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Денков: Путин разбира само от сила, България закъсня
  Тема: Избори

Денков: Путин разбира само от сила, България закъсня

28 Октомври, 2026 22:20 488 29

  • николай денков-
  • дронове-
  • черно море-
  • русия-
  • противовъздушна отбрана

Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ критикува реакцията на държавата при заплахите с дронове и призова за по-твърд отговор към Русия

Денков: Путин разбира само от сила, България закъсня - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е закъсняла с предприемането на мерки за защита от дронове и нисколетящи въздушни заплахи. Това заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков в предаването „Денят ON AIR“.

„България много закъсня с правилните мерки“, каза Денков. По думите му изграждането на необходимите отбранителни способности изисква време, а интегрирането на нови системи не може да стане веднага. Той посочи, че страната се е забавила и със сключването на необходимите споразумения и с началото на изграждането на собствените си способности.

Международна инициатива срещу дронове

На този фон Министерският съвет прие присъединяването на България към международна инициатива за разработване и въвеждане на способности за противодействие на дронове и други нисколетящи заплахи. В нея участват Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.

Сътрудничеството предвижда анализ на наличните и бъдещите технологии, оценка на възможностите им спрямо актуалните заплахи и координиране на следващите действия. Присъединяването е при условията на последваща ратификация, което означава, че решението не води до незабавно разполагане на нови системи за защита от дронове.

Правителството е одобрило и присъединяване към рамково споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на 32 зенитни ракети VL MICA за системите за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили. Следващата стъпка е Народното събрание да одобри инвестиционния разход.

Денков: ЕС и НАТО могат да ограничат руската агресия

В коментара си за войната в Украйна Денков заяви, че руският президент Владимир Путин не се съобразява с Доналд Тръмп, Европейския съюз и Китай.

„Путин не се съобразява с Тръмп, с ЕС, с Китай. Това, което единствено може да спре Путин в момента, е сила“, каза Николай Денков.

Според него ЕС и НАТО разполагат със значително по-голяма икономическа и отбранителна мощ от Русия и съвместните действия на двата съюза са възможност за ограничаване на руската агресия. Денков заяви, че Путин действа безразсъдно вече пет години.

Той призова и за по-категорична дипломатическа реакция при нов инцидент в Черно море. „Трябва да бъде предупредена Митрофанова. Ако има още един удар в икономическата зона или в нашите териториални води - тя трябва да си отиде, трябва да бъде изпратена нота“, заяви Денков.

Критики към управлението и президентския балотаж

Денков отправи критики към управлението на Румен Радев, като заяви, че според него има признаци за провал. Той посочи като показатели лъжите, укриването на информация и резултатите от изборите.

Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ отхвърли твърденията за подготвяна нова политическа коалиция и каза, че партията му не води разговори с Бойко Борисов и Делян Пеевски за сваляне на правителството.

Денков определи предстоящия балотаж между Андрей Гюров и Илияна Йотова като избор, свързан със сигурността и отговорността на политическите представители. Той заяви, че Андрей Гюров трябва да бъде коректив на управлението и критикува посланията, че за България няма реални заплахи.

В София междувременно се проведе среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Трите държави договориха засилен обмен на информация, подобряване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение при заплахи в Черно море.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоз пък мишок

    28 1 Отговор
    Къде е Путин, къде ти една продадена жалка мишка. 😄

    Коментиран от #6, #11

    22:21 28.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    28 1 Отговор
    А Денков само от сапун😀😀😀

    22:21 28.10.2026

  • 3 Робот

    22 1 Отговор
    Поредния малоумник който се моли за орешник..!

    22:21 28.10.2026

  • 4 Доживях !

    27 1 Отговор
    Сапунджия !

    Акъл !

    Да ми Дава !

    22:22 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 маке

    17 1 Отговор
    Гном...... и глупав

    22:24 28.10.2026

  • 8 Не е истина,

    19 1 Отговор
    този молец, още да се обажда.😡

    22:24 28.10.2026

  • 9 ?????

    14 1 Отговор
    академикът(малката буква не е грешка) да атакува Русия щом може.
    Дядката що не си гледа титлата да не му я вземат щото не му трябва, а се бута дето сапун не трябва.

    22:26 28.10.2026

  • 10 Член 4

    1 7 Отговор
    Още след победата в Неделя.

    22:26 28.10.2026

  • 11 Кой

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз пък мишок":

    Путин, този памперс?

    Коментиран от #14

    22:27 28.10.2026

  • 12 ХиХи

    14 1 Отговор
    Сапуне можеш ли да насилиш 5000 ядренни бойни глави? Само със сапун нестава

    22:28 28.10.2026

  • 13 така, така

    13 1 Отговор
    Много ми е интересно дали специалиста по сапуна може да ни покаже примери, та да сме спокойни в нелепите му мисли. Един пример да ни покаже как Русия разбира от сила!
    И как си представя това създанийце дори закъснялата силна реакция на България?! Да обявим война ли?
    Може да си представите какви ще са първите решения, ако петроханеца стане президент. Тия видяха, че наркомана прави милиарди за сметка на украинците и май им се е приискало и те да се пробват за наша сметка. Тоя тотално ми падна в очите.

    22:28 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ама не

    0 7 Отговор

    До коментар #14 от "И да четеш ли не можеш 😄":

    Памперс Путин Превъзходен ли?

    Коментиран от #20

    22:30 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Добре, бе, плъх

    8 0 Отговор
    Кажи каква сила да приложим? Можем да сваляме дронове, които навлизат на наша територия, но, ако сваляме дронове извън териториалните води или граници, това означава да вземем страна в конфликта като воюваща страна. Това ли имаш предвид, бе, мишко? И какво ще стане после?

    22:31 28.10.2026

  • 18 Оня с джипката от Банкя

    12 0 Отговор
    Сапуненият академик Денков, на когото Пеевски и сега дърпа конците пак се разквича! Толкова е войнствен, че е готов да нарами пушка и да защитава Зеленото бело! И тия подстрекатели на война искат да ни натресат протежето си Гюров, че да станат още по-нагли!

    22:32 28.10.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор
    И тая ли мишка Денков, ще напляска Русия, както искаше Соломон Паси. Боже, прибери си вересиите.

    22:32 28.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хмммм

    2 0 Отговор
    Хвала тебе, Денков! Българското конче.

    22:34 28.10.2026

  • 23 Точно така

    2 0 Отговор
    Покажи зъби, ей мъъъж!

    22:35 28.10.2026

  • 24 Кан Крум

    6 1 Отговор
    Тагаревци и Соломон Пасита под строй и към фронта в защита на родната си Украйна!

    22:35 28.10.2026

  • 25 Гробар

    5 0 Отговор
    Тея фашисти истерично ме агитират да ходя да гласувам да Йотова, въпреки че не възнамерявах.

    22:36 28.10.2026

  • 26 Бавен реотан

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дай по бавно 😄":

    Памперс Путин Пръцнал Протекъл

    Коментиран от #27

    22:38 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Академик Шампоанов

    1 0 Отговор
    Вие тръгвайте за украинския фронт, аз ще ви доставя безплатно шампоан.

    22:39 28.10.2026

  • 29 Сега разбрах как възнамерява Денков

    1 0 Отговор
    Сега разбрах как възнамерява Денков да убие Путин! Путин ще умре от смях;-)

    22:40 28.10.2026

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