Путин: Ако Украйна не иска мир, ще постигнем всичките си цели с оръжие
  Тема: Украйна

Путин: Ако Украйна не иска мир, ще постигнем всичките си цели с оръжие

27 Декември, 2025 22:09, обновена 27 Декември, 2025 22:20

Ген. Герасимов доложи на руския президент за превземането на Димитров и Гуляйполе

Путин: Ако Украйна не иска мир, ще постигнем всичките си цели с оръжие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предвид темпото на руската офанзива в Донбас, интересът на Москва за изтегляне на украинските въоръжени сили от тези територии е „сведен до нула“, заяви Владимир Путин на среща в командния пункт на Обединената група войски.

„Днес, съдейки по вашите доклади, съдейки по темпото, което наблюдаваме по линията на съприкосновение, нашият интерес за изтегляне на украинските военни формирования от окупираните от тях територии е фактически сведен до нула по редица причини“, каза президентът на Русия, цитиран от ТАСС.

Русия ще реши всички цели на военната операция със силата на оръжието, ако Украйна не иска мирно разрешаване, подчерта Путин.

„Виждаме, че на Запад се появиха и интелигентни хора, които препоръчват на властите в Киев да приемат достойни условия за прекратяване на конфликта и предлагат добри фундаментални условия за гарантиране на сигурността на Украйна в дългосрочен план“, добави той.

Тази вечер Путин президентът беше информиран за превземането на Димитров (украинско име: Мирноград), Артемовка и Родинско в ДНР, както и на Гуляйполе и Степногорск в Запорожка област.

Путин посети командния пункт на Съвместната група сили и изслуша доклад от началника на Генералния щаб Валери Герасимов.

Гуляйполе е град в Полоховски район на Запорожка област, на 99 км югоизточно от областния център, на 130 км от Бердянск и на 650 км от Киев.

Димитров (украинско име: Мирноград) е град в западен Донбас, в Покровски район. Счита се за източно предградие на Покровск (Красноармейск). Намира се на 50 км от Донецк. Герасимов докладва на Путин за превземането на Красноармейск на 1 декември.

Президентът беше информиран и за превземането на Родинске и Артемовка в ДНР и Степногорск в Запорожка област. Според Путин, настъплението в Запорожка област протича „на плещите на врага“.

През юни 2024 г. Путин обяви условията на Москва за прекратяване на огъня, които включваха изтеглянето на украинските войски от Донбас, Запорожката и Херсонската области. Москва също поиска признаване на тези региони и Крим като част от Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питам

    40 22 Отговор
    Намериха ли генерала дето уж беше превзел Купянск?

    Коментиран от #18, #106, #114

    22:22 27.12.2025

  • 3 В В.П.

    50 24 Отговор
    Зеленски е пътник !

    22:23 27.12.2025

  • 4 В В.П.

    45 22 Отговор
    Окрайната е история .

    Коментиран от #10

    22:23 27.12.2025

  • 5 Бъдеще

    50 21 Отговор
    При следващите преговори, поискай и Одеса! Щом не разбират от дума, нека си патят като слушат макрон мерц и Сие...

    22:24 27.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доктор

    32 26 Отговор
    Тоз много пожълтял .Толкова години под земята без да види слънце....

    22:25 27.12.2025

  • 8 След като 200 000 орки

    17 32 Отговор
    Отидат на концерт на Кобзон

    Коментиран от #101

    22:25 27.12.2025

  • 9 Вярно ли ???

    27 29 Отговор
    Колко блатници изби този сатрап ?
    И за какво ???
    Памперс и политик се сменят редовно !!!!
    Този мирише гадно
    На смърт
    Ще свърши като Кадафи май

    22:25 27.12.2025

  • 10 Zaхарова

    11 12 Отговор

    До коментар #4 от "В В.П.":

    Брау бе гуведо!Кефиш мЪ!

    22:26 27.12.2025

  • 11 В В.П.

    29 10 Отговор
    Преди 4 гид ,Москва искаше Киев да забрави НАТО ,Да признае руския за официален език.Да признае Крим..Днес има още 130000 км анексирани..Трябва да се признават също за част от РФ..След още 2 години,ще има още 150000 км...Анексирани +3 млн ликвидирани окропа,.

