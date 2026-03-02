Румен Христов: Имам информация, че вторият човек във формацията на Радев ще бъде противоречива фигура

Ние сме „за“ дебат в парламента заради конфликта в Близкия изток. Проблем е, че изпълнителната власт не идва в пленарната зала. Никога и по никакъв повод никой не е обсъждал участие на България във военни действия, така че гражданите ни могат да са спокойни. Това заяви лидерът на СДС и заместник-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС Румен Христов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

„Моето мнение, ако бяха продължили преговорите с Иран, можеше да се стигнало съгласие. Иран стъпка по стъпка се приближаваше до изработването на ядрена бомба. Демократичният свят няма нужда от нова ядрена сила. Според мен преходът в страната ще е труден. В Иран има будно гражданско общество, така че ще видим как ще се развие ситуацията“.

Ние ще работим много мобилизирано и активно за тези избори. Целта ни е да подобрим резултата си, защото ГЕРБ-СДС свърши много неща, освен негативите. Ние не работехме сами, но дадохме най-голям принос, подчерта той.

Румен Христов коментира и политическия проект на президента Румен Радев: „В политиката два месеца са много време. Прави чест на президента Радев, че слезе на калния политически терен. Не се намират толкова лесно толкова много хора, които не предизвикват дебати“.

Христов разкри, че му е било съобщено, че вторият човек във формацията на Румен Радев ще бъде фигура, която ще е катранът в кацата с меда.

„Има теми, по които можем да работим заедно с коалицията на президента Радев и изброя част от тях: ориентацията на България, задълбочаване на интеграционните процеси в ЕС, да работим за богата държава, която да е социална. Атакували сме го – да, но ние трябва да търсим общи допирни точки по различни теми, каза той.

Христов предупреди, че няма да е лесно да се достигне до пълно мнозинство.

Румен Христов подчерта, че олигархията не е синя и изтъкна, че битката няма да е лесна. По думите му олигархията е червена.