Си Дзинпин поиска край на изтощителната конкуренция в китайската икономиката и задълбочено внедряване на AI

Необходима е решителна борба с изтощителната конкуренция за подобряване на пазарната среда, смята китайският президент Си Дзинпин в статия, публикувана в списание Qiushi.
„Необходимо е цялостно рационализиране на „инволюционната“ (безсмислена, изтощаваща и без качествен растеж) конкуренция и създаване на благоприятна пазарна екосистема“, се подчертава в материала.
Държавният глава също призова за ускоряване на приемането на разпоредби за създаване на единен национален пазар.
Китай трябва да задълбочи интеграцията на изкуствения интелект в реалната икономика, като същевременно подобри управлението на тази технология.
„Инициативата Artificial Intelligence + трябва да се задълбочи и разшири, а управлението на изкуствения интелект трябва да се подобри“, се казва в текста.
Лидерът на КНР също така посочи необходимостта от ускоряване на цифровата трансформация на индустрията и развитието на интелигентно производство, за да се създадат нови двигатели на икономическия растеж.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Д-р Марин Белчев
Всички искат да използват ИИ за своите цели. Китай - държавата управлява и централизира. САЩ - пазара управлява. ЕС - правото управлява и се търсят норми и защита преди въвеждане на ИИ.
ИИ може да направи авторитарни и тоталитарни режими по-стабилни.
Проблем Номер едно: всички възприемат ИИ като поредната технология за пари и власт. Но ИИ не е просто технология, а Изкуствен интелект, който не след дълго може да започне да действа напълно самостоятелно и да не го интересува нито КНР, нито САЩ, нито ЕС, нито никой човек.
От тази гледна точка, поведението на велките сили е наивно и безотговорно, неотчитащо дългосрочните последствия за човешката цивилизация от ИИ. Най-правилен за обикновените хора и техните интереси, за момента е подхода на ЕС към ИИ.
11:24 16.02.2026
2 Почва да им става скъпо
11:28 16.02.2026