    22:28 27.12.2025

  • 12 Дудов

    27 5 Отговор
    Като не искаш мира, Никифоре- на ти секира

    22:28 27.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Папуа Нова Гвинея

    16 22 Отговор
    Авторът на статията да допълни, че обръщението на ботокса е към колективните крепостни.

    22:30 27.12.2025

  • 16 В В.П.

    21 8 Отговор
    Зеленски е Бог..Работи за руснаците .догодина щее загубил цялата територия..За сега са Крим + 130000 км..Невероятно..

    Коментиран от #19

    22:30 27.12.2025

  • 17 Даа

    7 12 Отговор
    Важно е да мрътОрките ,няма орксь няма проблем

    22:30 27.12.2025

  • 18 Хахахахаха

    16 11 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Не само го намериха ами се оказа че е жив и здрав,просто поредната укронацистка партенка.

    Коментиран от #60, #105

    22:31 27.12.2025

  • 19 Абе Копей

    12 13 Отговор

    До коментар #16 от "В В.П.":

    За теб празници няма ли

    22:32 27.12.2025

  • 20 Бегай бръже бе

    9 7 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Шма тарок

    22:32 27.12.2025

  • 21 Да бе да

    12 19 Отговор
    И с оръжие не можете бе некадърни рашиски тюфлеееееци.Вие сте неандерталците на съвремения свят .Същите се алкохолииици и некадрници сте като наще русофили.Безъби все пияни .

    22:33 27.12.2025

  • 22 Помак

    13 11 Отговор
    Дядя Вова мъи с табой !. Удри укронацистите

    22:34 27.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зеля

    11 7 Отговор
    Чакам си златното биде и си бия камшика за Хамерика.

    22:35 27.12.2025

  • 25 Костадин Костадинов

    13 8 Отговор
    Ако Украйна не иска мир - че нали вие я нападнахте бе , мушморок.

    22:35 27.12.2025

  • 26 Гориил

    10 8 Отговор
    Кремъл трябва да бъде честен , че вона на Украине е последният неядрени въоръжен конфликт, който Русия води.

    Коментиран от #34, #37

    22:36 27.12.2025

  • 27 Име

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:36 27.12.2025

  • 28 😂😂😂😂😂😂

    9 7 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Това ли коментираш с другите копейки от кфите?
    Откъде ви копаят бе бате??

    22:36 27.12.2025

  • 29 Ясно

    7 10 Отговор
    Червените ескадрони напредват по всички направления.

    Коментиран от #32

    22:36 27.12.2025

  • 30 В В.П.

    10 6 Отговор
    Първото предложение на руснаците ,винаги е най доброто..Абрхм.Линколн..

    22:36 27.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Костадин Костадинов

    11 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ясно":

    Така е. Вече 4 години побеждават.

    22:37 27.12.2025

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 9 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #44, #111

    22:37 27.12.2025

  • 34 Костадин Костадинов

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Тая пък глупост от къде я измислили

    22:38 27.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 В В.П.

    8 8 Отговор
    Зелю отива при шефа Тромп да го спасява ..Ахаха .Преди това беше при Стърмъ,Макрон ,Джорджа Шмерц ,и други шушлеци..Нещастна история..

    22:39 27.12.2025

  • 37 Нямат

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Край орските мъки ,нямат .Само разрушения са ви в главите

    22:39 27.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 В В.П.

    3 3 Отговор
    На руските им мирише на кръв .Опиянява .

    22:41 27.12.2025

  • 40 Цвете

    4 5 Отговор
    ТИ МАЙ НЕСИ СИ ПИЛ ХАПЧЕТАТА ДНЕС? ДОСТА УВЪРТАШ И ПРАВИШ ХОРАТА НА ЛУДИ С ПОВЕДЕНИЕТО СИ. ЗА КАКВО ТОГАВА СА ТЕЗИ МНОГО СРЕЩИ ПОЧТИ ВСЕКИ МЕСЕЦ И ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ, АКО ЗЕЛЕНСКИ НЕ ЖЕЛАЕШЕ ПОМИРЕНИЕ И КРАЙ НА ТОВА, КОЕТО ТИ НАПРАВИХА НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА? ПРЕСТАНИ, УМЪРСИ И ТВОЯТА СТРАНА.😠👎🤔🙄🤕💯❄️☃️

    22:41 27.12.2025

  • 41 Бегай

    8 7 Отговор
    Украйна не е искала война никога!
    Самотното джудже я нападна и си оправдава психичните проблеми чрез СВО...

