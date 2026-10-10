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Ива Петрова: Силното регионално партньорство ще бъде гръбнакът за сигурността в цяла Югоизточна Европа

Ива Петрова: Силното регионално партньорство ще бъде гръбнакът за сигурността в цяла Югоизточна Европа

10 Октомври, 2026 11:16 506 2

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  • енергийни доставки

Министърът на енергетиката участва в Circular Gaia Symposium, който се провежда в гръцката столица Атина

Ива Петрова: Силното регионално партньорство ще бъде гръбнакът за сигурността в цяла Югоизточна Европа - 1
Снимка: Министерство на енергетиката
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„В настоящата геополитическа обстановка гарантирането на енергийната сигурност се превръща в основно изпитание пред нас. Това означава сигурни, но и достъпни енергийни доставки за нашите граждани и икономика. За да го постигнем, са ни нужни инфраструктура и силно регионално сътрудничество.“ Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова пред участниците в Circular Gaia Symposium, който се провежда в гръцката столица Атина. Тя изтъкна Вертикалния газов коридор, електроенергийния коридор Изток-Запад, проекта Gregy, както и проекта за водороден интерконектор между Гърция и България като отлични примери за регионално сътрудничество.

​ „Вертикалният газов коридор не е просто инфраструктура, той е отличен пример за партньорство между държавите от региона с ключова роля за енергийната сигурност, което осигурява стратегическо предимство и политическо лидерство на региона в контекста на диверсификацията на доставките“, изтъкна още Петрова. По нейните думи силното регионално партньорство ще бъде гръбнакът за сигурността в цяла Югоизточна Европа.

Тя посочи, че България винаги е била активна и всъщност е движеща сила за развитието на Вертикалния газов коридор. „Инвестициите в нашия участък от коридора са почти завършени. Участъкът към Гърция е въведен в експлоатация. Има малка част от инвестициите, които ще бъдат завършени в началото на следващата година и които ще увеличат още повече входния капацитет от Гърция и изходния към Северна Македония. Участъкът към Румъния трябва да бъде въведен в експлоатация до края на годината. ICGB работи и по разширяването на капацитета си. Считам, че в момента изграждаме цялата необходима инфраструктура и е изключително важно да я завършим навреме, тъй като навлизаме в последната година от плана REPowerEU.“

Министър Петрова посочи още, че нашият регион разполага с всички предимства, за да се превърне във входна точка за алтернативни доставки на газ от надеждни доставчици.

Тя постави акцент и на електроенергийния коридор „Изток-Запад“ – инициатива, обединяваща държавите по трасето, преминаващо през Турция, България, Гърция и Западните Балкани до Италия. „Проектът има потенциал да промени начина, по който регионът използва енергията от възобновяеми източници. Той ще надгради капацитета за трансграничен обмен на зелена електроенергия с нови 2000 мегавата“, изтъкна енергийният министър.

Министър Петрова посочи и проекта за водороден интерконектор между Гърция и България, приоритетен и за двете държави, като един от ключовите примери за регионално партньорство. Благодарение на координираните усилия на „Булгартрансгаз“ и DESFA, както българският, така и гръцкият участък бяха включени в първия списък на проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес на Европейския съюз, а през миналата година този статут бе потвърден отново от Европейската комисия.

По думите на енергийния министър планираната инфраструктура ще стимулира процеса на мащабно внедряване на водородни технологии в региона и ще създаде условия за значително намаляване на емисиите парникови газове и за подкрепа на енергийния преход, повишавайки енергийната сигурност и допринасяйки за декарбонизацията на икономиката и енергийния сектор.

„Проектите за улавяне и съхранение на въглерод са мащабни и изискват сериозни инвестиции. Те са важна част от усилията за декарбонизация на индустрията, особено в сектори, за които няма друга опция – химическата и циментовата индустрия, металургията. Затова трябва да бъдем креативни и да намерим подходящи опции за финансирането им“, посочи Петрова и даде пример с публично-частните партньорства като подходящ модел за реализацията им.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами сега?

    0 0 Отговор
    В какво се изразява регионалното партньорство? С РСМ ли сме партньори, със Сърбия, Гърция или Турция. В момента има частично затишие само с Гърция, но докга ще трае никой не може да прогнозира. Гърците от самото начало със стъпването си на Балканите винаги са действали подмолно, подло, лицемерно, но без да воюват са асимилирали половината от полуострова. По същия начин са действали и по време на окупациите от Рим и Османската Империя, като с различни похвати отвътре разрушават структурите и постепенно завладяват империите. Някои изторици даже наричат Византия Гръцка империя. Османската заради по краткото си съществуване е овладяна по слабо. С българите обаче от край време се стремят да ги заличат, като унищожават всички историчеки или писмени сведения и с проекта Елевтериос Венизелос почти са успели в предварителните консултации по условията за Нйойския договор. Единствен американския президент Удроу Уилсън категорично се противопоставя и така България се запазва като държава на картата на Балканите.

    12:24 10.10.2026

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