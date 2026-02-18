Новини
Божидар Божанов за обвиненията към Андрей Янкулов: Това е вина по асоциация

18 Февруари, 2026 19:12 1 917 27

  • божидар божанов-
  • петрохан-
  • андрей янкулов-
  • ивайло калушев

От ПП-ДБ "дават кредит на доверие" на служебния кабинет на Андрей Гюров, тъй като министрите са професионалисти

Божидар Божанов за обвиненията към Андрей Янкулов: Това е вина по асоциация - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От ПП-ДБ "дават кредит на доверие" на служебния кабинет на Андрей Гюров, тъй като министрите са професионалисти, заяви един от лидерите на коалицията - Божидар Божанов в интервю за "Още от деня" по БНТ.

"Кабинетът е на България и по решение на Гюров, добрен от Илияна Йотова. Чувам всякакви обвинения, че има хора на ПП, на ГЕРБ, на АПС. Водещото при всички тези хора е не политическата, а професионалната им биография", добави той.

Попитан как тълкува присъствието на Хасан Адемов и Корман Исмаилов в кабинета, той обясни, че Хасан Адемов е признат професионалист в социалната сфера.

И двамата имат историческа връзка с ДПС. Исмаилов бе изключен от Движението през 2011 г., след като подкрепи Касим Дал, който напусна движението на Ахмед Доган. Адемов, напротив, остана верен на Доган и до днес и е депутат от АПС.

"Може би премиерът Гюров е искал да покаже, че българските турци имат място в политиката и да разбие "етническия модел", коментира Божанов.

Според него е "конспиративно и невярно" да се твърди, че служебният кабинет е тренировъчна площадка за бъдещо редовно управление в същия формат.

"Важното е каква работа ще свърши кабинетът. Това ще гледаме", подчерта Божанов.

Обвиненията към Андрей Янкулов за връзки със сдружението на Ивайло Калушев, депутатът от ПП-ДБ коментира по следния начин: "Всякакви неща се сипят и се леят. Много често в тях няма нищо вярно. Той е част от Антикорупционния фонд, който е изпратил искане за достъп до обществена информация какви сигнали и проверки е имало спрямо въпросното НПО. Най-вероятно Андрей Янкулов дори не го е виждал. Това е вина по асоциация".

"Ние поискахме с акт на Народното събрание решение, с което да се разсекретят всички документи. Не висящите, свързани с убийството, а тези отпреди това. Всички тези преписки, доклади на ДАНС, включително дали е имало СРС на хижата и т.н.", посочи още Божанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гюров премиер

    13 18 Отговор
    Бойко 8-то джудже страх то тресе 😆

    Коментиран от #3

    19:21 18.02.2026

  • 2 Боже

    21 7 Отговор
    Дано тия да не са след изборите !

    19:24 18.02.2026

  • 3 Последния Троянец

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров премиер":

    Pадостин от меч ще дойде на власт и ще го изхвърли всичките отпадъци !!! E тогава ще ги е страх !!!

    19:27 18.02.2026

  • 4 Туин Пийкс

    33 2 Отговор
    Кажи му ПеПе и не го обиждай повече.. Майтапа настрана, тези трябва да ги разнищят докрай, много е гнусна и мръсна работата там. И Боко и Шиши са криминални престъпници, ама това с ПП-тата и дечицата минава всякакви граници.

    19:28 18.02.2026

  • 5 И ти,с тази прическа

    19 1 Отговор
    По-добре не се показвай да се излагаш.

    19:29 18.02.2026

  • 6 Червената шапчица

    18 2 Отговор
    Този шушляк е голям зъг... заключението не е по асоциации...

    19:30 18.02.2026

  • 7 Ото фон Бломберг

    6 2 Отговор
    За лена трябва да има точка
    Квото каже и отсъди лена това е ...
    Обожавам такива властни и умни жени ....
    Те никога не грешат....
    Имат сериозни чакри и енергии бликащи от вулвите и халките на а.усите им

    Трябва да се черпи тази енергия не да се похабява от мишоци като канадеца

    19:34 18.02.2026

  • 8 И ТОЯ

    11 1 Отговор
    Е пьодил.

    19:36 18.02.2026

  • 9 Божо мазния перчем

    14 0 Отговор
    Защо рейтинга ти на доверие сред населението, според Алфа рисърч от последното им проучване е 8%, точно толкова колкото е на Пеевски?

    19:37 18.02.2026

  • 10 Дали ще имаме удоволствието

    13 0 Отговор
    Разследващите по случая Петрохан да започнат да вадят интересна информация за връзката между педофилското нпо и педофилски представители от партия бпп включително и министрите които са издавали разрешения за толкова много оръжие и на миг са разписвали всичко което е необходимо за да може това незаконно зелено с пуснато явно от Тома Белев и си е да работи толкова години без проблем

    19:38 18.02.2026

  • 11 Промяна

    13 0 Отговор
    Такива гнусняци кой гласува за тези

    19:45 18.02.2026

  • 12 Мазен Божо некъпан

    16 0 Отговор
    И тоя сопол акъл ще дава. Ако се изкъпе ще запуши канализацията. Умен,красив, истински шарлатан.

