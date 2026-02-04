Борислав Сандов обясни за споразумението с организацията на убитите край Петрохан

Във връзка с криминалния случай в района на Петрохан, през последните два дни в публичното пространство се въртят всякакви спекулации, включително ангажиращи моето име. Телефонът ми не спира да звъни, въпреки че вчера дадох интервю за БНР - Българско национално радио, и разясних детайлите около рамковото споразумение, което подписах от страна на МОСВ с неправителствената организация, чиито членове са жертви от въпросния криминален случай. Преди да пристъпя към хронологията и да посоча въпросните официални документи, бих искал да помоля всеки да се опита да погледне непредубедено към въпроса и да се отърси от всички внушения и версии, които се въртят в медиите, защото нивото на дезинформация, конспирация и интерпретация по темата е изключително високо, а на всичкото отгоре няма кой да представи версията на потърпевшите - жертви или изчезнали от въпросната организация. Това написа в профила си във Фейсбук бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов.
"Фактите някак остават на заден план, докато на преден план излизат хипотези, които не кореспондират с тях. А фактите, официално обявени от държавните институции, са за чисто криминално минало на всеки един от тримата убити, за липсата на какъвто и да е сигнал в местното РПУ срещу действия на организацията и на терена на стопанисвания от тях обект, както и за липса на установени нарушения от множество проверки от голям брой контролни органи на държавата. От другата страна са хипотезите, които най-често идват от ЕЖК (една жена каза), но за съжаление и от страна на самите представители на разследващите в момента", заявява Сандов.
"И така, ето хронологията, свързана с мен и НАКЗТ: в началото на 2022 г. в МОСВ постъпи искане за среща с представител на Сдружение "НАКЗТ", което се представи за природозащитна организация, с база в района на Петрохан. Беше упоменато, че въпросната организация е член на The EUROPARC Federation; през януари 2022 г. беше проведена среща в кабинета ми в МОСВ. На нея от страна на НАКЗТ присъстваше Ивайло Иванов (една от жертвите), като официален представител на организацията, на която ми беше представена работата на НАКЗТ на национално и международно ниво; последва втора среща, скоро след първата, на която беше представена идеята за подписване на рамково споразумение за партньорство в областта на опазване на околната среда и популяризиране на добри и образователни практики в сферата на екологията", посочва бившият екоминистър.
"На 08.02.2022 г. беше подписано изготвеното от моя екип Рамково споразумение между МОСВ и НАКЗТ, което не създаваше права и отговорности за някоя от страните и нямаше никакъв финансов елемент в него. Най-общо това беше протоколиране на съвместни добри намерения с идеална цел; на 04.04.2022 г. в МОСВ постъпи писмо от друго сдружение с искане за разяснение на това споразумение и дали то делегира специални права на НАКЗТ; на 06.04.2022 г. изпратих отговор на горното писмо и изрично заявих, че въпросното споразумение не предоставя права или задължения на НАКЗТ; през лятото на 2022 г. бях извикан за снемане на обяснения по сигнал до правоохранителните органи относно това споразумение. Изясних всички факти и обстоятелства около него, както правя и сега тук. За тези 4 години все щеше да се стигне до някакви последствия, ако имаше нещо незаконно или ощетяващо държавата от тези действия", добавя Борислав Сандов.
"След края на мандата ми като Министър на околната среда и водите е направена вътрешна проверка и опит Споразумението да бъде прекратено двустранно; през есента на 2022 г. МОСВ сезира Върховна касационна прокуратура и МВР за проверка по компетентност; също през есента на 2022 г. Министъра на околната среда и водите инициира проверка от РИОСВ София за инспекция на място. Проверката на 02.12.2022 г. не установява нарушения; следва още една заповед на министър Карамфилова и още една проверка на 17.01.2023 г., която също не установява никакви нарушения от страна на НАКЗТ; през лятото на 2024 г. друг служебен министър на околната среда и водите - Петър Димитров - издава заповед, с която инициира проверка от друга регионална инспекция по околната среда и водите. На 01.07.2024 г. е извършена проверка от РИОСВ Благоевград, която също не открива нарушения; на 26.06.2025 г. МОСВ уведомява НАКЗТ, че едностранно прекратява Рамковото споразумение за партньорство. Подписът е на Министър Манол Генов; в заключение от вчера МОСВ казва, че до момента не са получавали сигнали за установени нарушения на екологичното законодателство от НАКЗТ", коментира Сандов.
