70% от "статиите" пуснати днес имат включват името "Зеленски".

    16:14 27.12.2025

  • 47 Споредмен

    3 15 Отговор
    Хвалипръцкото Тръмп твърде много се надценява... Зеленски ще му отреже квитанциите ,ако продължава да наглее.

    Коментиран от #49, #65

    16:15 27.12.2025

  • 48 Без Съюзниците

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Руски срам путинистки":

    така се получава.

    Коментиран от #50

    16:16 27.12.2025

  • 49 Ще спре военната и материална помощ

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "Споредмен":

    от Украйна за САЩ?
    Кога за последен път се прегледа?

    16:17 27.12.2025

  • 50 Пропуснал си вземане на лекарствата

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Без Съюзниците":

    след обяд.

    Коментиран от #70

    16:18 27.12.2025

  • 51 Нека дъртите впиянчени русофоби

    13 3 Отговор
    си мислят, че от зеления наркоман зависи нещо.
    Живеенето в паралелен свят е полезно за шизитата.

    16:20 27.12.2025

  • 52 Те 4 години

    1 3 Отговор
    не можаха да намерят мир, че сега оранжевия папагал ще намери.

    16:25 27.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Плешива първопричина

    3 5 Отговор
    Тръмлер се бори усилено с путлер за позицията на световно нищожество. Кой от тия идиоти е по-голямо нищожество? Гладувайте сега.

    Коментиран от #56, #57, #58

    16:34 27.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 абе

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Плешива първопричина":

    Даваме първо място на теб! Поздравления!

    16:38 27.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Кирил

    3 4 Отговор
    И Хитлер се е мислил за всемогъщ, обаче историята му я знаем. Сащ при Тръмп също се мислят за всемогъщи.
    Слава на Украйна

    Коментиран от #61

    16:39 27.12.2025

  • 60 Факт

    5 1 Отговор
    Ние всички ще вивеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако на картата няма държава наречена Украйна!

    16:40 27.12.2025

  • 61 Зевалда

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "Кирил":

    Нацистка УкрайнаНаБоклука на историята!

    16:41 27.12.2025

  • 62 Герги

    4 1 Отговор
    Хубавото тук е, че Тръмп е скромен..

    16:41 27.12.2025

  • 63 Хм...

    5 2 Отговор
    След съгласуване с приятелчето путин ли?

    16:41 27.12.2025

  • 64 Бени Пича

    5 4 Отговор
    Факт, Зеленски никога с нищо не е разполагал освен искания и претенции.
    Факт, Зеленски никога не е бил определящ фактор в настоящия конфликт, освен да бъде посредник на други Фактори.
    Факт, Зеленски никога не е действал като президент на украинския народ, а по-скоро като пощальон между Русия и западните му господари.
    Бени Пича форевър!!!!

    16:41 27.12.2025

  • 65 Целва

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Споредмен":

    Соросе, ти ли си?

    16:42 27.12.2025

  • 66 Викам така стотина комунета

    4 3 Отговор
    Да ги поизбессим по случай влизането на България в еврозоната така малко.

    Коментиран от #76

    16:43 27.12.2025

  • 67 Лило

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Руски срам путинистки":

    Украйна не държава а територия на алчни и садистични терористи!

    16:44 27.12.2025

  • 68 Хи хи

    5 3 Отговор
    Какъв удобен повод маленкий зеля да излиже подметките на тръмпи, и да получи празно потупване по рамото в замяна !!!

    16:45 27.12.2025

  • 69 А пък

    4 4 Отговор
    рускитеСвине си мрат в Донбас 4 години.

    16:46 27.12.2025

  • 70 ще си събираш

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пропуснал си вземане на лекарствата":

    кар ан тийте

    16:47 27.12.2025

  • 71 !!!?

    5 4 Отговор
    Изтормозените Копейки се надяват Тръмп да спаси кръволока Путлер да не последва съдбата на Хитлер...!!!?

    Коментиран от #74

    16:48 27.12.2025

  • 72 ти да видиш

    3 5 Отговор
    Корец за зеленияпор!

    16:49 27.12.2025

  • 73 И все пак

    4 5 Отговор
    Дончо требва лично да връчи белия байряк на Зелю....

    16:50 27.12.2025

  • 74 Хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #71 от "!!!?":

    Той и на тебе ще ти изпие кръвчицата като дойде, както казаха маленкий зеля и нато !!

    16:53 27.12.2025

  • 75 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор
    Тръмп не може да спаси Хяско.

    16:54 27.12.2025

  • 76 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Викам така стотина комунета":

    То може и тебе да пообесим, щото не може да нямаш някое комуне в родата !!

    16:55 27.12.2025

  • 77 Пустиня(к)

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кухоглава копейка":

    Че оди му напраи, бе, убав! Ма си земи и памперсите, ше ти требват!😎

    16:57 27.12.2025

  • 78 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейката му гладна.

    Коментиран от #88

    17:00 27.12.2025

  • 79 Гръм и мълнии

    3 1 Отговор
    И какво се оказа?...че Украйна е просто стока,която трябва да се спазари.

    Коментиран от #86

    17:00 27.12.2025

  • 80 Владимир Путин офишъл

    3 1 Отговор
    И6@л съм ва

    17:01 27.12.2025

  • 81 Театър "Сълза и смях 🎭"

    3 2 Отговор
    Не може да не се признае,че Зеленски е артист. Въпреки ,че знае,как ще завърши СВО, продължава да играе ролята на жертва патриот.

    17:03 27.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Биляна

    2 3 Отговор
    До всички които са на страната на нацисткаУкрайна - мешките и към фронта - в България никой не ви ще!

    Коментиран от #85, #89

    17:05 27.12.2025

  • 84 Тръмп да дава оръжия

    1 1 Отговор
    За избиването на путинисти, пък да говори каквото си ще.

    17:10 27.12.2025

  • 85 Билянчо

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Биляна":

    Щото българските русофили са отдавна в окопите, да не верваш.

    17:11 27.12.2025

  • 86 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Гръм и мълнии":

    Тая "стока" изби над 1,2 милиона путинисти.

    17:12 27.12.2025

  • 87 Икономист

    2 1 Отговор
    Хубавото е че янките вместо редки земни минерали ще получат от Осрайна само редки ...на 😂😂😂 .Къде го чукаш ,къде се пука !

    17:14 27.12.2025

  • 88 Пастор Илиан Илиин х.ц.Ветил

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Последния Софиянец":

    Мартине ,сокай бибека и си трайкай !

    17:15 27.12.2025

  • 89 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Биляна":

    Тук сме заради такива като теб.

    17:25 27.12.2025