    19:45 18.02.2026

  • 13 Гюро

    6 1 Отговор
    И неговия умник

    19:49 18.02.2026

  • 14 Гвоздейков

    15 0 Отговор
    Божо, преди този министър да се закълне да обясни как се финансира този фонд. Междудругото наименованието му напомня на националните режджъри...

    19:49 18.02.2026

  • 15 Асоциопат

    16 0 Отговор
    Божанов и Мирчев мажат с баданарките по престъпната педофилска мрежа на Петрохан. Нещо повече, Мирчев при Ризова вече издава заповеди как сл. кабинет да замаже разследването на сектатата. Йотова с какъв акъл им даде достъп до власта. В служебния кабинет на Гюров има 5-6 министри които пряко или косвено са свързани с педофилската секта.

    Коментиран от #26

    19:50 18.02.2026

  • 16 Майна

    14 0 Отговор
    Асоциация?
    Прав си - педофилия, сатанизъм.., безполови, продажни
    Това е асоциация
    За вас

    20:01 18.02.2026

  • 17 Промяна

    12 1 Отговор
    КЪДЕ СА ОНЕЗИ ДЕТО ТИЧАХА ПО ПЛОЩАДИТЕ КЪДЕ СА ЗАЩО МЪЛЧАТ СЕГА И СЕ СПОТАЙВАТ ИЗЛЕЗТЕ РОЗОВОТО ПРАСЕ КЪДЕ Е ИЗМАМИ ВИ ПЛОЩАДАДЖИИИ ПОДИГРАХА СЕ С ВАС ПЕТРОХАНЦИ ИЗМАМНИЦИ ШАРЛАТАНИ МЕСИИ

    20:02 18.02.2026

  • 18 Хаха

    9 1 Отговор
    Чакаме сега соросоидния министър на правосъдието да потърси сметка на Фондация Антикорупционен фонд за оказан натиск върху МВР! Ама само ще чакаме! Ида и гей паради, гей бракове, детско правосъдие, отнети деца в полза на групата Петрохан, забрана на българския език, култура и традиции, забрана на БПЦ и всичко за Осрайна! Сашко Сорос и английския посланик бързат! А и мигранти и пакистанци новите поданици на Партията на позора и Правителството на позора!

    20:06 18.02.2026

  • 19 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Служ;правителство е съставено от престъпници участващи в НПО на световният престъпник и убиец Сор..... Това е най мръсното правителство досега след 89г. Гяуров и Йотова трябва да бъдат пре..... с камъни,а този олигоф..... Янкулов не се е задържал никъде повече от 1-2 г. на работа и след като е изхвърлен от всякъде защото нищо не става от него,го прибират в НПО

    20:07 18.02.2026

  • 20 ганев

    4 0 Отговор
    ТУЙ..Е ПАРОДИЯ....НА..СЪЩЕСТВО...ЧЕ И НАГЛО..И ..ТЪПИГЬОЗ

    20:47 18.02.2026

  • 21 ганев

    3 1 Отговор
    ВЪРХЪТ...НА ЦИНИЗМА...БАБА НАДА..КРАДЛИВАТА МИНИСТЪР

    20:50 18.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Божанов, Божанов

    3 0 Отговор
    Какъв професионалист е Емил Дечев.
    Кога е работил в МВР, че не се сещам.

    07:29 19.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ох,горкичкия

    2 0 Отговор
    дава кредит на доверие ва Цицелков, трябва ли тогава да приемем, че е съгласен с него по отношение "че са нормални и здравословни отношенията на мъже с деца",написано от новия вице по повод Петрохан преди 10 дни? Харесва ли му и какво трябва да мислим за другите като него, дето се кълнат в новия вице?

    12:34 19.02.2026

  • 26 тя е ракетата-носител

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Асоциопат":

    съдържанието отдавна е било съставено още преди Радев да напусне президентството, и на Гюров му е бил спуснат отгоре и не познава министрите си, щом дори се пъне при имената им. А също дали е съгласен в изявлението на неговия вице по "честнити" избори , "че са нормални и здравословни отношенията на мъже с деца",написано от него преди 10 дни по повод Петрохан, както и че вече е имал три ареста за марихуана(2010), за високо алкохолно съдържание(2011)също и 2014, както бе изнесено? Мълчанието означава ли съгласие и замитане на проблемите?

    12:42 19.02.2026

  • 27 Рамбо

    2 0 Отговор
    Ми то при педофилските шарлатани на другаря Боташ има ли един свестен.

    12:21 20.02.2026

