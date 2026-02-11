Новини
На американската компания е забранено да води преговори с руския правоприемник

Американската верига за бързо хранене McDonald's, която напусна руския пазар през пролетта на 2022 г., е малко вероятно да се възползва от опцията си за обратно изкупуване на руския си бизнес.

„Моето лично мнение: Не мисля, че това е дори печелившо днес. Това е опция. Имаме определени споразумения с тях; те са подписани. Трябваше да изпълня поетите от мен задължения в рамките на две години“, каза Александър Говор, купувачът на ресторантите ѝ и собственик на веригата „Вкусно - И Доце“ (Tasty - Period). Говор отбеляза, че е изпълнил тези задължения по-рано, в рамките на година и половина.

Според него, американската верига не комуникира с „Вкусно - И Доце“ и не предприема стъпки за връщане в Русия. „Не виждаме никакви „намерения“ за връщане“, уточни бизнесменът. Говор отбеляза, че компанията му многократно се е свързвала с McDonald's, но на американската верига е „забранено“ да комуникира с руската. „Няма абсолютно никакви контакти“, каза той.

През септември 2023 г. Говор заяви пред ТАСС, че веригата се надява да се върне в Русия, ако обстоятелствата, при които е продала бизнеса си, се променят. Според него сделката за продажба на активи включва възможността McDonald's да се завърне на руския пазар. Говоров също така уточни, че е обещал на представителите на американската верига, че ще запази контролния пакет акции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    Само тровят децата.В България Макдоналдс плаща на студенти по 1 евро на час.Гадове!

    11:23 11.02.2026

  • 2 Хохо Бохо

    36 1 Отговор
    Ако може и от тук да се изнесе няма да е лошо

    11:24 11.02.2026

  • 3 Тома

    25 2 Отговор
    До колкото знаем макдоналд загубиха милиарди долари а другото е история

    11:25 11.02.2026

  • 4 каесец

    23 5 Отговор
    Че то в Русия никои не иска и да ги чува тези американски туземци. В Русия си имат тяхна верига "Вкусно и точка" и всеки руснак си похапва хубава руска храна а не шпертплат от америка. Даже се радваха че са се махнали от пазара. Слава на Господ Иисус Христос Русия си има всичко необходимо.

    11:26 11.02.2026

  • 5 Русофил

    8 2 Отговор
    Не искаме да ядем човешко месо от бебетата на епщайн!!!

    Коментиран от #7

    11:26 11.02.2026

  • 6 честен ционист

    20 1 Отговор
    Руснаците си имат "Вкусно - и точка", което напрактика си е Макдоналдс.

    11:26 11.02.2026

  • 7 честен ционист

    2 19 Отговор

    До коментар #5 от "Русофил":

    Канибализмът в РФ е често срещан.

    11:27 11.02.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    12 0 Отговор
    Вкусно и точка успешно замести МакДоналд!

    По-големи порции, по-евтино, по-здравословна храна(основно печено, не пържено, местни производители на месо, картофи, зеленчуци).

    Предлагат и голям избор от десерти по руска рецепта. Нещо което липсва в МакДоналд. Пълна дигитализация - можеш спокойно да си избереш от тъчскрийн табла и поръчаш. След 3 мин ще те извикат да си го вземеш. Не като в Макдоналдс редиш се 30 мин и нямаш време да разгледаш менюто на стената с дребен шрифт.

    11:40 11.02.2026

  • 9 Срам!

    15 0 Отговор
    Това "Вкусно -и доце"От какъв език го преведохте?!От украински ли?!Поне се информирайте,че веригата е "Вкусно-и точка" !

    Коментиран от #11, #12

    11:40 11.02.2026

  • 10 Верно ли бе

    11 0 Отговор
    И сега ? Голям проблем . Кой ще трови хората с отровна пластмасова храна ?

    11:42 11.02.2026

  • 11 честен ционист

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Срам!":

    Собсвеникът е българин, милиардерът Сашо Говор от Новокузнетцк. Затова го е и кръстил ресторанта на български. Точка на руски е конец.

    Коментиран от #15

    11:43 11.02.2026

  • 15 Да те светна

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    "Точка" си е точка! "Конец" е край!

    12:13 11.02.2026

  • 16 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Вах, малеееее......., и как шъ живеят руснаците без Макдоналдс!? -))))))))))))

    12:40 11.02.2026

  • 17 На никой няма

    3 0 Отговор
    Да липсват

    13:05 11.02.2026