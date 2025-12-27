Илон Мъск: Брюксел вече не е белгийски

Илон Мъск написа в собствената си социална мрежа "Екс", че "Брюксел вече не е белгийски", като се позова на данни на белгийската крайна десница, съобщиха местни медии. Повод за неговото твърдение е информация, представена в сайт, създаден от крайнодясната белгийска партия "Вламс Беланг", предаде БТА.
В сайта се посочва, че "почти три от четири новородени деца" в белгийската столица са от неевропейски произход. Медиите отбелязват, че данните в сайта не водят пряко към подобен извод. Сайтът е бил създаден от крайнодясната партия преди пет години и обобщава данни за убежището и миграцията в страната. Според "Вламс Беланг" подобен сайт е необходим, защото в страната липсва достатъчно ясна и достъпна информация за миграцията.
Пояснява се, че първоначално твърдението е било разпространено от австралийския предприемач от ливански произход Марио Ноуфал и е свързано с броя на имигрантите, пристигнали в Белгия по силата на законодателството за събиране на семейства.
Белгийските медии отбелязват, че Мъск от години взима отношение по въпроса с миграцията и настоява, че левите политици използват имигрантите, за да привличат повече избиратели, зависими от правителствата, а това подкопава демокрацията. Наскоро той написа, че "Европа скоро вече няма да бъде Европа", ако раждаемостта не се повиши и ако не бъде предприето масово връщане на мигранти.
1 Педофила милиционер
Коментиран от #4, #6, #40, #43
19:50 27.12.2025
2 съгласен съм
19:50 27.12.2025
3 Българин
19:51 27.12.2025
4 ФАКТ
До коментар #1 от "Педофила милиционер":Даже и руснаците не са толкова прости колкото милиционера.
19:51 27.12.2025
5 бою циганина
19:52 27.12.2025
6 И наркомана
До коментар #1 от "Педофила милиционер":бе е украинец.
Коментиран от #7
19:53 27.12.2025
7 И наркомана
До коментар #6 от "И наркомана":НЕ е украинец.
19:54 27.12.2025
8 анонимен
19:55 27.12.2025
9 Феникс
Коментиран от #42
19:56 27.12.2025
10 ДрайвингПлежър
Дано най-накрая имаме свободна държава след края на фашисткия "съюз"!
19:56 27.12.2025
11 Соваж бейби
19:59 27.12.2025
12 Този сайт е изкукуригал
Накъде отива европейският съюз с това умно управление и валсът едно напред а две...... назад.
20:00 27.12.2025
13 бългийците
20:00 27.12.2025
14 ваа
Коментиран от #15, #23, #25
20:01 27.12.2025
16 Ийт Май Дик
Коментиран от #24
20:06 27.12.2025
17 Търновец
20:07 27.12.2025
18 Цензура
Що за безумие например е това "събиране на семействата"? Домъква се незаконно някаква талибaнска пoдмaймyна и после евробюрократите доброволно и за сметка на европейските данъкоплатци докарват в Европа целият kaтyн - тъй средно към десетина пpимaта !!! Така се формират гета, където дори полиция не смее да влезе. В Берлин например тия завладяха турският квартал и не само германците, които с времето бяха свекнали с турците, но и самите турци избягаха с двеста от тая нaпaст !!!
Нигъpo-тaлибанската cгaн трябва да бъде прогонена, докато все още е възможно, няма много време. Имат си държави, чepните хора си имат цял огромен континент. Чий го дирят тука? А за тези политически продажни прeстъпници които ги докараха тук, които ги пускат, огрижват защитават - cмъpт, cмъpт и пак cмъpт. Никаква милост, никаква пощада !!!
Коментиран от #29
20:08 27.12.2025
19 Пич
Коментиран от #27
20:09 27.12.2025
20 ганев
20:10 27.12.2025
21 Предречено е
20:10 27.12.2025
22 Америка е била и ще бъде най-великата.
Коментиран от #37
20:11 27.12.2025
23 Соваж бейби
До коментар #14 от "ваа":Не си прав(а) !И аз до скоро мислих като теб,не съм расист ,ще ти кажа подробно.Тези мигранти се множи по бързо от европейците смучи социални ,живее в държавни апартаменти и се размножава спокойно с нашите пари от данъци ,не работят 90 на 100 % краде ,насилва ....затворите и те са пълни пак с техните .На всичко отгоре има претенция да ходят забулени разните им религиозни идиотизми ...Ние в Европа не сме длъжни се съобразяваме с тях разбираш ли ?Дори не можеш и да го обидиш а те ни обиждат и правят атентати .,,,Да се връщат от къде са дошли ,ти ако отидеш в мисюлманска държава нямаш права съобразяваш се с техните закони ние с каво сме им длъжни ?