    22:41 27.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дика

    9 4 Отговор
    Тия отрепки що не кажат че са превзели Киев и цяла Украйна три пъти за последната година и всички да им ръкопляскат, после още два пъти да ги превземат и да се приключва, е.ати смешните некадърници. Всеки ден едно и също, превзехме това, онова, ама ако не искат мир пак ще ги превземем.

    Коментиран от #78

    22:43 27.12.2025

  • 44 Не мога да смятам

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ама вече са

    Над 1400 Дня .

    Интересно вече и Соловьов не се притеснява ,
    Даже и пред Пучя Въшката ,
    Че вика че това е Война

    А не Спец Обосрация.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:43 27.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Цвете

    4 4 Отговор
    ТИ МАЙ НЕСИ СИ ПИЛ ХАПЧЕТАТА ДНЕС? ДОСТА УВЪРТАШ И ПРАВИШ ХОРАТА НА ЛУДИ С ПОВЕДЕНИЕТО СИ. ЗА КАКВО ТОГАВА СА ТЕЗИ МНОГО СРЕЩИ ПОЧТИ ВСЕКИ МЕСЕЦ И ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ, АКО ЗЕЛЕНСКИ НЕ ЖЕЛАЕШЕ ПОМИРЕНИЕ И КРАЙ НА ТОВА, КОЕТО ТИ НАПРАВИХА НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА? ПРЕСТАНИ, УМЪРСИ И ТВОЯТА СТРАНА.😠👎🤔🙄🤕💯❄️☃️

    22:44 27.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 безсрамно жужи

    6 3 Отговор
    каи ся тоз не е ли дебил след всичката излагация на пияната apмия ?

    22:45 27.12.2025

  • 49 ООрана държава

    5 7 Отговор
    Каквото и да правите правете го по бързо че тоя зелю източи европа, урсулите тичат на всяка прищевка пари да му носят

    22:45 27.12.2025

  • 50 Костадин Костадинов

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "В В.П.":

    Никой не е казал че ще побеждава Русия. Явно не разбраш процесите

    22:45 27.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Максим Климов

    6 2 Отговор
    Попита Путин :

    Къде изчезнаха Милион и 500 хиляди

    МОБИКИ?

    ЕСТЕСТВЕНО Тавариш ШАЛОМОВИЧ
    Не иска да отговори .

    Черните Чували в Бункера
    Не се броят .

    22:46 27.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Умрех от смех

    7 2 Отговор
    Всички руснаци мечтаят за Нова година,на Кремълската елха да висят главните шишарки на федерацията..

    22:47 27.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Смешник

    2 6 Отговор
    Тези градове отдавна са превзети просто Путин умишлено сега ги съобщава за да повлияе на решението на Тръмп след разговора му със Зеления в ненеля

    22:49 27.12.2025

  • 58 Цвете

    3 0 Отговор
    НЕ КОЕТО ТИ НАПРАВИХА ,А КОЕТО ТИ НАПРАВИ. ФАКТИ ОТНОВО СЕ ОПИТВАТ ДА ПРОБУТАТ ТЕХНИ ДУМИ. ЗАСРАМЕТЕ СЕ.

    22:49 27.12.2025

  • 59 Zеленски

    7 2 Отговор
    мазохистчето с ботокс иска още рафинерии и народ да изгуби ... тъй да бъде !

    22:50 27.12.2025

  • 60 И къде видя

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахахаха":

    Че Кузовлев че е жив и здрав .

    Ходи да му чешеш топките ли ?

    22:51 27.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Смешник

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Така както се колебае и увърта Зеления може и до Киев да стигнат

    22:52 27.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този

    1 3 Отговор
    Господин им разказа играта

    22:52 27.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Вижте го бе!

    5 2 Отговор
    Бункера хлебарка.

    22:54 27.12.2025

  • 70 Путин

    0 3 Отговор
    Или ще ми даваш, или ще те е. A😀

    22:54 27.12.2025

  • 71 Хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    Естествено, че имат избор. Наште как напускаха територията през терминал 2, през 90-те. урките също могат да бягат/напускат тяхната територия, през техния терминал 2 !!

