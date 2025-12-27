Новини
България »
София »
Със специално светлинно шоу откриха ски сезона в Боровец (ВИДЕО)

27 Декември, 2025 22:43 634 5

  • боровец-
  • ски сезон-
  • откриване-
  • шоу

Тази година курортът чества 130 години от създаването си

Със специално светлинно шоу откриха ски сезона в Боровец (ВИДЕО) - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пищно светлинно и факелно шоу озари пистите на ски курорта Боровец по случай откриването на ски сезон 2025/26. От рано сутринта в подножието на пистите пред хотел "Рила" бяха организирани редица спортни активност, разнообразна музикална програма, безплатна скара и топли напитки.

Тази година най-старият зимен курорт в България отбелязва 130 години от своето създаване. Началото е поставено през 1896 г., когато мястото е известно като Чамкория и служи като лятна резиденция и ловно убежище на българските царе.

С времето малкото планинско селище се превръща в символ на организирания туризъм у нас. Първите хижи, алеи и вили дават тласък на развитието му, а през XX век Боровец постепенно се утвърждава като център на зимните спортове. Именно тук се зараждат традициите в ски спорта, които по-късно издигат курорта до международно признание.

Дневната карта за сезона е на цена от 105,61 лв / 54 EUR. За младежи до 22 години и възрастни над 65-години - 43 EUR, а за цеда между 7 и 13 години - 32 EUR.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    3 0 Отговор
    НЕЗНАМ КАКВО ШОУ, НО ЦЕНИТЕ СА ЧУДОВИЩНИ.ТОВА Е ВЪРХА НА НАГЛОСТТА.САМО ЗА ЕДНО ДЕТЕ НА ДЕН Е ОТ 35 ДО 38 ЕВРО. СТРАШНО ИСКАТ ДА ЗАБОГАТЕЯТ САМО ЗА ЕДИН СЕЗОН?! ТИПИЧНО БЪЛГАРСКАТА ЦИГАНИЯ. 🤕🙄🤔😠🇧🇬

    Коментиран от #3

    22:54 27.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Они, батките мутряги, почнале да гърмът и напраили светлинно шоу.

    22:54 27.12.2025

  • 3 Хаа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Ски курортите може би повече от 15г. не са достъпни за средния клас българи. Не може да искаш да караш 4-5 дена и да ти вземат 500 лв, а това е само базата,а да взимаш заплата 2-2500 лв. Основно се издържат от туристите, които повечето случаи са бедни като нас.

    23:15 27.12.2025

  • 4 Баш Хайдутин и действащ комунист

    2 0 Отговор
    Комунистическите чеда пируват!!!

    23:28 27.12.2025

  • 5 Пешо Кюстендилецо

    1 0 Отговор
    Начи я да се качим на Боровец да ме одерат от пари, да умрем от студ и да паднем да си строшим я некой крак я некоя рака я главата като Шумахер и после инвалид?! Па това кой ойде там е директно за у лудницата. Това не мое а си нормален.

    23:40 27.12.2025

