Тежък инцидент с норвежки скиор по време на подготовката за Олимпиадата в Милано–Кортина 2026
4 Февруари, 2026 20:32 1 328 1

Фредрик Мьолер преживя сериозен инцидент по време на тренировка за спускане

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Неприятна новина разтърси ски общността: норвежкият алпиец Фредрик Мьолер преживя сериозен инцидент по време на тренировка за спускане, част от подготовката за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано–Кортина 2026.

Съгласно информация, разпространена от норвежката обществена телевизия NRK, 25-годишният спортист е бил спешно евакуиран с хеликоптер директно от пистата след тежко падане. Въпреки сериозността на ситуацията, Мьолер е бил в съзнание по време на транспортирането до лечебното заведение. Медицинските екипи са установили травма в областта на рамото, което поставя под въпрос участието му в предстоящите състезания и възстановяването му до началото на Олимпиадата.

За съжаление, това не е първият подобен инцидент за младия норвежец през този сезон. Още през декември Мьолер преживя друго драматично падане по време на старт от Световната купа във Вал Гардена, което наложи отново намесата на медицински екип и транспортиране с хеликоптер. Тогава той получи няколко травми, включително и два счупени зъба.

Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина, които ще се проведат между 6 и 22 февруари 2026 година, се очакват с огромен интерес от спортната общественост.



  • 1 Къш Пировски

    1 1 Отговор
    Даунхила не е спорт, а касапница.

    22:04 04.02.2026

