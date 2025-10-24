Новини
Времето днес, прогноза за петък, 24 октомври: Опасно ветровито, остава топло за сезона

24 Октомври, 2025 03:00 538 1

Времето днес, прогноза за петък, 24 октомври: Опасно ветровито, остава топло за сезона - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сутринта и преди обяд на север от планините силният вятър все още ще е с посока от юг-югозапад, а в следобедните часове – от северозапад, предаде БНТ.

Ще остане топло за сезона с минимални температури между 10° и 15°, в София – около 10°, по Черноморието - между 16° и 18° и максимални - между 19° и 24°, в София – около 19°.

Предстоят и валежи, още сутринта в западните райони, а през деня и в останалата част от страната. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, а вятърът ще отслабва.

Много ветровито ще бъде и по Черноморието, със временно силен вятър от юг-югозапад, а в следобедните часове, когато ще има и превалявания – от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, а температурата на морската вода – от 17 до 19.

В планините ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. И там ще вали, поради високите температури – предимно дъжд.

В събота вятърът ще отслабне. Ще има и слънчеви часове, но и превалявания, главно в северната половина от страната, а температурите вече в цялата страна ще се понижат.

В неделя ще преобладава облачно време, но ще вали само в Северозападна България.

В понеделник ще вали в почти цялата страна, на места интензивно, а температурите още ще се понижат. Във вторник валежите ще спрат, облачността ще намалява, но застудяването ще продължи.


България
