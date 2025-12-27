Путин: Ако Украйна не иска мир, ще постигнем всичките си цели с оръжие

Предвид темпото на руската офанзива в Донбас, интересът на Москва за изтегляне на украинските въоръжени сили от тези територии е „сведен до нула“, заяви Владимир Путин на среща в командния пункт на Обединената група войски.

„Днес, съдейки по вашите доклади, съдейки по темпото, което наблюдаваме по линията на съприкосновение, нашият интерес за изтегляне на украинските военни формирования от окупираните от тях територии е фактически сведен до нула по редица причини“, каза президентът на Русия, цитиран от ТАСС.

Русия ще реши всички цели на военната операция със силата на оръжието, ако Украйна не иска мирно разрешаване, подчерта Путин.

„Виждаме, че на Запад се появиха и интелигентни хора, които препоръчват на властите в Киев да приемат достойни условия за прекратяване на конфликта и предлагат добри фундаментални условия за гарантиране на сигурността на Украйна в дългосрочен план“, добави той.

Тази вечер Путин президентът беше информиран за превземането на Димитров (украинско име: Мирноград), Артемовка и Родинско в ДНР, както и на Гуляйполе и Степногорск в Запорожка област.

Путин посети командния пункт на Съвместната група сили и изслуша доклад от началника на Генералния щаб Валери Герасимов.

Гуляйполе е град в Полоховски район на Запорожка област, на 99 км югоизточно от областния център, на 130 км от Бердянск и на 650 км от Киев.

Димитров (украинско име: Мирноград) е град в западен Донбас, в Покровски район. Счита се за източно предградие на Покровск (Красноармейск). Намира се на 50 км от Донецк. Герасимов докладва на Путин за превземането на Красноармейск на 1 декември.

Президентът беше информиран и за превземането на Родинске и Артемовка в ДНР и Степногорск в Запорожка област. Според Путин, настъплението в Запорожка област протича „на плещите на врага“.

През юни 2024 г. Путин обяви условията на Москва за прекратяване на огъня, които включваха изтеглянето на украинските войски от Донбас, Запорожката и Херсонската области. Москва също поиска признаване на тези региони и Крим като част от Русия.