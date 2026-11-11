42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход

42,4% от населението на България не е могло да покрие непредвиден финансов разход със собствени средства през 2025 г. Така страната заема трето място в Европейския съюз по този показател, показват данни на Евростат.
По-неблагоприятна е ситуацията единствено в Гърция, където делът достига 50,5%, и в Латвия с 43,7%. След България се нарежда Литва с 41,1%.
Равнището в България е с 13,2 процентни пункта над средното за Европейския съюз. През 2025 г. 29,2% от жителите на Общността не са могли да посрещнат неочакван разход, без да разчитат на заем или финансова помощ от други хора.
Има подобрение спрямо 2024 г.
Данните показват спад на дела в България с 3,2 процентни пункта за една година. През 2024 г. страната е била на първо място в ЕС с 45,6% от населението, което не е разполагало с необходим финансов резерв.
На равнище Европейски съюз също се отчита подобрение. Средният дял намалява от 30% през 2024 г. до 29,2% през 2025 г. Въпреки това близо трима от всеки десет европейци продължават да изпитват затруднения при възникване на извънреден разход.
Най-нисък дял в Нидерландия
В другия край на класацията е Нидерландия, където 15,3% от населението не може да се справи с неочакван финансов разход. Следват Малта и Чехия с по 18,7%.
Показателят обхваща възможността на домакинствата да покрият внезапно възникнал необходим разход със собствени средства. Сред примерите са неотложно лечение, сериозен ремонт на жилището или подмяна на повреден домакински уред.„Възможността за справяне с неочаквани събития може да допринесе за усещането за сигурност и така да повлияе на качеството на живот“, посочва Евростат.
Според европейската статистическа служба икономическата сигурност включва както способността да се покриват непредвидени разходи, така и редовните финансови задължения.
Източници: nova.bg, ec.europa.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
14:53 11.11.2026
2 оня същия
Коментиран от #35
14:56 11.11.2026
3 Супер
Коментиран от #45
14:59 11.11.2026
4 БГ КАПУТОВ
ЦЕНИТЕ И УСЛУГИТЕ СА СЪС СЪЩАТА ЦИФРА ДАЖЕ И ПО ВИСОКИ САМ СИ СМЕНИХА ОБОЗНАЧЕНИЕТО БУКВИТЕ ОТ ЛЕВ В ЕВРО А ПЕННСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛСТИ НАМАЛЕНИ НА ПОЛВИНА. ЩЕ КУПИШ С ТЕЗИ ЕВРА СЕГА БОБ, ЛЕЩА ОСНОВНО НАЙ ЕВТИНИЧКИ ХРАНИ. ЕВРО МИЗЕРНИЦИ. УПРАВНИЦИТЕ ВЛАСТА СА САМО ЕВРОПЕЙЦИ СЕГА В БЪЛГАРИЯ,НЯКОЙ ДРУГ БИЗНЕСМЕН, ОТ ГРАФАТА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРИ ЕВРО МИЗЕРНИЦИ.
15:00 11.11.2026
5 МОЖЕ И ДА Е ТАКА!
Коментиран от #12, #20
15:07 11.11.2026
6 За шест месеца
Коментиран от #38
15:08 11.11.2026
7 европиец
Коментиран от #9
15:11 11.11.2026
8 Цвете
15:17 11.11.2026
9 Оди у русия
До коментар #7 от "европиец":Ще забогатееш.
15:20 11.11.2026
10 Арменски очилат нос
15:21 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 az СВО Победа 81
Цъфнахме.....
Коментиран от #18, #24
15:24 11.11.2026
14 Реалист
37 години след падането на комунизма
Чехия произвежда страхотни автомобили,
Румъния произвежда чудесни автомобили,
България произвежда заклети русофили - национални предатели.
Коментиран от #27, #39, #43
15:24 11.11.2026
15 Сульо
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Събирай дръвца,клечки и шишарки за кюмбето.Зима Не умувай.
15:24 11.11.2026
16 Софийски селянин,Пенсионер
15:25 11.11.2026
17 Искахте комуняги в България?
15:26 11.11.2026
18 Оня с парчето
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Като ти го намам и ще вържеш.
15:27 11.11.2026
19 БеГемот
15:30 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бедняшката русофилска иzzмет
Коментиран от #34
15:32 11.11.2026
22 урсус
15:34 11.11.2026
23 Откакто дойдоха радевистите
15:36 11.11.2026
24 Оди у русия
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
15:37 11.11.2026
25 Какво означава
Много общо.
За един може да е неочакван ремонт на Мазератито.
За друг да си оправи теча в банята.
Такива статистики до нищо не водят.
Коментиран от #28
15:37 11.11.2026
26 ТОВА Е
Коментиран от #30
15:39 11.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А за трети може да са
До коментар #25 от "Какво означава":Лекарства за болно дете.
15:41 11.11.2026
29 ЩО ТАКА
15:41 11.11.2026
30 А що
До коментар #26 от "ТОВА Е":Не ходиш на работа?
15:43 11.11.2026
31 Прогресивни съветски шарлатани !
Копринков и nyдела му кРадев само се чудят кой пенсионер да оскубят, на кое младо семейство да вземат детските и коя мандра да оберат.
15:43 11.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Важното е,че наш Рундьо си живее
15:44 11.11.2026
34 ТИ ОТ
До коментар #21 от "Бедняшката русофилска иzzмет":Богатата урсуляшка иzzмeт ли си?
15:44 11.11.2026
35 Обективен
До коментар #2 от "оня същия":Изброените от теб фирми, действащи "на светло", когато и да ги глобят е безвъзвратно късно. Както и когато и да ги изгонят.
15:44 11.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Умнокрасив
Коментиран от #40, #41
15:46 11.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тошо
До коментар #14 от "Реалист":Обиждаш 2/3 от българите бе .Това че хората са русофили, не е присъда, за разлика от теб , където твоята омраза е медицинска диагноза.
15:47 11.11.2026
40 Неприятното за теб е, по е не си свикнал
До коментар #37 от "Умнокрасив":България е в еврозоната,Шенген,ЕС и НАТО.Свиквай.
Коментиран от #44
15:49 11.11.2026
41 На първо място е
До коментар #37 от "Умнокрасив":Хампарцуна.
15:50 11.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Жоро
До коментар #40 от "Неприятното за теб е, по е не си свикнал":И какво като е ? Според теб е цъфнала и върза ли ?
15:53 11.11.2026
45 Само че
До коментар #3 от "Супер":В Русия тази заплата се исползва като база за начисление на социалнни помощи. Има разлика, нали?
15:56 11.11.2026