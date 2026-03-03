Румен Радев от Стара Загора: Тръгваме на поход за бъдещето на България

Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички. Това обеща президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев в Стара Загора, където се включи в честванията по случай Трети март, уточни БТА.

По неговите думи предсрочния парламентарен вот изправя България пред два избора – или прогресивна България или олигархия.

„Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години“, допълни Радев.

Според него да пазим свободата си е особено важно днес, когато световният ред се разпада пред очите ни. „Българите трябва да осъзнаем, че за да съхраним родината - децата си, домовете и нашето бъдеще, трябва да бъдем сплотени. Не трябва да се поддаваме на политически и всякакви други разделения“, каза още президентът. И посочи, че в важно държавата да не бъде оставена в ръцете на търгаши. Като заяви, че това е каузата на коалиция „Прогресивна България“, която беше регистрирана за предстоящия на 19 април вот.

Радев обясни, че в момента се работи по изготвяне на листите с кандидати за народни представители от коалицията и те ще бъдат обявени в законния срок.

Той изказа благодарност към коалиционните партньори, които се включиха за регистрацията на коалицията. „Това е важна мисия с две важни цели – да демонтираме олигархичния модел и да укрепим държавността и да отворим пред България пътя за развитие като нормална, прогресираща европейска държава“, каза още той. И заяви, че знае, че в момента има натиск върху всички, които са част от новата коалици, което се усеща. „Но, както казах, тази мисия изисква смелост, защото няма да бъде лесна, няма да бъде и безопасна. Но има достатъчно хора, които ще дадат всичко възможно, за да се отвори пътят за развитие на България“, подчерта Радев. Той изказа благодарност към партия ВМРО, който вече заяви своята подкрепа, както и на всички други, които ще го направят. „Защото те ясно осъзнават своята отговорност и имат трезва преценка, че тези избори поставят България пред два пътя – или прогресивна България, или олигархия“, допълни Радев.

Според него всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще доведе до добре познатия блокаж от последните пет години. А това означава раздробен и немощен парламент, редовни правителства, превзети от олигархията, с кратък срок на годност, или грозни сглобки, които отвратиха българите и убиха надеждата за промяна.

„Ние от днес обявяваме, че тръгваме на поход за бъдещето на България и ще спечелим тези избори с ясното съзнание, че ще установим управление, което да установи ясни правила, еднакви за всички, което да защити публичните финанси и бизнеса от олигархията, да установи среда, в която да отбележим наистина устойчив, висок икономически растеж и да дадем гаранция за всеки българин – за сигурност, за достойни доходи и за европейска българщина“, каза Радев.

В своето изказване Румен Радев коментира, че това, което се случва в Близкия изток е много тревожно. „Залогът за стабилността на Близкия изток е Иран да се откаже от своята ядрена и балистична програма“, каза президентът. И посочи, че опитът през последните десетилетия от конфликтите в Близкия изток показва, че всякаква едностранна военна интервенция без мандат на Организацията на обединените нации, води до дълготрайна нестабилност и рискове. И Европа е най-потърпевша – както от увеличаване на цената на енергоносителите, което вече виждаме, като повишена инфлация, повишена миграционна вълна и риск от тероризъм, обясни Радев.

И във връзка с пребазирането на самолетите-цистерни на летище „Васил Левски“ трябва да е ясно, че всяко учение в съюзен формат се планира от предходната година и се залага в плановете за ученията за следващата година, допълни Радев.

Радев изказа благодарност за поканата да бъде част от празничните чествания за 3 март в Стара Загора. И подчерта, че е избрал да бъде част от честванията в Стара Загора, защото градът е символ на свободата, на саможертвата и тук именно е най-жив споменът каква е цената на тази свобода.

„Честит празник на всички българи, благодаря на старозагорци за поканата да отбележим националния празник заедно. Да покажем, че наши и чужди герои не дадоха живота си напразно. Да покажем, че ние пазим паметта за тях и ценим свободата си“, посочи още Радев.