    22:55 27.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 нннн

    7 5 Отговор
    Трагикомичното е, че Зеленски има изисквания, поставя условия, чертае червени линии, докато армията му губи на всички фронтове.

    22:55 27.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ахмак Слива

    4 2 Отговор
    За селото-крепост Гуляйполе ще чуваме още много пъти по новините. Братушките ще го превземат още поне сто пъти през следващите две-три години.

    22:56 27.12.2025

  • 76 Както каза казах

    5 2 Отговор
    Да си русофил или трябва да си напълно мало/умен или платен
    Трети вариант нема.

    22:58 27.12.2025

  • 77 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Печели че на тия":

    Не знам дали разбираш че нищо не си написал. Въпроса ми беше крайно ясен кратък ,така че и русуфилякъ да го схване.

    22:59 27.12.2025

  • 78 Смешник

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Дика":

    И това ще стане Не лесно да воюваш срещу цялото Нато в Украйна

    23:00 27.12.2025

  • 79 Що ще ще ще ще

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    Ще ще ще ще ще
    Един процент за една година😂😂
    Скоро скоро скоро

    23:01 27.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Иван

    4 4 Отговор
    Какъв мир бе фашист с фашиста не трябва изобщо да се говори бой по канчето докато падне на колене а този ще го наврем в бункера и там да си стои

    23:02 27.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Костадин Костадинов

    7 2 Отговор

    До коментар #81 от "В В.П.":

    Те, украинците не бяха ли руснаци?

    23:03 27.12.2025

  • 85 Ъхъ!!!

    6 3 Отговор
    Путя трябва да бъде изучаван като единица за наглост!!! Да нападнеш някого и после да го обвиняваш, че не искал мир...............!?!? Немам думи.

    23:04 27.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Питам

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Печели че на тия":

    Този кога ше го извлекат от бункера?

    23:06 27.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Абе, Герасимов доложи ли за Купянск?

    23:07 27.12.2025

  • 90 В В.П.

    3 7 Отговор
    Путин е Бог.!Строг но справедлив!

    23:07 27.12.2025

  • 91 Костадин Костадинов

    5 0 Отговор

    До коментар #86 от "В В.П.":

    Явно не познаваш история на войната в която Русия нападна Украйна

    23:07 27.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 В В.П.

    5 5 Отговор
    Колкото повече бавят капитулацията от Киев ,повече им влиза .Руските назад на връщат ..освен ако не подарят ,както подариха на неблагодарните окропи 660 К км земя .през 1991 ва ..

    Коментиран от #100

    23:09 27.12.2025

  • 96 Лорд дред

    5 0 Отговор

    До коментар #81 от "В В.П.":

    Измет мръсна

    23:09 27.12.2025

  • 97 Мъка путлер

    6 2 Отговор
    Мъка .
    Станахте за смях

    23:10 27.12.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 АДОЛФ ХИТЛЕР

    3 4 Отговор
    Точно така КГБ болшевишка комунистическа еврейска ционистка о.т.р.еп.ко ..,.. всичко ще постигнем с оръжие .. когато ти и болшевишката ти юдейска терористична шайка бъдете ликвидирани по специална операция

    23:11 27.12.2025

  • 100 Костадин Костадинов

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "В В.П.":

    Русуфилякъ,чети книги, защото само се излагаш

    23:11 27.12.2025

  • 101 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "След като 200 000 орки":

    Чекай бе, преди 2 години бяха милион и половина, се 200 000.

    Коментиран от #123

    23:13 27.12.2025

  • 102 Костадин Костадинов

    3 4 Отговор

    До коментар #93 от "Ае копейките":

    Не,те чакат да им върна лева и да ги извад от ЕС и НАТО,и пак да ги вкарам в руския кинефф. Явно русуфилякъ си е торен бръмбар - обича да яде л...й...на.

    23:14 27.12.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Чистача

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахахаха":

    Тия дни ако му се наложи да си мие прозорците на панелката, току виж му прилошало :)

    23:16 27.12.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Свободен

    2 4 Отговор
    Какво му казват на този човек?!
    Та той изобщо няма представа каква е реалността!!
    Руснаци хвърчат във въздуха от дронове, които им влизат направо в гащите, а той си мисли, че напредват?!
    Напредват, но само на части!

    Коментиран от #116

    23:16 27.12.2025

  • 108 Тома

    3 2 Отговор
    Днешната ситуация е 1000:26.
    Утре ще е 2000:13.

