Румен Радев: Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата!

28 Февруари, 2026 19:08 739 36

  • румен радев-
  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • ракетни удари-
  • война

Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия Изток да бъдат преустановени, призова бившият президент

Румен Радев: Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове. Това написа президентът (2017 - 2026г.) Румен Радев в социалните мрежи.

"Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия Изток да бъдат преустановени. Една разрушителна война в региона представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа. Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията", написа той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Венци

    25 6 Отговор
    Къде е протеста на Кoпейкин нищо няма по новините сигурно са били 5 лумпени 😆

    Коментиран от #18

    19:10 28.02.2026

  • 2 Много вяло

    30 12 Отговор
    Радев, като по учебник на КГБ. Само общи приказки. Дано народът да се усети, че тоя не става и за чеп за зеле.

    19:11 28.02.2026

  • 3 Хахахаха

    25 10 Отговор
    Ами Радев, вие приехте, че силата работи, а сега се чудете защо дипломацията не работи! Чий е Крим?

    19:11 28.02.2026

  • 4 лицето на снимката

    20 10 Отговор
    не е вече президент и няма защо да го изтипосвате с герба на България.
    Дайте оная снимка с поучителния жест

    Коментиран от #19

    19:12 28.02.2026

  • 5 Българин

    2 14 Отговор
    Това е новият световен ред! Силните си вземат това, което им е нужно, а слабите мяучат!
    А който не се подчинява, няма шанс да остане жив. Така че, на нас ни трябва Бойко, който е истински приятел и с Путин , и с Тръмп и е доказал, че знае как да им служи!

    19:13 28.02.2026

  • 6 Зелен чорап

    18 5 Отговор
    И ти ли ще се криеш като учиндолския зулус пидо.фил

    19:13 28.02.2026

  • 7 На амери вяра няма

    14 2 Отговор
    "Дипломацията" във Швейцария беше печелене на време. С манталитет на фуражка как да разбере.

    19:14 28.02.2026

  • 8 Нормално

    11 7 Отговор
    И какво друго да напише руски агент.

    19:14 28.02.2026

  • 9 Ха ха ха ха ха ха ха

    11 2 Отговор
    Кажи нещо срещу Пеевски? Боко?

    19:14 28.02.2026

  • 10 Чичо Румен

    17 2 Отговор
    Явно и ти ще си едно голямо нищо.

    Коментиран от #26

    19:15 28.02.2026

  • 11 хъхъ

    13 3 Отговор
    Много безлично изказване. Радев не смее да гъкне срещу американските си господари, дори в момента, когато не е на власт.

    19:15 28.02.2026

  • 12 Спецназ

    7 2 Отговор
    След като американците ни мислят за техни к.Чки,

    не си ли ти гн Президент, дето обеща че ще сме им к.чки??
    И МОГАТ И САМОЛЕТИ ДА СИ РАЗПОЛАГАТ!

    Това без да ни питат "МОЖЕ ЛИ"

    на гражданско летище!!

    ПФУ! Който е лизал веднъж американския У.Й като подлога,

    после го лапа цел живот са без пари!

    19:15 28.02.2026

  • 13 Помак

    11 0 Отговор
    Остави това ..когато атовете се ритат м..тата .мълчат ,а кажи дали ще приемеш подкрепата на ВМРО . онзи каракачан дето беше министер на мутро мафията дето те мачка каза че сте едно ...сигурно власт искаш ...ште видим и теб

    19:15 28.02.2026

  • 14 реалистъ

    9 0 Отговор
    Само това ли бе, Румба? Кой кого нападна? А трябва ли България да участва в агресията на САЩ и Израел срещу Иран?

    19:16 28.02.2026

  • 15 Фатмака

    11 1 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    19:17 28.02.2026

  • 16 баба вуна

    11 1 Отговор
    Русофили, прогледнете вече и не давайте гласа си за този фалшив човек. Той ще вземе властта с вашите гласове, а ще провежда евро-атлантическа политика. Вижте го колко е уплашен - не посмя да призове САЩ и Израел да спрат агресията срещу Иран.