"И ако тази хронология не е била достатъчна, нека допълня с още няколко неща, за да разсея спекулациите. Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г. Не ми е оказван натиск, нито някой е ходатайствал за това споразумение. Водил съм се изцяло от идеята да насърчавам гражданското участие в сферата на опазването на околната среда, а също така да търся добри практики за служителите на МОСВ в Националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен балкан". В тази паркове работят рейнджъри, за които повишаването на заплатите с рекордните 30-35% по време на краткия ми престой начело на МОСВ не беше достатъчно мотивиращ фактор поради ниската база, на която ги заварих. Споделянето на опит от EUROPARCS щеше да е добро допълнение", отбеляза той.
"За да стане ясно дали това Споразумение е имало смисъл, следва да се направи оценка на състоянието на околната среда в района на Петрохан и да се сравни със състоянието от 2021 г. Със сигурност мога да твърдя, че не се е влошило и по личните ми наблюдения бракониерските набези, нелегалния добив на дървесина и площта на пожарите са намалели. Държавата не е била ощетена с нито една стотинка по време на действието на това Споразумение", заявява бившият министър на околната среда и водите.
"Колкото до криминалния аспект на случая, надявам се правоохранителните органи да разкрият бързо и без да пораждат допълнителни съмнения всички факти и обстоятелства около смъртта на тези трима мъже и опожарената база на организацията. Също така би било много полезно, ако се оповестят всички сигнали подавани от НАКЗТ през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях. Такива сигнали със сигурност има, особено в сферата на околната среда и управлението на горите", пише още Борислав Сандов.
1 Това го написах преди месец..
Случва се нещо страшно и кошмарно. Като за последен парламент председателката на енергийната комисия в народното събрание павелка митова ИТН ( Има Такива Нещастници) е пратила заповед до трите енерго-разпределителни дружества да надпишат сметките на всички битови абонати за Ел.енергия с по 10% за месеците декември и януари. Понеже това е последен парламент за тях да компенсират оставащите 3 години до края на мандата който трябваше да се състои за това правителство и бе свалено от народа. Разчетите са около 100 милиона месечно от тези надписани сметки които ще отидат в джобовете на олигарсите и мафията ментор на ИТН. Моля всеки да следи сметките си спрямо миналата година и ако се случи да извършим граждански арест за грабителите от ИТН които за последно са решили да "ощавят" населението.
Коментиран от #3, #5, #53
20:03 04.02.2026
2 Последния Софиянец
20:03 04.02.2026
3 За съжаление не се оказа вярно
До коментар #1 от "Това го написах преди месец..":Надписаха ни сметките от мафията на власт в момента не с 10 а с 40%
20:04 04.02.2026
4 Нищо
20:05 04.02.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Това го написах преди месец..":Сметките са си същите ама в евро.хи хи хи
20:05 04.02.2026
6 Българин
20:06 04.02.2026
7 Гражданин
20:08 04.02.2026
8 Яко мирише
20:09 04.02.2026
9 Сандокане
20:10 04.02.2026
10 Анонимен
20:11 04.02.2026
11 Спецназ
Ловци нощем ловуват с джипове на фарове,
цели тумби м.нгали с некаква напикана фирма
отчитат 100 кубика на месец от сечището и
изрязват на голо съседното сечище и
къде докачат ВСИЧКО!
Товарят на гръцки тирове 1000 кубика и
още толкова на виетнамки за нас.
20:12 04.02.2026
12 Винкел
20:12 04.02.2026
13 дядото
20:14 04.02.2026
14 Тоя само
20:16 04.02.2026
15 Да,бе
20:18 04.02.2026
16 Всичко това добре
20:21 04.02.2026
17 Дон
20:21 04.02.2026
18 очевидец
20:24 04.02.2026
19 ШЕФА
20:27 04.02.2026
20 Бял бор
20:27 04.02.2026
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
20:28 04.02.2026
22 Розов папилом
20:30 04.02.2026
23 Данко Харсъзина
20:33 04.02.2026
24 Кмет от ДС
20:33 04.02.2026
25 Дон Корлеоне
20:35 04.02.2026
26 Пацу порното
Това не е случайно по едно и също време!
