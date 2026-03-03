Румен Радев от Стара Загора: Тръгваме на поход за бъдещето на България

Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички. Това обеща президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев в Стара Загора, където се включи в честванията по случай Трети март, уточни БТА.
По неговите думи предсрочния парламентарен вот изправя България пред два избора – или прогресивна България или олигархия.
„Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години“, допълни Радев.
Според него да пазим свободата си е особено важно днес, когато световният ред се разпада пред очите ни. „Българите трябва да осъзнаем, че за да съхраним родината - децата си, домовете и нашето бъдеще, трябва да бъдем сплотени. Не трябва да се поддаваме на политически и всякакви други разделения“, каза още президентът. И посочи, че в важно държавата да не бъде оставена в ръцете на търгаши. Като заяви, че това е каузата на коалиция „Прогресивна България“, която беше регистрирана за предстоящия на 19 април вот.
Радев обясни, че в момента се работи по изготвяне на листите с кандидати за народни представители от коалицията и те ще бъдат обявени в законния срок.
Той изказа благодарност към коалиционните партньори, които се включиха за регистрацията на коалицията. „Това е важна мисия с две важни цели – да демонтираме олигархичния модел и да укрепим държавността и да отворим пред България пътя за развитие като нормална, прогресираща европейска държава“, каза още той. И заяви, че знае, че в момента има натиск върху всички, които са част от новата коалици, което се усеща. „Но, както казах, тази мисия изисква смелост, защото няма да бъде лесна, няма да бъде и безопасна. Но има достатъчно хора, които ще дадат всичко възможно, за да се отвори пътят за развитие на България“, подчерта Радев. Той изказа благодарност към партия ВМРО, който вече заяви своята подкрепа, както и на всички други, които ще го направят. „Защото те ясно осъзнават своята отговорност и имат трезва преценка, че тези избори поставят България пред два пътя – или прогресивна България, или олигархия“, допълни Радев.
Според него всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще доведе до добре познатия блокаж от последните пет години. А това означава раздробен и немощен парламент, редовни правителства, превзети от олигархията, с кратък срок на годност, или грозни сглобки, които отвратиха българите и убиха надеждата за промяна.
„Ние от днес обявяваме, че тръгваме на поход за бъдещето на България и ще спечелим тези избори с ясното съзнание, че ще установим управление, което да установи ясни правила, еднакви за всички, което да защити публичните финанси и бизнеса от олигархията, да установи среда, в която да отбележим наистина устойчив, висок икономически растеж и да дадем гаранция за всеки българин – за сигурност, за достойни доходи и за европейска българщина“, каза Радев.
В своето изказване Румен Радев коментира, че това, което се случва в Близкия изток е много тревожно. „Залогът за стабилността на Близкия изток е Иран да се откаже от своята ядрена и балистична програма“, каза президентът. И посочи, че опитът през последните десетилетия от конфликтите в Близкия изток показва, че всякаква едностранна военна интервенция без мандат на Организацията на обединените нации, води до дълготрайна нестабилност и рискове. И Европа е най-потърпевша – както от увеличаване на цената на енергоносителите, което вече виждаме, като повишена инфлация, повишена миграционна вълна и риск от тероризъм, обясни Радев.
И във връзка с пребазирането на самолетите-цистерни на летище „Васил Левски“ трябва да е ясно, че всяко учение в съюзен формат се планира от предходната година и се залага в плановете за ученията за следващата година, допълни Радев.
Радев изказа благодарност за поканата да бъде част от празничните чествания за 3 март в Стара Загора. И подчерта, че е избрал да бъде част от честванията в Стара Загора, защото градът е символ на свободата, на саможертвата и тук именно е най-жив споменът каква е цената на тази свобода.
„Честит празник на всички българи, благодаря на старозагорци за поканата да отбележим националния празник заедно. Да покажем, че наши и чужди герои не дадоха живота си напразно. Да покажем, че ние пазим паметта за тях и ценим свободата си“, посочи още Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 рундьо
Коментиран от #4, #107
13:19 03.03.2026
2 Оня с коня
Коментиран от #38, #117, #126
13:21 03.03.2026
3 хдбхдцбдфж
Коментиран от #26, #58
13:21 03.03.2026
4 ккк
До коментар #1 от "рундьо":а Боката и д-то кога сред хората без охрани и гавази по 30-40 човека отцепено и с определени хора между тях
Коментиран от #11, #70
13:22 03.03.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #86
13:23 03.03.2026
6 И честния
13:23 03.03.2026
7 БЛАГОДАРЯ 🇷🇺РУСИЯ !
Коментиран от #45, #87
13:23 03.03.2026
8 Myньo e c 0ПГ ГEРБ
Коментиран от #59
13:23 03.03.2026
9 честен ционист
13:23 03.03.2026
10 Руди
Коментиран от #21
13:23 03.03.2026
11 кажи
До коментар #4 от "ккк":кои са тия определени хора?
13:24 03.03.2026
12 Иван Кръстев
Коментиран от #24
13:24 03.03.2026
13 Ами хайде де....
Коментиран от #51
13:24 03.03.2026
14 Боташ паша
13:25 03.03.2026
15 Боруна Лом
13:25 03.03.2026
16 Войник
13:25 03.03.2026
17 Защо това не го писахте???
Атаката се случи на 27 февруари и удари помещенията на самолеторемонтния завод в Евпатория на анексирания от Русия Кримски полуостров. Руски части съхраняваха и поддържаха там многофункционалните дронове "Форпост" и "Орион", според украинския военен портал Милитарний.
Сателитните снимки след атаката показват щети на поне три хангара. Кадрите показват разбити покриви, вероятно причинени от използвани дронове. Дали и до каква степен технологията вътре е била унищожена, все още не е ясно. Това беше съобщено първо от OSINT блогъра "Dnipro Osint", който оценява публично достъпни сателитни данни
Това не беше първата атака срещу съоръжението. Заводът вече беше ударен на 21 февруари. По това време два изтребителя Be-12 бяха повредени.
Коментиран от #60
13:25 03.03.2026
18 радев
13:26 03.03.2026
19 Данко Харсъзина
13:26 03.03.2026
20 омуртак
13:26 03.03.2026
21 честен ционист
До коментар #10 от "Руди":Може и да е навивал крачола, но поне в рокля не са го обличали.
13:26 03.03.2026
22 БАДЖО
ЩЕ ИЗЛЪЖЕШ НЯКОЙ ДРУГ Ч€РВ€Н БА$ТУН, НЯКОЙ КРАД€Ц НА ПАРНО, Ч€РВ€Н РУ$ОФИЛ, НЯКОЙ Д€ БИЛ, И СЪСЕД ОТ с.СЛАВЯНОВО..., НО С 70-75 дуп€тата ДАЖЕ НЯМА ДА ПОСТИГНЕШ "У$П€ХА" НА ДРУГИЯТ ти "БАДЖАНАК"-$лави!
13:27 03.03.2026
23 Сталин
Коментиран от #25, #57
13:27 03.03.2026
24 Какви 800 дни?
До коментар #12 от "Иван Кръстев":След като му видят кои ще са в листите му ще започнат да го псуват, как може хората да вярват на този негодник който за девет години в президентството не е направил нищо положително за България, освен да си излива злобата и да сее разделение и омраза, и да обслужва руските интереси.
Коментиран от #41, #84
13:28 03.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Вие от
До коментар #3 от "хдбхдцбдфж":Възраждането сте увехнало мушкато бе, както чалгарите-изчагъртвачи ! Колкото човече викаш "само възраждане" толкова повече доказваш, че затъпяването ви е хронично ! Да ти обясня ли какво означава думата "хронично" ?
