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42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход
  Тема: Икономика

42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход

11 Ноември, 2026 14:50 824 45

  • евростат-
  • непредвидени разходи-
  • финансова сигурност-
  • доходи-
  • българия

България е третата страна в ЕС по този показател, въпреки че отчита подобрение спрямо 2024 г. Средното равнище за Общността е 29,2%

42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

42,4% от населението на България не е могло да покрие непредвиден финансов разход със собствени средства през 2025 г. Така страната заема трето място в Европейския съюз по този показател, показват данни на Евростат.

По-неблагоприятна е ситуацията единствено в Гърция, където делът достига 50,5%, и в Латвия с 43,7%. След България се нарежда Литва с 41,1%.

Равнището в България е с 13,2 процентни пункта над средното за Европейския съюз. През 2025 г. 29,2% от жителите на Общността не са могли да посрещнат неочакван разход, без да разчитат на заем или финансова помощ от други хора.

Има подобрение спрямо 2024 г.

Данните показват спад на дела в България с 3,2 процентни пункта за една година. През 2024 г. страната е била на първо място в ЕС с 45,6% от населението, което не е разполагало с необходим финансов резерв.

На равнище Европейски съюз също се отчита подобрение. Средният дял намалява от 30% през 2024 г. до 29,2% през 2025 г. Въпреки това близо трима от всеки десет европейци продължават да изпитват затруднения при възникване на извънреден разход.

Най-нисък дял в Нидерландия

В другия край на класацията е Нидерландия, където 15,3% от населението не може да се справи с неочакван финансов разход. Следват Малта и Чехия с по 18,7%.

Показателят обхваща възможността на домакинствата да покрият внезапно възникнал необходим разход със собствени средства. Сред примерите са неотложно лечение, сериозен ремонт на жилището или подмяна на повреден домакински уред.

„Възможността за справяне с неочаквани събития може да допринесе за усещането за сигурност и така да повлияе на качеството на живот“, посочва Евростат.

Според европейската статистическа служба икономическата сигурност включва както способността да се покриват непредвидени разходи, така и редовните финансови задължения.

Източници: nova.bg, ec.europa.eu


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    9 2 Отговор
    Олигархичен сайт с коментиращи олигарси.

    14:53 11.11.2026

  • 2 оня същия

    12 11 Отговор
    Силата на държавата се стоварва върху Schwarz Group България (Лидл, Кауфланд и IT), чиито бизнес е изцяло на светло и функционира на пазарен принцип. Лукойл и фирмите на Ковачки разбира се никой не ги проверява и затваря.

    Коментиран от #35

    14:56 11.11.2026

  • 3 Супер

    7 17 Отговор
    В България минималната е 600 евро, а в Русия 300 евро....щяхме да ползваме още вестници за тоалетна хартия

    Коментиран от #45

    14:59 11.11.2026

  • 4 БГ КАПУТОВ

    10 4 Отговор
    НЯМА КАК ДА СТАНЕ.
    ЦЕНИТЕ И УСЛУГИТЕ СА СЪС СЪЩАТА ЦИФРА ДАЖЕ И ПО ВИСОКИ САМ СИ СМЕНИХА ОБОЗНАЧЕНИЕТО БУКВИТЕ ОТ ЛЕВ В ЕВРО А ПЕННСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛСТИ НАМАЛЕНИ НА ПОЛВИНА. ЩЕ КУПИШ С ТЕЗИ ЕВРА СЕГА БОБ, ЛЕЩА ОСНОВНО НАЙ ЕВТИНИЧКИ ХРАНИ. ЕВРО МИЗЕРНИЦИ. УПРАВНИЦИТЕ ВЛАСТА СА САМО ЕВРОПЕЙЦИ СЕГА В БЪЛГАРИЯ,НЯКОЙ ДРУГ БИЗНЕСМЕН, ОТ ГРАФАТА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ ЕВРО МИЗЕРНИЦИ.

    15:00 11.11.2026

  • 5 МОЖЕ И ДА Е ТАКА!

    5 13 Отговор
    Ама като гледам от коли неможеш да минеш по улиците, да не говорим булевардите, опашките от автомобили към морето и къде ли не това лято край нямаха, в магазините опашки по половин час, ресторантите пращят от хора… горките ние - не ни остават пари за извънредно летуване на море през зимата в южното полукълбо…

    Коментиран от #12, #20

    15:07 11.11.2026

  • 6 За шест месеца

    12 9 Отговор
    М у н ч о ни направи най-бедните в света.А той приватизира резиденцията в Бояна и десет години не плаща ток,парно,вода,данъци,такса смет,храна,коли , шофьори, охрана,гориво.Е,защо да се интересува от цените?Само ги повишава.

    Коментиран от #38

    15:08 11.11.2026

  • 7 европиец

    10 2 Отговор
    Като гледам клуба на богатите , то половината от ес , бачкат само да си платят сметките и храната .

    Коментиран от #9

    15:11 11.11.2026

  • 8 Цвете

    8 1 Отговор
    И КАКВО СЕ РАЗБРА ОТ СТАТИЯТА? ПОЛОВИН БЪЛГАРИЯ И ПОВЕЧЕ ГЛАДУВАТ ????? НЕ Е ЛИ ИСТИНА ? НЕ СА ГЛАДНИ САМО ТЕЗИ ,КОИТО ПРОДАВАТ ДРОГА.ОСТАНАЛОТО ЗАМИНАВА ПРИ 670000 АДМИНИСТРАЦИЯ И НАЙ ОТГОРЕ НА ПЪРВИЯТ ЕТАЖ СА ПРЕЗИДЕНТ И ДЕПУТАТИ. КОЕ НЕ Е ВЕРНО? 🤥😠🫡👎🙄😪🤔🤦‍♂️🍌🤡❤️🇧🇬🇪🇺

    15:17 11.11.2026

  • 9 Оди у русия

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "европиец":

    Ще забогатееш.

    15:20 11.11.2026

  • 10 Арменски очилат нос

    3 1 Отговор
    Не е вярно аз съм добре

    15:21 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Ами нали сме в "клубът на богатите"!

    Цъфнахме.....

    Коментиран от #18, #24

    15:24 11.11.2026

  • 14 Реалист

    5 8 Отговор
    След кРадев и комунягите ще са поне 75% !

    37 години след падането на комунизма
    Чехия произвежда страхотни автомобили,
    Румъния произвежда чудесни автомобили,
    България произвежда заклети русофили - национални предатели.

    Коментиран от #27, #39, #43

    15:24 11.11.2026

  • 15 Сульо

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Събирай дръвца,клечки и шишарки за кюмбето.Зима Не умувай.

    15:24 11.11.2026

  • 16 Софийски селянин,Пенсионер

    2 1 Отговор
    За истината която си казал до сега са ти сложили пет минуса,нямам думи...

    15:25 11.11.2026

  • 17 Искахте комуняги в България?

    3 4 Отговор
    Още нищо не сте видяли.

    15:26 11.11.2026

  • 18 Оня с парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Като ти го намам и ще вържеш.

    15:27 11.11.2026

  • 19 БеГемот

    0 2 Отговор
    Щото са финансово неграмотни.....обикалят кат улави ритейл парковете....и то все такива скъсаняци..

    15:30 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бедняшката русофилска иzzмет

    1 4 Отговор
    Запомни ли цените в евро?

    Коментиран от #34

    15:32 11.11.2026

  • 22 урсус

    1 0 Отговор
    Какъв е размерът на " непредвидимия разход"?

    15:34 11.11.2026

  • 23 Откакто дойдоха радевистите

    2 3 Отговор
    Цените двойни.

    15:36 11.11.2026

  • 24 Оди у русия

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    15:37 11.11.2026

  • 25 Какво означава

    5 2 Отговор
    непредвиден разход?
    Много общо.
    За един може да е неочакван ремонт на Мазератито.
    За друг да си оправи теча в банята.
    Такива статистики до нищо не водят.

    Коментиран от #28

    15:37 11.11.2026

  • 26 ТОВА Е

    1 1 Отговор
    от ЛЕВРОТО !

    Коментиран от #30

    15:39 11.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А за трети може да са

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Какво означава":

    Лекарства за болно дете.

    15:41 11.11.2026

  • 29 ЩО ТАКА

    0 1 Отговор
    Нали сме у клуба на богатите.

    15:41 11.11.2026

  • 30 А що

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "ТОВА Е":

    Не ходиш на работа?

    15:43 11.11.2026

  • 31 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 3 Отговор
    Такова безхаберие в държавата не е имало от времето на Виденов.
    Копринков и nyдела му кРадев само се чудят кой пенсионер да оскубят, на кое младо семейство да вземат детските и коя мандра да оберат.

    15:43 11.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Важното е,че наш Рундьо си живее

    2 2 Отговор
    Като арабски шейх.

    15:44 11.11.2026

  • 34 ТИ ОТ

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    Богатата урсуляшка иzzмeт ли си?

    15:44 11.11.2026

  • 35 Обективен

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня същия":

    Изброените от теб фирми, действащи "на светло", когато и да ги глобят е безвъзвратно късно. Както и когато и да ги изгонят.

    15:44 11.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Умнокрасив

    4 0 Отговор
    Друго си е клуба на богатите ! Я ни припомнете кои евроатлантици ни пишеха статии колко хубаво ще е с еврото !

    Коментиран от #40, #41

    15:46 11.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тошо

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Реалист":

    Обиждаш 2/3 от българите бе .Това че хората са русофили, не е присъда, за разлика от теб , където твоята омраза е медицинска диагноза.

    15:47 11.11.2026

  • 40 Неприятното за теб е, по е не си свикнал

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Умнокрасив":

    България е в еврозоната,Шенген,ЕС и НАТО.Свиквай.

    Коментиран от #44

    15:49 11.11.2026

  • 41 На първо място е

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Умнокрасив":

    Хампарцуна.

    15:50 11.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Жоро

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Неприятното за теб е, по е не си свикнал":

    И какво като е ? Според теб е цъфнала и върза ли ?

    15:53 11.11.2026

  • 45 Само че

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Супер":

    В Русия тази заплата се исползва като база за начисление на социалнни помощи. Има разлика, нали?

    15:56 11.11.2026

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