    23:16 27.12.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Това хубаво ама

    2 0 Отговор
    Зельо не мисли да се предава все още.

    23:17 27.12.2025

  • 111 Дедо

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    До сега само ви влиза, а вие си плямпаите за трите дена.

    23:17 27.12.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Любопитно

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Кой друг генерал ще се престраши да докладва,че е "превзел" Покровск?

    23:18 27.12.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Свободен":

    Ето и на теб едно 1000:26, порадвай му се!

    23:20 27.12.2025

  • 117 В В.П.

    3 1 Отговор
    Окрайната е 90000 км..Другото са подаръци .от Ленин,Хрушчов,Елцин..Путин трябва да въдвори ред и сигурност в тая част на Европа..

    23:20 27.12.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Възраждане първа на изборите

    23:24 27.12.2025

  • 121 Костадин Гугов

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Естет":

    И теб какво те топли тая работа ? Някакви надежди за москвичи с вноски и време за получаване след 10 години

    23:26 27.12.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 200 000 само

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Хохо Бохо":

    Да се опитат да превземат Купянск .....

    23:28 27.12.2025

  • 124 Да, видяхме 3те дни

    0 1 Отговор
    С това темпо още 40г няма да превземете Украйна. Толкова ли ще живеете?

    Коментиран от #127

    23:28 27.12.2025

  • 125 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    В Димитров руснаците направиха празничен новогодишен салют по случай освобождението на града!

    23:29 27.12.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Хахахахаха":

    Явно не разбраш за какво ти говоря. Путин ги натръшкал - затова вече 4 години побеждава малка Украйна

    Коментиран от #131

    23:31 27.12.2025

  • 129 В В.П.

    1 0 Отговор
    Зеленски е Бог..Работи за руснаците .догодина щее загубил цялата територия..За сега са Крим + 130000 км..Невероятно..

    23:31 27.12.2025

  • 130 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Хахахахаха":

    Е ,нали войната не беше завоевателна?

    Коментиран от #135

    23:32 27.12.2025

  • 131 Хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "Костадин Костадинов":

    Маняк не си ми на нивото, влачи към Европа, няма смисъл да си губя времето с теб, Украйна не се бие само, Украйна я пази цялото Нато и въпреки това не са направили нищо на фронта, Украйна е почти 50 млн население, ако това е малка Украйна, разбирам защо бачкаш за минимален надник

    Коментиран от #136

    23:34 27.12.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 В В.П.

    0 0 Отговор
    Накратко ,Най добрия вариант за Москва е Зелю артиста..Така си връщат законните руски територии..Разбира се ,ще ядат Лобута окропитеците ..Ако беше друг с главата си ,щеше да поиска мир ,не война .Признаваш езика ,признава Крим ,Бягал от НАТО...Обаче тръткавия артист не ги разбира тези неща..Жалко ..за Окропите Добре за РФ ..

    23:36 27.12.2025

  • 134 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Олеле":

    Маняк само по думите разбирам, че си от някое гето в някой малък град, да ти дам ли някой лев за салфетки с които да си бърсиш сълзите

    23:37 27.12.2025

  • 135 Свободен

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Костадин Костадинов":

    Постоянно объркваш обожателите на Путин!
    Бъди човек, не ги напрягай толкова по празниците!
    И без това си наясно за ограниченията в капацитета им!
    Силния се познава по отношението му към по-слабия, а ти се държиш с тях като с равни!
    Бъди по-благороден!

    23:37 27.12.2025

  • 136 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Хахахахаха":

    Така е ,над нивото ти съм. На Русия също и оказват помощ, забрави ли? Мисли абстрактно, а не буквално, но това е непостижимо за теб, явно.

    Коментиран от #138

    23:40 27.12.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Костадин Костадинов":

    Да сравним колко държави помагат на Русия и колко държави помагат на украинците, искаш ли??? Айде като ще браним някоя страна да си сваляме розовите очила и да спираме наркотичните вещества, става ли???

    23:45 27.12.2025

  • 139 Румен

    1 0 Отговор
    Няма да ти стигне времето да живееш. Убиец скапан

    23:45 27.12.2025

  • 140 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    За толкоз милиарди зелко не само територия а и ду пе и ду дук ще даде!

    23:45 27.12.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

