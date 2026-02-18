Божидар Божанов за обвиненията към Андрей Янкулов: Това е вина по асоциация

От ПП-ДБ "дават кредит на доверие" на служебния кабинет на Андрей Гюров, тъй като министрите са професионалисти, заяви един от лидерите на коалицията - Божидар Божанов в интервю за "Още от деня" по БНТ.
"Кабинетът е на България и по решение на Гюров, добрен от Илияна Йотова. Чувам всякакви обвинения, че има хора на ПП, на ГЕРБ, на АПС. Водещото при всички тези хора е не политическата, а професионалната им биография", добави той.
Попитан как тълкува присъствието на Хасан Адемов и Корман Исмаилов в кабинета, той обясни, че Хасан Адемов е признат професионалист в социалната сфера.
И двамата имат историческа връзка с ДПС. Исмаилов бе изключен от Движението през 2011 г., след като подкрепи Касим Дал, който напусна движението на Ахмед Доган. Адемов, напротив, остана верен на Доган и до днес и е депутат от АПС.
"Може би премиерът Гюров е искал да покаже, че българските турци имат място в политиката и да разбие "етническия модел", коментира Божанов.
Според него е "конспиративно и невярно" да се твърди, че служебният кабинет е тренировъчна площадка за бъдещо редовно управление в същия формат.
"Важното е каква работа ще свърши кабинетът. Това ще гледаме", подчерта Божанов.
Обвиненията към Андрей Янкулов за връзки със сдружението на Ивайло Калушев, депутатът от ПП-ДБ коментира по следния начин: "Всякакви неща се сипят и се леят. Много често в тях няма нищо вярно. Той е част от Антикорупционния фонд, който е изпратил искане за достъп до обществена информация какви сигнали и проверки е имало спрямо въпросното НПО. Най-вероятно Андрей Янкулов дори не го е виждал. Това е вина по асоциация".
"Ние поискахме с акт на Народното събрание решение, с което да се разсекретят всички документи. Не висящите, свързани с убийството, а тези отпреди това. Всички тези преписки, доклади на ДАНС, включително дали е имало СРС на хижата и т.н.", посочи още Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гюров премиер
Коментиран от #3
19:21 18.02.2026
2 Боже
19:24 18.02.2026
3 Последния Троянец
До коментар #1 от "Гюров премиер":Pадостин от меч ще дойде на власт и ще го изхвърли всичките отпадъци !!! E тогава ще ги е страх !!!
19:27 18.02.2026
4 Туин Пийкс
19:28 18.02.2026
5 И ти,с тази прическа
19:29 18.02.2026
6 Червената шапчица
19:30 18.02.2026
7 Ото фон Бломберг
Квото каже и отсъди лена това е ...
Обожавам такива властни и умни жени ....
Те никога не грешат....
Имат сериозни чакри и енергии бликащи от вулвите и халките на а.усите им
Трябва да се черпи тази енергия не да се похабява от мишоци като канадеца
19:34 18.02.2026
8 И ТОЯ
19:36 18.02.2026
9 Божо мазния перчем
19:37 18.02.2026
10 Дали ще имаме удоволствието
19:38 18.02.2026
11 Промяна
19:45 18.02.2026
12 Мазен Божо некъпан
19:45 18.02.2026
13 Гюро
19:49 18.02.2026
14 Гвоздейков
19:49 18.02.2026
15 Асоциопат
Коментиран от #26
19:50 18.02.2026
16 Майна
Прав си - педофилия, сатанизъм.., безполови, продажни
Това е асоциация
За вас
20:01 18.02.2026
17 Промяна
20:02 18.02.2026
18 Хаха
20:06 18.02.2026
19 ШЕФА
20:07 18.02.2026
20 ганев
20:47 18.02.2026
21 ганев
20:50 18.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Божанов, Божанов
Кога е работил в МВР, че не се сещам.
07:29 19.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ох,горкичкия
12:34 19.02.2026
26 тя е ракетата-носител
До коментар #15 от "Асоциопат":съдържанието отдавна е било съставено още преди Радев да напусне президентството, и на Гюров му е бил спуснат отгоре и не познава министрите си, щом дори се пъне при имената им. А също дали е съгласен в изявлението на неговия вице по "честнити" избори , "че са нормални и здравословни отношенията на мъже с деца",написано от него преди 10 дни по повод Петрохан, както и че вече е имал три ареста за марихуана(2010), за високо алкохолно съдържание(2011)също и 2014, както бе изнесено? Мълчанието означава ли съгласие и замитане на проблемите?
12:42 19.02.2026
27 Рамбо
12:21 20.02.2026