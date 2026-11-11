42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход

42,4% от населението на България не е могло да покрие непредвиден финансов разход със собствени средства през 2025 г. Така страната заема трето място в Европейския съюз по този показател, показват данни на Евростат.

По-неблагоприятна е ситуацията единствено в Гърция, където делът достига 50,5%, и в Латвия с 43,7%. След България се нарежда Литва с 41,1%.

Равнището в България е с 13,2 процентни пункта над средното за Европейския съюз. През 2025 г. 29,2% от жителите на Общността не са могли да посрещнат неочакван разход, без да разчитат на заем или финансова помощ от други хора.

Има подобрение спрямо 2024 г.

Данните показват спад на дела в България с 3,2 процентни пункта за една година. През 2024 г. страната е била на първо място в ЕС с 45,6% от населението, което не е разполагало с необходим финансов резерв.

На равнище Европейски съюз също се отчита подобрение. Средният дял намалява от 30% през 2024 г. до 29,2% през 2025 г. Въпреки това близо трима от всеки десет европейци продължават да изпитват затруднения при възникване на извънреден разход.

Най-нисък дял в Нидерландия

В другия край на класацията е Нидерландия, където 15,3% от населението не може да се справи с неочакван финансов разход. Следват Малта и Чехия с по 18,7%.

Показателят обхваща възможността на домакинствата да покрият внезапно възникнал необходим разход със собствени средства. Сред примерите са неотложно лечение, сериозен ремонт на жилището или подмяна на повреден домакински уред.

„Възможността за справяне с неочаквани събития може да допринесе за усещането за сигурност и така да повлияе на качеството на живот“, посочва Евростат.

Според европейската статистическа служба икономическата сигурност включва както способността да се покриват непредвидени разходи, така и редовните финансови задължения.

Източници: nova.bg, ec.europa.eu