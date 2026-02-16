Си Дзинпин поиска край на изтощителната конкуренция в китайската икономиката и задълбочено внедряване на AI

Необходима е решителна борба с изтощителната конкуренция за подобряване на пазарната среда, смята китайският президент Си Дзинпин в статия, публикувана в списание Qiushi.

„Необходимо е цялостно рационализиране на „инволюционната“ (безсмислена, изтощаваща и без качествен растеж) конкуренция и създаване на благоприятна пазарна екосистема“, се подчертава в материала.

Държавният глава също призова за ускоряване на приемането на разпоредби за създаване на единен национален пазар.

Китай трябва да задълбочи интеграцията на изкуствения интелект в реалната икономика, като същевременно подобри управлението на тази технология.

„Инициативата Artificial Intelligence + трябва да се задълбочи и разшири, а управлението на изкуствения интелект трябва да се подобри“, се казва в текста.

Лидерът на КНР също така посочи необходимостта от ускоряване на цифровата трансформация на индустрията и развитието на интелигентно производство, за да се създадат нови двигатели на икономическия растеж.