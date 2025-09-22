Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 22 септември: Все така слънчево, слаб до умерен вятър от изток

22 Септември, 2025 04:47, обновена 22 Септември, 2025 03:51

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - 27°

Времето днес, прогноза за понеделник, 22 септември: Все така слънчево, слаб до умерен вятър от изток - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главно в източните райони от страната до обяд се очакват временни увеличения на облачността, предаде БНТ.

Температурите сутринта ще са между 10° и 15°, дневните ще се задържат засега без особена промяна - предимно между 26° и 31°, в София - 27°. През деня ще е все така слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен с посока от изток.

По Черноморието сутринта ще е с по-значителна ниска облачност. След обяд ще се разкъса и ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Дневните температури ще се задържат в порядъка от 24°-26°. Водата е около 23°-24°. Вълнението на морето ще остане умерено.

И в планините ще е слънчево, с по-съществени временни увеличения на облачността около и след обяд главно в масивите от Източна България. Ще духа до умерен вятър с посока от изток-североизток. Максималните температури в курортите ще са 16° на Алеко до 24° в Банско.

Слънчево ще остане и във вторник, пак с повече облаци до обяд в Източна България. Дневните температури ще се повишат с още 2-3°. В сряда ще остане все още топло, но от запад облачността ще започне да се увеличава. В четвъртък се очакват вече по-значителни увеличения, а на места, главно в източните и в планинските райони, ще има и валежи, предимно слаби. Вятърът ще се усили и дневните температури ще се понижат с близо 5° до 7°. В петък ще остане ветровито, особено в Източна България. Облачността вече в по-голямата част от страната ще е значителна и на много места, главно в западната половина, се очакват валежи от дъжд.


