Божидар Божанов за обвиненията към Андрей Янкулов: Това е вина по асоциация

От ПП-ДБ "дават кредит на доверие" на служебния кабинет на Андрей Гюров, тъй като министрите са професионалисти, заяви един от лидерите на коалицията - Божидар Божанов в интервю за "Още от деня" по БНТ.

"Кабинетът е на България и по решение на Гюров, добрен от Илияна Йотова. Чувам всякакви обвинения, че има хора на ПП, на ГЕРБ, на АПС. Водещото при всички тези хора е не политическата, а професионалната им биография", добави той.

Попитан как тълкува присъствието на Хасан Адемов и Корман Исмаилов в кабинета, той обясни, че Хасан Адемов е признат професионалист в социалната сфера.

И двамата имат историческа връзка с ДПС. Исмаилов бе изключен от Движението през 2011 г., след като подкрепи Касим Дал, който напусна движението на Ахмед Доган. Адемов, напротив, остана верен на Доган и до днес и е депутат от АПС.

"Може би премиерът Гюров е искал да покаже, че българските турци имат място в политиката и да разбие "етническия модел", коментира Божанов.

Според него е "конспиративно и невярно" да се твърди, че служебният кабинет е тренировъчна площадка за бъдещо редовно управление в същия формат.

"Важното е каква работа ще свърши кабинетът. Това ще гледаме", подчерта Божанов.

Обвиненията към Андрей Янкулов за връзки със сдружението на Ивайло Калушев, депутатът от ПП-ДБ коментира по следния начин: "Всякакви неща се сипят и се леят. Много често в тях няма нищо вярно. Той е част от Антикорупционния фонд, който е изпратил искане за достъп до обществена информация какви сигнали и проверки е имало спрямо въпросното НПО. Най-вероятно Андрей Янкулов дори не го е виждал. Това е вина по асоциация".

"Ние поискахме с акт на Народното събрание решение, с което да се разсекретят всички документи. Не висящите, свързани с убийството, а тези отпреди това. Всички тези преписки, доклади на ДАНС, включително дали е имало СРС на хижата и т.н.", посочи още Божанов.