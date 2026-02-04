Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тялото, открито на плаж в Кипър, е на руския бизнесмен Владислав Баумгертнер. Британските служби го идентифицираха

4 Февруари, 2026 20:22 2 614 26

  • кипър-
  • тяло-
  • русия-
  • бизнесмен-
  • уралкалий-
  • владислав баумгертнер

ДНК идентификацията е извършена от британските служби, а близките на починалия са били уведомени

Тялото, открито на плаж в Кипър, е на руския бизнесмен Владислав Баумгертнер. Британските служби го идентифицираха - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тялото, намерено на 15 януари на плажа Авдиму в южната част на Кипър, е идентифицирано като 56-годишния руски бизнесмен и бивш изпълнителен директор на гиганта за торове "Уралкалий" Владислав Баумгертнер, който бе в неизвестност от 7 януари, съобщиха днес кипърските власти, цитирани от изданието "Сайпръс мейл", предаде БТА.

ДНК идентификацията е извършена от британските служби, а близките на починалия са били уведомени, отбелязва изданието. Баумгертнер бе обявен за изчезнал на 7 януари, след като не се върна у дома си в Писури. Тялото му бе открито от британските бази, които разследват обстоятелствата около смъртта.

Владислав Баумгертнер става международно известен през август 2013 г., когато е арестуван на летището в Минск, докато пътува за разговори с премиера на Беларус, припомня "Сайпръс мейл". Арестът е свързан с провала на сътрудничеството между "Уралкалий" и беларуския държавен производител "Беларускалий" – конфликт, известен като "калиевата война". Баумгертнер бе обвинен в злоупотреба с власт и задържан, преди да бъде екстрадиран в Москва през ноември същата година.

След това той беше поставен под домашен арест и по-късно освобождава поста си в "Уралкалий". Обвиненията срещу него бяха свалени през 2015 г., като случаят бе широко възприеман като политически мотивиран на фона на обтегнатите отношения по онова време между Москва и Минск.

След приключването на случая Баумгертнер се завърна на висши бизнес позиции, включително ръководни постове в пристанищни и логистични компании, а през последните години живееше в Кипър.


  • 1 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    Хазарин.

    Коментиран от #12, #22

    20:23 04.02.2026

  • 2 Каскетатурата

    26 3 Отговор
    Поредното ритуално самоубийство от сериала Туин Пикс

    20:32 04.02.2026

  • 3 Курти

    15 18 Отговор
    Копеи любовта на вашия Бащица е безгранична

    20:35 04.02.2026

  • 4 Българин.

    21 5 Отговор
    Евреите се избиват едни други!Лека нощ! Лекар с нож!

    Коментиран от #10

    20:36 04.02.2026

  • 5 Уса

    19 4 Отговор
    От еврейска фамилия

    20:38 04.02.2026

  • 6 Я гле па тва

    11 20 Отговор
    Щом е руско да мре.

    Коментиран от #24

    20:38 04.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Евреина Баумгертнер

    12 6 Отговор
    Може всеки да го е очистил.

    20:47 04.02.2026

  • 9 Дедо

    20 12 Отговор
    Русия е като сицилиснската мафия , само че от държавни служители назначени за бизнесмени. Никога не била нормална държава.

    20:50 04.02.2026

  • 10 Не са

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Българин.":

    евреите, късите от кремъл са

    20:50 04.02.2026

  • 11 Гедер

    6 2 Отговор
    Пеефски и Боко Тиквата са го очистили. Те не прощават.

    20:51 04.02.2026

  • 12 А ти

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    какъв си господин Самуел Вагенщайн...или си мислиш, че тук си анонимен, прикрит зад нищо незначещ НИК...

    20:52 04.02.2026

  • 13 Дада

    12 3 Отговор
    Някой да се погрижи за пропадляците Лорер и Паси ще му бъдем безкрайно благодарни

    20:52 04.02.2026

  • 14 Малка подробност! "южната част на Кипър"

    15 4 Отговор
    Ама на територия под британска юрисдикция, военна база, британската отвъдморска територия Акротири и Декелия .... ама ви го спестяват нали?

    20:52 04.02.2026

  • 15 От много години не живее в Русия

    13 3 Отговор
    В затворен британски квартал в Лимасол е живял. Там е имал имот. И полицаите там са даже британски военни и за това те го разследват

    20:59 04.02.2026

  • 16 Айде, как па падна от прозореца

    6 9 Отговор
    баш у водата, руски нрави...

    21:10 04.02.2026

  • 17 Ами

    11 6 Отговор
    Британците просто убиха поредният олигарх който не им играеше по свирката.

    21:11 04.02.2026

  • 18 Такива са руските ,,бизнесмени"

    9 8 Отговор
    Все се давят,от прозорци скачат,падат със самолети или в някоя сауна от инфаркт си отиват...щастливи в обкръжението на кръшни рускини...
    И всички все с едни...чифутско фамилии...
    Та и тоя...Баумгартнер...планини от пачки натрупал,а не се е научил ...да плува...

    21:18 04.02.2026

  • 19 Евреин

    11 4 Отговор
    Живее от години на територия под британска юрисдикция в Кипър но иначе бил "руски бизнесмен" а гиганта за торове "Уралкалий" пък бил национализиран. И като капак и ДНК идентификация била нужна щото се бил "удавил" ... Вероятно като се удавиш и само зъбите ти остават .. де да знам. Тва като у Петрохан със секс сектата ...

    21:20 04.02.2026

  • 20 Поредният олигарх

    6 7 Отговор
    Жертва на Радев

    21:24 04.02.2026

  • 21 Перо

    7 6 Отговор
    И името му е “руско”!

    21:56 04.02.2026

  • 22 Да обясним

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Баумгартнер е стара руска фамилия..
    Почти като старата немска фамилия Мустафа!

    22:05 04.02.2026

  • 23 Знае

    5 2 Отговор
    100 процента евреин .

    22:23 04.02.2026

  • 24 Знае

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Я гле па тва":

    Този е юдей бе , без ум но красив жълтопаветник .

    22:24 04.02.2026

  • 25 Понамирисва историята

    1 1 Отговор
    ДНК идентификация от "британските служби" на уж Руския гражданин???

    06:54 05.02.2026

  • 26 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ЕЕЕЕХЕЕЕЕЕ ---ОЩЕ КОЛКО ЕВРЕЙСКИ -ЦИОНИСТКИ ТЕЛА ЩЕ ИНДЕНТИФИЦИРАТ !?!?!?!?!?!?!?

    14:32 05.02.2026