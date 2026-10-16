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Българинът изхвърля 96 кг храна годишно
  Тема: Икономика

Българинът изхвърля 96 кг храна годишно

16 Октомври, 2026 22:46 377 13

  • хранителни отпадъци-
  • хранителна банка-
  • разхищение на храна-
  • евростат-
  • потребление

През 2023 г. в страната са изхвърлени 617 хиляди тона храна. Най-честите причини са разваляне, прекалено големи количества и забравени продукти

Българинът изхвърля 96 кг храна годишно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всеки българин изхвърля средно 96 килограма храна годишно. През 2023 г. общото количество хранителни отпадъци в страната е достигнало 617 хиляди тона, показват данни на Евростат, представени при старта на ново национално проучване на „Ипсос“.

За сравнение, средното количество в Европейския съюз е 129 килограма на човек за 2024 г., когато в общността са генерирани 57,9 милиона тона хранителни отпадъци. Данните за България за 2024 г. все още не са налични, затова сравнението е между българските резултати за 2023 г. и европейските за 2024 г.

Половината домакинства са изхвърляли храна

Проучването на „Ипсос“ е проведено по поръчка на Българската хранителна банка и „Фантастико“. То показва, че 51% от домакинствата са изхвърляли храна през последните 30 дни, а 25% правят това поне веднъж седмично. В същото време 63% от анкетираните заявяват, че полагат активни усилия да намалят количеството изхвърлена храна.

В половината от случаите причината е разваляне на продуктите. В една трета от случаите храната е изхвърлена, защото е било приготвено прекалено голямо количество, а също толкова често тя не е била консумирана навреме. Една четвърт от продуктите са били забравени.

Сред навиците, които водят до повече отпадъци, са пазаруването над реалните потребности, подвеждането по промоции и купуването без предварително изготвен списък.

Домакинствата са най-големият източник на отпадъци

На домакинствата се падат 43% от хранителните отпадъци в България. Следват производството и преработката на храни с 25%, заведенията с 22% и първичното производство с 10%. Данните обхващат както годната за консумация храна, така и неядливите части, включени в измерването на хранителните отпадъци.

Цанка Миланова от Българската хранителна банка посочи, че годната храна, която вече не е необходима, може да бъде предложена на близки или съседи, както и на социални кухни.

„Най-лесният и бърз начин е да я предложите на ваши близки или съседи.“

Тя обърна внимание и на разликата между обозначенията върху опаковките. При срока „най-добър до“ може да има промяна във вкуса или консистенцията, докато срокът „годен до“ е свързан с безопасността на храната и не трябва да се приема по същия начин.

Кампания ще насърчава даряването на храна

Кампанията „Килограм доброта“ ще се проведе на 28 и 29 ноември в 10 супермаркета „Фантастико“. Клиентите ще могат да даряват избрани от тях продукти, а търговската верига се е ангажирала да добави още 10 тона храни за Българската хранителна банка.

Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То па една храна...

    3 0 Отговор
    Хипермаркетите бълват боклуци.

    Коментиран от #2, #4

    22:50 16.10.2026

  • 2 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "То па една храна...":

    Пазарувай от Кварталните Магазинчета -Русофилите казаха че там е по-евтино и по-качествено.

    23:01 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 българите

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "То па една храна...":

    са помиярите и лешоядите на Европата. Рециклираме екарисажните меса и пълним турските онкологии с пациенти. Този геноцид подържа масите с евтина гняс за да не се оплакват от скъпотията и да има мир.

    23:06 16.10.2026

  • 5 Това е лъжа

    1 1 Отговор
    Най-много храна изхвърлят ресторантите и заведенията за хранене.

    23:08 16.10.2026

  • 6 така е

    1 2 Отговор
    Българите изхвърлят огромни количества храна, която са купили скъпо. Изхвърлят я не защото са купили големи количества, не защото са я оставили да се развали, а защото просто не става за ядене. Това е проблемът - храната, която ни продават от скъпо по-скъпо просто не става за ядене и предизвиква отвращение. А българинът не иска да яде боклуци само за да не стои гладен, той има генеично кодиран вкус към качеството на храната, която консумира. Затова българинът, дори когато има пари, стои гладен, защото организмът му не възприема сурогати.

    Коментиран от #10

    23:11 16.10.2026

  • 7 Вас Какво Ви ИНТЕРЕСУВА ?

    1 0 Отговор
    Ние Го Знаем !

    И Знаем !

    Че Сте Мръсници !

    Коментиран от #9

    23:12 16.10.2026

  • 8 истината е,

    0 0 Отговор
    че българинът изхвърля боклук, който някой му е продал като храна.

    23:13 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българите

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    са с увредено ДНК. 500-те години са обезкръвили нацията откъм елита и който е ставал курбан на ятагана или е забегнал по чужбината. Преклонена главица ,сабя не е сече е казал този генетично-увреден народ и това е показателно за народопсихологията ни.

    23:15 16.10.2026

  • 11 не цъкайте смешки че

    1 0 Отговор
    Българинът изхвърля 96 кг храна годишно при половин население наистина бедно

    а цъкнете че веригите изхвърлят тонове храна
    с техните тънки сметки че не им излиза изгодно да я продадат макар с ниска надценка и пак на печелба

    вместо да я раздадат на бедните

    23:21 16.10.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор
    ПАТРИОТИЧНО Е да се изхвърля храна защото това насърчава развитието на Хранително-Вкусовата Промишленост,което пък създава раб. места,активизира изкупуването на Продукцията на Селското ни стопанство,но най-важното - Формира ни Самочувствие че сме в Клуба на Богатите.

    23:22 16.10.2026

  • 13 Мюмю

    0 0 Отговор
    аз всичко изяждам

    23:23 16.10.2026

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