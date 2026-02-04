Русия: Зеленски не иска мир, защото това ще сложи край на политическата му кариера. И не само политическата

Украинският президент Володимир Зеленски не иска да сключи мирно споразумение, защото това ще сложи край на кариерата му, заяви пред агенция РИА Новости руският външен министър Сергей Лавров, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Зеленски казва, че иска сделка, но не е склонен да приеме условията на Русия, които по думите му са равнозначни на капитулация и на това да подари на Москва територии, които руската армия не е завладяла на бойното поле, посочва Ройтерс.
"Всякакъв мир (в Украйна) ще означава край на политическата му кариера и възможно не само на политическата", каза Лавров в интервю за телевизия Ар Ти и добави: "След разговора си с (генералния секретар на НАТО) Марк Рюте Зеленски каза, че е готов за компромиси, но и Русия трябва да е готова за компромиси. Смятам, че е бил откровен. Според мен обаче думата "съвест" и Зеленски са две несъвместими неща. Той не мисли за нищо друго освен за собственото си оцеляване".
"Не зная какво ще бъде предложено на нашата делегация в Абу Даби. Обсъждахме с тях вчера онези гаранции за сигурност, за които Марк Рюте говори вчера в Украинската рада в Киев. Ако това е, с което украинците са дошли в Абу Даби, то това е още едно потвърждение, че Зеленски не иска мир", посочи руският външен министър, цитиран от ТАСС.
Разговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават, но европейците се опитват на преиначават предложенията на Вашингтон, каза още Лавров.
"Диалогът продължава. Подкрепихме предложенията на САЩ, а европейците незабавно се втурнаха към Вашингтон, за да преиначат, да изменят американската инициатива, която бе одобрена от руския президент Владимир Путин. И те все още се стараят да преиначат тази инициатива", каза в интервюто си руският първи дипломат.
Русия ще приеме международни гаранции за сигурност само за Украйна, която е приятелски настроена към Москва, заяви още Лавров пред журналисти в Москва, предаде ДПА, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".
Руското правителство не разполага с информация за това какви гаранции за сигурност са договорили САЩ и Украйна, заяви Лавров.
Но "ако целта е да се запази режимът в част от територията на бившата Украйна и да се продължи да се използва този режим като плацдарм за отправянето на заплахи срещу Русия, тогава [...] такива гаранции едва ли ще осигурят надежден мир", подчерта той.
Москва, каза в заключение Лавров, е отворена за сключването на споразумения за колективна сигурност в региона, които зачитат сигурността на Русия.
1 Да,бе
Коментиран от #51
20:30 04.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #44, #60, #75, #115
20:31 04.02.2026
3 Факти от досиетата "Епстийн"
Архивите споменават модела като участник в събития на неговия частен остров, въпреки че документите твърдят, че не е получила заплащане.
Руслана е била модна звезда в началото на 2000 г., работила е с големи марки и е спечелила прякора „руската Рапунцел“. На 28 юни 2008 г. тя умира в Ню Йорк, след като пада от прозорец на апартамент. Смъртта ѝ официално е обявена за самоубийство. Според запознати помощта за "самоубийството" е от агенти на ФСБ защото е разполагала със снимки за участие на руския президент Путин в хомо оргии.
Коментиран от #19, #73
20:32 04.02.2026
4 раша 4 години ... побеждава
Коментиран от #8, #12, #100
20:33 04.02.2026
5 О Мама
Коментиран от #36
20:33 04.02.2026
7 Ей,Патрашкова?
Коментиран от #17
20:35 04.02.2026
8 руски депутати с изявление
До коментар #4 от "раша 4 години ... побеждава":при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."
20:36 04.02.2026
9 Факт
Зеленски се е хванал на хорото и няма как да се предаде и поддаде на подобни, абсурдни опорки и нелепи внушения.
Коментиран от #99
20:36 04.02.2026
10 Бау
Коментиран от #78
20:36 04.02.2026
11 хаха
Рушляшките добичета съвсем се оплетоха в тъпотата си.
Абе нали е бил откраднал милиарди а?А?А?А?
Значи ще му е все едно за "кариерата"!
Тъпири алкохолизирани и спинозни!
20:36 04.02.2026
12 Факт
До коментар #4 от "раша 4 години ... побеждава":Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷
20:37 04.02.2026
15 Пепи
20:40 04.02.2026
16 Конфети "Земя-въздух-земя "
20:41 04.02.2026
17 За моменталната гума
До коментар #7 от "Ей,Патрашкова?":Ползват скрипт с думички и изрази за цензура, затуй се налага да пишем с греашки и подменени букви и символи.
Коментиран от #25
20:41 04.02.2026
19 А нашата урси
До коментар #3 от "Факти от досиетата "Епстийн"":във тези досиета се споменава като о нож да на многократно от лилави и малко тъмнички.
И ѝ е било много гот. Има и видео
20:43 04.02.2026
20 Синоптик
20:43 04.02.2026
21 Далавера "Импекс "
20:43 04.02.2026
23 Мир няма и няма да има
20:45 04.02.2026
24 Хаха
20:46 04.02.2026
25 Ей,Патрашкова?
