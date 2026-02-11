САЩ могат да излязат от търговското споразумение с Канада и Мексико

Администрацията на САЩ обмисля оттегляне от Споразумението с Мексико и Канада (USMCA), съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Американският президент Доналд Тръмп е изказал тайно идеята Вашингтон да се оттегли от споразумението, което той е подписал по време на първия си мандат. Офисът на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че условията на споразумението, одобрени през 2019 г., не са в национален интерес и подчерта, че администрацията възнамерява да предостави на държавния глава пространство за вземане на решения.

Оттеглянето на САЩ от USMCA ще доведе до незабавни икономически разходи, тъй като повече категории канадски и мексикански износ ще бъдат подложени на тарифи, докато в момента те са освободени от тарифите, наложени преди това от Вашингтон поради споразумението.

USMCA подлежи на задължителен преглед преди евентуално удължаване, планирано за 1 юли тази година. Ако бъде удължено, споразумението ще остане в сила още 16 години. Ако обаче не бъде постигнато споразумение, договорът ще бъде обект на ежегодни прегледи до изтичането му през 2036 г. Споразумението обхваща стоки и услуги на стойност приблизително 2 трлн. USD.