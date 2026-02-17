Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Разследват Grok заради дийпфейкове със сексуален характер

17 Февруари, 2026 08:37 631 2

  • grok-
  • ирландия-
  • разследване-
  • чатбот

Чатботът генерира сексуално експлицитни изображения с реални хора

Разследват Grok заради дийпфейкове със сексуален характер - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ирландската комисия за защита на данните (DPC) започна разследване на X, платформа за социални медии, собственост на американския милиардер Илон Мъск, заради изображения, генерирани от чатбота Grok, задвижван от изкуствен интелект.

„Разследването се отнася до предполагаемото създаване и публикуване в X на потенциално вредни изображения с интимен и/или сексуализиран характер, съдържащи или свързани по друг начин с обработката на лични данни на субекти на данни от ЕС/ЕИП Европейското икономическо пространство, включително деца, използващи генеративни функции на изкуствен интелект, свързани с големия езиков модел на Grok в X“, се казва в прессъобщение на DPC.

Обявявайки разследването, заместник-комисар Греъм Дойл заяви, че DPC работи с X Internet Unlimited Company (XIUC) в отговор на съобщения за „потребители на X, които могат да манипулират акаунта на Grok в X, за да генерират сексуално експлицитни изображения с реални хора, включително деца“. Той отбеляза, че разследването ще определи спазването от страна на XIUC на задълженията ѝ съгласно Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR).

Подобни разследвания бяха предприети преди това от Европейската комисия, британския медиен регулатор Ofcom и Службата на британския комисар по информацията (ICO). Офисите на X във Франция също бяха претърсени съвместно с Европол и звеното за киберпрестъпления на френската жандармерия във връзка с разследване на алгоритмите на социалната мрежа и оплаквания относно материали, свързани с отричане на Холокоста, и изкуствено генерирани сексуални изображения.


Ирландия
  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Едни тарикати преместиха и секса в интернета, и милиарди дебилни идиоти и от двата пола започнаха да го практикуват виртуално!!! Мисля че за Япония четох, че има жени на около 40 които още не са виждали К.на живо!

    08:41 17.02.2026

  • 2 Спа център в бг

    0 0 Отговор
    Такива приложения има отдавна, но това е за телефон и за ИИ.

    09:00 17.02.2026