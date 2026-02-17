Новини
Бизнес »
Великобритания отложи ключова програма, касаеща безпроблемна търговия с Европа

17 Февруари, 2026 13:21 383 1

  • великобритания-
  • европа-
  • програма-
  • единен търговски прозорец

В "Единен търговски прозорец" досега са вложени 110 милиона паунда

Великобритания отложи ключова програма, касаеща безпроблемна търговия с Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лейбъристкото правителство на Обединеното кралство отложи изпълнението на програма за създаване на „безпроблемна търговска граница“ след Брекзит (напускане на ЕС), след като е похарчило 110 милиона паунда (приблизително 150 милиона долара) за договори с партньорите Deloitte и IBM. Това съобщи Financial Times (FT).

Проектът „Единен търговски прозорец“ (STW), според вестника, предвижда създаването на универсална цифрова платформа за търговци, която, наред с други неща, би опростила подаването и обработката на документи за внос и износ. STW обаче беше спрян след серия от забавяния и повреди в ИТ инфраструктурата, което възпрепятства прилагането на граничните мерки, които според Националната одитна служба на Обединеното кралство ще струват 4,7 милиарда паунда (6,4 милиарда долара).

Според британските власти, въпреки че „аспектът на изпълнение“ на STW е затворен, Уайтхол все още е ангажиран с „политическото развитие“ на програмата.

Експерти казват, че изпълнението на проекта би спестило на британския бизнес поне четвърт милиард долара. Без тази програма те смятат, че Обединеното кралство ще се нуждае от наистина мащабно рестартиране в отношенията си с ЕС, за да се премахне бюрократичната бюрокрация.

Референдумът за Брекзит се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48,1% гласуваха против. След няколко години преговори Обединеното кралство напусна ЕС в нощта на 1 февруари 2020 г.

На 1 януари 2021 г. изтече преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение за отношенията след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти и тарифи.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Британия

    1 0 Отговор
    Се тресе по шевовете

    От педофилия!
    Стармър- излизат доказателства за цялата мрежа, по времето му като главен прокурор

    15 000 хиляди дела, покроти- на бели,английски деца!

    Отлагали?!

    13:24 17.02.2026