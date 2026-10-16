Българинът изхвърля 96 кг храна годишно

Всеки българин изхвърля средно 96 килограма храна годишно. През 2023 г. общото количество хранителни отпадъци в страната е достигнало 617 хиляди тона, показват данни на Евростат, представени при старта на ново национално проучване на „Ипсос“.

За сравнение, средното количество в Европейския съюз е 129 килограма на човек за 2024 г., когато в общността са генерирани 57,9 милиона тона хранителни отпадъци. Данните за България за 2024 г. все още не са налични, затова сравнението е между българските резултати за 2023 г. и европейските за 2024 г.

Половината домакинства са изхвърляли храна

Проучването на „Ипсос“ е проведено по поръчка на Българската хранителна банка и „Фантастико“. То показва, че 51% от домакинствата са изхвърляли храна през последните 30 дни, а 25% правят това поне веднъж седмично. В същото време 63% от анкетираните заявяват, че полагат активни усилия да намалят количеството изхвърлена храна.

В половината от случаите причината е разваляне на продуктите. В една трета от случаите храната е изхвърлена, защото е било приготвено прекалено голямо количество, а също толкова често тя не е била консумирана навреме. Една четвърт от продуктите са били забравени.

Сред навиците, които водят до повече отпадъци, са пазаруването над реалните потребности, подвеждането по промоции и купуването без предварително изготвен списък.

Домакинствата са най-големият източник на отпадъци

На домакинствата се падат 43% от хранителните отпадъци в България. Следват производството и преработката на храни с 25%, заведенията с 22% и първичното производство с 10%. Данните обхващат както годната за консумация храна, така и неядливите части, включени в измерването на хранителните отпадъци.

Цанка Миланова от Българската хранителна банка посочи, че годната храна, която вече не е необходима, може да бъде предложена на близки или съседи, както и на социални кухни.

„Най-лесният и бърз начин е да я предложите на ваши близки или съседи.“

Тя обърна внимание и на разликата между обозначенията върху опаковките. При срока „най-добър до“ може да има промяна във вкуса или консистенцията, докато срокът „годен до“ е свързан с безопасността на храната и не трябва да се приема по същия начин.

Кампания ще насърчава даряването на храна

Кампанията „Килограм доброта“ ще се проведе на 28 и 29 ноември в 10 супермаркета „Фантастико“. Клиентите ще могат да даряват избрани от тях продукти, а търговската верига се е ангажирала да добави още 10 тона храни за Българската хранителна банка.

Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg