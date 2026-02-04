Новини
България »
Борислав Сандов обясни за споразумението с организацията на убитите край Петрохан

Борислав Сандов обясни за споразумението с организацията на убитите край Петрохан

4 Февруари, 2026 20:01 3 133 67

  • борислав сандов-
  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Фактите някак остават на заден план, докато на преден план излизат хипотези, които не кореспондират с тях. А фактите, официално обявени от държавните институции, са за чисто криминално минало на всеки един от тримата убити

Борислав Сандов обясни за споразумението с организацията на убитите край Петрохан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с криминалния случай в района на Петрохан, през последните два дни в публичното пространство се въртят всякакви спекулации, включително ангажиращи моето име. Телефонът ми не спира да звъни, въпреки че вчера дадох интервю за БНР - Българско национално радио, и разясних детайлите около рамковото споразумение, което подписах от страна на МОСВ с неправителствената организация, чиито членове са жертви от въпросния криминален случай. Преди да пристъпя към хронологията и да посоча въпросните официални документи, бих искал да помоля всеки да се опита да погледне непредубедено към въпроса и да се отърси от всички внушения и версии, които се въртят в медиите, защото нивото на дезинформация, конспирация и интерпретация по темата е изключително високо, а на всичкото отгоре няма кой да представи версията на потърпевшите - жертви или изчезнали от въпросната организация. Това написа в профила си във Фейсбук бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

"Фактите някак остават на заден план, докато на преден план излизат хипотези, които не кореспондират с тях. А фактите, официално обявени от държавните институции, са за чисто криминално минало на всеки един от тримата убити, за липсата на какъвто и да е сигнал в местното РПУ срещу действия на организацията и на терена на стопанисвания от тях обект, както и за липса на установени нарушения от множество проверки от голям брой контролни органи на държавата. От другата страна са хипотезите, които най-често идват от ЕЖК (една жена каза), но за съжаление и от страна на самите представители на разследващите в момента", заявява Сандов.

"И така, ето хронологията, свързана с мен и НАКЗТ: в началото на 2022 г. в МОСВ постъпи искане за среща с представител на Сдружение "НАКЗТ", което се представи за природозащитна организация, с база в района на Петрохан. Беше упоменато, че въпросната организация е член на The EUROPARC Federation; през януари 2022 г. беше проведена среща в кабинета ми в МОСВ. На нея от страна на НАКЗТ присъстваше Ивайло Иванов (една от жертвите), като официален представител на организацията, на която ми беше представена работата на НАКЗТ на национално и международно ниво; последва втора среща, скоро след първата, на която беше представена идеята за подписване на рамково споразумение за партньорство в областта на опазване на околната среда и популяризиране на добри и образователни практики в сферата на екологията", посочва бившият екоминистър.

"На 08.02.2022 г. беше подписано изготвеното от моя екип Рамково споразумение между МОСВ и НАКЗТ, което не създаваше права и отговорности за някоя от страните и нямаше никакъв финансов елемент в него. Най-общо това беше протоколиране на съвместни добри намерения с идеална цел; на 04.04.2022 г. в МОСВ постъпи писмо от друго сдружение с искане за разяснение на това споразумение и дали то делегира специални права на НАКЗТ; на 06.04.2022 г. изпратих отговор на горното писмо и изрично заявих, че въпросното споразумение не предоставя права или задължения на НАКЗТ; през лятото на 2022 г. бях извикан за снемане на обяснения по сигнал до правоохранителните органи относно това споразумение. Изясних всички факти и обстоятелства около него, както правя и сега тук. За тези 4 години все щеше да се стигне до някакви последствия, ако имаше нещо незаконно или ощетяващо държавата от тези действия", добавя Борислав Сандов.

