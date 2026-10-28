Денков: Путин разбира само от сила, България закъсня

България е закъсняла с предприемането на мерки за защита от дронове и нисколетящи въздушни заплахи. Това заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков в предаването „Денят ON AIR“.
„България много закъсня с правилните мерки“, каза Денков. По думите му изграждането на необходимите отбранителни способности изисква време, а интегрирането на нови системи не може да стане веднага. Той посочи, че страната се е забавила и със сключването на необходимите споразумения и с началото на изграждането на собствените си способности.
Международна инициатива срещу дронове
На този фон Министерският съвет прие присъединяването на България към международна инициатива за разработване и въвеждане на способности за противодействие на дронове и други нисколетящи заплахи. В нея участват Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.
Сътрудничеството предвижда анализ на наличните и бъдещите технологии, оценка на възможностите им спрямо актуалните заплахи и координиране на следващите действия. Присъединяването е при условията на последваща ратификация, което означава, че решението не води до незабавно разполагане на нови системи за защита от дронове.
Правителството е одобрило и присъединяване към рамково споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на 32 зенитни ракети VL MICA за системите за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили. Следващата стъпка е Народното събрание да одобри инвестиционния разход.
Денков: ЕС и НАТО могат да ограничат руската агресия
В коментара си за войната в Украйна Денков заяви, че руският президент Владимир Путин не се съобразява с Доналд Тръмп, Европейския съюз и Китай.„Путин не се съобразява с Тръмп, с ЕС, с Китай. Това, което единствено може да спре Путин в момента, е сила“, каза Николай Денков.
Според него ЕС и НАТО разполагат със значително по-голяма икономическа и отбранителна мощ от Русия и съвместните действия на двата съюза са възможност за ограничаване на руската агресия. Денков заяви, че Путин действа безразсъдно вече пет години.
Той призова и за по-категорична дипломатическа реакция при нов инцидент в Черно море. „Трябва да бъде предупредена Митрофанова. Ако има още един удар в икономическата зона или в нашите териториални води - тя трябва да си отиде, трябва да бъде изпратена нота“, заяви Денков.
Критики към управлението и президентския балотаж
Денков отправи критики към управлението на Румен Радев, като заяви, че според него има признаци за провал. Той посочи като показатели лъжите, укриването на информация и резултатите от изборите.
Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ отхвърли твърденията за подготвяна нова политическа коалиция и каза, че партията му не води разговори с Бойко Борисов и Делян Пеевски за сваляне на правителството.
Денков определи предстоящия балотаж между Андрей Гюров и Илияна Йотова като избор, свързан със сигурността и отговорността на политическите представители. Той заяви, че Андрей Гюров трябва да бъде коректив на управлението и критикува посланията, че за България няма реални заплахи.
В София междувременно се проведе среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Трите държави договориха засилен обмен на информация, подобряване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение при заплахи в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоз пък мишок
Коментиран от #6, #11
22:21 28.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
22:21 28.10.2026
3 Робот
22:21 28.10.2026
4 Доживях !
Акъл !
Да ми Дава !
22:22 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 маке
22:24 28.10.2026
8 Не е истина,
22:24 28.10.2026
9 ?????
Дядката що не си гледа титлата да не му я вземат щото не му трябва, а се бута дето сапун не трябва.
22:26 28.10.2026
10 Член 4
22:26 28.10.2026
11 Кой
До коментар #1 от "Тоз пък мишок":Путин, този памперс?
Коментиран от #14
22:27 28.10.2026
12 ХиХи
22:28 28.10.2026
13 така, така
И как си представя това създанийце дори закъснялата силна реакция на България?! Да обявим война ли?
Може да си представите какви ще са първите решения, ако петроханеца стане президент. Тия видяха, че наркомана прави милиарди за сметка на украинците и май им се е приискало и те да се пробват за наша сметка. Тоя тотално ми падна в очите.
22:28 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ама не
До коментар #14 от "И да четеш ли не можеш 😄":Памперс Путин Превъзходен ли?
Коментиран от #20
22:30 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Добре, бе, плъх
22:31 28.10.2026
18 Оня с джипката от Банкя
22:32 28.10.2026
19 РЕАЛИСТ
22:32 28.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хмммм
22:34 28.10.2026
23 Точно така
22:35 28.10.2026
24 Кан Крум
22:35 28.10.2026
25 Гробар
22:36 28.10.2026
26 Бавен реотан
До коментар #20 от "Дай по бавно 😄":Памперс Путин Пръцнал Протекъл
Коментиран от #27
22:38 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Академик Шампоанов
22:39 28.10.2026
29 Сега разбрах как възнамерява Денков
22:40 28.10.2026