Новини
България »
Съсед на загиналите край Петрохан: Три пъти ме спасяваха, гасяха пожари

Съсед на загиналите край Петрохан: Три пъти ме спасяваха, гасяха пожари

4 Февруари, 2026 20:42 5 124 51

  • съсед-
  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Те бяха хора. Съседи. Това, което заслужават след такава трагедия, е мир на душите им

Съсед на загиналите край Петрохан: Три пъти ме спасяваха, гасяха пожари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проговори мъж, живял в близост до хижа "Петрохан", където преди дни откриха труповете на трима мъже - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

С пост във Фейсбук Павлин Антонов разказва подробности за загиналите мъже.

"Живея на 1,5 км от хижа "Петрохан". Те бяха най-близките до мен съседи.

Да, бяха затворени. За пет години така и не пристъпих оттатък бариерата. Не съм и настоявал. Много не знам за тях, затова ще се ограничи с това, което знам.

Тук в планината животът е различен. Не можеш да разчиташ на бърза помощ, полиция, пожарна, пътна поддръжка, снегопочистване, сметоизвозване... Можеш да разчиташ единствено на съседите си.

Ивайло и Пламен (двама от загиналите) са ме спасявали три пъти - караха ме през преспите до болница с тежка хипертонична криза, погрижиха се за мен и животните ми, когато преди година си счупих гръбнака. Помагали сме си взаимно безброй пъти. Така правят съседите в планината.

Ето и "престъпленията" им (за които знам), заради които според разни мижитурки заслужаваха да умрат. Без правомощия и реални средства за постигането му се опитваха да променят нещо. Когато оградиха двора си със "страшната" им ограда, туристите трябваше да минават 50 метра встрани от старата пътека. През лятото тук идват десетки берачи на боровинки, на които патрулите напомняха да си съберат боклуците, когато си тръгват. Караха се и заснемаха бракониери. Гасяха пожари. Толкоз.

Щях да си трая. По-лесно е, удобно някак. Докато не изпълзяха всякакви мижитурки, да храчат злоба или да изкарат някой лев/евро със сензационни заглавия. Един вид, заслужавали са да загинат...

Не. Те бяха хора. Съседи. Това, което заслужават след такава трагедия, е мир на душите им.

Съболезнования към близките им."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 95 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почна се медийната обработка

    77 51 Отговор
    Направо дайте учителките им от първи клас - да кажат какви добри, послушни и примерни деца бяха, как добре се учеха...

    Коментиран от #2, #4, #10, #13

    20:43 04.02.2026

  • 2 И ВЕДНАГА ПЪРВИЯ ТРОЛ

    30 52 Отговор

    До коментар #1 от "Почна се медийната обработка":

    🤮🤮🤮🤮🤮

    Коментиран от #16, #22

    20:48 04.02.2026

  • 3 Сила

    53 13 Отговор
    Пълно е с добри хора около нас....и ония изроди от Царевец , и те били добри и скромни хора !!!

    20:48 04.02.2026

  • 4 00014

    15 49 Отговор

    До коментар #1 от "Почна се медийната обработка":

    Обиди ли се, че си припозна категорията? Излишен си за света.

    20:53 04.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    25 15 Отговор
    Този михлюзин стопанисва "Стария хан". Намира се срещу чешмата. Сложи няколко пейки и две маси през пътя за маскировка. По добре да не стъпвате там. Дори и за да си налеете вода от извора. Иначе в "хана" разни монтанчани водеха някакви уличници. Поне така съм чувал. Не съм им светил.

    Коментиран от #18

    20:56 04.02.2026

  • 6 Уса

    43 7 Отговор
    Така говорят и съседите на тиквата

    20:58 04.02.2026

  • 7 Дедо

    34 3 Отговор
    Интересно въоръжени мъже някаква хижа. Служба КОС как им дава разрешителни за различни оръжжиян, къде са им касите за оръжие след като трябва да са на постоянен адрес. Правени ли са им проверки за съхранение на оръжието. Какви мотиви са писали в КОСжза нуждата от различни оръжия след като не са ловци. Също и по закона за охранителна дейност не могат да я извършват с лично оръжие

    21:00 04.02.2026

  • 8 Туийн Пийкс

    21 7 Отговор
    Това го кажете на питека от туйн ппийкс, и ка кмета на Гинци, който е на друго мнения, защото е гербаджийче и сега ще обърне палачинката!

    21:02 04.02.2026

  • 9 Дзак

    20 3 Отговор
    Медиите от това се хранят. Само те си знаят какво и защо са правили.

    Коментиран от #34

    21:03 04.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А, и да не забравя -

    36 2 Отговор
    Винаги поздравяваха...

    21:08 04.02.2026

  • 12 за кого бие камбаната .....

    13 9 Отговор
    ..............Тези склонове на стара планина са лесни за преминаване с превозни средства ....... ААА Както знаете сърбите са биз-бизе с кгб....

