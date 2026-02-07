Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Харалан Александров: Сега, в качеството му на партиен лидер, Радев се държи по-умерено и по-балансирано

7 Февруари, 2026 17:20

Въпросът е дали това ново лидерство на БСП ще успее да мобилизира и консолидира партията в достатъчна степен, за да влезе в парламента, коментира още социалният антрополог

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма прост отговор на това какво може да се появи на политическата сцена. Но каквото и да се появи, отношението на публиката към него ще бъде воайорско. И това няма да е просто фантазия, а усещане, че гражданите в много малка степен контролират това, което се случва в политиката. И основните им преживявания са свързани с омерзение, отвращение и неприязън. А това по никакъв начин не е добро за демокрацията. Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” социалният антрополог Харалан Александров, коментирайки въпроса какво може да очакват българите от политиката предвид предстоящите избори, цитиран от novini.bg.
По отношение на това какви страсти владеят в момента БСП, която провежда конгрес и избира нов лидер, след като беше близо година във властта - той изтъкна, че участието им е управлението „би трябвало да е голям успех за тях“.

„Това, което виждам обаче, е, че тази криза, както много пъти се случва с тази партия, се разчита като повод за вътрешнополитическа саморазправа. Засега това се случва сравнително елегантно и по правилата. Зафиров си подаде оставката, за което трябва да бъде поздравен. Това е достойна позиция. Остава да видим новото лидерство, каквото и да е то“, изтъкна социалният антрополог.

Според него въпросът е дали това ново лидерство на БСП ще успее да мобилизира и консолидира партията в достатъчна степен, за да влезе в парламента.
„Дали ще бъдат представени, или, така да се каже, радостно ще се прелеят към новия фантастичен проект на Радев. Наричам го „фантастичен не за да го обезценя, а защото към момента той обитава и пребивава в полето на фантазиите. Знаем много малко за него и в този смисъл сме поканени да фантазираме“, обясни Александров.

Според него самият Румен Радев в качеството му на президент се е държал като партиен лидер и е бил многократно критикуван за това.

„Но сега, в качеството му на партиен лидер - като че ли се държи по-умерено и по-балансирано. Не се наемам да влизам в групата на оракулите и да прогнозирам какво е намислил „мълчаливият бог“. Мисля, че стратегията да не се радикализира говоренето, а да се държи един малко по-умерен тон в тази тревожна и несигурна среда“, изтъкна социалният антрополог.

И допълни: „Ако прекалено разтревожиш една общност във всичките ѝ проявления, рискуваш да я уплашиш и отблъснеш чрез твърде радикални отговори. В този смисъл виждам логика в по-умерените, по-успокоителни и по-сдържани послания, които се изпращат към потенциалния електорат“.
Александров изрази надежда, че „след Великден ще има някаква форма на смирение и връщане към нормалността“, с оглед на факта, че предсрочните парламентарни избори ще се проведат след Светлия празник.

„Можем да го наречем и „възкресение на нормалността“, тъй като тя в момента е сериозно застрашена. Потребността да се наказва, да се разпъва, да се охулва и обезценява е изключително засилена. Това е една от съществените тенденции в политическия живот. Интересното е, че повечето политици не си дават сметка, че част от природата на тяхната работа е да приемат негативните проекции, т.е. да бъдат мразени, и че трябва да са подготвени за това“, коментира той.


  • 1 Харалане, Харалане,...

    7 0 Отговор
    да те е... кой къде те хване

    Коментиран от #9

    17:27 07.02.2026

  • 2 Иван Козарев

    3 2 Отговор
    Лидер без партия!Харалане,Харалане....

    17:29 07.02.2026

  • 3 БОЙС ТУ МЕН

    1 0 Отговор
    ТОВА Е ЗАЩОТО
    ДРУГА КУ КУ ВИЧКА СЕ НАНЕСЕ В ЧАСОВНИКА
    Метафорично де...

    17:30 07.02.2026

  • 4 Що ли не

    6 1 Отговор
    си гледа пенсията , още по - добре !

    17:30 07.02.2026

  • 5 Кирил

    2 3 Отговор
    Важното е че ще вземе от руските партии

    17:33 07.02.2026

  • 6 обективен

    3 6 Отговор
    Тиква и прасе треска ги тресе защото Радев ще ги отнесе !!!

    17:34 07.02.2026

  • 7 !!!!

    6 2 Отговор
    Знае се какво ще се появи - поредната марионетка. Менте след менте.....Всичко е ясно, говорим за индивида, въвел фашиските зелени сертификати. Сега се зарича да ни вкара първи в дигиталния концлагер. Известно е че власт в ръцете на военен бързо се превъща в диктатура. Доказаха го със сертификатите, фигуранта и неговия служебен премиер (друг един шапкар) Стефан Янев.

