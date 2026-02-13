Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Подарък шоколад за Свети Валентин излиза солено

Подарък шоколад за Свети Валентин излиза солено

13 Февруари, 2026 15:37 552 6

  • свети валентин-
  • шоколад-
  • бонбони-
  • цени-
  • сащ

Сладкото изкушение е с 14% по-скъпо спрямо 2025 година

Подарък шоколад за Свети Валентин излиза солено - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Потребителските цени на шоколада са скочили с 14,4% на годишна база през периода от 1 януари до началото на февруари, според фирмата за пазарно проучване Datasembly.

Това е значително повече спрямо година по-рано, когато поскъпването е възлизало на 7,8% и 10,5% през 2024 г., според изследователската фирма, която проследява най-добрите цени на над 4000 шоколадови продукта.

По-високите цени на шоколада отразяват продължаващите ефекти от глобалния недостиг на основната съставка: какаовите зърна. Този недостиг, предизвикан отчасти от лошите реколти, причинени от екстремното време в Западна Африка, доведе до скока на цените на какаото до немислими висоти.

"Предлагането внезапно спадна, въпреки че търсенето остана до голяма степен същото. Цените скочиха през покрива", каза в интервю за CNN Дейвид Бранч, секторен мениджър в Wells Fargo Agri-Food Institute.

Западна Африка, която произвежда около 70% от какаото в света, претърпя такава загуба на доставки, че фючърсите на какаовите зърна скочиха от около 2500 USD за метричен тон в средата на 2022 г. до над 12 600 долара в края на 2024 г.

„Видяхме безпрецедентна инфлация на какаото“, каза Стейси Тафет, главен директор по растежа в The Hershey Company, пред Кейт Болдуан от CNN тази седмица.

Изпълнителният директор на Hershey каза, че компанията се фокусира върху поддържането на артикулите „възможно най-достъпни“, отбелязвайки, че около 75% от продуктите на компанията са на цена под 4 USD.

Добрата новина за потребителите (и шоколадовите компании) е, че оттогава цените на какаото се сринаха, като наскоро паднаха под 4000 USD за метричен тон за първи път от години.

Лошата новина: Шоколадът на рафтовете днес е направен от бобови зърна на цена, равна или близка до върховете, достигнати по време на кризата.

„Цените на дребно остават стабилни, защото производителите на бонбони купуват какао месеци предварително и работят със съществуващите запаси“, пише Бранч в доклад.

Скокът на цените на шоколада е още едно напомняне за това как докато общият темп на инфлация се понижи от най-високата си стойност за последните четири десетилетия през 2022 г., цените на някои продукти продължават да се покачват бързо.

Очаква се американците да похарчат 2,6 млрд. USD за бонбони този Свети Валентин, според оценки на Националната федерация на дребно.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клубът на Богатите

    6 0 Отговор
    Какво е това шоколад?

    15:39 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Във Фантастико продават ябълки валентинки с изрязано на кората сърце.Струват по едно евро една ябълка.

    15:40 13.02.2026

  • 3 за Свети Валентин излиза солено

    6 0 Отговор
    ами тогава протеинови добавки безплатни за наборсучените каки
    да им дойде настроението

    15:42 13.02.2026

  • 4 Утре 14 февруари

    7 1 Отговор
    Да се обяви бойкот на всички заведения, цветарски магазини, магазини за сувенири и сладкиши!!! Останете си във вкъщи и изненадайте любимия човек с вечеря на свещи и нещо приготвено с любов от вас!

    15:43 13.02.2026

  • 5 Анджо

    6 0 Отговор
    Кой празнува такива глупости, тоя па даже и светец да го направили валентин. Човек няма право да въздига някой за светец, защото не знаем какви грехове е правил и дали се е покаял.

    15:52 13.02.2026

  • 6 Уса

    2 0 Отговор
    Постоянно бойкотирам некачественото и шоколада е един от многото вредни за хората.Знаете ли му съставките,какво какао от къде?Блъскат ли хидрирани масла,за да издържа на по високите летни температури?Защо не мирише на шоколад а на скъп соев марципан с много захар?Как са ви вкусовите рецептори относно,кое е истинско и кое не?Един шоколад а въпросите,колкото по случая "Петрохан".Какво остава за останалите храни в магазините и после,защо има бум на рак

    16:00 13.02.2026