Русия: Зеленски не иска мир, защото това ще сложи край на политическата му кариера. И не само политическата

Украинският президент Володимир Зеленски не иска да сключи мирно споразумение, защото това ще сложи край на кариерата му, заяви пред агенция РИА Новости руският външен министър Сергей Лавров, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Зеленски казва, че иска сделка, но не е склонен да приеме условията на Русия, които по думите му са равнозначни на капитулация и на това да подари на Москва територии, които руската армия не е завладяла на бойното поле, посочва Ройтерс.

"Всякакъв мир (в Украйна) ще означава край на политическата му кариера и възможно не само на политическата", каза Лавров в интервю за телевизия Ар Ти и добави: "След разговора си с (генералния секретар на НАТО) Марк Рюте Зеленски каза, че е готов за компромиси, но и Русия трябва да е готова за компромиси. Смятам, че е бил откровен. Според мен обаче думата "съвест" и Зеленски са две несъвместими неща. Той не мисли за нищо друго освен за собственото си оцеляване".

"Не зная какво ще бъде предложено на нашата делегация в Абу Даби. Обсъждахме с тях вчера онези гаранции за сигурност, за които Марк Рюте говори вчера в Украинската рада в Киев. Ако това е, с което украинците са дошли в Абу Даби, то това е още едно потвърждение, че Зеленски не иска мир", посочи руският външен министър, цитиран от ТАСС.

Разговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават, но европейците се опитват на преиначават предложенията на Вашингтон, каза още Лавров.

"Диалогът продължава. Подкрепихме предложенията на САЩ, а европейците незабавно се втурнаха към Вашингтон, за да преиначат, да изменят американската инициатива, която бе одобрена от руския президент Владимир Путин. И те все още се стараят да преиначат тази инициатива", каза в интервюто си руският първи дипломат.

Русия ще приеме международни гаранции за сигурност само за Украйна, която е приятелски настроена към Москва, заяви още Лавров пред журналисти в Москва, предаде ДПА, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".

Руското правителство не разполага с информация за това какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна, заяви Лавров.

Но "ако целта е да се запази режимът в част от територията на бившата Украйна и да се продължи да се използва този режим като плацдарм за отправянето на заплахи срещу Русия, тогава [...] такива гаранции едва ли ще осигурят надежден мир", подчерта той.

Москва, каза в заключение Лавров, е отворена за сключването на споразумения за колективна сигурност в региона, които зачитат сигурността на Русия.