13:29 03.03.2026
27 шперц
13:32 03.03.2026
28 боклук
13:32 03.03.2026
29 Даката
13:33 03.03.2026
30 Ел Прогресиво
13:34 03.03.2026
31 Промяна
13:34 03.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Палада
13:36 03.03.2026
34 Пенчо
13:36 03.03.2026
35 боклук
Коментиран от #73
13:36 03.03.2026
36 За кадем
Коментиран от #64
13:36 03.03.2026
37 Куялипу
Коментиран от #91
13:38 03.03.2026
38 Голям
До коментар #2 от "Оня с коня":Когато русофилите отидат да живеят в руский рай, завинаги, тогава ще дръпнем напред.
Нали видяхте какви спирачки бяха, за влизането ни в Европа, русофилите и Радев включително, всячески спъват България... Все едно да шофираш автомобил с дръпната ръчна, русофилска спирачка... голяма мъка.
Коментиран от #43, #108
13:38 03.03.2026
39 Промяна
13:39 03.03.2026
40 Радев
13:39 03.03.2026
41 А можеш ли да обясниш,
До коментар #24 от "Какви 800 дни?":че виждам си много "наблюдателен" за 15 години колко е цялата сума от пачки в чекмеджето на Тиквата и отделно колко са пачките в аероплана на Пеевски който направи богатството си от неявяване във всички предходни Парламенти преди да го обевят за корупционер N 1 в списъкът "Магнитски" ? Такива ли прости мишки сте всички симпатизанти на квартета Тиква+Пеевски+Чалгаря+Копейкин ? Сега ви давам възможност да надрусате минусите под коментара за да установят разумните българи количеството български умствен брак който съществува в България който "врачките" така упорито прикриват и манипулират !
Коментиран от #50
13:39 03.03.2026
42 някай
13:39 03.03.2026
43 честен ционист
До коментар #38 от "Голям":Скоро Руccкий мир ще е от Гибралтар до Джуно.
13:40 03.03.2026
44 Костя Костадинович Копейкин
Коментиран от #52
13:40 03.03.2026
45 За да бъдеш
До коментар #7 от "БЛАГОДАРЯ 🇷🇺РУСИЯ !":четен, трябва да спазваш някакви изисквания.
Никога толкова дълго, никога толкова излишна фактология и никога само с главни букви. Иначе те четат само познати.
13:40 03.03.2026
46 СВД
13:40 03.03.2026
47 Високо падане
13:41 03.03.2026
48 Атина Палада
До коментар #32 от "Абе фуражко мазна":Каква копейка е Радев бре:))) всичките му служебни кабинети соро.со.идна п.аплач..
13:42 03.03.2026
49 Смени си
13:42 03.03.2026
50 Абе ти наред ли си с главата?
До коментар #41 от "А можеш ли да обясниш,":Какви пачки, какви пари, ти пиян ли си?
Коментиран от #82
13:42 03.03.2026
51 Анадьн Му
До коментар #13 от "Ами хайде де....":Как да ги обяви след като ще се окаже че той е един от тях ?!
13:42 03.03.2026
52 радко
До коментар #44 от "Костя Костадинович Копейкин":но ИМАМ ПАРИ!
13:43 03.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 боклук
Коментиран от #74
13:44 03.03.2026
55 Райна Княгиня
13:44 03.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 гуталин
До коментар #23 от "Сталин":5 март скоро
13:45 03.03.2026
58 вГЪЖРАЖДАНИ
До коментар #3 от "хдбхдцбдфж":аллак ли ти го говори?
13:45 03.03.2026
59 Тъпото руско говедо
До коментар #8 от "Myньo e c 0ПГ ГEРБ":Румен Радев е кремълски послушник... много е далече от ГЕРБ. Това са русофилски напъни от КГБ наръчниците да кажете че всички са еднакви маскари и да не се гласува, а да се ходи за гъби, а те машините за гласуване "венецуелските мадурки" ще гласуват вместо вас.
Коментиран от #72
13:46 03.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Тоалетна Хартия
13:46 03.03.2026
62 Анджо
Сега една от олигархиите потрива ръце каква лапачка ще падне. Ей Българи не забелязвате ли с какви евтини лозунги ви мъти главите. Така преди 4 год.разбрах какви тарикати са Кирчо и кокорчо и после когато направиха партия пак бях убеден че от тия нищо не става. За 5 години едно кило наркотици и контр.цигари не бяха хванати. Петрохан ще се окаже много голяма тайна.
