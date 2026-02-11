Американската верига за бързо хранене McDonald's, която напусна руския пазар през пролетта на 2022 г., е малко вероятно да се възползва от опцията си за обратно изкупуване на руския си бизнес.

„Моето лично мнение: Не мисля, че това е дори печелившо днес. Това е опция. Имаме определени споразумения с тях; те са подписани. Трябваше да изпълня поетите от мен задължения в рамките на две години“, каза Александър Говор, купувачът на ресторантите ѝ и собственик на веригата „Вкусно - И Доце“ (Tasty - Period). Говор отбеляза, че е изпълнил тези задължения по-рано, в рамките на година и половина.

Според него, американската верига не комуникира с „Вкусно - И Доце“ и не предприема стъпки за връщане в Русия. „Не виждаме никакви „намерения“ за връщане“, уточни бизнесменът. Говор отбеляза, че компанията му многократно се е свързвала с McDonald's, но на американската верига е „забранено“ да комуникира с руската. „Няма абсолютно никакви контакти“, каза той.

През септември 2023 г. Говор заяви пред ТАСС, че веригата се надява да се върне в Русия, ако обстоятелствата, при които е продала бизнеса си, се променят. Според него сделката за продажба на активи включва възможността McDonald's да се завърне на руския пазар. Говоров също така уточни, че е обещал на представителите на американската верига, че ще запази контролния пакет акции.