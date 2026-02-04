Съсед на загиналите край Петрохан: Три пъти ме спасяваха, гасяха пожари

Проговори мъж, живял в близост до хижа "Петрохан", където преди дни откриха труповете на трима мъже - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.
С пост във Фейсбук Павлин Антонов разказва подробности за загиналите мъже.
"Живея на 1,5 км от хижа "Петрохан". Те бяха най-близките до мен съседи.
Да, бяха затворени. За пет години така и не пристъпих оттатък бариерата. Не съм и настоявал. Много не знам за тях, затова ще се ограничи с това, което знам.
Тук в планината животът е различен. Не можеш да разчиташ на бърза помощ, полиция, пожарна, пътна поддръжка, снегопочистване, сметоизвозване... Можеш да разчиташ единствено на съседите си.
Ивайло и Пламен (двама от загиналите) са ме спасявали три пъти - караха ме през преспите до болница с тежка хипертонична криза, погрижиха се за мен и животните ми, когато преди година си счупих гръбнака. Помагали сме си взаимно безброй пъти. Така правят съседите в планината.
Ето и "престъпленията" им (за които знам), заради които според разни мижитурки заслужаваха да умрат. Без правомощия и реални средства за постигането му се опитваха да променят нещо. Когато оградиха двора си със "страшната" им ограда, туристите трябваше да минават 50 метра встрани от старата пътека. През лятото тук идват десетки берачи на боровинки, на които патрулите напомняха да си съберат боклуците, когато си тръгват. Караха се и заснемаха бракониери. Гасяха пожари. Толкоз.
Щях да си трая. По-лесно е, удобно някак. Докато не изпълзяха всякакви мижитурки, да храчат злоба или да изкарат някой лев/евро със сензационни заглавия. Един вид, заслужавали са да загинат...
Не. Те бяха хора. Съседи. Това, което заслужават след такава трагедия, е мир на душите им.
Съболезнования към близките им."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Почна се медийната обработка
Коментиран от #2, #4, #10, #13
20:43 04.02.2026
2 И ВЕДНАГА ПЪРВИЯ ТРОЛ
До коментар #1 от "Почна се медийната обработка":🤮🤮🤮🤮🤮
Коментиран от #16, #22
20:48 04.02.2026
3 Сила
20:48 04.02.2026
4 00014
До коментар #1 от "Почна се медийната обработка":Обиди ли се, че си припозна категорията? Излишен си за света.
20:53 04.02.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
20:56 04.02.2026
6 Уса
20:58 04.02.2026
7 Дедо
21:00 04.02.2026
8 Туийн Пийкс
21:02 04.02.2026
9 Дзак
Коментиран от #34
21:03 04.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А, и да не забравя -
21:08 04.02.2026
12 за кого бие камбаната .....
21:08 04.02.2026
13 радев
До коментар #1 от "Почна се медийната обработка":гласувайте за мен българи за да изкъртя мафията с голи ръце чисто сам!
21:09 04.02.2026
14 Ъхъ
21:09 04.02.2026
15 БеГемот
21:10 04.02.2026
16 Ех че не можа първи да поведеш хора
До коментар #2 от "И ВЕДНАГА ПЪРВИЯ ТРОЛ":на жълтопаветните ивомирчеви елфи
21:12 04.02.2026
17 МДАМ
21:12 04.02.2026
18 Истината
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":В профила на човека пише, че работи във ферма. Даже има снимки с животните. В статията също пише за животни които гледа. Явно нещо си се объркал.
Коментиран от #37
21:13 04.02.2026
19 Тити на Кака
При всички положения човекът е прав в едно нещо: каквито и закони да са сгазили, тия хора не заслужават да бъдат убити като бесни кучета пред хижата!
Нека почиват в мир!
21:15 04.02.2026
20 съседите
Тези "наематели" кой им даде право да ограждат пътеки,Защо туристите да минават 50м.,за техния кеф! ?
Много са се вживяли в ролята на рейнджъри,а такива права нямат и те не са такива.
Коментиран от #50
21:15 04.02.2026
21 бе то хубаво
А и защо се пише Национална агенция - от трима човека ?
21:18 04.02.2026
22 иван костов
До коментар #2 от "И ВЕДНАГА ПЪРВИЯ ТРОЛ":Интересно защо тогава са били убити тези "добри хора"???
21:18 04.02.2026
23 всякакви психари
Коментиран от #27
21:21 04.02.2026
24 БОКО И ШИШИ
21:21 04.02.2026
25 Знам какво му е
21:21 04.02.2026
26 Стенли
21:23 04.02.2026
27 в парламента
До коментар #23 от "всякакви психари":са най-големите!!!
21:27 04.02.2026
28 Поредно мюре
21:27 04.02.2026
29 Хмм
21:28 04.02.2026
30 Хубаво аре
21:30 04.02.2026
31 Тихо мижитурки
21:32 04.02.2026
32 Къв е тоя бре
21:36 04.02.2026
33 Прави ми впечатление
21:37 04.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Инспектор
21:46 04.02.2026
36 Анонимен
21:50 04.02.2026
37 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Истината":Горе на билото, чак до врачанския Балкан бяха общински пасища. Селените са събирали пари за да ги купят за да има къде да изкарват добитъка през лятото. При демокрацията ги върнаха на общините и едни хора най демократично откраднаха хиляди декари. Всичко е оплетено като свински черва. Не си струва да се коментира. Няма смисъл.
21:53 04.02.2026
38 големсмях
21:58 04.02.2026
39 Гражданка
Чували ли сте за презумцията за невинност до доказване на вина?
Бог да ги прости! ... И даде сили на родителите им да понесат мъката и простотията народна.
Спрете
Коментиран от #41
22:02 04.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Българинъ
ДАНС ЗНАЯТ,КОЙ Е ИЗВЪРШИТЕЛЯ.
22:32 04.02.2026
43 Поне да опрвдаят парите които им са даде
23:41 04.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Свободен
Стабилен, сериозен мъж!
Предишния ден вълци бяха наранили едно животно от стадото му и ме помоли да държа на повод моя пес, за да не се разбягат животните.
Аз лично му вярвам изцяло!
И като човек, който обича природата знам, че в гората лоши хора няма!
Имало е нещо паралелно, което е вървяло покрай тези хора, но надали те самите са били замесени.
Коментиран от #46
23:50 04.02.2026
46 Кво?
До коментар #45 от "Свободен":Така ли, той със стадото ама без кучета? И ти с твойто куче по Ком-Емине? Той ако е овчар ще има поне 5-6 овчарки. Ти ако си с куче..сещаш се какво ще стане с него..стига с тия измислици вече.
00:42 05.02.2026
47 Прав е съседът.
02:04 05.02.2026
48 Прав е съседът
02:06 05.02.2026
49 резервист
08:02 05.02.2026
50 резервист
До коментар #20 от "съседите":Нищо не знаеш за тези хора! Съседът каза какво е видял и преживял с тях. Това е показен разстрел в мафиотски стил! Останалото е помия за отвличане на вниманието. Почти всички, които са ги познавали наистина мълчат. Защо?
08:07 05.02.2026
51 ОЛГА
В една обрулена държава,действат и се развиват само обрулени индивиди с минало!
08:48 05.02.2026