"След края на мандата ми като Министър на околната среда и водите е направена вътрешна проверка и опит Споразумението да бъде прекратено двустранно; през есента на 2022 г. МОСВ сезира Върховна касационна прокуратура и МВР за проверка по компетентност; също през есента на 2022 г. Министъра на околната среда и водите инициира проверка от РИОСВ София за инспекция на място. Проверката на 02.12.2022 г. не установява нарушения; следва още една заповед на министър Карамфилова и още една проверка на 17.01.2023 г., която също не установява никакви нарушения от страна на НАКЗТ; през лятото на 2024 г. друг служебен министър на околната среда и водите - Петър Димитров - издава заповед, с която инициира проверка от друга регионална инспекция по околната среда и водите. На 01.07.2024 г. е извършена проверка от РИОСВ Благоевград, която също не открива нарушения; на 26.06.2025 г. МОСВ уведомява НАКЗТ, че едностранно прекратява Рамковото споразумение за партньорство. Подписът е на Министър Манол Генов; в заключение от вчера МОСВ казва, че до момента не са получавали сигнали за установени нарушения на екологичното законодателство от НАКЗТ", коментира Сандов.

"И ако тази хронология не е била достатъчна, нека допълня с още няколко неща, за да разсея спекулациите. Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г. Не ми е оказван натиск, нито някой е ходатайствал за това споразумение. Водил съм се изцяло от идеята да насърчавам гражданското участие в сферата на опазването на околната среда, а също така да търся добри практики за служителите на МОСВ в Националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен балкан". В тази паркове работят рейнджъри, за които повишаването на заплатите с рекордните 30-35% по време на краткия ми престой начело на МОСВ не беше достатъчно мотивиращ фактор поради ниската база, на която ги заварих. Споделянето на опит от EUROPARCS щеше да е добро допълнение", отбеляза той.

"За да стане ясно дали това Споразумение е имало смисъл, следва да се направи оценка на състоянието на околната среда в района на Петрохан и да се сравни със състоянието от 2021 г. Със сигурност мога да твърдя, че не се е влошило и по личните ми наблюдения бракониерските набези, нелегалния добив на дървесина и площта на пожарите са намалели. Държавата не е била ощетена с нито една стотинка по време на действието на това Споразумение", заявява бившият министър на околната среда и водите.

"Колкото до криминалния аспект на случая, надявам се правоохранителните органи да разкрият бързо и без да пораждат допълнителни съмнения всички факти и обстоятелства около смъртта на тези трима мъже и опожарената база на организацията. Също така би било много полезно, ако се оповестят всички сигнали подавани от НАКЗТ през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях. Такива сигнали със сигурност има, особено в сферата на околната среда и управлението на горите", пише още Борислав Сандов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това го написах преди месец..

    42 10 Отговор
    Вярно ли се оказа -
    Случва се нещо страшно и кошмарно. Като за последен парламент председателката на енергийната комисия в народното събрание павелка митова ИТН ( Има Такива Нещастници) е пратила заповед до трите енерго-разпределителни дружества да надпишат сметките на всички битови абонати за Ел.енергия с по 10% за месеците декември и януари. Понеже това е последен парламент за тях да компенсират оставащите 3 години до края на мандата който трябваше да се състои за това правителство и бе свалено от народа. Разчетите са около 100 милиона месечно от тези надписани сметки които ще отидат в джобовете на олигарсите и мафията ментор на ИТН. Моля всеки да следи сметките си спрямо миналата година и ако се случи да извършим граждански арест за грабителите от ИТН които за последно са решили да "ощавят" населението.

    Коментиран от #3, #5, #53

    20:03 04.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    38 8 Отговор
    Счетоводителят на Бойко Борисов Дечо Василев и той ли е рейнджър?

    20:03 04.02.2026

  • 3 За съжаление не се оказа вярно

    42 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това го написах преди месец..":

    Надписаха ни сметките от мафията на власт в момента не с 10 а с 40%

    20:04 04.02.2026

  • 4 Нищо

    24 0 Отговор
    не е споделил и никога не е говорил прав текст !

    20:05 04.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това го написах преди месец..":

    Сметките са си същите ама в евро.хи хи хи

    20:05 04.02.2026

  • 6 Българин

    40 6 Отговор
    Няма такива пе дали от ППДБ,които да не обяснат и най-сатанинските си идеи и тъпотии за пустите му субсидии и пари,но накрая истината лъсва и остават тъпите обяснения.

    20:06 04.02.2026

  • 7 Гражданин

    41 1 Отговор
    ОБЯСНИЛ? Директно в затвора, вместо да ни обястянава!

