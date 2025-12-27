Тръмп: "Зеленски не разполага с нищо, докато не го одобря"

"Нищо не е решено, докато аз не го одобря", заяви американският президент Доналд Тръмп по повод предстоящата среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски, предвидена за неделя, 28 декември. Очаква се президентът на Украйна да пристигне във Флорида, където да води разговори с Тръмп за евентуално прекратяване на войната в Украйна.

Близо до споразумение?

Както съобщи агенция Ройтерс, Зеленски е обявил по-рано, че споразумението за сигурност между Украйна и САЩ е „почти готово“. По думите му проектът за един 20-точков план бил завършен до 90 процента. Украинският президент заяви още, че Вашингтон е предложил 15-годишно споразумение, съдържащо гаранции за сигурността на Украйна, чийто срок може да бъде удължен. Киев обаче желае по-дългосрочен ангажимент на САЩ.

Новият 20-точен план предвижда замразяване на настоящата линия на фронта. Две ключови изисквания на Москва – оттеглянето на украинските войски от източната украинска област Донбас и правно обвързващ отказ на Украйна от присъединяване към НАТО – не са включени.

В интервю с американския портал “Аксиос” украинският президент заяви и готовност да проведе референдум за мирното споразумение, но само при условие, че Русия се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни. Американската медия съобщава, че представителите на САЩ са искали по-кратък срок на потенциалното примирие.

Доналд Тръмп изрази оптимизъм за предстоящата среща със Зеленски в имението си Мар-а-Лаго във Флорида, където двамата ще проведат разговори. По думите на американския държавен глава Зеленски “скоро” ще се срещне и с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза само, че руската страна “се е съгласила да продължи диалога”.

Какво остава нерешено?

Две сериозни теми предстои да бъдат обсъдени на утрешната среща Украйна-САЩ. На първо място - “териториалните въпроси”. Администрацията на Доналд Тръмп настоява Украйна да предаде на Русия определени свои територии. Зеленски многократно е подчертавал, че това е „червена линия“ за Киев. Освен това украинският президент отново изрази опасенията си, че Москва може изобщо да откаже да преговаря. Кремъл настоява Украйна да се откаже от останалата под неин контрол територия в Донбас като предварително условие за мир. Руските сили контролират по-голямата част от Луганск и около 70% от Донецк, които са двете области, съставляващи Донбас.

Володимир Зеленски коментира преди срещата във Флорида, че ще се обсъждат и “икономически” въпроси. Вероятно става дума за някаква търговска сделка между Украйна и САЩ. По-рано тази година друга среща между лидерите на двете държави завърши със скандал, когато трябваше да се постигне консенсус за икономическото сътрудничество. То все пак стана факт по-късно.

Каква е ролята на Европа в преговорите?

Преди срещата в САЩ Зеленски заяви, че “би искал европейците също да вземат участие”, но уговорката за разговори на четири очи с Тръмп е станала твърде бързо, за да бъде организирана по-голяма среща, в която да участват и европейските лидери. “Със сигурност в близко бъдеще трябва да намерим формат, в който не само Украйна и САЩ са на масата, но и Европа”, каза Зеленски.

Европейският съюз многократно заявява в последните месеци, че преговори за мир в Европа не бива да се водят без представителството на европейските нации. “Координираме позициите си и всички в Европа трябва да сме на една и съща страна по отношение на защитата на нашия живот, независимостта и мира в Европа”, написа Зеленски в Х.

Руските атаки срещу Украйна не спират

Докато украинският държавен глава се готви за преговори за мир, Русия не спира да атакува Украйна. През изминалата нощ страната беше подложена на тежки нападения с ракети и дронове. Украинските въздушни сили съобщиха за атаки в регионите Чернигов, Николаев, Харков и Житомир. В няколко места бяха отчетени експлозии и пожари.

Столицата Киев също беше засегната. Кметът Витали Кличко съобщи за няколко експлозии в “Телеграм” и призова хората да останат в убежищата. Кличко заяви, че пет души са били ранени. Гражданска инфраструктура също е била повредена.