Със специално светлинно шоу откриха ски сезона в Боровец (ВИДЕО)

Пищно светлинно и факелно шоу озари пистите на ски курорта Боровец по случай откриването на ски сезон 2025/26. От рано сутринта в подножието на пистите пред хотел "Рила" бяха организирани редица спортни активност, разнообразна музикална програма, безплатна скара и топли напитки.

Тази година най-старият зимен курорт в България отбелязва 130 години от своето създаване. Началото е поставено през 1896 г., когато мястото е известно като Чамкория и служи като лятна резиденция и ловно убежище на българските царе.

С времето малкото планинско селище се превръща в символ на организирания туризъм у нас. Първите хижи, алеи и вили дават тласък на развитието му, а през XX век Боровец постепенно се утвърждава като център на зимните спортове. Именно тук се зараждат традициите в ски спорта, които по-късно издигат курорта до международно признание.

Дневната карта за сезона е на цена от 105,61 лв / 54 EUR. За младежи до 22 години и възрастни над 65-години - 43 EUR, а за цеда между 7 и 13 години - 32 EUR.