    20:08 04.02.2026

  • 8 Яко мирише

    22 1 Отговор
    Само не знам дали е "зелено" рядкото без коричка или пак си е кафяво...

    20:09 04.02.2026

  • 9 Сандокане

    35 0 Отговор
    Колко трупа още да очакваме, сатанисте?

    20:10 04.02.2026

  • 10 Анонимен

    38 0 Отговор
    Тоз пък тръгнал за екологията в региона да ми говори. Точно пък за това са ги застреляли.

    20:11 04.02.2026

  • 11 Спецназ

    24 4 Отговор
    ИМА нужда от рейнджъри в Планината!

    Ловци нощем ловуват с джипове на фарове,

    цели тумби м.нгали с некаква напикана фирма
    отчитат 100 кубика на месец от сечището и
    изрязват на голо съседното сечище и

    къде докачат ВСИЧКО!


    Товарят на гръцки тирове 1000 кубика и
    още толкова на виетнамки за нас.

    20:12 04.02.2026

  • 12 Винкел

    35 0 Отговор
    Този наркозависим контрапич защо не е в ареста?

    20:12 04.02.2026

  • 13 дядото

    29 0 Отговор
    какво да ти чета нелепите оправдания.факта - монтана,искра,ти говорят повече от теб.

    20:14 04.02.2026

  • 14 Тоя само

    25 0 Отговор
    като го видя и ме нервира. Няма да пиша какво му мисля. Досещате се.

    20:16 04.02.2026

  • 15 Да,бе

    33 0 Отговор
    Това,че не е държава отдавна е ясно и в детските градини,но някакъв псевдозелен парцал да хариже 35% от територията на частна фирма идва в повече.Само златните концесии са леко по-противен грабеж.

    20:18 04.02.2026

  • 16 Всичко това добре

    33 1 Отговор
    Но по кой точно закон е регламентирано участието на това "гражданското общество" в сферата на опазването на околната среда а? , а не да ни се говори за някакви "добри практики". За служителите на МОСВ в Националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен балкан" е ясно, но те не са регламентирани като "рейнджъри" ! Впрочем ако има горски рейнджъри що да няма и градски а? Ей така граждани да се разхождат със калашници и американско автоматично оръжие с оптика по Витошка ?

    20:21 04.02.2026

  • 17 Дон

    29 1 Отговор
    Този има да разказва мноооого,не само за Инцидента,а за всеки свой Подпис!!!!9384

    20:21 04.02.2026

  • 18 очевидец

    19 4 Отговор
    Жертвите в Петрохан нямат криминална регистрация или история. Но без да имат никакви данни, полиция, ДАНС и прокуратура хвърлят такива версии в медиите. Това най-малкото показва пълен непрофесионализъм и колко са прогнили всички "правоохранителни" служби.

    20:24 04.02.2026

  • 19 ШЕФА

    33 1 Отговор
    Този престъпник от снимката е омазан в лай..... до гушата,и с тези изявления от сутрин до вечер се опитва да се прави на невинен.

    20:27 04.02.2026

  • 20 Бял бор

    16 0 Отговор
    Ако ,,катеричките" можеха да говорят....

    20:27 04.02.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    43 1 Отговор
    Живков построи прекрасна хижа със ски влек, където децата от цялата област Монтана ходеха да карат ски. После Фидосова най-демократично я открадна. Шарлатаните я гепиха от Фидосова и я превърнаха в бандитско свърталище. Бандитите се изтрепаха и запалиха хижата. На кратко, това е. Същата е ситуацията и с хижа Ком. За екология и дума не може да става. Вековната гора отдавна я изсякоха. Тъй като е вододайна зона по времето на Живков беше забранено да се отсече и един клон от дърво. При демокрацията вековната гора най демократично беше ликвидирана.

    Коментиран от #30

    20:28 04.02.2026

  • 22 Розов папилом

    22 0 Отговор
    Министърът на Педофилите,а кмета ги финансира.

    20:30 04.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Този харпун на снимката трябваше вече да е в кауша, но понеже има опастност л.... да улучи вентилатора са го оставили да възира и да дрънка глупотевини.

