Харалан Александров: Сега, в качеството му на партиен лидер, Радев се държи по-умерено и по-балансирано

Няма прост отговор на това какво може да се появи на политическата сцена. Но каквото и да се появи, отношението на публиката към него ще бъде воайорско. И това няма да е просто фантазия, а усещане, че гражданите в много малка степен контролират това, което се случва в политиката. И основните им преживявания са свързани с омерзение, отвращение и неприязън. А това по никакъв начин не е добро за демокрацията. Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” социалният антрополог Харалан Александров, коментирайки въпроса какво може да очакват българите от политиката предвид предстоящите избори, цитиран от novini.bg.
По отношение на това какви страсти владеят в момента БСП, която провежда конгрес и избира нов лидер, след като беше близо година във властта - той изтъкна, че участието им е управлението „би трябвало да е голям успех за тях“.
„Това, което виждам обаче, е, че тази криза, както много пъти се случва с тази партия, се разчита като повод за вътрешнополитическа саморазправа. Засега това се случва сравнително елегантно и по правилата. Зафиров си подаде оставката, за което трябва да бъде поздравен. Това е достойна позиция. Остава да видим новото лидерство, каквото и да е то“, изтъкна социалният антрополог.
Според него въпросът е дали това ново лидерство на БСП ще успее да мобилизира и консолидира партията в достатъчна степен, за да влезе в парламента.
„Дали ще бъдат представени, или, така да се каже, радостно ще се прелеят към новия фантастичен проект на Радев. Наричам го „фантастичен не за да го обезценя, а защото към момента той обитава и пребивава в полето на фантазиите. Знаем много малко за него и в този смисъл сме поканени да фантазираме“, обясни Александров.
Според него самият Румен Радев в качеството му на президент се е държал като партиен лидер и е бил многократно критикуван за това.
„Но сега, в качеството му на партиен лидер - като че ли се държи по-умерено и по-балансирано. Не се наемам да влизам в групата на оракулите и да прогнозирам какво е намислил „мълчаливият бог“. Мисля, че стратегията да не се радикализира говоренето, а да се държи един малко по-умерен тон в тази тревожна и несигурна среда“, изтъкна социалният антрополог.
И допълни: „Ако прекалено разтревожиш една общност във всичките ѝ проявления, рискуваш да я уплашиш и отблъснеш чрез твърде радикални отговори. В този смисъл виждам логика в по-умерените, по-успокоителни и по-сдържани послания, които се изпращат към потенциалния електорат“.
Александров изрази надежда, че „след Великден ще има някаква форма на смирение и връщане към нормалността“, с оглед на факта, че предсрочните парламентарни избори ще се проведат след Светлия празник.
„Можем да го наречем и „възкресение на нормалността“, тъй като тя в момента е сериозно застрашена. Потребността да се наказва, да се разпъва, да се охулва и обезценява е изключително засилена. Това е една от съществените тенденции в политическия живот. Интересното е, че повечето политици не си дават сметка, че част от природата на тяхната работа е да приемат негативните проекции, т.е. да бъдат мразени, и че трябва да са подготвени за това“, коментира той.
1 Харалане, Харалане,...
Коментиран от #9
17:27 07.02.2026
2 Иван Козарев
17:29 07.02.2026
3 БОЙС ТУ МЕН
ДРУГА КУ КУ ВИЧКА СЕ НАНЕСЕ В ЧАСОВНИКА
Метафорично де...
17:30 07.02.2026
4 Що ли не
17:30 07.02.2026
5 Кирил
17:33 07.02.2026
6 обективен
17:34 07.02.2026
7 !!!!
17:36 07.02.2026
8 Някой
Коментиран от #28
17:39 07.02.2026
9 Герберско-пеевски вой
До коментар #1 от "Харалане, Харалане,...":Голямо скимтене и голям страх от Румен Радев. Двете Мазни и Угоени парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски са включили на макс платените си слуги.
Коментиран от #26
17:39 07.02.2026
10 Цв.Цв.
17:40 07.02.2026
11 Майна
Радев е против обединението на славяните
Против сътрудничество с Русия!
Щом и този го харесва..
То си беше ясно де- НАТО и Брюксел
17:47 07.02.2026
12 Дебелия
17:50 07.02.2026
13 Наблюдател
17:53 07.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не само БСП,
Такова поклонение не бяхме виждали. Като че ли е някакъв патриарх, така му се покланят.
Изключение правят само ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА!
18:02 07.02.2026
18 Горски
18:03 07.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 а харалан
18:05 07.02.2026
21 Горски
18:06 07.02.2026
22 ЕДГАР КЕЙСИ
18:11 07.02.2026
23 Левски
18:12 07.02.2026
24 Браво
18:20 07.02.2026
25 виж ти
"Льотчика" бил веке умерен. Скоро ще се окаже и много точен таман за критерия на Харалановци. Един вид ще залсужи да го одобряват.
Чудя се ако се засиля за Учредитленото събрание дали ще сваря да се наредя преди Хараланчо на първите редици?
18:21 07.02.2026
26 глупости
До коментар #9 от "Герберско-пеевски вой":и в свинарника и в зайчаника е пълна тишина.
18:32 07.02.2026
27 от първия ден след оная реч на рундю
18:37 07.02.2026
28 Коя е
До коментар #8 от "Някой":Партията?
18:42 07.02.2026
29 Икар
18:46 07.02.2026