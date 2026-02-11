Новини
Бизнес »
САЩ могат да излязат от търговското споразумение с Канада и Мексико
  Тема: Войната на митата

САЩ могат да излязат от търговското споразумение с Канада и Мексико

11 Февруари, 2026 15:47 732 3

  • канада-
  • сащ-
  • мексико-
  • мита-
  • тарифи-
  • споразумение

Идеята е на Доналд Тръмп

САЩ могат да излязат от търговското споразумение с Канада и Мексико - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ обмисля оттегляне от Споразумението с Мексико и Канада (USMCA), съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Американският президент Доналд Тръмп е изказал тайно идеята Вашингтон да се оттегли от споразумението, което той е подписал по време на първия си мандат. Офисът на търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че условията на споразумението, одобрени през 2019 г., не са в национален интерес и подчерта, че администрацията възнамерява да предостави на държавния глава пространство за вземане на решения.

Оттеглянето на САЩ от USMCA ще доведе до незабавни икономически разходи, тъй като повече категории канадски и мексикански износ ще бъдат подложени на тарифи, докато в момента те са освободени от тарифите, наложени преди това от Вашингтон поради споразумението.

USMCA подлежи на задължителен преглед преди евентуално удължаване, планирано за 1 юли тази година. Ако бъде удължено, споразумението ще остане в сила още 16 години. Ако обаче не бъде постигнато споразумение, договорът ще бъде обект на ежегодни прегледи до изтичането му през 2036 г. Споразумението обхваща стоки и услуги на стойност приблизително 2 трлн. USD.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    3 0 Отговор
    Днес излизат, утре влизат. С рижавия пуяк така ще е. Свиквайте

    17:19 11.02.2026

  • 3 И като излязат, ще

    1 0 Отговор
    цъфнат и вържат. Изкуфеляка ще разруши САЩ така, както джуджето лузър разруши разията.

    17:44 11.02.2026