    20:33 04.02.2026

  • 24 Кмет от ДС

    10 1 Отговор
    Нямам нищо против трима дърти ергени с автомати да водят деца в горска хижа...даже пари им давам.

    20:33 04.02.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    14 3 Отговор
    Кой уби тримата педофили от ПП?

    20:35 04.02.2026

  • 26 Пацу порното

    12 0 Отговор
    Едно е ясно , хижата и салоните , все порно, за жалост едното е и с деца . Отделно и тез поставени клошари с животните, отново!
    Това не е случайно по едно и също време!

    Коментиран от #29

    20:35 04.02.2026

  • 27 кмоило

    18 3 Отговор
    ПП и ДБ каалпазанин, защо не си в затвора??? Какво само давате интервюта, "На 08.02.2022 г. беше подписано изготвеното от моя екип Рамково споразумение между МОСВ и НАКЗТ, което не създаваше права и отговорности за някоя от страните и нямаше никакъв финансов елемент в него??? Какви са тези глупости дето си наговорил??? Какво си подписал ти от името на държавата??? Що не подписа със всеки дето ти каже че е някаква НПО организация а точно с тези подписа??? Защо си на свобода ПП и ДБ педофили??? Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин ви гледа какво направихте. Каалпазанин с каалпазанин мръсен, какво си подписвал????

    20:35 04.02.2026

  • 28 az СВО Победа 80

    18 0 Отговор
    Съветвам всички да изслушат какво каза Ревизоро тази вечер по тв. ON AIR.

    Накратко спрямо горите се прилага същата схема, която се е приложила преди години спрямо язовирите. Чрез публичния ресурс, в случая горите, парите по европрограмите свързани с тях, чрез подобни НПО-та да отиват в "правилните ръце"!

    Впоследствие нещо се е объркало, тези хора са станали излишни свидетели и са били занулени...., а представените версии за педофилия и за сектантство са, за да се замажат следите.

    20:41 04.02.2026

  • 29 На една стена в центъра на София

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пацу порното":

    Пише порно драма

    20:41 04.02.2026

  • 30 Мдаа

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    То цялата държава е окрадена та една вила ли няма да открадне гербавата Фидосова. Някъде четох, че после са я продали за 90к.

    20:43 04.02.2026

  • 31 Бай той Толстой

    7 2 Отговор
    Още един амбриаж.

    20:44 04.02.2026

  • 32 Жалка работа

    19 1 Отговор
    Това напълно съвпада с инфирмацията на столичния кмет И е в пълно противоречие с казаното от "компетентните държавни" органи, които сега Сега се чудят това Туин Пиикс ли е, според оня питек?
    Тотални некадърници, начело с къдрокосия пеликан и двамата дебели!
    Държавта е в кавичките, защото няма държава!

    20:45 04.02.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    22 1 Отговор
    Местните знаят всичко, но не искат да говорят. Куките съвсем естествено не знаят нищо. Те са паднали от Марс или идват направо от друга галактика. Все едно не висят по цял ден пред пивницата в Гинци, и са заети само и единствено да направят пакост на някой човечец.

    20:45 04.02.2026

  • 34 Рекет

    17 0 Отговор
    Зелени рекетьори. Колко години ни лифт ни магистрала и Корал присвоен. А иначе добре финиансирани. Нещо много долно има тук

