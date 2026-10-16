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Преди изборите за президент: Демонстрация на системата за обработка на данните от гласуването
  Тема: Избори

Преди изборите за президент: Демонстрация на системата за обработка на данните от гласуването

16 Октомври, 2026 07:47 563 4

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  • гласуване

По-късно през деня ЦИК ще осигури и възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка. 

Преди изборите за президент: Демонстрация на системата за обработка на данните от гласуването - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Малко повече от седмица преди президентските избори на 25 октомври „Информационно обслужване“ ще направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването, съобщават от БНТ. По-късно през деня ЦИК ще осигури и възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.
Вчера беше генериран хеш кодът, който е основен елемент от довереното изграждане на софтуера за машинното гласуване. В общо 9373 избирателни секции в страната ще има машинно гласуване, а в 2249 секции от тях се предоставят по две устройства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    4 0 Отговор
    Хахаха такава мадуровска измама в европейска ли държава сме

    07:54 16.10.2026

  • 2 Щом Толкова Тръбят !

    2 0 Отговор
    Значи !

    Работата !

    Е Дебела !

    08:00 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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