    21:08 04.02.2026

  • 13 радев

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "Почна се медийната обработка":

    гласувайте за мен българи за да изкъртя мафията с голи ръце чисто сам!

    21:09 04.02.2026

  • 14 Ъхъ

    21 2 Отговор
    "добри момчета, винаги поздравяват"!

    21:09 04.02.2026

  • 15 БеГемот

    16 2 Отговор
    Страната на чудесата....ГЕРБ ние знаем как!

    21:10 04.02.2026

  • 16 Ех че не можа първи да поведеш хора

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "И ВЕДНАГА ПЪРВИЯ ТРОЛ":

    на жълтопаветните ивомирчеви елфи

    21:12 04.02.2026

  • 17 МДАМ

    23 5 Отговор
    Най-вероятно някой засегнат от дървената мафия си е отмъстил.

    21:12 04.02.2026

  • 18 Истината

    21 12 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    В профила на човека пише, че работи във ферма. Даже има снимки с животните. В статията също пише за животни които гледа. Явно нещо си се объркал.

    Коментиран от #37

    21:13 04.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    22 6 Отговор
    Ако написаното е истина - почитания за писалия. Ако не е - не аз ще го съдя.
    При всички положения човекът е прав в едно нещо: каквито и закони да са сгазили, тия хора не заслужават да бъдат убити като бесни кучета пред хижата!
    Нека почиват в мир!

    21:15 04.02.2026

  • 20 съседите

    26 6 Отговор
    Много добри съседи,но той не присъства бариерата! ? Съседите си ходят на гости,поне в града и селото. В гората той знае ,как става.
    Тези "наематели" кой им даде право да ограждат пътеки,Защо туристите да минават 50м.,за техния кеф! ?
    Много са се вживяли в ролята на рейнджъри,а такива права нямат и те не са такива.

    Коментиран от #50

    21:15 04.02.2026

  • 21 бе то хубаво

    24 0 Отговор
    Ама пишат за голямо количество оръжие ! От къде толкова оръжие в една НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА организация ?
    А и защо се пише Национална агенция - от трима човека ?

    21:18 04.02.2026

  • 22 иван костов

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "И ВЕДНАГА ПЪРВИЯ ТРОЛ":

    Интересно защо тогава са били убити тези "добри хора"???

    21:18 04.02.2026

  • 23 всякакви психари

    20 1 Отговор
    се разхождат на свобода в България

    Коментиран от #27

    21:21 04.02.2026

  • 24 БОКО И ШИШИ

    18 5 Отговор
    Си създават частни армии. Точно като окраинските олигарси.

    21:21 04.02.2026

  • 25 Знам какво му е

    12 9 Отговор
    Едно време в мутренските години имах приятел мутра.Боготворях го.Спаси ме от рекетйори,кара сина на абиториентската,гордеех се с него.

    21:21 04.02.2026

  • 26 Стенли

    12 4 Отговор
    Може и да са правили добри дела като са предотвртявали незаконна сеч или са респектирали така наречените берачи които в голяма част са роми и много не се съобразяват не че и голяма част от българите не правят мръсотия де но ми се струва че тези хора не са много читави с толкова много оръжие, сигурно са настъпили мотиката има много за изясняване

    21:23 04.02.2026

  • 27 в парламента

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "всякакви психари":

    са най-големите!!!

    21:27 04.02.2026

  • 28 Поредно мюре

    19 4 Отговор
    Айдее мюре. Три пъти го спасявали ама били затворени и не припарил до хижата. Правили се на Рамбовци на туристи,гъбари и билкари. Колко ТИР-а с незаконна дървесина са установили и задържани като са били тежко въоръжени като украински щурмоваци?

    21:27 04.02.2026

  • 29 Хмм

    19 1 Отговор
    и в Латинска Америка когато заловят някой наркобос, обикновените хора излизат в негова защита - строят училища, църкви, даряват на болници, ето пеевски финансира федерацията по щанги, откъде са парите?

    21:28 04.02.2026

  • 30 Хубаво аре

    8 7 Отговор
    "десетки берачки на боровинки" са ги застреляли щото са им напомняли да си съберат боклуците...

    21:30 04.02.2026

  • 31 Тихо мижитурки

    9 13 Отговор
    изпълзяли да храчите злоба и да изкарате някой лев ви каза човека дето бил съсед

    21:32 04.02.2026

  • 32 Къв е тоя бре

    9 3 Отговор
    хипертонична криза, погрижиха се за мен и животните ми, когато преди година си счупих гръбнака.