    20:53 04.02.2026

  • 35 Разруха,разпад и деградация, иде АД

    21 2 Отговор
    Никой нищо не знае ,имало много работа да се свърши. А до сега къде бяхте бе ! Защо ДАНС след като е имало сигнали ,защо не е продължило наблюдението , няма значение какво е правила прокуратуата,службите за сигурност трябва да са наясно какво става на българската територия. Или наистина са некадърници началниците , или се правят на луди. По скоро е некадърност и безотговорност. Няма институции ,няма държавност, няма българи, в това е проблема. Лудницата е тотална. Вместо тотална да бъде информираността на ДАНС , лудницата и беззаконието стават тотални. Това е реалността на фронтовата територия. И ето гейовете са си направили своя държавна територия и с оръжие в ръка си я контролират- И никой не знае. Извод , всички които са се правили и правят на ни чул ни видял и на луди , в Сибир .Но няма кой да свърши тази работа. Точно за това трябват нова конституция и ново преосноваване на България. Всичко друго е ала бала и приказка за бабининте розови кюлоти ! Народа, родители, деца, възрастни не вярват ни в прокурор , ни в стражар ни в министър. Хората са отчаяни и съсипани. Чудят се как да оцелеят и да оживеят с ценностите . И в същото време властници водят разговори с парламентарните групи кой негодник да се избере, та всички да са доволни от неговата некадърност. Но и това ощ е не е нищо, тепърва иде Адът с много гняв и разрушения ! Час по скоро , бързо ,трябват премиер , нови избори и правителство на място, да действа по закон,защото

    20:54 04.02.2026

  • 36 Коко

    20 1 Отговор
    Важното е, че спряхме торентите! А педофилията, порното от гинекологичния кабинет, камерите в ателиетата за епилиране, изтезанията на животни и т.н. са нещо нормално. И "компетентните" органи нищо не знаят и няма какво да направят!

    20:54 04.02.2026

  • 37 Лунатик

    17 1 Отговор
    ПП - Партия на Педофилите

    20:55 04.02.2026

  • 38 Абсурдистан

    18 0 Отговор
    Ето това е типичен пример, че някои управляващи ви смятат за безмозъчно стадо. Един субект твърди , че е подписал някакво рамково споразумение, не водещо след себе си права и задължения. Но не отговаря на въпросът :Това законно ли е и по кой закон едни въоръжени и високо оборудвани хора са пазели природата и животните??? Абсурдна държава!

    20:57 04.02.2026

  • 39 Анонимен

    13 0 Отговор
    Кокорчи ходил ли е в хижата?

    Коментиран от #43

    20:59 04.02.2026

  • 40 стоян георгиев

    12 1 Отговор
    Шиши е накарал насила Сандов да подпише и Терзиев да им даде пари

    21:02 04.02.2026

  • 41 Тити на Кака

    19 0 Отговор
    Този откровено неумен мужик продължава да лъже най-нагло, опитвайки се да избяга от отговорност за очевидните закононарушения, които е извършил с подписването на този малоумен договор!
    Насладете се, това е ППДС-стайлът!
    Ша строим магистрали, които няма да построим!
    Ще правим съдебна реформа, която няма да направим!
    Кой не скача е дебел, а Кокоран нито скача, нито е дебел - просто си е розов по природа !
    😂😂😂

    21:05 04.02.2026

  • 42 Сандо Бориславов

    14 0 Отговор
    Оправдание на двойкаджия!
    Не коментира кога е създадено това НПО
    Как точно с него без история,сключва споразумение?
    Самото название на тези е заблуждаващо!
    Контрол по смисъла на споразумението не може да се осъществява от НПО!
    Едно е да подават сигнали,да съдействат,друго е да са горски рейнджъри!
    Образованието им също няма нищо общо е дървета, бръмбари и други животни и растения.
    Те кога са работили и кога са пазили чукарите?
    Прочетох едно нескопосно и високомерно оправдание!

    21:06 04.02.2026

  • 43 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Не, носили са му хижата с хеликоптер в двора на МС, щото не е дебело прасе, а розово пони с бели мустаци😂😂😂

    21:07 04.02.2026

  • 44 Уха

    12 0 Отговор
    Явно пазенето и прокарването на пратки с дрогс е професия за зелените и Промяната. То и про100то вика че не бил на кристали ама половината МВР не издържа теста за наркотици а останалата половина са инвалиди ни чуват ни виждат кого ги разкарват с патрулките. А Буци и ШишО се забавляват с едеотите от Пурмяната

    21:08 04.02.2026

  • 45 Бедствие за народа

    11 0 Отговор
    Цитат: липса на установени нарушения от множество проверки

    Всички знаем Гарвану гарван око не вади. Няма престъпление, самоубийство в тила

    Прикриване на прстъпници и кръгова защита.

    21:09 04.02.2026

  • 46 Запознат

    18 0 Отговор
    Защо глупавия народ не разбира,че тази коалиция ППДБ е съставена от педофили,наркомани и т.н!

