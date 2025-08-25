NHK: Япония бори с изкуствен интелект разходите от митата на САЩ

Японските компании все по-често използват изкуствен интелект, за да намират доставчици, за да намалят разходите от търговските мита на САЩ, съобщи NHK.

Един от разработчиците на съответните програми е Fujitsu. Нейната система събира големи обеми данни за доставчици по целия свят, включително информация за тарифните ставки, надеждността на контрагентите и друга информация.

Въз основа на анализа, изкуственият интелект препоръчва доставчици и маршрути за доставка, които ще помогнат за осигуряване на стабилни доставки с минимални тарифни разходи.

Подобна услуга се предоставя от Toshiba. Нейните специалисти са създали система, която автоматично показва разходите за закупуване на определен продукт, използвайки данни за тарифите в различни страни.

През юли японският премиер Шигеру Ишиба обяви, че Токио и Вашингтон са постигнали споразумение, което ще намали американските тарифи върху японски стоки от предварително обявените 25% на 15%. Освен това, американските тарифи върху японските автомобили, въведени през април, ще бъдат намалени до 15%. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че страните са постигнали „мащабна сделка“, в която Япония ще инвестира 550 милиарда долара в американската икономика.