20:11 27.12.2025
24 Ами
До коментар #16 от "Ийт Май Дик":Само до преди няколко години, ние бяхме мигрантите. Сега голем го вадим от както сме в ЕС и бързо забравихме как ни разстрелваха по границите. Никое човешко същество не трябва да страда заради случайността къде се е родило. Днес твоите деца можеше да са в лодките насред морето в търсене на по-добър живот.
Коментиран от #31
20:12 27.12.2025
25 Цензура
До коментар #14 от "ваа":Ами разходи се из Брюксел или Париж или Лондон или Берлин. Първо няколко нигъpa ще те турят в Стойка Г и ще ти отпорят изходящото отверстие, а после някой тaлибан ще ти тегли ножът, щото щом пускаш на ония, значи си изкълченяк, а изкълчените според тях заслужават само cмърт.
Европа е на европейците, хора, които не признават и не уважават европейските ценности нямат място тук.
Коментиран от #30
20:12 27.12.2025
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Никак няма да е лошо да се уточни колко от останалата една четвърт
имат уж европейски произход, но са от нашата югоизточна съседка...
20:12 27.12.2025
27 Само питам
До коментар #19 от "Пич":Руският национален отбор по футбол на лой игра през последните 4 години.Аз си спомням за Куба, Афганистан и още някакви талибани.
Коментиран от #34
20:12 27.12.2025
28 Хмм
20:16 27.12.2025
29 Хеми значи бензин
До коментар #18 от "Цензура":Ако стане голема война в Европа и на теб ри се наложи да бягаш нанякъде и не те пускат тогава?
Коментиран от #39
20:17 27.12.2025
31 Компетентен
До коментар #24 от "Ами":Първо - ние сме европейци и християни. Второ - не сме отивали на запад, за да грабим, колим и изнасилваме, а за да работим !!! Нима ни сравнявате с тия звeрове?
20:17 27.12.2025
32 Хахаха
Коментиран от #35
20:17 27.12.2025
33 Горски
Коментиран от #45
20:17 27.12.2025
34 Пич
До коментар #27 от "Само питам":Отгиварям - нямаш капацитет дори и да разбереш за какво се говори в статията !!! Русия не се коментира , защото ще бъде жалко и срамно за Европа !!! Русия не е превзета от негри , пакистанци , и всякакви други промати ! Явно си и беден , и не си ходил в Европа , за да видиш на място какво чудо е !!!
20:17 27.12.2025
35 Фари
До коментар #32 от "Хахаха":Ти си пъленКретен!
20:19 27.12.2025
36 Цензура
До коментар #30 от "въъ":Хахаха, пyрко, мъчиш се да бъдеш забавен - ако ме ляха окълцали талибаните как пиша? Ти явно в тоя град, дето уж ходиш, не излизаш от хотелът?
Коментиран от #38
20:19 27.12.2025
37 Гита
До коментар #22 от "Америка е била и ще бъде най-великата.":ЧичоСоросе тимли си?
20:21 27.12.2025
38 въъ
До коментар #36 от "Цензура":Амчи пращаш ме да ходя да ги видя, ама май ти не си ходил! Човешки отпадъци има и в най-цивилизованите страни, както добри хора има и в най-пропадналите. Ти лично си доказателство за поне едно от двете. Хубавото е, че процентът навсякъде е сходен и не зависи от етноса и нацията.
20:22 27.12.2025
39 Цензура
До коментар #29 от "Хеми значи бензин":Ти явно не правиш разлика между бежанец и между мигрант? А знаеш ли, че бежанецът е бежанец само в първата сигурна държава по пътя си, а не да обикаля цял свят и да си търси държавата с най-щедри социални помощи?
Коментиран от #44
20:22 27.12.2025
41 Анонимен
20:23 27.12.2025
42 Порно
До коментар #9 от "Феникс":А как се спасяват от насилствено фффосстата?
20:27 27.12.2025
43 Анонимен
До коментар #1 от "Педофила милиционер":Путин Шаломов, както и Дмитрий Медведев - Давид Ааронович Мендел и "покойния" Жириновски - Еделщайн са руски евреи както са голяма част от евреите в Израел. Зеленски е Украински евреин. Ердоган е грузински евреин както Сталин Джугашвили. Евреите управляват повечето държави по света. В САЩ са превзели Елита и бизнеса. А в други държави създадоха диктатура от свои хора. Лукашенко лидерът на Беларус не е евреин. Както и Мъдуро лидерът на Венецуела но и двамата са прости хора.
20:28 27.12.2025
44 Хеми значи бензин
До коментар #39 от "Цензура":Отиват в държава където имат роднини.Който е имал колонии да му мисли.
20:31 27.12.2025
45 Соваж бейби
До коментар #33 от "Горски":Има една статия от тази година обиколи всички канали и новини тук, щом не знаеш явно в България са пропуснали да покажат и напишат .Аз спемиално съм в шок от две години не сме ходили там и нямам намерение ако нещо не се промени политически, след тази статия и видео репортаж по телевизията търси
21 mars 2025 "Bienvenue au Belgikistan"
20:37 27.12.2025