Великобритания иска да се оттърве от американската платежна система

Ръководители на британски банки ще проведат първата си среща, за да обсъдят създаването на национална алтернатива на американските платежни системи Visa и Mastercard.

Според The Guardian срещата е насрочена за 19 февруари, предизвикана от нарастващите опасения, че администрацията на Тръмп може да откаже на Обединеното кралство достъп до тези системи. Срещата ще бъде председателствана от главния изпълнителен директор на Barclay's за Обединеното кралство Вим Мару. Вестникът пише, че се очаква инициативата да бъде финансирана от компании от Лондонското Сити с правителствена подкрепа.

Разговорите за създаване на британска платежна система продължават от няколко години, но именно неотдавнашните заплахи на американския лидер срещу съюзниците от НАТО за Гренландия „засилиха опасенията, че прекомерната зависимост от американски компании може да застраши плащанията в Обединеното кралство – и икономиката като цяло“. Според вестника, Visa и Mastercard са представлявали 95% от плащанията в Обединеното кралство до 2025 г.

„Ако Visa и Mastercard бъдат прекратени, това ще ни върне в 50-те години на миналия век. Разбира се, имаме нужда от суверенна платежна система“, каза един финансов директор. Новата система, съобщава The Guardian, може да бъде пусната в експлоатация преди 2030 г.

Лидерите на ЕС споделят подобни опасения. Според Европейската централна банка (ЕЦБ), Visa и Mastercard са представлявали близо две трети от всички транзакции с карти в еврозоната през 2022 г., докато 13 държави не са имали национална алтернатива на тези платежни услуги. Както Financial Times съобщи по-рано, предвид спада в използването на пари в брой, европейските служители са загрижени, че общността е зависима от американските технологии, които биха могли да бъдат използвани като лост в случай на разрив в отношенията.