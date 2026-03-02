Новини
Румен Христов: Имам информация, че вторият човек във формацията на Радев ще бъде противоречива фигура

2 Март, 2026 21:39 998 20

Ние сме „за“ дебат в парламента заради конфликта в Близкия изток, посочи лидерът на СДС

Румен Христов: Имам информация, че вторият човек във формацията на Радев ще бъде противоречива фигура - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние сме „за“ дебат в парламента заради конфликта в Близкия изток. Проблем е, че изпълнителната власт не идва в пленарната зала. Никога и по никакъв повод никой не е обсъждал участие на България във военни действия, така че гражданите ни могат да са спокойни. Това заяви лидерът на СДС и заместник-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС Румен Христов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

„Моето мнение, ако бяха продължили преговорите с Иран, можеше да се стигнало съгласие. Иран стъпка по стъпка се приближаваше до изработването на ядрена бомба. Демократичният свят няма нужда от нова ядрена сила. Според мен преходът в страната ще е труден. В Иран има будно гражданско общество, така че ще видим как ще се развие ситуацията“.

Ние ще работим много мобилизирано и активно за тези избори. Целта ни е да подобрим резултата си, защото ГЕРБ-СДС свърши много неща, освен негативите. Ние не работехме сами, но дадохме най-голям принос, подчерта той.

Румен Христов коментира и политическия проект на президента Румен Радев: „В политиката два месеца са много време. Прави чест на президента Радев, че слезе на калния политически терен. Не се намират толкова лесно толкова много хора, които не предизвикват дебати“.

Христов разкри, че му е било съобщено, че вторият човек във формацията на Румен Радев ще бъде фигура, която ще е катранът в кацата с меда.

„Има теми, по които можем да работим заедно с коалицията на президента Радев и изброя част от тях: ориентацията на България, задълбочаване на интеграционните процеси в ЕС, да работим за богата държава, която да е социална. Атакували сме го – да, но ние трябва да търсим общи допирни точки по различни теми, каза той.

Христов предупреди, че няма да е лесно да се достигне до пълно мнозинство.

Румен Христов подчерта, че олигархията не е синя и изтъкна, че битката няма да е лесна. По думите му олигархията е червена.


  • 1 Историк

    12 0 Отговор
    Да не се гласи строитела на Хеопсовата пирамида да прави уйдурми с Радев?

    Коментиран от #20

    21:41 02.03.2026

  • 2 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Аз пък имам информация,че Гълъб ще донесе Радев на Дондуков 1.Точно срещу офиса,който обитава 10 години

    21:41 02.03.2026

  • 3 Десен

    15 2 Отговор
    Румене ,гледах те ...не се сърди от много отдавна 10 гизглеждаш изключително жалък човек ...ти продаде синята идея ..оттегли се

    21:42 02.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоя от къде

    9 0 Отговор
    Знае Иран колко близо са били до създаването на ядрено оръжие?
    Некъв Джеймс Бонд ли е, тоя каскет?!

    21:44 02.03.2026

  • 6 Фройд

    9 0 Отговор
    И откъде я имаш тая информация бе педал нещастен?
    Това ли ви беше параноята, поне да разберете къде да почнете да проклинате?

    Чакай още малко, ще ви изметем боклуци с професия Депутат!

    Пълен идиот!!!!

    21:44 02.03.2026

  • 7 Франсиско

    7 0 Отговор
    Ти си предател. Ти клекна на Борисов и сега си един малък човечец, който е на ревера на Борисов. Заедно с него ще си отидете безславно, запомнени не с добро.

    21:48 02.03.2026

  • 8 бай чекмеджан:Имам информация че е тесла

    2 0 Отговор
    България е изправена пред реалната опасност да изгуби финансиране в размер на 3,26 милиарда евро от европейската отбранителна инициатива SAFE. Средствата са предназначени за девет ключови модернизационни проекта на Българската армия, но усвояването им е блокирано поради липсата на редовно правителство и неприетия държавен бюджет за годината.

    Спешни мерки за спасяване на проектите
    Европейският съюз одобри в началото на февруари мащабния финансов пакет, който трябва да осигури на страната ни нови системи за стволна и реактивна артилерия, 3D радари, дронове и гаубици. За да стартира реалното финансиране и да бъде преведен аванс от 15%, правителството трябва да одобри две заемни споразумения с Брюксел до края на март. Конституционните ограничения обаче не позволяват на временната власт да сключва подобни договори.

    21:49 02.03.2026

  • 9 Иваче няма оправия

    2 2 Отговор
    Всичко Болшевишко трябва да се забрани и преследва от закона

    Коментиран от #12

    21:54 02.03.2026

  • 10 ПРОГРЕСИВЕН КЛОШAP,

    2 0 Отговор
    ТО ПО ТОЧНО КАЦАТА Е С КАТРАН

    21:56 02.03.2026

  • 11 Единственият член,на СДС,се обади...

    3 0 Отговор
    Какво очаквате от човек ,който няма и един ден трудов стаж..., доживотен народен представител...?!

    21:59 02.03.2026

  • 12 ТОЧНО ТАКА...!

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Иваче няма оправия":

    Например -
    ...Боковизма-Болшевизма!

    22:01 02.03.2026

  • 13 Оли го френ

    3 0 Отговор
    О ли го френ си ти

    22:04 02.03.2026

  • 14 Клюкар

    3 0 Отговор
    Една жена на пазара му казала

    22:04 02.03.2026

  • 15 Д.С /ПАЧОКА/

    2 0 Отговор
    ОЛИГАРХИЯТА Е ОКОЛО ТОЗИ КОЙТО ТЕ НАБУТА В ГЕРБ И ДРЪНКАШ ГЛУПОСТИ ЩЕ ПОДОБРЯВАШ ПРОСТОТИЙТЕСИ.

    22:06 02.03.2026

  • 16 Пии си простатина

    3 0 Отговор
    Дедо, пии един компот и си лягай

    22:06 02.03.2026

  • 17 Бабек

    1 0 Отговор
    Каза председателя на партия от 6 човека, той тъпкачаму му и родителите им.

    22:07 02.03.2026

  • 18 ХОДИ ГО ЦУНИ НА БОКО

    0 0 Отговор
    Щото иначе ще си безработен седесар.

    22:09 02.03.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Професор Иво Христов

    22:12 02.03.2026

  • 20 Програмист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    На мен вътрелни източници ми казаха, че Ивелин Михайлов ще бъде дясната ръка на Радев

    22:12 02.03.2026

Новини по градове:
