Малко повече от седмица преди президентските избори на 25 октомври „Информационно обслужване“ ще направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването, съобщават от БНТ. По-късно през деня ЦИК ще осигури и възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.
Вчера беше генериран хеш кодът, който е основен елемент от довереното изграждане на софтуера за машинното гласуване. В общо 9373 избирателни секции в страната ще има машинно гласуване, а в 2249 секции от тях се предоставят по две устройства.
Преди изборите за президент: Демонстрация на системата за обработка на данните от гласуването
16 Октомври, 2026 07:47 563 4
По-късно през деня ЦИК ще осигури и възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.
Снимка: БГНЕС
Малко повече от седмица преди президентските избори на 25 октомври „Информационно обслужване“ ще направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването, съобщават от БНТ. По-късно през деня ЦИК ще осигури и възможност за публичен преглед на изходния код на системите за РИК и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
07:54 16.10.2026
2 Щом Толкова Тръбят !
Работата !
Е Дебела !
08:00 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.