Коментиран от #29
20:35 04.02.2026
27 кмоило
20:35 04.02.2026
28 az СВО Победа 80
Накратко спрямо горите се прилага същата схема, която се е приложила преди години спрямо язовирите. Чрез публичния ресурс, в случая горите, парите по европрограмите свързани с тях, чрез подобни НПО-та да отиват в "правилните ръце"!
Впоследствие нещо се е объркало, тези хора са станали излишни свидетели и са били занулени...., а представените версии за педофилия и за сектантство са, за да се замажат следите.
20:41 04.02.2026
29 На една стена в центъра на София
До коментар #26 от "Пацу порното":Пише порно драма
20:41 04.02.2026
30 Мдаа
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":То цялата държава е окрадена та една вила ли няма да открадне гербавата Фидосова. Някъде четох, че после са я продали за 90к.
20:43 04.02.2026
31 Бай той Толстой
20:44 04.02.2026
32 Жалка работа
Тотални некадърници, начело с къдрокосия пеликан и двамата дебели!
Държавта е в кавичките, защото няма държава!
20:45 04.02.2026
33 Данко Харсъзина
20:45 04.02.2026
34 Рекет
20:53 04.02.2026
35 Разруха,разпад и деградация, иде АД
20:54 04.02.2026
36 Коко
20:54 04.02.2026
37 Лунатик
20:55 04.02.2026
38 Абсурдистан
20:57 04.02.2026
39 Анонимен
Коментиран от #43
20:59 04.02.2026
40 стоян георгиев
21:02 04.02.2026
41 Тити на Кака
Насладете се, това е ППДС-стайлът!
Ша строим магистрали, които няма да построим!
Ще правим съдебна реформа, която няма да направим!
Кой не скача е дебел, а Кокоран нито скача, нито е дебел - просто си е розов по природа !
😂😂😂
21:05 04.02.2026
42 Сандо Бориславов
Не коментира кога е създадено това НПО
Как точно с него без история,сключва споразумение?
Самото название на тези е заблуждаващо!
Контрол по смисъла на споразумението не може да се осъществява от НПО!
Едно е да подават сигнали,да съдействат,друго е да са горски рейнджъри!
Образованието им също няма нищо общо е дървета, бръмбари и други животни и растения.
Те кога са работили и кога са пазили чукарите?
Прочетох едно нескопосно и високомерно оправдание!
21:06 04.02.2026
43 Тити на Кака
До коментар #39 от "Анонимен":Не, носили са му хижата с хеликоптер в двора на МС, щото не е дебело прасе, а розово пони с бели мустаци😂😂😂
21:07 04.02.2026
44 Уха
21:08 04.02.2026
45 Бедствие за народа
Всички знаем Гарвану гарван око не вади. Няма престъпление, самоубийство в тила
Прикриване на прстъпници и кръгова защита.
21:09 04.02.2026
46 Запознат
21:17 04.02.2026
48 ехоо
21:32 04.02.2026
49 Хмм
21:47 04.02.2026
50 Ами
21:49 04.02.2026
51 Хмм
21:56 04.02.2026
52 Бат Вальо
Коментиран от #62
22:03 04.02.2026
53 Факти:
До коментар #1 от "Това го написах преди месец..":ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.
Но след, като никоя друга партия и коалиция не последва примера им в следващото НС и ИТН получаваше
цялата си субсидия...
22:30 04.02.2026
54 издишаш
що стана така ?
22:51 04.02.2026
55 чета го и си спомням Гагаузов
събрали се отбор португалци и казали че ще правят магистралите на БГ
Същата работа
22:55 04.02.2026
56 9689
00:09 05.02.2026
57 Иво
01:06 05.02.2026
60 Помня го тоя
02:02 05.02.2026
61 Бай Араб
06:27 05.02.2026
62 Бай Араб
До коментар #52 от "Бат Вальо":Кой ще я рестартира държавата, кой ?
06:30 05.02.2026
63 Бай Араб
06:38 05.02.2026
64 Бай Араб
06:51 05.02.2026
65 Бай Араб
07:30 05.02.2026
66 Бай Араб
07:35 05.02.2026
67 Бай Араб
07:56 05.02.2026