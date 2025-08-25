Новини
Бизнес »
NHK: Япония бори с изкуствен интелект разходите от митата на САЩ

NHK: Япония бори с изкуствен интелект разходите от митата на САЩ

25 Август, 2025 05:59, обновена 25 Август, 2025 06:13 623 0

  • япония-
  • сащ-
  • мита-
  • изкуствен интелект-
  • бизнес-
  • търговия

Той препоръчва доставчици и маршрути за доставка, които ще помогнат за осигуряване на стабилни доставки с минимални тарифни разходи

NHK: Япония бори с изкуствен интелект разходите от митата на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японските компании все по-често използват изкуствен интелект, за да намират доставчици, за да намалят разходите от търговските мита на САЩ, съобщи NHK.

Един от разработчиците на съответните програми е Fujitsu. Нейната система събира големи обеми данни за доставчици по целия свят, включително информация за тарифните ставки, надеждността на контрагентите и друга информация.

Въз основа на анализа, изкуственият интелект препоръчва доставчици и маршрути за доставка, които ще помогнат за осигуряване на стабилни доставки с минимални тарифни разходи.

Подобна услуга се предоставя от Toshiba. Нейните специалисти са създали система, която автоматично показва разходите за закупуване на определен продукт, използвайки данни за тарифите в различни страни.

През юли японският премиер Шигеру Ишиба обяви, че Токио и Вашингтон са постигнали споразумение, което ще намали американските тарифи върху японски стоки от предварително обявените 25% на 15%. Освен това, американските тарифи върху японските автомобили, въведени през април, ще бъдат намалени до 15%. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че страните са постигнали „мащабна сделка“, в която Япония ще инвестира 550 милиарда долара в американската икономика.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