Земетресение с магнитуд 7 беше отчетено край бреговете на Тайван

27 Декември, 2025 18:19 576 4

Националната пожарна служба каза, че се извършва оценка на щетите

Земетресение с магнитуд 7 беше отчетено край бреговете на Тайван - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Мария Атанасова

Земетресение с магнитуд 7 бе отчетено край бреговете на Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от световните агенции, предаде БТА.

Епицентърът на труса е бил на 63 километра югоизточно от пристанищния град Килун, в който живеят около 397 хиляди души, и на дълбочина от 73 километра.

Към момента няма информация за пострадали или разрушения и не е обявена заплаха от цунами.

Трусът е бил усетен в цялата северна част на Тайван и разтърси сградите в столицата Тайпе, каза местната администрация и посочи, че е възможно да има леки щети.

Кметството на Тайпе заяви, че непосредствено след труса не са били отчетени сериозни щети.

Повече от 3000 домакинства в град Илан, който се намира на около 32 километра от епицентъра на земетресението, са останали без ток за кратко, съобщи Тайванската енергийна компания.

Тайван се намира в близост до пресечната точка на две тектонични плочи и там често се случват земетресения, отбелязва Ройтерс.

Повече 100 души загинаха през 2016 г. при земетресение в южната част на Тайван, а през 1999 г. земетресение с магнитуд 7,3 отне живота на над 2000 души.


Тайван
