Илон Мъск: Брюксел вече не е белгийски
Илон Мъск: Брюксел вече не е белгийски

27 Декември, 2025

Белгийските медии отбелязват, че Мъск от години взима отношение по въпроса с миграцията

Илон Мъск: Брюксел вече не е белгийски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илон Мъск написа в собствената си социална мрежа "Екс", че "Брюксел вече не е белгийски", като се позова на данни на белгийската крайна десница, съобщиха местни медии. Повод за неговото твърдение е информация, представена в сайт, създаден от крайнодясната белгийска партия "Вламс Беланг", предаде БТА.

В сайта се посочва, че "почти три от четири новородени деца" в белгийската столица са от неевропейски произход. Медиите отбелязват, че данните в сайта не водят пряко към подобен извод. Сайтът е бил създаден от крайнодясната партия преди пет години и обобщава данни за убежището и миграцията в страната. Според "Вламс Беланг" подобен сайт е необходим, защото в страната липсва достатъчно ясна и достъпна информация за миграцията.

Пояснява се, че първоначално твърдението е било разпространено от австралийския предприемач от ливански произход Марио Ноуфал и е свързано с броя на имигрантите, пристигнали в Белгия по силата на законодателството за събиране на семейства.

Белгийските медии отбелязват, че Мъск от години взима отношение по въпроса с миграцията и настоява, че левите политици използват имигрантите, за да привличат повече избиратели, зависими от правителствата, а това подкопава демокрацията. Наскоро той написа, че "Европа скоро вече няма да бъде Европа", ако раждаемостта не се повиши и ако не бъде предприето масово връщане на мигранти.


