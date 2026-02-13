Подарък шоколад за Свети Валентин излиза солено

Потребителските цени на шоколада са скочили с 14,4% на годишна база през периода от 1 януари до началото на февруари, според фирмата за пазарно проучване Datasembly.

Това е значително повече спрямо година по-рано, когато поскъпването е възлизало на 7,8% и 10,5% през 2024 г., според изследователската фирма, която проследява най-добрите цени на над 4000 шоколадови продукта.

По-високите цени на шоколада отразяват продължаващите ефекти от глобалния недостиг на основната съставка: какаовите зърна. Този недостиг, предизвикан отчасти от лошите реколти, причинени от екстремното време в Западна Африка, доведе до скока на цените на какаото до немислими висоти.

"Предлагането внезапно спадна, въпреки че търсенето остана до голяма степен същото. Цените скочиха през покрива", каза в интервю за CNN Дейвид Бранч, секторен мениджър в Wells Fargo Agri-Food Institute.

Западна Африка, която произвежда около 70% от какаото в света, претърпя такава загуба на доставки, че фючърсите на какаовите зърна скочиха от около 2500 USD за метричен тон в средата на 2022 г. до над 12 600 долара в края на 2024 г.

„Видяхме безпрецедентна инфлация на какаото“, каза Стейси Тафет, главен директор по растежа в The Hershey Company, пред Кейт Болдуан от CNN тази седмица.

Изпълнителният директор на Hershey каза, че компанията се фокусира върху поддържането на артикулите „възможно най-достъпни“, отбелязвайки, че около 75% от продуктите на компанията са на цена под 4 USD.

Добрата новина за потребителите (и шоколадовите компании) е, че оттогава цените на какаото се сринаха, като наскоро паднаха под 4000 USD за метричен тон за първи път от години.

Лошата новина: Шоколадът на рафтовете днес е направен от бобови зърна на цена, равна или близка до върховете, достигнати по време на кризата.

„Цените на дребно остават стабилни, защото производителите на бонбони купуват какао месеци предварително и работят със съществуващите запаси“, пише Бранч в доклад.

Скокът на цените на шоколада е още едно напомняне за това как докато общият темп на инфлация се понижи от най-високата си стойност за последните четири десетилетия през 2022 г., цените на някои продукти продължават да се покачват бързо.

Очаква се американците да похарчат 2,6 млрд. USD за бонбони този Свети Валентин, според оценки на Националната федерация на дребно.