    21:36 04.02.2026

  • 33 Прави ми впечатление

    9 0 Отговор
    Че болшенството от тук и на много други места пишещите са умни разбрани и добри хора. Пишат истини знаят как стават нещата дори кой ги прави тези зулуми как може да стигне до истината. И ЧЕСТНО НА МНОГО ОТ ВАС АКО ИМ СЕ ДАДЕ ВЛАСТ НЕЩАТА ЩЕ ТРЪГНАТ НА ДОБРЕ. Но не така е там при управниците службите полис кметовете. Всички са зависими едни други и гледат да не си пречат. Затова всичко скриват потулват и не им пука за животи хорски.

    21:37 04.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Инспектор

    9 2 Отговор
    Ще те питам нещо,ти ли ги уби?

    21:46 04.02.2026

  • 36 Анонимен

    18 7 Отговор
    Трима дърти и въоръжени ергени често посещавани от невръстни деца в горска хижа.Как не се сетих че са помагали да си пишат домашните?

    21:50 04.02.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    Горе на билото, чак до врачанския Балкан бяха общински пасища. Селените са събирали пари за да ги купят за да има къде да изкарват добитъка през лятото. При демокрацията ги върнаха на общините и едни хора най демократично откраднаха хиляди декари. Всичко е оплетено като свински черва. Не си струва да се коментира. Няма смисъл.

    21:53 04.02.2026

  • 38 големсмях

    4 4 Отговор
    ХАХАХА....Моите съседи са добри ....Мноого добри .Постоянно си помагаме ,пиеме си понякога ракията ,понякога празнуваме праднизи ...Абе готини са ....Сега отивам да им пусна по един в главата ...Щото са готини.

    21:58 04.02.2026

  • 39 Гражданка

    11 3 Отговор
    Не бъдете злобни, срамота е!
    Чували ли сте за презумцията за невинност до доказване на вина?
    Бог да ги прости! ... И даде сили на родителите им да понесат мъката и простотията народна.
    Спрете

    Коментиран от #41

    22:02 04.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Българинъ

    4 2 Отговор
    Да почиват в мир.
    ДАНС ЗНАЯТ,КОЙ Е ИЗВЪРШИТЕЛЯ.

    22:32 04.02.2026

  • 43 Поне да опрвдаят парите които им са даде

    3 1 Отговор
    Естествено, че ще помогнат защото "Когато у съседа гори и у нас ще дойде огънят".

    23:41 04.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Свободен

    6 1 Отговор
    Срещнах този човек при преход Ком - Емине.
    Стабилен, сериозен мъж!
    Предишния ден вълци бяха наранили едно животно от стадото му и ме помоли да държа на повод моя пес, за да не се разбягат животните.
    Аз лично му вярвам изцяло!
    И като човек, който обича природата знам, че в гората лоши хора няма!
    Имало е нещо паралелно, което е вървяло покрай тези хора, но надали те самите са били замесени.

    Коментиран от #46

    23:50 04.02.2026

  • 46 Кво?

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Свободен":

    Така ли, той със стадото ама без кучета? И ти с твойто куче по Ком-Емине? Той ако е овчар ще има поне 5-6 овчарки. Ти ако си с куче..сещаш се какво ще стане с него..стига с тия измислици вече.

    00:42 05.02.2026

  • 47 Прав е съседът.

    2 1 Отговор
    Явно ези хора са вършили полезна работа и са пречили някому. Бог да ги прости и дано душите им вече да са на по-добро място.

    02:04 05.02.2026

  • 48 Прав е съседът

    4 2 Отговор
    Тези хора явно са вършили полезна работа, но са и пречили някому. Бог да ги прости и дано душите им да са вече на по-добро място.

    02:06 05.02.2026

  • 49 резервист

    3 0 Отговор
    Ето това е достойно поведение! Как не спряха да плямпат глупости! Начело с онази мижитурка Сарафов. Там било Содом и Гомор. Деца изнасяли за сексуални услуги в чужбина. Събудете се ей, тъпаци! Къде бяха правозащитните органи до сега, ако е имало дори съмнение за такива неща? Те са длъжни да знаят къде какво става и да вземат мерки. Къде са семействата на децата, които са били там? Защо си траете?! Куцо и сакато се извървя по медиите и в упоение плямпат непроверени неща. Скандалът не е като този на Епщайн, но все е нещо! Имало българска следа! Жалко, че става въпрос за жертви. И ний сме дали нещо на света! Засрамете се!

    08:02 05.02.2026

  • 50 резервист

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "съседите":

    Нищо не знаеш за тези хора! Съседът каза какво е видял и преживял с тях. Това е показен разстрел в мафиотски стил! Останалото е помия за отвличане на вниманието. Почти всички, които са ги познавали наистина мълчат. Защо?

    08:07 05.02.2026

  • 51 ОЛГА

    1 0 Отговор
    Тези спасявали всичко всевъзможно в радиус от 25 км.,като недопускали и живо пиле да префръкне!
    В една обрулена държава,действат и се развиват само обрулени индивиди с минало!

    08:48 05.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове