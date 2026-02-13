Как лизингът помага на автокъщите да продават повече: моделът на Tiberus

Tiberus е компания за автолизинг, която работи директно с автокъщи и крайни клиенти, като осигурява финансиране за покупка на автомобили чрез ясен, структуриран и предвидим модел.

Фокусът ѝ е върху улесняване на процеса по продажба за автокъщите и създаване на реална алтернатива за клиенти, които не желаят или не могат да закупят автомобил в брой или чрез банков кредит.

Компанията вече оперира с офиси в София, Шумен, Варна и Плевен, а в момента подготвя откриването на нови локации в Пловдив, Пазарджик и кв. Дървеница (София). В средносрочен план се планира разширяване и в Благоевград, Гоце Делчев и Кюстендил. Разширяването на офисната мрежа е пряко свързано с развитието на партньорската работа с автокъщите и с желанието на Tiberus да бъде по-близо до реалния автомобилен пазар и крайните клиенти.

Моделът на работа на Tiberus с автокъщите се различава от масовия подход, при който лизинговата компания се включва формално и само в определени етапи от сделката. Вместо това Tiberus изгражда дългосрочни партньорства, при които поема цялата финансова и административна тежест по сделката. За автокъщата лизинговото финансиране става естествена част от процеса на продажба, а компанията се грижи за оценката на клиента, структурирането на финансирането, подготовката на договорите, застраховките, регистрацията и цялостната координация до реалното предаване на автомобила.

„За нас партньорството с автокъщите не е еднократна сделка, а дългосрочна работа. Инвестираме в хора, офиси и стандарти, които могат да се прилагат еднакво във всеки регион и да носят предвидими резултати“, коментира Ивалин Иванов, Мениджър офисна мрежа в Tiberus.

Практическите ползи за автокъщите са пряко измерими. Лизинговото финансиране позволява реализирането на сделки с клиенти, които иначе биха се отказали от покупка. Данните на компанията показват, че формалната средна стойност на финансиран автомобил по лизингови договори е около 12 978 лв. (6 636 евро), което ясно показва, че моделът не е ограничен само до скъпи или луксозни автомобили. Процесът по сделката се съкращава, административната тежест за автокъщата намалява, а наличието на локален офис улеснява комуникацията и координацията при всяка продажба. В резултат автокъщите могат да увеличат обема на реализираните сделки, без да поемат допълнителен финансов или административен риск.

Ползите се усещат и от крайните клиенти. Чрез Tiberus те получават достъп до покупка на автомобил без необходимост от банков кредит, при ясно разписани условия и предварително известен погасителен план. Компанията съдейства при регистрацията, застраховките и цялата документация, което прави процеса по-бърз и значително по-предвидим – особено за клиенти извън големите градове.

Отварянето на нови офиси има ясна практическа цел – подобряване на обслужването на автокъщите и клиентите на местно ниво. Локалното присъствие позволява по-кратки срокове, по-лесна координация и по-високо качество на услугата. Изборът на новите градове следва реалния автомобилен пазар, концентрацията на автокъщи и търсенето на лизингово финансиране.

Паралелно с разширяването на мрежата, Tiberus инвестира и в изграждането на управленска и търговска структура, която да гарантира контрол и последователност при растежа. Компанията развива екипи както на оперативно, така и на управленско ниво, за да поддържа стабилен модел на работа.

„Работата с автокъщи изисква доверие, яснота и предвидимост. За да ги има, е нужна стабилна структура и хора, които носят отговорност за резултатите“, посочва Стефан Топузаков, един от основателите на компанията.

Вместо агресивно и неконтролирано разширяване, Tiberus залага на структуриран модел на растеж, при който всяко ново партньорство и всяка нова локация стъпват върху утвърдени процеси. Така автокъщите получават дългосрочен и предвидим лизингов партньор, а клиентите – реална и работеща алтернатива за покупка на автомобил.