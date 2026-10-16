Българинът изхвърля 96 кг храна годишно

Всеки българин изхвърля средно 96 килограма храна годишно. През 2023 г. общото количество хранителни отпадъци в страната е достигнало 617 хиляди тона, показват данни на Евростат, представени при старта на ново национално проучване на „Ипсос“.
За сравнение, средното количество в Европейския съюз е 129 килограма на човек за 2024 г., когато в общността са генерирани 57,9 милиона тона хранителни отпадъци. Данните за България за 2024 г. все още не са налични, затова сравнението е между българските резултати за 2023 г. и европейските за 2024 г.
Половината домакинства са изхвърляли храна
Проучването на „Ипсос“ е проведено по поръчка на Българската хранителна банка и „Фантастико“. То показва, че 51% от домакинствата са изхвърляли храна през последните 30 дни, а 25% правят това поне веднъж седмично. В същото време 63% от анкетираните заявяват, че полагат активни усилия да намалят количеството изхвърлена храна.
В половината от случаите причината е разваляне на продуктите. В една трета от случаите храната е изхвърлена, защото е било приготвено прекалено голямо количество, а също толкова често тя не е била консумирана навреме. Една четвърт от продуктите са били забравени.
Сред навиците, които водят до повече отпадъци, са пазаруването над реалните потребности, подвеждането по промоции и купуването без предварително изготвен списък.
Домакинствата са най-големият източник на отпадъци
На домакинствата се падат 43% от хранителните отпадъци в България. Следват производството и преработката на храни с 25%, заведенията с 22% и първичното производство с 10%. Данните обхващат както годната за консумация храна, така и неядливите части, включени в измерването на хранителните отпадъци.
Цанка Миланова от Българската хранителна банка посочи, че годната храна, която вече не е необходима, може да бъде предложена на близки или съседи, както и на социални кухни.„Най-лесният и бърз начин е да я предложите на ваши близки или съседи.“
Тя обърна внимание и на разликата между обозначенията върху опаковките. При срока „най-добър до“ може да има промяна във вкуса или консистенцията, докато срокът „годен до“ е свързан с безопасността на храната и не трябва да се приема по същия начин.
Кампания ще насърчава даряването на храна
Кампанията „Килограм доброта“ ще се проведе на 28 и 29 ноември в 10 супермаркета „Фантастико“. Клиентите ще могат да даряват избрани от тях продукти, а търговската верига се е ангажирала да добави още 10 тона храни за Българската хранителна банка.
Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То па една храна...
Коментиран от #2, #4
22:50 16.10.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "То па една храна...":Пазарувай от Кварталните Магазинчета -Русофилите казаха че там е по-евтино и по-качествено.
23:01 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 българите
До коментар #1 от "То па една храна...":са помиярите и лешоядите на Европата. Рециклираме екарисажните меса и пълним турските онкологии с пациенти. Този геноцид подържа масите с евтина гняс за да не се оплакват от скъпотията и да има мир.
23:06 16.10.2026
5 Това е лъжа
23:08 16.10.2026
6 така е
Коментиран от #10
23:11 16.10.2026
7 Вас Какво Ви ИНТЕРЕСУВА ?
И Знаем !
Че Сте Мръсници !
Коментиран от #9
23:12 16.10.2026
8 истината е,
23:13 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българите
До коментар #6 от "така е":са с увредено ДНК. 500-те години са обезкръвили нацията откъм елита и който е ставал курбан на ятагана или е забегнал по чужбината. Преклонена главица ,сабя не е сече е казал този генетично-увреден народ и това е показателно за народопсихологията ни.
23:15 16.10.2026
11 не цъкайте смешки че
а цъкнете че веригите изхвърлят тонове храна
с техните тънки сметки че не им излиза изгодно да я продадат макар с ниска надценка и пак на печелба
вместо да я раздадат на бедните
23:21 16.10.2026
12 оня с коня
23:22 16.10.2026
13 Мюмю
23:23 16.10.2026