До коментар #17 от "За моменталната гума":Човече, всяка дума си я подбирам.Няма обиди, няма нецензурни думи,няма спам.Напълно коректен коментар, но като спомена имената на някои европейски лидери, и хоп, няма коментар.Затова и аз прибягвам до "шльоковица" както и повечето колеги.👍
20:47 04.02.2026
26 Крем Ля
20:48 04.02.2026
28 Накратко
20:50 04.02.2026
29 Даниел Немитов
Коментиран от #65
20:50 04.02.2026
30 не Зеленски
20:51 04.02.2026
32 Казуар
Коментиран от #92
20:56 04.02.2026
33 рашисти фашисти
20:56 04.02.2026
34 Гост
20:57 04.02.2026
35 ,,,,,,
20:57 04.02.2026
36 Ротшил
До коментар #5 от "О Мама":Бе да върви делаверата
20:59 04.02.2026
37 Хахахаха
20:59 04.02.2026
38 Факти
21:00 04.02.2026
39 Сигурността
21:00 04.02.2026
40 Въпрос към русофобите
Коментиран от #52, #57, #103
21:06 04.02.2026
41 Ветеран
Коментиран от #43
21:06 04.02.2026
42 Факти
21:09 04.02.2026
43 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #41 от "Ветеран":Зеленски, ако остане жив, ще бъде грижливо разпитван известно време в Москва, след което го очаква бавна смърт в килията на Навални, забравен от всички и прокълнат от почернените руски и украински майки.
Коментиран от #47, #71, #76
21:10 04.02.2026
44 Първият софиянец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Малко ти е 2000 Евро, за копейките поне 4000 Евро !
21:13 04.02.2026
45 Българин
21:16 04.02.2026
46 Кадински
21:16 04.02.2026
48 Ами
Ясно е, че мир няма да има докато "първопричините" не бъдат отстранени.
А "първопричините" вече нямат друг избор освен да играят до края на играта.
Защото края на играта ще е техния край.
Коментиран от #53, #54
21:20 04.02.2026
50 Селезньивкавич
21:22 04.02.2026
51 хаха🤣
До коментар #1 от "Да,бе":зеленски е акулата, а коня кой е ..🤣🤣🤣
21:24 04.02.2026
52 Русофил
До коментар #40 от "Въпрос към русофобите":вземи панелката, прегърни митроф.нова, копай каквато искаш къртичина, но не натрапвай страхове и липса на свободолюбие
21:24 04.02.2026
53 Палаузофмитко
До коментар #48 от "Ами":Хахаха, пълен ид,иот. Видимо имаш рак на мозъка пу,тлерастик.
21:24 04.02.2026
54 Факти
До коментар #48 от "Ами":Първопричината е една - дълбокият комплекс за малоценност на Путин, който се проявява като безгранична алчност и мания за величие.
21:24 04.02.2026
55 СКОРО
До коментар #47 от "Ковальов":И в България ще има денацификация. И всички почитатели на англосаксонските педофили и канибали рязко ще преосмислят позицията си.
Коментиран от #63, #87
21:24 04.02.2026
56 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #58, #64, #81
21:25 04.02.2026
57 Пескович
До коментар #40 от "Въпрос към русофобите":Ази,сс окопо да ти копа ,крастав копанар. У сибир да те за,рият и с бенз да те поливат
21:27 04.02.2026
58 Шойгуевян
До коментар #56 от "КОЛЬО ПАРЪМА":До седмица си ум,рял в катастрофа. На никой няма да липсваш ки.ртак
21:28 04.02.2026
59 Озадачен
21:29 04.02.2026
60 хаха🤣
До коментар #2 от "Последния Софиянец":раздавай на клиентите, а и сервитьорите да работят с руски ушанки да им е топло 🤣.. следващата сметка ще е 1000евро 🤣🤣🤣
21:29 04.02.2026
61 Ванга
21:29 04.02.2026
65 Вероломен и Непредизвикан
До коментар #29 от "Даниел Немитов":Соросоидната наглост почивен ден няма!
Коментиран от #67, #68, #70
21:31 04.02.2026
66 фактите
21:31 04.02.2026
69 000
21:36 04.02.2026
71 Все пак
До коментар #43 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":не забравяш, че късото от кремъл започна и /вече четвърта година/ не спира тази кръвопролитна между славяни война
21:38 04.02.2026
74 Якобузков
До коментар #70 от "България и българите мразят русия":Якооо и напълно вярно
21:41 04.02.2026
75 Фарфирян
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Плащай просяк.или върви в рузия да ти е 2000 рубле.
21:45 04.02.2026
76 Хаха
До коментар #43 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ама ти наистина живееш в паралелната реалност на руската пропаганда и радикализация, това причинява много ментални проблеми. Не се занимавай с тия руснаци, да се оправят. Гледай си спокойствието, почивки, разходки, СПА, барове, плажове, кафенета. Ти си европеец, какво ти пука за руснаците и ядрените им оръжия.
21:49 04.02.2026
77 Фартоцо
21:50 04.02.2026
78 Това е
До коментар #10 от "Бау":Безспорен факт.
21:51 04.02.2026
79 ЕС миротворец
Коментиран от #86
21:53 04.02.2026
80 ...
21:54 04.02.2026
81 хаха🤣
До коментар #56 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Ей, голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣
21:56 04.02.2026
82 Абсурдистан
21:58 04.02.2026
83 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #89, #93, #94, #97
21:59 04.02.2026
84 Българин
21:59 04.02.2026
85 Ами
22:00 04.02.2026
86 Тази ще да е
До коментар #79 от "ЕС миротворец":. Карла дел Понте – „Ловът: Аз и военните престъпници“
Най-известният източник по темата е книгата на бившия главен прокурор на Хагския трибунал Карла дел Понте.
Заглавие: La Caccia: Io e i criminali di guerra (2008).
Контекст: В нея тя за първи път публично разкрива свидетелства за т.нар. „Жълта къща“ в Албания, където се твърди, че са били отвеждани сръбски пленници, за да бъдат изземвани органите им. Нейните разкрития предизвикаха международен скандал и доведоха до официални разследвания.
22:00 04.02.2026
87 Ха,ха
До коментар #55 от "СКОРО":Бе ходи ги оправи директно на тяхна територия,големия отворко
22:03 04.02.2026
88 ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #101
22:04 04.02.2026
89 хаха🤣
До коментар #83 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":тавариш, не обиждай българите така🤣 какви братя са ни тия хобити рашите с квадратните глави 🤣 моля, моля който иска да им става брат, българите не желаем 🤣🤣🤣
22:11 04.02.2026
90 безспорен факт...
22:19 04.02.2026
91 Грешка
22:21 04.02.2026
92 Абе има
До коментар #32 от "Казуар":кухоглави, които вярват на руските опорки. А децата от 4ти клас в Русия се подлагат на военно обучение,сглобявали макети на автомати, учили устройство на гранати, пушки и т.н и патриотично възпитание- един вид зомбиране с кремълската съветска идеология.
22:24 04.02.2026
93 Старшинка
До коментар #83 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Рашките винаги са били враг на България. Обичат ни само когато ни експлоатират и грабят. И ние им пляскаме.
22:25 04.02.2026
94 Шоколадов
До коментар #83 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":бе,згръ.бначно ме,котело. Изчезвай да ду,шиш ву,лвата на митрофаня.
22:44 04.02.2026
95 БЪЛГАРИН
нарека човеци) които пожертваха 1500000 руснаци убити на фронта и още толкова украински жени
изнасилени и много от тях убити,овлечени деца.И всичко това за собственото си оцеляване и
продъжаване на жалкия им живот въпреки напредналата им възраст.Но Господ в който лицемерно
се кланя еретика руски патиарх си знае работата.Възмездието е близо.
22:45 04.02.2026
96 Гостунов
22:47 04.02.2026
98 Факт
22:49 04.02.2026
99 ХА ХА
До коментар #9 от "Факт":Малка поправка, хорото беше натресено на Зеленски.
Укрите требеше да ги изпуат с цялата си армия още 2014 в крим, както си му е реда а не да се заблуждават че калпавия мужик кинта и педесе ще миряса.
Зада имаш спокойствие убии блатник, ако може колкото повече толкова по добре.
22:54 04.02.2026
101 Тия
До коментар #88 от "ЗЕЛЕНСКИ":ги разправяй на кокошките на село. В Украйна важните въпроси се решават от повече хора за разлика от рашия, където бункерното несменяемо решава всичко от 25 години /като съдбата на моряците от подводницата курск напр./
Коментиран от #105
23:00 04.02.2026
102 украинска майка
това не се хареса.
Коментиран от #104, #106
23:02 04.02.2026
103 ХА ХА
До коментар #40 от "Въпрос към русофобите":Малеее, ма ти верно ли съществуваш?
23:03 04.02.2026
104 ХА ХА
До коментар #102 от "украинска майка":Не те знам за кого викаш ама като чуем за боК и се чудим виждал ли си го, а лебо е с евро, не с рпли.
23:08 04.02.2026
106 Никой
До коментар #102 от "украинска майка":не може да гарантира, че при такива грехове ТОЙ ще му прости
Коментиран от #108, #109
23:15 04.02.2026
109 украинска майка
До коментар #106 от "Никой":При нас е студено,много студено,но той ще ги постави на топло,там в к....на е много топло
Коментиран от #110
23:28 04.02.2026
110 български интелектуалец
До коментар #109 от "украинска майка":Много ги е страх руската върхушка от думата "казан"
23:31 04.02.2026
111 Същото
03:22 05.02.2026
112 Пръчат
05:53 05.02.2026
113 Пръчат
06:05 05.02.2026
114 Всъщност
11:45 05.02.2026
115 Щом си глупак
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Отивай при Путин там тока е евтин Аз даваем за моя апартамент 1500лв а ти се оплакваш за ток от които вадиш/крадец / пари
14:19 05.02.2026