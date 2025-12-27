Новини
Свят »
Германия »
Дронове нарушиха дейността на летището в Хановер

27 Декември, 2025 20:20 446 5

  • дронове-
  • хановер-
  • летище-
  • германия

През последните месеци неправомерни полети на дронове нарушиха услугите на няколко германски летища

Дронове нарушиха дейността на летището в Хановер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушното пространство над северния германски град Хановер беше затворено за въздушен трафик, след като в района бяха забелязани неидентифицирани дронове, съобщи представител на летището, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Затварянето е продължило от снощи до малко след полунощ днес, което е наложило пренасочването на седем самолета към Падерборн, Бремен, Дюселдорф, Франкфурт и други дестинации.

Засега няма официални подробности за дрона. Според изданието „Хановерише Алгемайне Цайтунг“ дрон е бил забелязан на височина от около 80 метра, а по-късно най-малко два безпилотни летателни апарата са се приближили до самия обект.

През ноември летище Хановер вече беше затворено за 45 минути, след като беше забелязан дрон.

През последните месеци неправомерни полети на дронове нарушиха услугите на няколко германски летища. Подозренията са насочени към Русия, но не са предоставени доказателства за това.

По-рано този месец ръководителят на Федералната служба за криминална полиция Холгер Мунк заяви, че от началото на годината в Германия са регистрирани над 1000 подозрителни полета с дронове. Инцидентите най-често се свързани с военни съоръжения и летища, но също и друга критична инфраструктура, като предприятия от отбранителния сектор и пристанищни съоръжения.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зеленоеугленски

    8 1 Отговор
    колки съм гаден, ааа ?

    20:21 27.12.2025

  • 2 Невероятни т паци

    9 1 Отговор
    Разстоянието между Хановер и Москва е повече от 2000км.
    Аз съм един от първите инженери в света, които са разработвали дронове в западен университет
    и ви уверявам, че вероятността за вменяваната "руска намеса" е минимална.
    Най-вероятно ще ме изтрият и ще оставят "коментарите" на русофобните пияндурници,
    които ще псуват Путин.

    Коментиран от #4

    20:26 27.12.2025

  • 3 Марууу , Мароууу

    6 1 Отговор
    Много си пр0ЗДа. Инж.мисъл.

    20:31 27.12.2025

  • 4 Гошо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Невероятни т паци":

    Важното е че подозренията са към Русия а щом са към Русия ,доказателства не са нужни Нищо че дроновете може да са пуснати по нареждане на тия дето все крещят за превъоръжаване и сочат Русия непрекъснато

    20:37 27.12.2025

  • 5 УРСУЛЕСТ

    1 0 Отговор
    Сигурно е, че са били ленинградски. Нема начин да не са.

    20:39 27.12.2025

