Тялото, открито на плаж в Кипър, е на руския бизнесмен Владислав Баумгертнер. Британските служби го идентифицираха

Тялото, намерено на 15 януари на плажа Авдиму в южната част на Кипър, е идентифицирано като 56-годишния руски бизнесмен и бивш изпълнителен директор на гиганта за торове "Уралкалий" Владислав Баумгертнер, който бе в неизвестност от 7 януари, съобщиха днес кипърските власти, цитирани от изданието "Сайпръс мейл", предаде БТА.
ДНК идентификацията е извършена от британските служби, а близките на починалия са били уведомени, отбелязва изданието. Баумгертнер бе обявен за изчезнал на 7 януари, след като не се върна у дома си в Писури. Тялото му бе открито от британските бази, които разследват обстоятелствата около смъртта.
Владислав Баумгертнер става международно известен през август 2013 г., когато е арестуван на летището в Минск, докато пътува за разговори с премиера на Беларус, припомня "Сайпръс мейл". Арестът е свързан с провала на сътрудничеството между "Уралкалий" и беларуския държавен производител "Беларускалий" – конфликт, известен като "калиевата война". Баумгертнер бе обвинен в злоупотреба с власт и задържан, преди да бъде екстрадиран в Москва през ноември същата година.
След това той беше поставен под домашен арест и по-късно освобождава поста си в "Уралкалий". Обвиненията срещу него бяха свалени през 2015 г., като случаят бе широко възприеман като политически мотивиран на фона на обтегнатите отношения по онова време между Москва и Минск.
След приключването на случая Баумгертнер се завърна на висши бизнес позиции, включително ръководни постове в пристанищни и логистични компании, а през последните години живееше в Кипър.
