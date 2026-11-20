„Меденият месец“ на премиера Румен Радев е свършил и пред правителството вече стоят тежки задачи, заяви бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в предаването „Денят ON AIR“ на Bulgaria ON AIR.

„На Румен Радев му свърши меденият месец. Да се вземе в ръце, да изчисти Авгиевите обори, а те са много сериозни, защото тези авгиеви обори ще го потопят. Нека изиграе ролята на Херкулес“, каза Овчаров.

Той свърза оценката си с проблеми в държавното управление и енергетиката. Сред темите, върху които постави акцент, бяха загубите в АЕЦ „Козлодуй“ и цените на горивата. По думите му „Лукойл“ поддържа по-ниски цени.

Оценката за бюджета

Овчаров определи проектобюджета за 2027 г. като нормален и заяви, че той задава правилни посоки за държавната политика. Като положителни елементи той посочи намаляването на разходите, свиването на администрацията и промените в осигурителната система.

„За мен бюджетът е нормален. Той задава посоки. Тези посоки са правилни - намаляване на разходите, намаляване на администрацията, влиза се в изчистване на осигурителната система, служителите започват да си плащат осигуровките“, заяви бившият министър на енергетиката.

Проектът за бюджет беше одобрен от Министерския съвет на 16 ноември. В средносрочната бюджетна прогноза е заложено дефицитът по консолидираната фискална програма да намалее от 5,5% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. до 3,5% през 2027 г. Правителството предвижда държавният дълг да достигне 44,3 млрд. евро през 2027 г.

Фискалният съвет обаче предупреди, че при реализиране на посочените рискове дефицитът може да остане над 3% до 2029 г. Експертният орган определи бюджетната рамка като изложена на риск при неблагоприятно развитие на приходите и разходите.

Банките и пенсионните фондове

Овчаров коментира и печалбите на банковия сектор. Според него те могат да достигнат 2 млрд. евро за годината. „30% върху печалба от 2 млрд. не са 200 млн.“, каза той, поставяйки въпроса за размера на очакваните данъчни приходи.

Бившият министър оцени положително действията на правителството спрямо частните пенсионни дружества. По думите му, когато гражданите внасят средства в частни пенсионни фондове, очакваната им пенсия от НОИ може да бъде с 11-12% по-ниска, а след няколко години разликата да достигне 20%.

Овчаров заяви още, че няма доверие в съдебната система и отправи политически обвинения към нейното функциониране. Тези оценки са негова позиция и не представляват установени факти за конкретни нарушения.