13:48 03.03.2026
63 Хеми значи бензин
13:49 03.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Питане
13:50 03.03.2026
66 Анджо
13:51 03.03.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 РСМ
13:52 03.03.2026
69 Oня с коня
13:52 03.03.2026
70 Той
До коментар #4 от "ккк":Абе тулуп тоя като го гледаш без гавази ли ходи.
13:52 03.03.2026
71 Искаме промяна
13:52 03.03.2026
72 Та и..... Наталья си знаеш
До коментар #59 от "Тъпото руско говедо":Ти КВО предлагаш ам. говедо?
Коментиран от #104
13:54 03.03.2026
73 Анонимен
До коментар #35 от "боклук":Ало компетентния, знаеш ли какви са правата на българския Президент ? От нищоправене ли Радев 9 години ви "кандардисва" да излезете на улицата и да пресечете корупцията водена от Тиквуний и ордата му от крадци и измамници ? Радев ли решава тежките корупционни проблеми на държавата или Народното Събрание бъкащо от престъни мутри и крадци които такива "умници" като теб избират всеки път на избори ? Радев е пилот и когато този пилот предложи шведските изтребители JAS 39 Gripen/Италия ги предпочете/ да се закупят вместо американските, един "пожарен кран" и един тип "шкембе" като много "компетентни" избраха американските двойно по-скъпи и с дълго очакване на вноса, но с твърда и гарантирана комисионна и т.н. още куп кражби за да бъде осигурено на суверена дълготрайна бедност ? Що за тъппанар си ти да не виждаш истината за беднотията ?
Коментиран от #89, #90, #94
13:54 03.03.2026
74 Изявлението
До коментар #54 от "боклук":Звучи като "който не е с нас , е против нас"
13:54 03.03.2026
75 Чочо
13:55 03.03.2026
76 Минус
Същата няма авторитет и появата и в листите за депу
тат груба грешка.
13:57 03.03.2026
77 Радеф тръгва
13:57 03.03.2026
78 Анджо
13:58 03.03.2026
79 Време е за Възраждане
Коментиран от #88, #100
14:00 03.03.2026
80 Промяна
14:01 03.03.2026
81 Защо
14:01 03.03.2026
82 А ти изобщо
До коментар #50 от "Абе ти наред ли си с главата?":имаш ли глава или си земно тип "червей" ?
14:01 03.03.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 До "професора"
До коментар #24 от "Какви 800 дни?":Интересно кои руски интереси , бихте ли споменали че се затруднявам с такива недомльвки ? Аз не подкрепям Радев но са ми интересни сплетните от куцо,кьораво и сакато.
14:01 03.03.2026
85 Абсурдистан
14:02 03.03.2026
86 СВО 1470 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Такъв е твоя президент пред който се прекланяше
14:03 03.03.2026
87 Само че
До коментар #7 от "БЛАГОДАРЯ 🇷🇺РУСИЯ !":Бай Тошо им даде всичкото злато на руснаците.
Коментиран от #93
14:04 03.03.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Анджо
До коментар #73 от "Анонимен":Ти кажи от четири служебни правителства какви поразии на прави КЕШ БОТАШОВ и тогава го защитавай. Какво се оказва , от тъм та на глог,че е по висок.
