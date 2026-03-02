Румен Христов: Имам информация, че вторият човек във формацията на Радев ще бъде противоречива фигура

Ние сме „за“ дебат в парламента заради конфликта в Близкия изток. Проблем е, че изпълнителната власт не идва в пленарната зала. Никога и по никакъв повод никой не е обсъждал участие на България във военни действия, така че гражданите ни могат да са спокойни. Това заяви лидерът на СДС и заместник-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС Румен Христов в предаването „Още от деня“ по БНТ.
„Моето мнение, ако бяха продължили преговорите с Иран, можеше да се стигнало съгласие. Иран стъпка по стъпка се приближаваше до изработването на ядрена бомба. Демократичният свят няма нужда от нова ядрена сила. Според мен преходът в страната ще е труден. В Иран има будно гражданско общество, така че ще видим как ще се развие ситуацията“.
Ние ще работим много мобилизирано и активно за тези избори. Целта ни е да подобрим резултата си, защото ГЕРБ-СДС свърши много неща, освен негативите. Ние не работехме сами, но дадохме най-голям принос, подчерта той.
Румен Христов коментира и политическия проект на президента Румен Радев: „В политиката два месеца са много време. Прави чест на президента Радев, че слезе на калния политически терен. Не се намират толкова лесно толкова много хора, които не предизвикват дебати“.
Христов разкри, че му е било съобщено, че вторият човек във формацията на Румен Радев ще бъде фигура, която ще е катранът в кацата с меда.
„Има теми, по които можем да работим заедно с коалицията на президента Радев и изброя част от тях: ориентацията на България, задълбочаване на интеграционните процеси в ЕС, да работим за богата държава, която да е социална. Атакували сме го – да, но ние трябва да търсим общи допирни точки по различни теми, каза той.
Христов предупреди, че няма да е лесно да се достигне до пълно мнозинство.
Румен Христов подчерта, че олигархията не е синя и изтъкна, че битката няма да е лесна. По думите му олигархията е червена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историк
Коментиран от #20
21:41 02.03.2026
2 Сатана Z
21:41 02.03.2026
3 Десен
21:42 02.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тоя от къде
Некъв Джеймс Бонд ли е, тоя каскет?!
21:44 02.03.2026
6 Фройд
Това ли ви беше параноята, поне да разберете къде да почнете да проклинате?
Чакай още малко, ще ви изметем боклуци с професия Депутат!
Пълен идиот!!!!
21:44 02.03.2026
7 Франсиско
21:48 02.03.2026
8 бай чекмеджан:Имам информация че е тесла
Спешни мерки за спасяване на проектите
Европейският съюз одобри в началото на февруари мащабния финансов пакет, който трябва да осигури на страната ни нови системи за стволна и реактивна артилерия, 3D радари, дронове и гаубици. За да стартира реалното финансиране и да бъде преведен аванс от 15%, правителството трябва да одобри две заемни споразумения с Брюксел до края на март. Конституционните ограничения обаче не позволяват на временната власт да сключва подобни договори.
21:49 02.03.2026
9 Иваче няма оправия
Коментиран от #12
21:54 02.03.2026
10 ПРОГРЕСИВЕН КЛОШAP,
21:56 02.03.2026
11 Единственият член,на СДС,се обади...
21:59 02.03.2026
12 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #9 от "Иваче няма оправия":Например -
...Боковизма-Болшевизма!
22:01 02.03.2026
13 Оли го френ
22:04 02.03.2026
14 Клюкар
22:04 02.03.2026
15 Д.С /ПАЧОКА/
22:06 02.03.2026
16 Пии си простатина
22:06 02.03.2026
17 Бабек
22:07 02.03.2026
18 ХОДИ ГО ЦУНИ НА БОКО
22:09 02.03.2026
19 Ивелин Михайлов
22:12 02.03.2026
20 Програмист
До коментар #1 от "Историк":На мен вътрелни източници ми казаха, че Ивелин Михайлов ще бъде дясната ръка на Радев
22:12 02.03.2026