    19:17 28.02.2026

  • 17 да дано да няма ескалация

    4 1 Отговор
    Но в тази ситуация дипломацията означава сериозни ирански отсъпки.
    Ще има ли такива, не знаем.
    Следващата фаза би била гаждански конфликт.

    19:17 28.02.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "бай Венци":

    Протестите на копейките ще са в понеделник, в 18 часа. Ще заливат Министерски съвет с червена боя. Някакъв пърформанс.

    19:19 28.02.2026

  • 19 всеки президент

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "лицето на снимката":

    дори бивш си има особен статут.
    Това важи и за Петър Стоянов и Гоце, независимо кой ти е приятен и кой не.
    Те вече са част от историята - приживе.

    19:19 28.02.2026

  • 20 Двуличник алчен

    8 0 Отговор
    Какъв наглец лицемерен...., за дипломация тръгнал да говори , а извърши престъпления против българския народ..... Триморецът и неговите шарлатани пак окупират властта.

    19:20 28.02.2026

  • 21 без работен

    4 0 Отговор
    А бе Радке Московска кво стана със завода на насРайнметал кога ще го отваряте да попна там да бачкам.

    19:22 28.02.2026

  • 22 марсиянец

    3 4 Отговор
    е видя се кои са световните агресориии по света . Това е САЩ и Израел. и пасивния ерогейски съюз които ги подрепя . Срам и позор за българия , че е на тяхна страна . Русия и Ктай остват големите Миротворци .

    Коментиран от #34

    19:22 28.02.2026

  • 23 Спецназ

    4 2 Отговор
    Радев е американски възпитаник и АГЕНТ ДЕЙСТВАЩ.
    Там ЗНАЯТ КАК да обработват бъдещи "лидери"в кавички.

    ФАКТ!

    19:22 28.02.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Филия мек и пухкав хляб, с масло и манов мед, който купих онзи ден от едно село скътано дълбико в Родопите.... Мммммммм...

    Коментиран от #30, #35

    19:22 28.02.2026

  • 25 Българин

    2 4 Отговор
    Реално Техеран е Израелски. След като командосите на Израел завзеха президентския дворец, това вече е безспорен факт!

    19:23 28.02.2026

  • 26 Офф

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Чичо Румен":

    Този си прав, че е едно нищо.Нищо, ама опасно. На тоя му е зададена задача само да ни прехвърли на изток. После ще прави каквото му нареждат, няма да мисли. Той това с мисленето не го може. Идеален е за целите на Кремъл.

    19:24 28.02.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Радев не става.

    19:24 28.02.2026

  • 28 Тимур

    3 2 Отговор
    Р.Р.-Боташ са му натиснали бутона т сремъл. Отново празни приказки и нито дума за първопричините

    19:24 28.02.2026

  • 29 Бате Коце

    3 2 Отговор
    Тревожно е , но не беше тревожно когато водкаджийте нападнаха Украйна , тогава беше оправдано.
    И този двуличник ще бъде избран за министър председател , жалко за България.

    19:24 28.02.2026

  • 30 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Мановия мед е в Странджа, ама койдазнай!

    19:24 28.02.2026

  • 31 ?????

    4 0 Отговор
    Радев сам разбрал ли е кво е казал?
    Ни тако, ни вако.

    19:25 28.02.2026

  • 32 ГЕРБ

    2 1 Отговор
    Кой те пита бе цървул

    19:26 28.02.2026

  • 33 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор
    Всички езици следват Божията Повеля на Развитие – тоест от Аналитичност към Синтетичност. Това ще рече, че езиците с падежи, щат-не щат, ще станат синтетични като българският - глаголен език, независимо кога ще стане това.
    По света има само три синтетични - глаголни езици.... Българския, Езика на Целтите, Келтите в днешна Ирландия и Иранския език, който преди 1000 години премина от падежен към синтетичен - глаголен език.

    19:28 28.02.2026

  • 34 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "марсиянец":

    Време е да отпатуваш за Марс

    19:29 28.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 !!!?

    0 0 Отговор
    Мисър Кеш за пореден път доказа, че е един откровен пораженец...!
    Каква дипломация с доказани масови убиици като Путлер, Иран и Осама Бин ладен...!!!?

    19:30 28.02.2026