    17:36 07.02.2026

  • 8 Някой

    4 0 Отговор
    видял ли е партията?

    Коментиран от #28

    17:39 07.02.2026

  • 9 Герберско-пеевски вой

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Харалане, Харалане,...":

    Голямо скимтене и голям страх от Румен Радев. Двете Мазни и Угоени парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски са включили на макс платените си слуги.

    Коментиран от #26

    17:39 07.02.2026

  • 10 Цв.Цв.

    4 0 Отговор
    Новата партия може да избере друг вожд!Ако е демократична!

    17:40 07.02.2026

  • 11 Майна

    3 3 Отговор
    Айдее-
    Радев е против обединението на славяните
    Против сътрудничество с Русия!
    Щом и този го харесва..
    То си беше ясно де- НАТО и Брюксел

    17:47 07.02.2026

  • 12 Дебелия

    5 1 Отговор
    хърлан

    17:50 07.02.2026

  • 13 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Ами, че той още няма партия бре. Някой си приказва, колкото да не заспи май.

    17:53 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не само БСП,

    2 2 Отговор
    всички партии клекнаха пред Радев!

    Такова поклонение не бяхме виждали. Като че ли е някакъв патриарх, така му се покланят.

    Изключение правят само ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА!

    18:02 07.02.2026

  • 18 Горски

    3 0 Отговор
    Може ли да ми обясните защо ме цензурирате?

    18:03 07.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 а харалан

    2 1 Отговор
    държи по-умерено и по-балансирано на радев орехчетата за пари.

    18:05 07.02.2026

  • 21 Горски

    1 2 Отговор
    БСП пострада много от участието си във властта,но БСП има инстинкт за самосъхранение и ще оцелее, макар много зло желаели радостно протриват ръце. Лява партия е нужна, а БСП изживя своя катарзис исега е демократична, модерна,европейска лява партия. Затова по добре БСП отколкото Възраждане, МЕЧ,Величие и т.н. С конгрес или без те са приключили! Който се е съюзил с Боко и Шиши, е приключил като политик. Другарите да падат на колене пред Корнелия, че само тя ще ги възстанови, а не тарикатите на снимките! БСП в Б-я си отива. В демокрацията няма място за бивши комунисти. БСП само се преименува навремето, но си остана БКП. Не случайно си отива, отиват си полека лека хората от миналото. Трябва да се учреди нова социалистическа партия, такава каквато има по цяла Европа, истински социалистическа, с леви убеждения. В обществото може да не са много тези хора с леви убеждения, но ги има. Крум Зарков отдавна трябваше да се сети за това.

    18:06 07.02.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ЧОРАПА СПАЗВА ПОГОВОРКАТА ............................ ВЪЛК , КОZИНАТА СИ МЕНИ , НО НРАВА НИКОГА .................... ФАКТ !

    18:11 07.02.2026

  • 23 Левски

    3 1 Отговор
    Точно така, мазник. След изборите ще трябва да целуваш неговата ръка.

    18:12 07.02.2026

  • 24 Браво

    0 1 Отговор
    Той е моят лидер

    18:20 07.02.2026

  • 25 виж ти

    1 0 Отговор
    Хараланчо до скоро се биеше по гърдите как мрази Радев и е по-алтант от хората родени в Атланта. Сега изведнъж тръгва да сменя плочата.
    "Льотчика" бил веке умерен. Скоро ще се окаже и много точен таман за критерия на Харалановци. Един вид ще залсужи да го одобряват.
    Чудя се ако се засиля за Учредитленото събрание дали ще сваря да се наредя преди Хараланчо на първите редици?

    18:21 07.02.2026

  • 26 глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Герберско-пеевски вой":

    и в свинарника и в зайчаника е пълна тишина.

    18:32 07.02.2026

  • 27 от първия ден след оная реч на рундю

    1 0 Отговор
    всичките платени харлановци заслагаха тигана на огъня докато рибата е още в морето докато всъщност ни замяват с приказката за нероден петко

    18:37 07.02.2026

  • 28 Коя е

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Партията?

    18:42 07.02.2026

  • 29 Икар

    1 0 Отговор
    А на кого е лидер,че ми стана интересно?Това което правите днес се нарича изграждане на култ към личността.Напомня на ерата на Мао.Но в днешни времена е тъпо,пошло и нахално.Остава да пуснете с лика МУ значки,знаменца,и плакати.Може да издадете и избрани речи,тезиси и наставления.Композиторите да помислят за химн.

    18:46 07.02.2026