14:05 03.03.2026
90 Промяна
До коментар #73 от "Анонимен":73 ОГРОМНИ ПЛАТЕНИ РЪЖИ ДРАСКОТИШ ТУК СРЕЩУ ЦЯЛАТА НИ ДЪРЖАВА РАДЕВ 10 ГОДИНИ ЛЕЖА В ПРЕЗИДЕНСТВОТО А ПОСЛЕДНИТЕ 5 ЕДНОЛИЧНО СЛУЖЕБНИТЕ МУ УПРАВЛЯВАХА НАЗНАЧАВАШЕ СВОИ ШАРЛАТАНИ И С ПОЛИТИЧЕСКОТО КС НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ И УСПЯХА СЪС СТАРИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ СТАРИ КОМУНИСТИ СЪС ШАРЛАТАНИ СЪС ДЕРИБЕИ РАДЕВ АТАКУВА ПАРЛАМЕНТА САМО С ОМРАЗА НЕ СТАВА
14:05 03.03.2026
91 Време е
До коментар #37 от "Куялипу":Радев да отиде там заради Боташ
14:07 03.03.2026
92 Някой му подложи
Коментиран от #112
14:07 03.03.2026
93 Точно!?!
До коментар #87 от "Само че":За тва канадци и американци те точат 30 г. и края Му се не види. Росен Миленов е трьгнал горкия с такива като тебе да тьрси справедливост.....!! Заслужавате си "това" което имате явно .
14:11 03.03.2026
94 Тоалетна Хартия
До коментар #73 от "Анонимен":Точно така беше, само си дрънкаше и нищо не промени. Румбата си е латернаджия и нищоправец!!
14:11 03.03.2026
95 Фори
Коментиран от #110
14:13 03.03.2026
96 Смешник
Коментиран от #113, #114
14:14 03.03.2026
97 Иво
Коментиран от #115, #116
14:15 03.03.2026
98 Ха-ха
14:15 03.03.2026
99 дано ама надали
Извън контекста е многозначителен надпис :), а би било по-приемливо за лидера на Прогресивна България в Стара Загора.
14:17 03.03.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Голям
14:18 03.03.2026
102 издаде се тоя
14:18 03.03.2026
103 Малеййй
14:18 03.03.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Исторически парк
14:20 03.03.2026
106 Само че,
14:20 03.03.2026
107 Българин
До коментар #1 от "рундьо":хемус КОГА??????
14:20 03.03.2026
108 ффдсфф
До коментар #38 от "Голям":когато падне атомна бомба в софия бг ще се оправи
14:21 03.03.2026
109 Айде бе, тръгвайте на поход!
14:21 03.03.2026
110 Ти от къде
До коментар #95 от "Фори":знаеш, че е агент на КГБ? Путин ли ти каза, м@ршо?
Коментиран от #121
14:21 03.03.2026
111 Майора
14:22 03.03.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 А не допускате ли
До коментар #96 от "Смешник":че Радве отдавна вече работи заедно с ГЕРБ и няма нужда кмета да се "обръща"?
Коментиран от #124
14:22 03.03.2026
114 Атина Палада
До коментар #96 от "Смешник":Кметът на Ст.Загора от ГЕРБ ли е?
Ами добре облагородява града .Гледах видео в мрежата ...Тротоари,улични стълбове,осветление ..изобщо красиво ,чисто и най вече с качествени материали ..София ми изглежда като гето пред Ст.Загора..
Коментиран от #118
14:23 03.03.2026
115 Смешник
До коментар #97 от "Иво":Супер
14:24 03.03.2026
116 То се знае..
До коментар #97 от "Иво":Отдавна.
14:24 03.03.2026
117 Брата
До коментар #2 от "Оня с коня":Не ти ли омръзна да повтаряш една и съща глупост?! Не си оргинален!
14:25 03.03.2026
118 Чудесно я облагородява,
До коментар #114 от "Атина Палада":най-вече банковите сметки на гробаджийските и приближените им фирми, а по кварталите пейзажа е като в Бейрут.
Коментиран от #132
14:25 03.03.2026
119 И този е.....
14:25 03.03.2026
120 Хихи
Коментиран от #131
14:26 03.03.2026
121 самият
До коментар #110 от "Ти от къде":Радев си призна на девети май.
Коментиран от #129
14:26 03.03.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 я cиктиp
14:28 03.03.2026
124 Атина Палада
До коментар #113 от "А не допускате ли":На мен ми се струва,че Радев е с проамерикански партии като ПП/ДБ .Проамерикански на демократите а не републиканците..А ГЕРБ са проевропейски ,в частност... про Германия .
Виж ,че сега с тези "Прогресивна България" с които ще се явява на избори са от ЛГБТ..Поне така се бяха афиширали в мрежата .А ЛГБТ са си проамерикански на тамошните демократи или както е известно на " дълбоката държава" .
Коментиран от #133, #136
14:28 03.03.2026
125 към пост 60.......
не турската държава.За 500г хората са били свикнали на реда в тази турска империя и затова въстанията не са били Масови ,а Масонски!никой не задава въпроса кой е финансирал и въстанията и комитетите на дякона......."""Нашите предци наистина са вярвали, че този ден им носи нещо ново, нещо различно. Този ден им открива един нов свят, едно ново бъдеще“, подчерта той. Според проф. Митев за тогавашните българи 3 март е бил „нещо радостно, нещо велико, защото това е ново......."""та 148г имаме руски гувернатори и руски управници и парите отиваха към Масква ,а не към чекмеджан....това ,което им направи струва 3,5милиарда подарени на руснаците....Говоря за тръбата турски поток ,която храни с газ орбан и околностите........Вижте бг.черноморието фрашкано с просиянци ,вижте фирмите ,които строят в софия........пак руски и турски и вие говорите за свобода......Маймунки свободни сте да плащате високи сметки и да си чупите краката по тротоарите и Пътищата направени за вас от властите с Просиянски имена или Фамилии.
Коментиран от #130
14:29 03.03.2026
126 А твоят
До коментар #2 от "Оня с коня":цигански ген ще остане ли, роме от Бутан? Отговаряй!!
14:32 03.03.2026
127 😄... братушките на нашите копейки...
Коментиран от #137
14:33 03.03.2026
128 коментар
14:33 03.03.2026
129 Стига си
До коментар #121 от "самият":лъгал, тролейбусе! Дай линк, г-н пеевска тоалетна хартийо!
14:34 03.03.2026
130 да се пукат душманите
До коментар #125 от "към пост 60.......":Газовата тръба си е 100% българска собственост и я наричаме Български поток, а унгарците и сърбите на нас (а не на други) плащат транзитна такса. Турски поток е тръба в Черно море между Русия и Турция и си е 100% руска собственост.
Коментиран от #134
14:35 03.03.2026
131 Не е
До коментар #120 от "Хихи":Това е новата сглобка на ГЕРБ с Боташа.
14:36 03.03.2026
132 Атина Палада
До коментар #118 от "Чудесно я облагородява,":Е,то това за кражбата при строителство си е в реда на нещата:))) Наистина ми се видя много облагороден .Ходила съм в Ст.Загора за последно преди двайсетина години..
По кварталите казваш,че е зле? Този,който представяше клипа от там ,снимаше от различни места ..На центъра си беше ОК .Снимаше и от някакъв квартал ...нарече го " Самара" . Да,видяха се и несанирани блокове ,но като цяло. Не беше зле! А градската градина беше в ремонт. Видеото е правено сега през януари месец .
14:36 03.03.2026
133 Ако имаш психически проблеми
До коментар #124 от "Атина Палада":Не ги вкарвай в дискусията, тук не можем да ти помогнем, има си хора за тази работа.
14:37 03.03.2026
134 поправка
До коментар #130 от "да се пукат душманите":да се чете Балкански поток.
14:37 03.03.2026
135 Ще крадем ли, за милиарди ли
14:38 03.03.2026
136 Колко сте наивни
До коментар #124 от "Атина Палада":Крадените от нас пари цвят нямат!
14:38 03.03.2026
137 Офф
До коментар #127 от "😄... братушките на нашите копейки...":Абсолютно точно си го написал. Само дано не им е нужен точно такъв, куховат. Да му спускат от Кремъл нареждания и той само да ги препредава на подчинените си за изпълнение, като кух военен, с това ще се справи.
14:38 03.03.2026
138 вече е ясно
14:39 03.03.2026