    21:17 04.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ехоо

    11 1 Отговор
    А къдравата Сю ко каза ?

    21:32 04.02.2026

  • 49 Хмм

    4 0 Отговор
    и в лагерите нваремето, когато пристигнела проверка от София всичко било наред и едва когато двама затворници са избягали и са стигнали София, внезапната проверка ги заварила неподготвени и лагерът в Скравена бил закрит

    21:47 04.02.2026

  • 50 Ами

    5 0 Отговор
    сещам се, че по времето на Костов имаше някакъв скандал с италианец, търсен от италианската полиция

    21:49 04.02.2026

  • 51 Хмм

    8 0 Отговор
    в предишното си интервю говореше за чуждо НПО, защото кадрите в България не стигали, нямало финансов аспект, всяко НПО, веднъж регистрирано започва да получава субсидии, част от постъпленията, мисля 10% са за заплати на управителния съвет, за това писаха медиите, когато жената на костов създаде фондация и получаваше субсидии

    21:56 04.02.2026

  • 52 Бат Вальо

    10 0 Отговор
    Рестарт на държавата и НАРОДЕН СЪД !!!!!

    Коментиран от #62

    22:03 04.02.2026

  • 53 Факти:

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това го написах преди месец..":

    ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
    връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
    министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.
    Но след, като никоя друга партия и коалиция не последва примера им в следващото НС и ИТН получаваше
    цялата си субсидия...

    22:30 04.02.2026

  • 54 издишаш

    4 0 Отговор
    тримката като са с крилца на гръбчетата

    що стана така ?

    22:51 04.02.2026

  • 55 чета го и си спомням Гагаузов

    4 0 Отговор
    от НДСВ
    събрали се отбор португалци и казали че ще правят магистралите на БГ

    Същата работа

    22:55 04.02.2026

  • 56 9689

    4 0 Отговор
    Този е пълен безсрамник.

    00:09 05.02.2026

  • 57 Иво

    4 0 Отговор
    Недопустимо е държавна инсттиуция, министрество, да подписва каквото и да е с нещо, създадено преди по-малко от месец, дали фирма, дали неправителствена, каквото и да е. Затова сандов трява да отговаря.

    01:06 05.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Помня го тоя

    3 0 Отговор
    Санди зелената еуглена много силно лаеше, когато ПП ги монтираха на власт, ама сега как скимти като бит ... заради наследствата от властовото си минало.

    02:02 05.02.2026

  • 61 Бай Араб

    3 0 Отговор
    ПП - партията,която създаде Румен Радев с руски пари , тепърва ще се разкриват стотици престъпления от ОПГ -ПП.Борислав Сандов има пряко участие в създаването на това НПО /природозащитници/ имитиращо държавна агенция.ПРОКУРАТУРАТА ще започне ли да работи най-накрая ? Тома Белев и кмета на София защо са на свобода ?

    06:27 05.02.2026

  • 62 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бат Вальо":

    Кой ще я рестартира държавата, кой ?

    06:30 05.02.2026

  • 63 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Леонид Решетников- Корнелия Нинова. Корнелия Нинова-Румен Радев, Румен Радев - ОПГ ПП .

    06:38 05.02.2026

  • 64 Бай Араб

    1 0 Отговор
    През периодите на участие на ПП в управлението на България ежедневно са извършвани стотити тежки престъпления от всеки един член на ОПГ- ПП без изключение.

    06:51 05.02.2026

  • 65 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Всичко ,което се е случвало в хижата и цялата схема е финансирано с държавни пари от лица членове на ПП.

    07:30 05.02.2026

  • 66 Бай Араб

    1 0 Отговор
    В момента разследващите внимателно строят версия за сблисък между еколози и анти еколози, за децата които са пребивавали там в хижата и са били извън България много не се обръща внимание ,някакси остават на много заден план.

    07:35 05.02.2026

  • 67 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Ами изгониха Цънцарова от БТВ и сега няма кой да замаже НПО то организирано от ОПГ -ПП , извършващо престъпления срещу държавата . Всичко се е случвало с държавни средства !!!!

    07:56 05.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове