Денков: Путин разбира само от сила, България закъсня

България е закъсняла с предприемането на мерки за защита от дронове и нисколетящи въздушни заплахи. Това заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков в предаването „Денят ON AIR“.

„България много закъсня с правилните мерки“, каза Денков. По думите му изграждането на необходимите отбранителни способности изисква време, а интегрирането на нови системи не може да стане веднага. Той посочи, че страната се е забавила и със сключването на необходимите споразумения и с началото на изграждането на собствените си способности.

Международна инициатива срещу дронове

На този фон Министерският съвет прие присъединяването на България към международна инициатива за разработване и въвеждане на способности за противодействие на дронове и други нисколетящи заплахи. В нея участват Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.

Сътрудничеството предвижда анализ на наличните и бъдещите технологии, оценка на възможностите им спрямо актуалните заплахи и координиране на следващите действия. Присъединяването е при условията на последваща ратификация, което означава, че решението не води до незабавно разполагане на нови системи за защита от дронове.

Правителството е одобрило и присъединяване към рамково споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на 32 зенитни ракети VL MICA за системите за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили. Следващата стъпка е Народното събрание да одобри инвестиционния разход.

Денков: ЕС и НАТО могат да ограничат руската агресия

В коментара си за войната в Украйна Денков заяви, че руският президент Владимир Путин не се съобразява с Доналд Тръмп, Европейския съюз и Китай.

„Путин не се съобразява с Тръмп, с ЕС, с Китай. Това, което единствено може да спре Путин в момента, е сила“, каза Николай Денков.

Според него ЕС и НАТО разполагат със значително по-голяма икономическа и отбранителна мощ от Русия и съвместните действия на двата съюза са възможност за ограничаване на руската агресия. Денков заяви, че Путин действа безразсъдно вече пет години.

Той призова и за по-категорична дипломатическа реакция при нов инцидент в Черно море. „Трябва да бъде предупредена Митрофанова. Ако има още един удар в икономическата зона или в нашите териториални води - тя трябва да си отиде, трябва да бъде изпратена нота“, заяви Денков.

Критики към управлението и президентския балотаж

Денков отправи критики към управлението на Румен Радев, като заяви, че според него има признаци за провал. Той посочи като показатели лъжите, укриването на информация и резултатите от изборите.

Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ отхвърли твърденията за подготвяна нова политическа коалиция и каза, че партията му не води разговори с Бойко Борисов и Делян Пеевски за сваляне на правителството.

Денков определи предстоящия балотаж между Андрей Гюров и Илияна Йотова като избор, свързан със сигурността и отговорността на политическите представители. Той заяви, че Андрей Гюров трябва да бъде коректив на управлението и критикува посланията, че за България няма реални заплахи.

В София междувременно се проведе среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Трите държави договориха засилен обмен на информация, подобряване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение при заплахи в Черно море.